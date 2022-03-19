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Російський вантажний літак попри санкції злітав у країну ЄС Словаччину та повернувся

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський вантажний літак попри санкції ЄС прилетів з Москви до Словаччини та повернувся до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише УП із посиланням на дані публічного онлайн радару.

Грузовий борт з російською реєстрацією RA-76511 вантажної компанії "Волга-Днепр" 17 березня прилетів з Москви до столиці Словаччини Братислави. І наразі повертається до Москви.

28 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв що 32 країни, включно зі Словаччиною, закрили небо для російських літаків та авіакомпаній.

"Волга-Днепр" - це найбільша російська вантажна авіакомпанія, яка оперує найбільшим у світі парком літаків Ан-124 "Руслан".

17 березня Deutsche Welle, з посиланням на російське видання Комерсант, повідомила, що літаки "Волга-Днепр" повністю зупинили польоти.

Видання наголошувало, що це пов'язано із забороною регулятора на діяльність двох європейських компаній, що входять до групи "Волга-Днепр" та засновані громадянином РФ Олексієм Ісайкіним.

Російський вантажний літак попри санкції злітав у країну ЄС Словаччину та повернувся 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+43
Бизнес на крови.
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19.03.2022 21:17
+36
Більше того! Він пролетів через повітряний простір Польщі!!!
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19.03.2022 21:18
+36
знову країна НАТО .. чітко виконує ..заборони які сама і накладала
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19.03.2022 21:20
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А чому питання тільки до словаків? А як він перелитів усю Польщу? Чи там теж не заборонили польоти?
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19.03.2022 22:08 Відповісти
Я з Чехії. Наша преса написала коротку інформацію: словакам потрібні паливні елементи для атомної електростанції. Можливо, це була доставка цих вудилищ. Російське обладнання, більше ніде купити (тільки Росія).
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19.03.2022 22:17 Відповісти
Це вже не перший рейс. Возив паливо на АЕС!
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19.03.2022 22:21 Відповісти
Дє звернення до Польші та Словакії презедента Зеленського та керівництва країни
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19.03.2022 22:23 Відповісти
Флайтрадар у твітері припустив що возять паливні елементи для атомних станцій. І це вже не перший рейс від початку дії заборон.
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19.03.2022 22:36 Відповісти
так, на них санкцій спеціально не накладали, може бути
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19.03.2022 22:44 Відповісти
Думаю, поляки не пропустили би щось таке, що не було би критично потрібне для Словаччини чи що було би небезпечне для України.
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20.03.2022 09:58 Відповісти
Найімовірніше, що словаки віддали братній рф ракети на с 300, щоб не ********** ситуацію.
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20.03.2022 16:00 Відповісти
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