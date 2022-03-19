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план Маршалла (34) Подоляк Михайло (296)

Це моральна відповідальність тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах, - Подоляк про план Маршалла для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

У Зеленського відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршала №2" для її відновлення після війни. Там заявили, що це насамперед моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по українських містах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своїй заяві сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

Читайте також: Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України, залучивши найбагатші країни ЄС

"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися - щирий друг", - написав Подоляк.

Читайте також: Захід підготує "план Маршалла" для відбудови України, - Джонсон
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Топ коментарі
+24
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19.03.2022 20:36
+14
Ага, что-то наши иногда как ляпнут, так аж ёпнуть хочется..
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19.03.2022 20:37
+12
Я тоже ищу этот способ
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19.03.2022 20:43
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Как это заткнуть?
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19.03.2022 20:36 Відповісти
Я тоже ищу этот способ
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19.03.2022 20:43 Відповісти
Главное шо они все в хаки. Клоуны квартальные
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19.03.2022 20:45 Відповісти
Ага, что-то наши иногда как ляпнут, так аж ёпнуть хочется..
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19.03.2022 20:37 Відповісти
В ОПе филиал ФСБ. Нечему удивляться. Помощь нам идет не благодаря усилиям руководства Украины., а вопреки.
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19.03.2022 20:39 Відповісти
Ну такую муйню ещё попробуй придумай..
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19.03.2022 20:41 Відповісти
Шо там? Потные ладошки зачесались?
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19.03.2022 20:38 Відповісти
Млять... Воно вже шкуру ділить...
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19.03.2022 20:38 Відповісти
Карпатський бокораш
@bokorash
За таку рекламу я буду купувати тільки Дніпро М
https://twitter.com/bokorash/status/1505241360835747840
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19.03.2022 20:40 Відповісти
Як це по-подоляківські одночасно робити з себе ображених заходом і просити від них же План Маршала!..
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19.03.2022 20:40 Відповісти
Зєбіл, *****!
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19.03.2022 20:41 Відповісти
подоляк, ты там главное ничего не подписывай
а так, надо было дорог меньше строить для пиара и по курортам отдыхать
(уж приходится им напоминать)

а вообще
почему не поднимают вопрос катынь2 (2010, самолет качинского)
ведь там все есть, доказать в гааге можно
че там поляки темнят, кто то не хочет вскрывать эту историю
кажется туск и каморовский тогда "постарались"
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19.03.2022 20:41 Відповісти
Коломойский, портнов, вовк(и) и т.д - чья ответственность? Самое поганое обвинять и требовать что-то от других, когда у самого рожа не просто в пушку, а в дерьме. 2,5 года гонялись за Порохом Кличко, Марусей Зверобий и др. На ракеты уже не хватало сил, но при этом моральная ответственность на других. Европа оплатит восстановление, не вопрос. Вопрос в другом: какова ваша ответственность в том, что произошло.
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19.03.2022 20:42 Відповісти
Это похоже уже на шапито с подоляками и арестовичами,новое ток-шоу с новыми ведущими?
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19.03.2022 20:44 Відповісти
кто его выпускает в эфир с такими ************* заявами?
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19.03.2022 20:46 Відповісти
Дерьмак ...
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19.03.2022 22:09 Відповісти
Чево *****? Ты же там с продуктивные переговоры с ******** ведешь, вот пусть он и обязуется восстанавливать все, что **********.
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19.03.2022 20:47 Відповісти
я в **** с этого цирка... кто что-то дельное высказывает и помогает тем хамят и какую-то чушь гонят в ответ, а пуйлу наоборот подмахивают и всеми позами приглашают к соитию и поскорее.

вся логика их заяв сейчас выглядит так: закончить войну любым способом согласившись практически на все что возможно, а потом пилить деньги европы и сша на восстанавление. вот у них руки чешутся и слюни текут (
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19.03.2022 20:53 Відповісти
Грубо сказано по формі, але на жаль правдоподібно по суті.
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19.03.2022 21:25 Відповісти
Всех этих шавок с Тв Шоу погонят скоро,причем в любом случае
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19.03.2022 20:56 Відповісти
Шо воно меле? Вони взагалі адекватні? Подякувать не хочете за допомогу партнерами від зброї до грошей? Це якась дипломатична диверсія вже, що б залишити нас з рашею сам на сам і підписати будь що.
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19.03.2022 20:57 Відповісти
Заберіть десь цю тварюку!
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19.03.2022 20:58 Відповісти
хлопець казан
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19.03.2022 21:12 Відповісти
моральна відповідальність тих, хто будував дороги,по яких пересувається рашистська техніка і не вкладав ,за три роки грошей в захист українського повітрянного простору ,щоб рашистські ракети сьогодні не били по українських містах ,сіючи смерть серед українського народу і сьогодні звинувачують НАТО,США, ЕС,Польщу в тому, що ці хочуть допомогти українському народу зробити те,чого не хотіли і не хочуть зробити"зелені подоляки"
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19.03.2022 21:12 Відповісти
План Маршалла-це добре, але після війни. А зараз потрібен Лендліз!
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19.03.2022 21:13 Відповісти
Ну если не сольёте, может быть...
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19.03.2022 21:15 Відповісти
В мене виникає таке враження,що це все робиться спеціально,щоб довести всіх союзників,щоб вони послали нас туди,куди пішов руський корабель,щоб Україна залишилась сам на сам з рашистаном!
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19.03.2022 21:59 Відповісти
Подоляка гріє думка про гроші на відбудову, коли війна ще не закінчилася !!

Вони невиправні !
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19.03.2022 22:07 Відповісти
Зелёным ***** пора уже давно заткнуться включая ************* и не мешать нормальным людям убивать врага. Они пытаются настроить западных партнёров против Украины!
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19.03.2022 22:35 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3786023.html
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20.03.2022 08:02 Відповісти
У зебілів вже руки тріскаються від очікування бабла на васстанавлєніє, але потрібно з початку війну виграти. Саме виграти, а не підписати мірнає саглашеніє!
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20.03.2022 10:53 Відповісти
 
 