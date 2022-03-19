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Путін (21432) Ходжес (138)

Якщо Путін відкриє новий фронт у Європі, то буде розбитий, - генерал армії США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бен,ходжес

Президент Російської Федерації Володимир Путін зазнає поразки, якщо вирішить відкрити ще один фронт проти будь-якої країни НАТО. Україна достатньо завдала шкоди окупанту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами Ходжеса, Російська Федерація здійснить велику помилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якого члена НАТО, оскільки її сили будуть розбиті, як і сам президент.

"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь іще. Без сумнівів ми повинні організувати раптові навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- заявив Ходжес.

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Топ коментарі
+29
Хватит звиздеть. Одна дивизия морпехов, развернутая в Прибалтике, оттянула б кацапских вояк от Киева. Вам даже воевать не пришлось би, просто обозначили присутствие. Но нет, вместо єтого ежедневние заверения маньяку что он может делать в Украине что пожелает...
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19.03.2022 21:25
+23
Канєшно буде розбитий. Бо українці майже всіх розбили !
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19.03.2022 21:21
+21
Лучше бы наоборот - НАТО открыло второй фронт и мы б с ними поглубже насадили русню на бутылку
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19.03.2022 21:22
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19.03.2022 21:19 Відповісти
Та дайте вже ті літаки і ПРО !
І не потрібно буде ваших гасел.... він і так буде розбитий.
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19.03.2022 21:30 Відповісти
Давати треба тихо.
Далі сам додумай
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19.03.2022 21:39 Відповісти
Та я не конкретно про літаки - так - на слуху у всіх. Я про гасла, замість багатократного збільшення допомоги.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
***** буде депутінизоване.
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19.03.2022 21:19 Відповісти
Якщо ***** нападе на НАТО то Україна може автоматично стати членом НАТО
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19.03.2022 21:28 Відповісти
Интіресно девкі пляшут
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19.03.2022 21:20 Відповісти
Ага тільки як за бімбу хватається так зразу весь задор у NATO пропадає
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19.03.2022 21:20 Відповісти
Какой "еще один фронт"? Вы там с Джонсоном на пару дымите?
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19.03.2022 21:20 Відповісти
Да слышали уже.. "нельзя объять необъятное"
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19.03.2022 21:20 Відповісти
Після ********* тут він тільки кров'ю ссяти зможе, який вже там другий фронт.
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19.03.2022 21:21 Відповісти
Канєшно буде розбитий. Бо українці майже всіх розбили !
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19.03.2022 21:21 Відповісти
Ходжес это прямо и говорит
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19.03.2022 23:08 Відповісти
Интерестная статья https://www.latintimes.com/russian-leader-allegedly-not-well-suffering-terminal-bowel-cancer-508645

Пишется что аналитики разведки США они определили (на основе различных недавних фотографий), что Путин страдает от неизлечимой формы рака кишечника. Вот почему у него вздутие живота, странные изменения в лице (которые могут указывать на прием стероидных препаратов или химиотерапевтических препаратов).
Вопрос ко всем врачам или любому медицинскому работнику, который здесь разбирается: как долго может жить человек с терминальной формой рака кишечника?

(Вот кстате я думаю настоющий ответ ПОЧЕМУ Путин вдруг решил напасть на Украину. Он хочет оставить о себе в ближайшем будущем наследие для памятников, названий улиц и учебников истории.)
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19.03.2022 21:21 Відповісти
улица Вспученная?...
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19.03.2022 21:24 Відповісти
Ні Поносная,Проносная або СРачная
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19.03.2022 21:29 Відповісти
Педофильский тупик.
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19.03.2022 21:43 Відповісти
На его могиле построят бесплатный общественный туалет, будет весьма посещаемая туристическая достопримечательность.
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19.03.2022 22:05 Відповісти
Google говорит

На 4 стадии колоректального рака около 14% пациентов переживают рубеж 5 лет.

Колоректальных хирургов раньше называли проктологами.
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19.03.2022 22:09 Відповісти
Тупик Путина.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
Звучит как вызов
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19.03.2022 21:21 Відповісти
Звучить як тост.
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19.03.2022 21:40 Відповісти
Лучше бы наоборот - НАТО открыло второй фронт и мы б с ними поглубже насадили русню на бутылку
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19.03.2022 21:22 Відповісти
Не *****, сциклива Європа обісруться, дозволять ***** вбивати їхніх дітей аби газ був
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19.03.2022 21:24 Відповісти
Хватит звиздеть. Одна дивизия морпехов, развернутая в Прибалтике, оттянула б кацапских вояк от Киева. Вам даже воевать не пришлось би, просто обозначили присутствие. Но нет, вместо єтого ежедневние заверения маньяку что он может делать в Украине что пожелает...
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19.03.2022 21:25 Відповісти
Точно!
Окружить россию натовскими войсками!
И путину придется держать войска возле всех границ!
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Так очевидно же.
Войска НАТО под Нарвой, в дневном переходе от петербурга, оттащили би десяток БТГ от того же Мариуполя. И бульбофюреру мозги прочистили. Причем им даже воевать не надо.
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19.03.2022 22:01 Відповісти
В Прибалтиці достатньо НАТОвських військ для стримування нападу на ці країни. Інших завдань у них немає. Досить вже верещати зебільну хрєнь, про те, що Україні хтось щось должен!
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20.03.2022 11:03 Відповісти
Нато.....
Пока воюем мы...
А нато мультики смотрят
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19.03.2022 21:25 Відповісти
За нашей широкой спиной хорошо рассуждать.
Предположу невероятное:
х-ло после победы проводит поголовную насильственную мобилизацию. Заградотряды.
И хрен вы там устоите, если сейчас будете репу чесать.
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19.03.2022 21:27 Відповісти
Ну тоді може треба фюрера малость підштовхнути?
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19.03.2022 21:29 Відповісти
Ви від талібанських дикунів втікали, воюваки, аж гай шумів. А х**ло живота надірвало реготати з вас.

Лишили своїх співвітчизників на смерть, афганців, які вам допомагали. Ще й брехали, що вбили одного з ватажків терористів з дрона, а насправді вбили 7 дітей. І під тиском мусили потім признатися.

За межі аеропорту, щоб витягнути людей, виходили тільки наші, ГУР, а ви сиділи тихенько.

Так що помовчте, "герої".
Я не здивуюся, якщо х**ло і влаштує щось вам. Побачимо, що ви покажете.
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19.03.2022 21:29 Відповісти
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Краще б ти не позорився, хенерал, а з тихого океану відкрив другий фронт сам. Щоби житєль бункєра всрався і застрелився, а українські дітки не гинули щодня...

...а, ну да, я ж забув, вибачте, замріявся, що ми живемо в світі людей, а не кінчених бариг, для яких 1% річного доходу значно важливіший за всіх дітей світу. Не зважайте, пишіть хероїчні твіти далі, як би ви хероїчно розбили ворога, якби він напав. Ще можете маршем пройтися біля кордону, всі втрьох, ще Столтенберга покличте, то ще один херой, вам якраз у взвод твіттерних бойцунів шикарно підійде.
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19.03.2022 21:30 Відповісти
Турция валит флот РФ, херачит военные базы в Крмму и крымский мост. Польша херачит бульбашей и захватывает Беларусь (и там реально народ будет с цветами встречать) Это можно сделать за один день. И войне конец.
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19.03.2022 21:30 Відповісти
А Китай медленно вводит пару миллионов солдат в Сибирь.
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19.03.2022 21:38 Відповісти
По самый по Урал. Я давно говорю русским, что Путин - это китайский диверсант.
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19.03.2022 22:17 Відповісти
все бы подключились и пресовали парашу со всех сторон, чтобы быстрее закончить войну, а не только что то там заявляли и жаловались
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19.03.2022 21:31 Відповісти
Ну, звичайно , що так !!! УКРАЇНА ж прийняла ВОГОНЬ на себе!!! А вони дивляться, куди крива виведе!!! А потім ,«союзники» будуть ділити перемог
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19.03.2022 21:31 Відповісти
Перемогу! Пробачте, літеру не дописала, емоції !!!! Перемогу, здобутою нашими життями!!!! 3 Світова вже тут!!! Але вони ще чекають?
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19.03.2022 21:34 Відповісти
Ну и кто мешает флоту США устроить учения с Японией близ Курильских островов?
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19.03.2022 21:36 Відповісти
Україна буде в Європі провідною країною, замість Німеччини та Франції.
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19.03.2022 21:38 Відповісти
герои, млять, за спинами бойцов ВСУ. вы небо ссыте закрыть.
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19.03.2022 21:40 Відповісти
Галливуд скоро снимет кино про похождения Рэмбо в Украине с Джавелином и Стингером.
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19.03.2022 21:40 Відповісти
Не думаю. У всіх фільмах Рембо єдиний (майже єдиний) герой, решта бушмени з коп'ями. У нас навпаки всі герої, від домохозяйки до генерала, тому Рембо був би звичайним рядовим в окопі.
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Мы для них такие же бушмены.
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19.03.2022 21:54 Відповісти
Раніше, зараз вони в шоці від нас.
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19.03.2022 22:36 Відповісти
Путін планує воювати с Європою руками України. Захопивши Україну, він отримав би українське півмільйонне військо в свох руки, яка направив би захоплювати Європу, а сам розповідав би, що Росія тут не причуому, що то воюють шахтьори та трактористи Новороссії і Малоросії. І ще б мобілізував з мільйон з України, і з Росії прислав би перевдягнених Ваньок. Так що, якщо Україна не встоїть - наступна Європа. І Путін НАТО не боїться, бо буде планує ховатися за спинами невільних українців.
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19.03.2022 21:41 Відповісти
При всіх навіть самих благоприятних для нього варіантах він би до цього не дожив ))
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19.03.2022 21:45 Відповісти
Мобилизированные жители лугандона, вскрывающие своими тушками огневые точки ВСУ, наглядно это сейчас демонстрируют.
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19.03.2022 22:10 Відповісти
Так часто повторяют это, выглядит как трусость. Что это за военные...
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19.03.2022 21:42 Відповісти
***** любить понти, всі червоні лінії намагається порушити. Зараз його беруть на понт, малюють перед ним червону лінію і беруть на слабо. Чіткий тролінг ))))) Тепер м'яч на його боці, мусить відповідати. Цікава партія.
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19.03.2022 21:43 Відповісти
Какой там новый фронт. Вы о чем? Он на Украину остатки со всех углов сошкребает. Я поражаюсь блоку НАТО которое имеет на вооружении Тамагавки и ударные дроны но до сих пор боится *****.
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19.03.2022 21:44 Відповісти
Чим.

зараз у росії лишилось боєздатних лише 2-3 армії із 10-ти.

Наповнити ці армії вони зможуть лише вертухаями поліцією і срочниками
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19.03.2022 21:55 Відповісти
А можно, чтобы х уйлу это сказал какой-нибудь действующий генерал, министр или президент США/Великобритании/других крупных стран НАТО? А то х уйло размахивает ядерным оружием и думает, что его засранная недострана - самая сильная в мире.
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19.03.2022 22:00 Відповісти
пля! какой херой!!! аж страшно...

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19.03.2022 22:00 Відповісти
мабуть мериканский зелёный перет...
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19.03.2022 22:01 Відповісти
Кацапьё ,20 лет подготавливается идти на Берлин…
И пойдёт ,если украинцы не остановят.
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19.03.2022 22:22 Відповісти
Украинцев не хватит для войны на других фронтах, так что пусть не свистит
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19.03.2022 22:24 Відповісти
Військові навчання НАТО в Європі та Турецькі в Вірменії поставили Росію на коліна в переговорному процесі з Україною.
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19.03.2022 22:31 Відповісти
А ЕГО РОДСТВЕННИКИ !?)
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19.03.2022 22:38 Відповісти
Это даже не политическое заявление. Просто ещё один отставной американский генерал свое мнение высказал про НАТО, что будет активное противостояние, и случится оно после нападения путинской России на ещё кого-нибудь. Именно после того. И это никакое не активное противосостояние. Если вообще такое будет.
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20.03.2022 00:08 Відповісти
Да ладно. Маньяк вас частями возьмет. Вы сами сдадите сначала прибалтийские бывшие советские республики. Потом Молдову. Франция и Германия лягут сами... Остальные тоже. Потом драг нах помыть сапоги в индийском океане. Это и есть план кремлепутлера.
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20.03.2022 10:24 Відповісти
 
 