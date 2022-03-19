Росія анонсує атаку на дипломатів західних країн у Львові, яку начебто "готують націоналісти"

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що представники батальйону "Азов" нібито планують вчинити у Львові теракт проти дипломатів зі США та інших західних країн, щоб представити це як атаку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Конашенков заявив на брифінгу, повідомляють РИА Новости

"Хочу наголосити, що керівництво київського режиму поінформоване про плани націоналістів, але жодних дій щодо недопущення їх реалізації не вживає. Київський націоналістичний режим планує представити напади на дипломатичні об'єкти США та західних країн нібито як "цілеспрямовану атаку російських Збройних сил", - сказав він.

За його версією, метою такої "провокації" є "посилити тиск на країни НАТО щодо запровадження над Україною безпольотної зони та надання додаткового озброєння".

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У Міноборони РФ також заявили, що українські націоналісти замінували сховища з аміаком та хлором на хімзаводі в Сумах з метою отруєння мешканців у разі, якщо до міста увійдуть російські військові.

Також там заявили, що українські "бойовики" завезли ємності з хімречовинами до будівлі школи у селищі Котлярове на Миколаївщині, і їх нібито планується підірвати під час підходу російських військових.

Українська влада і західні країни неодноразово попереджали, що подібні фейки РФ щодо хімічних речовин можуть говорити про плани провокації Росії з хімічною зброєю.

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