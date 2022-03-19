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Окремі підрозділи морпіхів в окупованому Криму втратили до 90% особового складу, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крым

Російські війська продовжують зазнавати значних втрат.

Про це у Facebook повідомляє Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

"У тимчасово окупованому Криму окремі підрозділи морської піхоти втратили до 90 відсотків особового складу, резервів для відновлення втрат немає.

Спостерігаються спроби укомплектувати роти для відправки в Україну за рахунок відряджених з інших військових частин. У цих підрозділах понад 20 осіб написали рапорти про відмову брати участь у війні проти України, до "відказників" застосовуються репресивні методи впливу", - йдеться в повідомленні.

Водночас на Миколаївському напрямку ворожі підрозділи, що були укомплектовані за рахунок мобілізації на тимчасово окупованій території Донецької області, також зазнали суттєвих втрат.

За дві доби боїв безповоротні втрати противника склали понад 200 осіб, решта деморалізовані та відмовляються брати участь у бойових діях. Мобілізовані відверто звинувачують російське командування у використанні їх для "розвідки боєм", щоб виявити позиції ЗС України.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+29
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19.03.2022 20:55
+28
Любопытно, криссияне уже начали судорожно искать у себя украинские паспорта и свидетельства о рождении? Потому как любому понятно - у кого куриный паспорт, тот отчалит вслед за гусскем кагабльом убирать снег в сибири.
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19.03.2022 20:59
+13
Чудова новина, смерть окупантам ))
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19.03.2022 20:56
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19.03.2022 20:55 Відповісти
С этих, дополнительно мобилизованных, вояки, как пуля из куска говна....
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19.03.2022 20:56 Відповісти
Да из них из всех "как пуля из куска говна". Потому что война захватническая. Любой солдат легко жизнь отдаёт за свою страну, но когда он (а они все знают что творят) нападает, то становится "как пуля из куска говна".
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19.03.2022 23:06 Відповісти
Чудова новина, смерть окупантам ))
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19.03.2022 20:56 Відповісти
И прекрасно, легче их будет от туда выбить, когда будем освобождать.
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19.03.2022 20:57 Відповісти
Любопытно, криссияне уже начали судорожно искать у себя украинские паспорта и свидетельства о рождении? Потому как любому понятно - у кого куриный паспорт, тот отчалит вслед за гусскем кагабльом убирать снег в сибири.
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19.03.2022 20:59 Відповісти
Там кырымлы-патриоты не зря все это время терпели. Думаю списки предателей там уже давно готовы. Более того предполагаю, что с подходом ближе нашей армии наверняка они еще изнутри партизанское сопротивление поднимут.
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19.03.2022 21:16 Відповісти
Давно пора
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19.03.2022 22:53 Відповісти
На расєйке для того морпіхи і треба.
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19.03.2022 20:59 Відповісти
они утонули
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19.03.2022 21:03 Відповісти
Рекомендую всім прекрасне відео, експерт виважено і грамотно аналізує нашу ситуацію:

https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
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19.03.2022 21:10 Відповісти
Можно было бы порадоваться если бы у нас такие же потери небыли из-за тупого командования которое прямо в казармах батальон бойцов угробило одной ракетой.
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19.03.2022 21:17 Відповісти
Ещё один.
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19.03.2022 21:27 Відповісти
Надо Херсон освобождать не ждать когда резервы подтянут.
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19.03.2022 21:18 Відповісти
Кем освобождать? Теми что в казармах спали?
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19.03.2022 21:21 Відповісти
так может сказать только муд@чье путинское
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19.03.2022 21:36 Відповісти
Шоты панику наводишь, мало наши накрошили? Есть ещё резервов на 100 % морпехов. Если они так воевать будут с нами, закончится армада очень скоро.
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19.03.2022 21:43 Відповісти
Интерестная статья https://www.latintimes.com/russian-leader-allegedly-not-well-suffering-terminal-bowel-cancer-508645

Пишется что аналитики разведки США они определили (на основе различных недавних фотографий), что Путин страдает от неизлечимой формы рака кишечника. Вот почему у него вздутие живота, странные изменения в лице (которые могут указывать на прием стероидных препаратов или химиотерапевтических препаратов).
Вопрос ко всем врачам или любому медицинскому работнику, который здесь разбирается: как долго может жить человек с терминальной формой рака кишечника?
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19.03.2022 21:19 Відповісти
5тилетняя выживаемость 5-13% в зависимости от нюансов.
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19.03.2022 21:35 Відповісти
сумніваюсь, що хтось з звичайних лікарів стикався з тими ресурсами, які задіяні, щоб ця нечисть не здохла
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19.03.2022 21:39 Відповісти
та даже если Путин завтра сдохнет, на его место станет Патрушев, еще более **..нутее, там все такие...
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19.03.2022 21:39 Відповісти
Будет у них очередной 1991 год, только ножек Буша уже не будет.
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19.03.2022 21:44 Відповісти
Там рак мозга. Причем самого мозга почти не осталось. 98% раковые клетки.
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19.03.2022 23:07 Відповісти
это какой-то позор.. (c) сц
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19.03.2022 21:37 Відповісти
Жаль, что не до 100%.
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19.03.2022 22:22 Відповісти
Даєш 100%
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19.03.2022 23:17 Відповісти
 
 