УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11539 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
27 523 47
блокада (620) війна (56233) Гітлер (61) Макаревич (25) Путін (21427)

Навіть Гітлер не казав, що армія СРСР сама розбомбила свої міста та взяла в блокаду Ленінград, - Макаревич

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Відомий російський музикант Андрій Макаревич порівняв дії президента країни-агресора Володимира Путіна з діями Адольфа Гітлера.

Про це музикант пише у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть Гітлеру не спало на думку оголосити, що радянська армія сама розбомбила свої міста, взяла в блокаду Ленінград, щоб дискредитувати миролюбний рейх", - зазначив Макаревич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ахеджакова, Макаревич, Шендерович та інші представники інтелігенції РФ виступили проти війни з Україною

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+33
Ну так Андрей Макаревич-это один из 10% на засрахе,трезво оценивающих реальность. Остальным вполне заходят бредни про "нацистов в Украине".
показати весь коментар
19.03.2022 20:27
+27
Макаревич людина яка має совість..
показати весь коментар
19.03.2022 20:28
+22
Раньше у нас был ответ: "русские - **********!", а сегодня: "руZZские - сдохните!!!".
показати весь коментар
19.03.2022 20:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
19.03.2022 20:25 Відповісти
Увесь кацапський зомбіленд в одному відео.

https://twitter.com/__Gaffer__/status/1504686120336039937?s=20&t=cxfXHTjJv5MX6ARlXaDhzg
показати весь коментар
19.03.2022 20:29 Відповісти
ГЕНІАЛЬНО!
показати весь коментар
19.03.2022 21:06 Відповісти
malo li čio narisovano, - vot u menia na sarae narisovano #uj, a ja tam drova xraniu
показати весь коментар
20.03.2022 01:20 Відповісти
Зло еволюціонує.
показати весь коментар
19.03.2022 20:26 Відповісти
Ну не дотягує кремлівська потвора ані до гітлера, ані до сраліна, вона змогла дотягнути тільки до *****.
показати весь коментар
19.03.2022 20:31 Відповісти
*********. просто ху*ня
показати весь коментар
19.03.2022 21:03 Відповісти
Так Финляндия тоже хочет вступать в нато!

Поэтому мы можем подписать документы про отказ от нато только вместе с Финляндией.

Там тоже могут быть поставлены ракеты нато. Время долета оттуда ракет до Москвы такое же, как и с Украины.

Пусть путин туда введет войска и требует от них письменно отказаться от нато!

Мы подпишем отказ от НАТО только вместе с Финляндией! Иначе такие требования кажутся абсурдными!

показати весь коментар
19.03.2022 20:26 Відповісти
smotriu na kartu... Esli b ne bulbobydlo, - takov nexilyj gornyj massiv polučilsia by - Karpaty v semj raz.
показати весь коментар
20.03.2022 01:23 Відповісти
Реинкарнация фюрера в ***** налицо.
показати весь коментар
19.03.2022 20:26 Відповісти
Реинкарнация согласен, но не на лицо
показати весь коментар
19.03.2022 20:28 Відповісти
Це точно. Середньстатичне невиразне бліде обличчя сірої гбшної молі, тому так легко наштампувати двійників цієї потвори.
показати весь коментар
19.03.2022 20:33 Відповісти
***** - педофил - МЕГАМРАЗЬ копирует всех злодеев вместе взятых! Н
показати весь коментар
19.03.2022 21:02 Відповісти
Гитлер прошел 1-ю мировую, был не плохим художником, 3 гнома в мультфильме про Белоснежку с его эскизов, имел идеологию, тварь конечно, но не без способностей. А путлер чем знаменит, накрал 300 миллиардов и стерхов трахал
показати весь коментар
19.03.2022 20:35 Відповісти
не стерхов, а маленьких мальчиков
показати весь коментар
19.03.2022 20:37 Відповісти
Цьому уйо.ку ху.лу навіть до гітлера далеко . Хтось чув , щоб німці нищили інфраструктуру , історичні та матеріальні цінності навмисно ? Вивозити - так . А ці дикуни-виродки тільки ковбасу з горілкою крадуть , а решту руйнують .
показати весь коментар
19.03.2022 22:52 Відповісти
Ну так Андрей Макаревич-это один из 10% на засрахе,трезво оценивающих реальность. Остальным вполне заходят бредни про "нацистов в Украине".
показати весь коментар
19.03.2022 20:27 Відповісти
Наполовину еврей, наполовину беларус, который всё детство и все летние каникулы проводил в западной Беларуси у бабушки с дедушкой.

МОЖЕТ ВСЁ ДЕЛО В ЭТОМ?
показати весь коментар
20.03.2022 18:22 Відповісти
Если история повторяется в виде фарса, то в этом случае она повторяется в виде фейка
показати весь коментар
19.03.2022 20:27 Відповісти
На жаль, тисячі загиблих і сплюндровані міста зовсім не фейк..
показати весь коментар
19.03.2022 20:30 Відповісти
ja polagaju, Oleg imel vvidu, čto podražanie ******* fiureru eto feik.
Xuže feika, - ubogaja karikatura.
показати весь коментар
20.03.2022 01:27 Відповісти
але дійсно гинуть люди.
показати весь коментар
19.03.2022 20:31 Відповісти
Макаревич людина яка має совість..
показати весь коментар
19.03.2022 20:28 Відповісти
Nu leningradsaja blokada bila na 50 % rukatvorna ruskimi samimi , tut makarevic chut chut nepravii !
показати весь коментар
19.03.2022 20:28 Відповісти
Именно так! Допустили целенаправленно.
показати весь коментар
19.03.2022 20:55 Відповісти
Раньше у нас был ответ: "русские - **********!", а сегодня: "руZZские - сдохните!!!".
показати весь коментар
19.03.2022 20:28 Відповісти
Помиляєтесь, рашизм-путлеризм гірше та підліше німецького нацизму.
показати весь коментар
19.03.2022 20:29 Відповісти
Фрицы были сытые фашисты, а ху.йлостан это нищеброды фашисты = в разы злобней!
показати весь коментар
19.03.2022 20:40 Відповісти
Кому не чхати, що там ***** бреше своєму стаду?
показати весь коментар
19.03.2022 20:30 Відповісти
показати весь коментар
19.03.2022 20:32 Відповісти
це влучно ))))))))))
показати весь коментар
19.03.2022 21:08 Відповісти
Тут складно щось сказати. Хворі потвори.
показати весь коментар
19.03.2022 20:32 Відповісти
Не можна слухати і намагатись второпати , що каже психічнохворий і абсолютно не адекватний ублюдок ху@ло !

Воно бреше і навіть бреше , коли мовчить !

Здохни , сучий ти потрох і ботоксна гнида 😠
показати весь коментар
19.03.2022 20:32 Відповісти
Та що дивуватися ,російські нацисти -сповідують рашистську ідеологію.Послухайте, що вони у соборах перед іконами співають.https://youtu.be/_bg280i8l3M
показати весь коментар
19.03.2022 20:33 Відповісти
Адік би зараз сказав: а шо так можна було?
показати весь коментар
19.03.2022 20:36 Відповісти
Про унтер-офіцерську вдову Іванову, яка буцімто сама себе відшмагала ще Гоголь писав.
показати весь коментар
19.03.2022 20:40 Відповісти
Ибо это православно-коммунистический ссыкливый нацизм
показати весь коментар
19.03.2022 21:19 Відповісти
Та не нацизм це у кацапів. Фашизм, причому в найогиднішому до карикатурності прояві, немов із совкового "политического словаря" (із корпоративною державою Муссоліні на кацапії нічого спільного немає і не може бути).
показати весь коментар
19.03.2022 21:56 Відповісти
А хто в зоні обстрілів зібрав 200 військових в одній будівлі? В військовій частині, про яку всe було відомо ворогу багато років. А військовоі прокуратури під час війни нeмає.
показати весь коментар
19.03.2022 21:25 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
показати весь коментар
19.03.2022 21:29 Відповісти
Та припиніть взагалі порівнювати ***** із Гітлером, а розсосисію із Райхом - до речі, суттєво демонізованим пропагандою під час і після Другої Світової. Достатньо почитати спогади тих, хто у Німеччині жив у ті часи, щоб принаймні запідозрити: а чи дійсно це була така п*здецево тоталітарна країна, як прийнято вважати?
Так, були безперечно й жахливі речі, як от Холокост. Однак що стосується германської армії, то німці були цілком адекватними військовими, воювали чесно та мужньо - і не ставилися до своїх солдатів і офіцерів як до гарматного м'яса, яке "фрау нарожають". Коли Рейх у червні 1941 р. розпочав спецоперацію з військової підтримки антибільшовицького повстання в СРСР, Гітлер сказав - "ми цінуємо життя кожного солдата". І це були не порожні слова.
показати весь коментар
19.03.2022 21:51 Відповісти
Ну для простого населення там у 30-х дійсно зробили багато. І автобанів набудували, і Фольксваген створили (бюджетний Фольксваген Жук, до речі, для свого часу просунутим був, не те, що лада вєста), і нові робочі місця на ******** заводах. Плюс, справді технологічний ривок був - будували швидкісні потяги, дирижаблі типу Гінденбурга, швидкісні гоночні автомобілі Срібні стріли Мерседес.
Мілітаризація, звісно, була, але на відміну від совка, не забували і про товари широкого вжитку...

Це так само, як у Холодну війну - і ссср, і США масово штампували ядерні ракети, атомні субмарини і надзвукові бомбардувальники, але при цьому США могли виробляти ще й ******* автівки, якісну побутову техніку і нормальні шмотки, а совок - ніт...
показати весь коментар
19.03.2022 22:23 Відповісти
Молодець Макаревич мудра здравомисляча людина.Шкода що таких мало
показати весь коментар
19.03.2022 22:52 Відповісти
Я тоже пришёл самостоятельно к этому сравнению: настолько эта идея нелепа, что Украина сама всё разбомбила.
показати весь коментар
19.03.2022 23:05 Відповісти
Макаревич наверное думает, что Гитлер был гений, а там был реально просто ефрейтор.
"Прежде всего мы не должны направлять немецких учителей на восточные территории. Иначе мы потеряем и детей и родителей. Мы потеряем весь народ, так как вбитые в его голову знания впрок не пойдут. Самое лучшее было бы, если бы люди освоили там только язык жестов. По радио для общины передавали бы то, что ей полезно: музыку в неограниченном количестве. Только к умственной работе приучать их не следует. Не допускать никаких печатных изданий. Кто-нибудь видел, чтобы европейская культура дала там достойные всходы? Возник духовный анархизм! Эти люди будут чувствовать себя самыми счастливыми, если их по возможности оставят в покое. Иначе мы вырастим там наших злейших врагов...

Ни один учитель не должен приходить к ним и тащить в школу их детей. Если русские, украинцы, киргизы и пр. научатся читать и писать, нам это только повредит. Ибо таким образом более способные туземцы смогут приобщиться к некоторым историческим знаниям, а значит, и усвоят политические идеи, которые в любом случае хоть как-то будут направлены против нас.

Гораздо лучше установить в каждой деревне репродуктор и таким образом сообщать людям новости и развлекать их, чем предоставлять им возможность самостоятельно усваивать политические, научные и другие знания. Только чтобы никому в голову не взбрело рассказывать по радио покоренным народам об их истории; музыка, музыка, ничего кроме музыки. Ведь веселая музыка пробуждает в людях трудовой энтузиазм. И если люди могут позволить себе танцевать до упаду, то это, насколько нам известно приветствовалось во времена Системы."

Насчёт блокады Ленинграда, лучше бы Макаревич историческое расследование Солонина про блокаду Ленинграда прослушал, много нового для себя бы открыл. Это одно из немногих действительно стоящих расследований Марка Солонина и выводы там весьма шокирующие.
показати весь коментар
20.03.2022 01:55 Відповісти
 
 