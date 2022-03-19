Якщо Путін відкриє новий фронт у Європі, то буде розбитий, - генерал армії США Ходжес
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Президент Російської Федерації Володимир Путін зазнає поразки, якщо вирішить відкрити ще один фронт проти будь-якої країни НАТО. Україна достатньо завдала шкоди окупанту.
Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Ходжеса, Російська Федерація здійснить велику помилку, якщо наважиться відкрити новий фронт проти будь-якого члена НАТО, оскільки її сили будуть розбиті, як і сам президент.
"Якщо Путін відкриє де-небудь новий фронт проти будь-якої країни НАТО, він сам і його сили будуть розбиті. Україна вже завдала йому такої шкоди... Не знаю, як він собі уявляє, що може здобути успіх де-небудь іще. Без сумнівів ми повинні організувати раптові навчання в Грузії, Арктиці і Балтиці, а також помістити в карантин його військово-морську базу в сирійському Тартусі",- заявив Ходжес.
Будь ласка, зачекайте...
І не потрібно буде ваших гасел.... він і так буде розбитий.
Далі сам додумай
Пишется что аналитики разведки США они определили (на основе различных недавних фотографий), что Путин страдает от неизлечимой формы рака кишечника. Вот почему у него вздутие живота, странные изменения в лице (которые могут указывать на прием стероидных препаратов или химиотерапевтических препаратов).
Вопрос ко всем врачам или любому медицинскому работнику, который здесь разбирается: как долго может жить человек с терминальной формой рака кишечника?
(Вот кстате я думаю настоющий ответ ПОЧЕМУ Путин вдруг решил напасть на Украину. Он хочет оставить о себе в ближайшем будущем наследие для памятников, названий улиц и учебников истории.)
На 4 стадии колоректального рака около 14% пациентов переживают рубеж 5 лет.
Колоректальных хирургов раньше называли проктологами.
Окружить россию натовскими войсками!
И путину придется держать войска возле всех границ!
Войска НАТО под Нарвой, в дневном переходе от петербурга, оттащили би десяток БТГ от того же Мариуполя. И бульбофюреру мозги прочистили. Причем им даже воевать не надо.
Пока воюем мы...
А нато мультики смотрят
Предположу невероятное:
х-ло после победы проводит поголовную насильственную мобилизацию. Заградотряды.
И хрен вы там устоите, если сейчас будете репу чесать.
Лишили своїх співвітчизників на смерть, афганців, які вам допомагали. Ще й брехали, що вбили одного з ватажків терористів з дрона, а насправді вбили 7 дітей. І під тиском мусили потім признатися.
За межі аеропорту, щоб витягнути людей, виходили тільки наші, ГУР, а ви сиділи тихенько.
Так що помовчте, "герої".
Я не здивуюся, якщо х**ло і влаштує щось вам. Побачимо, що ви покажете.
...а, ну да, я ж забув, вибачте, замріявся, що ми живемо в світі людей, а не кінчених бариг, для яких 1% річного доходу значно важливіший за всіх дітей світу. Не зважайте, пишіть хероїчні твіти далі, як би ви хероїчно розбили ворога, якби він напав. Ще можете маршем пройтися біля кордону, всі втрьох, ще Столтенберга покличте, то ще один херой, вам якраз у взвод твіттерних бойцунів шикарно підійде.
зараз у росії лишилось боєздатних лише 2-3 армії із 10-ти.
Наповнити ці армії вони зможуть лише вертухаями поліцією і срочниками
И пойдёт ,если украинцы не остановят.