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Росія мобілізує та перекидає останні резерви окупаційних баз в Україну, - InformNapalm. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ перекидають в Україну останні резерви з баз на території окупованої Грузії.

Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.

"На відео кадрах завантаження техніки та озброєння 7-ї російської окупаційної військової бази в м. Гудаута Абхазії, Грузія, для подальшого відправлення в Україну. У нещодавньому зведенні InformNapalm повідомляв про перекидання підрозділів 4-ї російської окупаційної військової бази з Цхінвальського регіону Грузії. Там же зазначалося про ажіотаж і на 7-й в/б у м. Гудаута.

За нашими даними, більшість особового складу (але не техніки) цього окупаційного з'єднання (2 БТГр контрактників) ще до початку нападу на Україну перебували на кордоні з Україною. В останні кілька днів у Гудауті спостерігаєтьмобілізація тих, хто залишився на базі: військовослужбовців (в більшості солдати-строковики), озброєння та техніки (танки Т-72Б3, БТР-82А, ЗРК Оса, САУ Акація + МТО). Вже відправлено один залізничний ешелон, чекаючи відправки ще кілька. Крім того, варто звернути увагу на базу "лісового полку" в Республіці Адигея під Майкопом, де російські військові вже кілька років ховають озброєння та техніку рівня дивізії", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+69
ХО-РО-ШО ...МЫ ИХ ТВАРЕЙ ВСЕХ ЗАВАЛИМ НАХ ВО СЛАВУ УКРАИНЫ !!!
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19.03.2022 21:33
+60
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19.03.2022 21:33
+51
Значит все хуже и хуже дела и *****
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19.03.2022 21:35
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19.03.2022 22:29 Відповісти
это хороший повод грузинам спросить у своего промосковского правительства,почему те как Молдова не требуют выведения войск РФ с оккупированой Абхазии,а "выводит" их оттуда Украина ???
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19.03.2022 22:30 Відповісти
танков уже нет? камазы остались
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19.03.2022 22:37 Відповісти
С другом сегодня разговаривал которого давно не видел:он 2 раза в военкомат ходил после обьявления мобилизации. Первый раз очередь большая и не успел! Второй раз попал к военкому и его не взяли-нужны бойцы только определенных специальностей,например снайперы. Я хочу сказать что в Украине еще очень большой солдатский резерв,желающих пойти в ВСУ больше чем мест. Город Киев. Хотелось-бы еще новых партий всех видов вооружений из Запада
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19.03.2022 22:38 Відповісти
Щодо зброї з заходу: https://censor.net/ua/news/3326910/******************************************************************
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19.03.2022 23:24 Відповісти
Украина должна мобилизовать всех и нужно готовить новых воинов и нужно много Западных инструкторов.
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19.03.2022 22:39 Відповісти
Ну и ты туда же тоже входишь, или только языком шлёпаешь?
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19.03.2022 23:26 Відповісти
все входят!
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19.03.2022 23:33 Відповісти
Для нас Украинцев нет выхода, кроме как защищать свою страну!!! сдаться равно смерти!!! Украинская земля залита кровью потому что свободу не сломить никакой ценой. Если стоит выбор между тем, что воля твоя и ты делаешь, что хочешь и ты свободен или воля не твоя и ты раб, то мы - Украинцы выбираем свою волю и свободу!!! Война только начинается! Украина победит!!! Украина потому и Украина, чтобы защищать свою страну до последней капли крови. У Украины есть дух, который не примет ничего кроме полной победы и каждое нападение на Украину - делает Украину сильнее и приносит ей славу на весь мир! Украинцы никого не бояться, это Россия должна бояться Украину! Это Украина, тут смерть врага поджидает на каждом шагу!
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19.03.2022 23:48 Відповісти
Как раз кстати:
https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
Главное - досмотреть до конца.
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19.03.2022 22:56 Відповісти
До лінків варто додавати хоч якийсь опис.
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19.03.2022 23:45 Відповісти
Эх, сейчас бы организовать парад суверенитетов и возврат оккупированных рашкой территорий Молдовы и Грузии, чтобы они ****** на несколько фронтов разрываться. Они и технику-то больше особо не будут на нас бросать, им нужно оставить для возможных войн с другими странами, тут бы НАТО найти у себя яйца и послать сюда миссию без опознавательных знаков, надавать нам нормальных ракет, чтобы ********** и ЧФ, и базы, с которых по нам долбят с "Искандеров".
В принципе, в ближайшие пару месяцев паРаша даст всем, наверное, самый удобный шанс разорвать её по кускам и если бы НАТО реально было таким врагом паРаши, как кацапам льёт в уши их пропаганда, то паРаша перестала бы существовать уже через полгода. Больше такого шанса может и не быть. Но нет, никому разованная паРаша не нужна, потому что не понятно, к каким экстремистам попадёт контроль над её ЯО (на фоне путлера это предложение звучит смешно, я знаю).
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19.03.2022 23:05 Відповісти
А ось такі "веселі" новини приходять з білорусі: ЗМІ: Білоруські військові та техніка стали позначатися червоним
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19.03.2022 23:23 Відповісти
беларусы перейдет на сторону Украины сразу после пересечения границы.
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20.03.2022 01:45 Відповісти
А що заважає їм поїхати на своїй бронетехніці в Мінськ і скинути лукашенка вже зараз?
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20.03.2022 01:54 Відповісти
трусят и ваты много. кроме того офицерье безмозглое , ни разу не патриоты. но солдаты срочники и контрактники заявили в Украину воевать не поедем. если и вытолкнут кого то то это будут омон или мвдшники. у лукашенки охрана в два раза лучше вооружена лучше чем беларуская армия. армия в Беларуси только для парада и копания окопов росийским оккупантам.
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20.03.2022 02:06 Відповісти
Дебилы малолетние будущие двухсотые - YouTube не смотрят....
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19.03.2022 23:43 Відповісти
на камазах та бтрах будуть Київ штурмувати, ну це майбутні лауреати премії Дарвіна
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20.03.2022 01:48 Відповісти
Після війни українські шукачі металобрухту стануть новими олігархами. Це вантажить чергова партія заліза для них у вигляді бонусу.
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20.03.2022 06:27 Відповісти
Бо впевнені, що грузинам важливіше боржомі в расіюшкє продавати, ніж деокупація
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20.03.2022 11:04 Відповісти
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