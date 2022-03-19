Росія мобілізує та перекидає останні резерви окупаційних баз в Україну, - InformNapalm. ВIДЕО
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Війська РФ перекидають в Україну останні резерви з баз на території окупованої Грузії.
Про це пише у фейсбуці керівник InformNapalm Роман Бурко, інформує Цензор.НЕТ.
"На відео кадрах завантаження техніки та озброєння 7-ї російської окупаційної військової бази в м. Гудаута Абхазії, Грузія, для подальшого відправлення в Україну. У нещодавньому зведенні InformNapalm повідомляв про перекидання підрозділів 4-ї російської окупаційної військової бази з Цхінвальського регіону Грузії. Там же зазначалося про ажіотаж і на 7-й в/б у м. Гудаута.
За нашими даними, більшість особового складу (але не техніки) цього окупаційного з'єднання (2 БТГр контрактників) ще до початку нападу на Україну перебували на кордоні з Україною. В останні кілька днів у Гудауті спостерігаєтьмобілізація тих, хто залишився на базі: військовослужбовців (в більшості солдати-строковики), озброєння та техніки (танки Т-72Б3, БТР-82А, ЗРК Оса, САУ Акація + МТО). Вже відправлено один залізничний ешелон, чекаючи відправки ще кілька. Крім того, варто звернути увагу на базу "лісового полку" в Республіці Адигея під Майкопом, де російські військові вже кілька років ховають озброєння та техніку рівня дивізії", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://youtu.be/YRGmCh5JFCs
Главное - досмотреть до конца.
В принципе, в ближайшие пару месяцев паРаша даст всем, наверное, самый удобный шанс разорвать её по кускам и если бы НАТО реально было таким врагом паРаши, как кацапам льёт в уши их пропаганда, то паРаша перестала бы существовать уже через полгода. Больше такого шанса может и не быть. Но нет, никому разованная паРаша не нужна, потому что не понятно, к каким экстремистам попадёт контроль над её ЯО (на фоне путлера это предложение звучит смешно, я знаю).