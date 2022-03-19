Це моральна відповідальність тих, хто не стоїть поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах, - Подоляк про план Маршалла для України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Зеленського відреагували на ініціативу Польщі щодо створення для України "Плану Маршала №2" для її відновлення після війни. Там заявили, що це насамперед моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети Росії б'ють по українських містах.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у своїй заяві сказав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"План Маршалла 2.0. - це моральна відповідальність тих, хто не хоче стояти поруч, коли ракети РФ б'ють по наших містах. Руйнування цивільної інфраструктури - це війна РФ проти України. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький бездоганний у своїй ініціативі допомогти відновитися - щирий друг", - написав Подоляк.
Топ коментарі
+24 Uzer Uzer
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+12 Владис Влади
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@bokorash
За таку рекламу я буду купувати тільки Дніпро М
https://twitter.com/bokorash/status/1505241360835747840
а так, надо было дорог меньше строить для пиара и по курортам отдыхать
(уж приходится им напоминать)
а вообще
почему не поднимают вопрос катынь2 (2010, самолет качинского)
ведь там все есть, доказать в гааге можно
че там поляки темнят, кто то не хочет вскрывать эту историю
кажется туск и каморовский тогда "постарались"
вся логика их заяв сейчас выглядит так: закончить войну любым способом согласившись практически на все что возможно, а потом пилить деньги европы и сша на восстанавление. вот у них руки чешутся и слюни текут (
Вони невиправні !