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Понад 100 федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

гутцайт

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що понад сто федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Понад сто федерацій усунули російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу Європи та взагалі від спортивних календарів, щоб Росія взагалі не брала участі", - сказав Гутцайт в ефірі українських телеканалів у суботу ввечері.

Також міністр зазначив, що Україна домоглася того, щоб було перенесено всі змагання, які раніше планувалося проводити у містах Росії.

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Смерть кацапским оккупантам !
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19.03.2022 21:39 Відповісти
Будут касапы теперь в лапту шпилить..
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19.03.2022 21:39 Відповісти
кацапи повиннні здохнути як скажені звіри!
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19.03.2022 21:42 Відповісти
Скажений звір и касап хреновое сравнение... маленькие гниды - это про них..
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19.03.2022 21:45 Відповісти
Де ви бачили щоб гніди вбили стільки людей по усій планеті? Ні, хріново що ви їх недооцінююте,у кацапіі не залищилося людей,то безумні ,скажені істоти,яких треба ліквідовувати,бо куди не потрапить ся мерзота скрізь сіє смерть,порок, і ненависть.
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19.03.2022 21:57 Відповісти
Новые дисциплины введут, вместо утерянных:
Забег за сахаром;
Подъем-переворот стакана со стекломоем;
Потрясание кулачками перед телевизором за путена за родену;
Бег с препятствиями за бесплатными хотдогами;
Спортивная ловля пустых бутылок в речке;
Стрельба папирос у чурок на раене;
Челночный бег от чурок на раене после стрельбы папирос (вместе с предыдущей дисциплиной формирует типа биатлон);
Велосипедные заезды по окружающим деревням в поисках чопожрать;
а также две киберспортивные дисциплины:
"пинг-понг" и "ну, погоди" на программируемом калькуляторе Алтай-981ЭМ.
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19.03.2022 21:47 Відповісти
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19.03.2022 21:51 Відповісти
рашиський кацапстан все більше стає схожим на північну Корею,скажуть а ми організуєм свій чемпіонат світу в який ввійдуть : росія ,білорусь ,днр,лнр ,придністровя,абхазія хтог там ще.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
конечно это очень радует. Но. Что за фраза понад 100 федераций? Столько видов спорта нет ? Хоккей с мячом например, где кацапьё на одной из ведущих ролей. Такого не слышал пока ,чтобы они что-то оркам запрещали. А что такое цифра 100 и больше даже????
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19.03.2022 22:18 Відповісти
 
 