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Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України, залучивши найбагатші країни ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу. Він пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на wnp.pl.

Читайте також: Після війни Україна отримає свій "план Маршалла", - прем’єр Польщі Моравецький

"На наступному засіданні Європейської Ради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що сьогодні в Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни".

"Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент - це План Маршалла №2 для України", - підкреслив Моравецький.

За словами прем'єр-міністра, цей план мають складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відбудови України. Польща також у цьому допомагає", - резюмував він.

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От респект Полякам тай годі!!!
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19.03.2022 20:21 Відповісти
А разве может быть как-то по-другому?
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19.03.2022 20:22 Відповісти
А що робити з панею "корупція" ?
Маршал, бідака, і уявити собі не міг такі масштаьи...
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19.03.2022 20:45 Відповісти
Польща , зробила в сотні разів а той в тисячі ніж Франція Німеччина Італія разом взяті . Отак , дякуєм справжнім друзям !
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19.03.2022 20:26 Відповісти
за умови контролю за витратами!інакше це буде "суперкрадівництво-2"
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19.03.2022 20:32 Відповісти
Только так чтобы Мы не расстроились... а поляки молодцы, свои "косяки" прошлых столетий, заглаживают в темпе вальса..
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19.03.2022 20:32 Відповісти
передставляю, путін розбомбив Україну. російські рахунки заморозили за кордоном і стягнули з них 1 трлн доларів на відбудову України. відбудували Україну, потім путін через 5 років знов напав, і знов розбомбив все на трлн доларів. а російських рахунків за кордном вже немає.

тому україну після війни потрібно взяти в нато, щоб були гарантії, що путін вже не нападе, і знову все не розрушить.
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19.03.2022 20:34 Відповісти
Для того аби почати втілювати план Маршалла, потрібно вигнати із влади кацапсько-мародерську банду з дерьмаків, татарових, дємченко, агрохімій та ін.
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19.03.2022 20:53 Відповісти
Ну нахер. Раскрадут.
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19.03.2022 21:08 Відповісти
 
 