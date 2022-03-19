Всю зброю з КБ "Луч" передали у ЗСУ. Історію з Пашинським просуває ФСБ, - Гай

Офіційна позиція Укроборонпрому в тому, що Сергій Пашинський вкрав ракети КБ Луч і кудись заховав, але це не так.

Про це у Facebook повідомив Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.

"Доповідаю, що це не відповідає дійсності. Всі ракети та установки Корсар і Стугна, а також Вільха були передані в ЗСУ і зараз воюють, про що є багаточисельні рапорти, доповіді та відеопідтвердження. Завдяки врятованому зі складів озброєнню, ЗСУ та розрахунки ТРО спалили безліч російської техніки. Всі Командуючі вкурсі де і які розарахунки птрк, несуть бойове чергування, як і позаштатна РЗСО Вільха.

Вважаю, що цю історію просуває ФСБ, бо інакше такі дії пояснити не можливо. Росіяни шоковані великими втратами техніки і намагаються зачистити центри супротиву.

Вважаю, що оцінку цій історії має дати контрозвідка СБУ", - наголосив він.

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