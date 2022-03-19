Понад 100 федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявляє, що понад сто федерацій відсторонили російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Понад сто федерацій усунули російських і білоруських спортсменів від участі у міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу Європи та взагалі від спортивних календарів, щоб Росія взагалі не брала участі", - сказав Гутцайт в ефірі українських телеканалів у суботу ввечері.
Також міністр зазначив, що Україна домоглася того, щоб було перенесено всі змагання, які раніше планувалося проводити у містах Росії.
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Забег за сахаром;
Подъем-переворот стакана со стекломоем;
Потрясание кулачками перед телевизором за путена за родену;
Бег с препятствиями за бесплатными хотдогами;
Спортивная ловля пустых бутылок в речке;
Стрельба папирос у чурок на раене;
Челночный бег от чурок на раене после стрельбы папирос (вместе с предыдущей дисциплиной формирует типа биатлон);
Велосипедные заезды по окружающим деревням в поисках чопожрать;
а также две киберспортивные дисциплины:
"пинг-понг" и "ну, погоди" на программируемом калькуляторе Алтай-981ЭМ.