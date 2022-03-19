Це моральна відповідальність тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах, - Подоляк про план Маршалла для України

У Зеленського відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршала №2" для її відновлення після війни. Там заявили, що це насамперед моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по українських містах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своїй заяві сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися - щирий друг", - написав Подоляк.

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