Всю зброю з КБ "Луч" передали у ЗСУ. Історію з Пашинським просуває ФСБ, - Гай
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Офіційна позиція Укроборонпрому в тому, що Сергій Пашинський вкрав ракети КБ Луч і кудись заховав, але це не так.
Про це у Facebook повідомив Мирослав Гай, інформує Цензор.НЕТ.
"Доповідаю, що це не відповідає дійсності. Всі ракети та установки Корсар і Стугна, а також Вільха були передані в ЗСУ і зараз воюють, про що є багаточисельні рапорти, доповіді та відеопідтвердження. Завдяки врятованому зі складів озброєнню, ЗСУ та розрахунки ТРО спалили безліч російської техніки. Всі Командуючі вкурсі де і які розарахунки птрк, несуть бойове чергування, як і позаштатна РЗСО Вільха.
Вважаю, що цю історію просуває ФСБ, бо інакше такі дії пояснити не можливо. Росіяни шоковані великими втратами техніки і намагаються зачистити центри супротиву.
Вважаю, що оцінку цій історії має дати контрозвідка СБУ", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
А где ванек Баканов, кстати?
Йой!
Вони взагалі ще існують? Хто знає ?
Бо біля нашого до війни купа автівок стояла- зара ніц нема. Випарувались.
а Тетяні Чорновіл і Пашинському потрібно набратися терпіння і мужності , щоби боротися з цими колаборантами після війни 😠
Ермака после начала войны с его русскими друзьями слышно не было, а сейчас опять вылез и качает права на переговорах.
І чим дбр займається і по чій вказівці???
син пашинського ніколи не був директором спецекспорту
він був начальником департаменту контрактів спецтехекспорту.
вибачатись за рознесення брехні будеш ?
На Тетяну Чорновол та Сергія Пашинського відкрили справу за те, що експортними версіями наших ПТРК знищують ворога
Нічого , комусь прийдеться відповісти за те , що здали Херсон і Нову Каховку !
І відкат переходу на стандарти НАТО.
І "Вагнергейт".
І справу "Марченка"
І справу "Шеремета".
І справу "Свинарчуків".
І розмінування підходів з Криму.
І багато іншого!
Ми все пам'ятаємо! І ми обов'язково спитаємо за це!
Це точна інфа? Про нібито розмінування Чонгару у 2021 ходять чутки - а він точно був замінований?
І чому там укріпрайон не було побудовано? Найнебезпечніший напрям і жодного спротиву...
Але добре видно, що там кожен 2-й в коментах - ЗЕбот.
Ботоферма Подоляка наносить шкоду державі співрозмірну з діями Портнова.
Це ж скільки людиногодин і грошей тратиться тільки на то, щоб все обріхувати !
Найнеприємніше те , що вони сидять на Банковій !
Будьмо пильними і потрібно слідкувати за кожним підозрілим покидьком , навіть
на украінських форумах !
І Люська мовчить, язика з сраки дерьмака не витягує
От, плять, владу маємо… обрали довбні піввареникові…
СЛАВА УКРАЇНІ смерть ворогам👍💪👍🥰