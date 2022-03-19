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провокація (765) дипломати (530) хімічна зброя (299)

Росія анонсує атаку на дипломатів західних країн у Львові, яку начебто "готують націоналісти"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

конашенков

Офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков заявив, що представники батальйону "Азов" нібито планують вчинити у Львові теракт проти дипломатів зі США та інших західних країн, щоб представити це як атаку РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Конашенков заявив на брифінгу, повідомляють РИА Новости

"Хочу наголосити, що керівництво київського режиму поінформоване про плани націоналістів, але жодних дій щодо недопущення їх реалізації не вживає. Київський націоналістичний режим планує представити напади на дипломатичні об'єкти США та західних країн нібито як "цілеспрямовану атаку російських Збройних сил", - сказав він.

За його версією, метою такої "провокації" є "посилити тиск на країни НАТО щодо запровадження над Україною безпольотної зони та надання додаткового озброєння".

Також читайте: Росія досі може планувати застосувати хімічну зброю в Україні, - представниця США в ООН Грінфілд

У Міноборони РФ також заявили, що українські націоналісти замінували сховища з аміаком та хлором на хімзаводі в Сумах з метою отруєння мешканців у разі, якщо до міста увійдуть російські військові.

Також там заявили, що українські "бойовики" завезли ємності з хімречовинами до будівлі школи у селищі Котлярове на Миколаївщині, і їх нібито планується підірвати під час підходу російських військових.

Українська влада і західні країни неодноразово попереджали, що подібні фейки РФ щодо хімічних речовин можуть говорити про плани провокації Росії з хімічною зброєю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть використати форму рятувальників для провокацій, - ДСНС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+31
Anatol Minsk


@n_ma_pag

·
3 ч



В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
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19.03.2022 21:44
+23
Може,на ********* якась порча?
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19.03.2022 21:44
+21
Стяг всесвітнього зла перейшов від Правого Сектора до Азова. Жалюгідні такі ці москалі- самі придумали, самі злякались
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19.03.2022 21:46
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Може,на ********* якась порча?
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19.03.2022 21:44 Відповісти
Так, з 1147 року. Мокша бідкається, а екзорцисти лиш розводять руками.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Скорее всего покойник в мавзолее, нужно его предать земле уж.
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19.03.2022 21:51 Відповісти
Вже ракети відправлять в отель, де західні дипломати живуть.
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19.03.2022 21:44 Відповісти
Anatol Minsk


@n_ma_pag

·
3 ч



В Барановичах (Беларусь) идут массовые обыски и задержания. Изымают гаджеты, берут образцы ДНК и везут на полиграф. Скорее всего это связано с диверсиями на ж/д, а также передачей данных о взлётах российских самолётов.
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19.03.2022 21:44 Відповісти
арестовичу ******* меньше потрібно. Ціна кожного пі3дєжа - людські життя
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19.03.2022 21:56 Відповісти
в мариуполь его отправить, там же все равно нет военного решения.... Может его пи*больство хоть там пригодится.
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19.03.2022 22:41 Відповісти
Мариуполю и так не легко. А вы такую подлянку предлагаете
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Кацапский ******** УНИЧТОЖИМ ,вату ЗАВАЛИМ всю ...
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19.03.2022 21:44 Відповісти
А то дипломати західних країн не знають кому вони як кість у горлі.
кацапія знову намагається залякати Європу.
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19.03.2022 21:45 Відповісти
Проверка на вшивость: так сколько кацапчиков одвухсотились? Можно использовать звонок другу.
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19.03.2022 21:45 Відповісти
А що там з голубами, зараженими бубонною чумою? Росіяни вже забули?
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19.03.2022 21:45 Відповісти
ми ними секретне листування ведемо
голубина пошта - це наше все!
а бубонна чума у голубів спеціально адаптована і не впливає на тих, кто не є ворогом України незалежно від його раси тв громадянства
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19.03.2022 21:59 Відповісти
Стяг всесвітнього зла перейшов від Правого Сектора до Азова. Жалюгідні такі ці москалі- самі придумали, самі злякались
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19.03.2022 21:46 Відповісти
петиция о признании путена военным преступником
друзья, подпишите и поширюйте!!! (админы, вас тоже касается)
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?copy
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Про закриття неба вже підписали,підпишимся і під цією.
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19.03.2022 21:55 Відповісти
Яке ж воно кончене. Ні не так. Яке ж воно ***....те.
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19.03.2022 21:47 Відповісти
1й варіант кращий
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19.03.2022 21:54 Відповісти
Далбайоби

Всі консули давно зїхали зі Львова в Польщу,.
Вальніть туди, спробуйте.Кончений ********
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Що ж вони там курять?
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Странный народ кацапы , сами же ищут где бы им кизды наваляли.
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19.03.2022 21:47 Відповісти
Ну да, ну да. Азов також розбомбив пологовий з вагітними, школи й дитсадки по всій Україні. А солдати і генерали російської п"дорасії просто заблукали, а потім подумали перед посівною удобрити наші чорноземи й подарувати нам багато металобрухту!
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Треба їм візитки надрукувать, а то слабувато в москалів з доказами. У Яроша хоч візитка була, підкидать можна було)))
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19.03.2022 21:49 Відповісти
Наркомани.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Пацаки
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19.03.2022 21:50 Відповісти
Заведите отдельную рубрику " творчество умалишенних". И туда складивайте все заявления русни.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
це марення підсвідомості розраховане лише на внутрішній ринок дебілоїдів, якими є все населення роZZії і яке із задоволенням схаває це все.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Кровавые рабсейские террористы набрались слов для оправдания преступлений, ну назовите нас ещё враждебными инопланетянами, чтобы легче бежали на пулемёты ваши зомбаки.
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19.03.2022 21:48 Відповісти
ГДЕ МАРИУПОЛЬ А ТАМ АЗОВ А ГДЕ ЛЬВОВ УЕ@!АНЫ КАЦАПСКО ********** ВЫ БЫ @ЛЯДИ ГЛОБУС УКРАИНЫ КУПИЛИ БЫ ДЛЯ НАЧАЛА ДОЛБО ПИ@ЕР@СТЫ ДЕБИЛЬНЫЕ НЕТ КАК И КТО ВАС КАКАЯ П@З@А РОЖАЛА ТО ПРЯМО ПОД ГРУЗОВОЙ СОСТАВ НА ПОЛУСТАНКЕ ПЕ@Е@АСТО@О В ПИ@ДУН@ВСКОМ КРАЕ Х@ЕВ@Й РЕСПУБЛИКИ??
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19.03.2022 21:48 Відповісти
Маячки,диверсанти,посилена коменлантська година
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19.03.2022 21:49 Відповісти
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19.03.2022 21:49 Відповісти
opjatj eto tupoe chmo....(facepalm)
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19.03.2022 21:50 Відповісти
Вони не просто **..нуті.
Вони цім ще пишаються!
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19.03.2022 21:50 Відповісти
***** ть як путін
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19.03.2022 21:50 Відповісти
Нікого не нагадує рилом цей Конашенков?Це реінкарнація Чикатіло.
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19.03.2022 21:52 Відповісти
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19.03.2022 21:53 Відповісти
ochki ne te
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19.03.2022 21:54 Відповісти
ну так,окуляри в нового Чекотіли трохи дорожчі,всеж таки офіційний представник міноборони рашистов.Але навіть вираз дебільного рила однаковий.
країна психичнохворих збочинців,тому схожість не дарма.
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19.03.2022 22:02 Відповісти
Дайте ему комнату с мягкими стенами или лучше карцер холодный.
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19.03.2022 21:55 Відповісти
***** все таки маньяк, это его методы травить людей газом.
Как мир до этого молчал и ему сошли с рук химатаки в Сирии?
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19.03.2022 21:56 Відповісти
Якого б.. ть батальйону? Тобто вся ваша армія батальйон не може перемогти?
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19.03.2022 21:58 Відповісти
ФСБ повторяет опыт своих дедов с НКВД - палачи-НКВДшники переодевались под воинов УПА и для дискредитации убивали и украинцев, и поляков.
Каты НКВД пытали, убивали наших дедушек и бабушек, а их внуки с ФСБ - уже нас.
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19.03.2022 22:04 Відповісти
Їх як послухать то в "Азові" 500000 людей.
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19.03.2022 22:08 Відповісти
Значит агенты ФСБ будет пробовать травить людей там. Будьте бдительны.
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19.03.2022 22:10 Відповісти
Враги говорят ...
Наши говорят ...
В любом случае дипломатам нужно эвакуироваться.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
Это уже второе заявление касательно нашей Украины, а именно западной ее части. Похоже что готовятся атаковать с запада. Стволы заряжены - влезут, поймут что это их самая большая и роковая ошибка.
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19.03.2022 22:16 Відповісти
Угу. Наносити атаку будуть з метро Портова, що біля сміттєпереробного заводу. Дебіли, *ля
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19.03.2022 22:19 Відповісти
ОО таак можно еще сбрехать, напасть на НАТО, и сказать что Украина напала на НАТО.
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19.03.2022 22:33 Відповісти
Ну то вже як НАТО хоче заплющувать очі на те що вони слідуючи,,то путлер допоможе заплющити назавжи.
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Можно угадаю? "Правый сектор" проникнет в раиссю, похитит рашистскую бомбу с рашистского склада, угонит рашистский самолёт, на нём сбросит бомбу на дипломатов, потом вернётся на рашистский аэродром - никто не сможет этому воспрепятствовать, потому что "Правый сектор" прикроется непобедимой визиткой Яроша, а когда рашисты опомнятся - они увидят Шойгу с **** унылой лошади в глазнице и сморчком путлера в ноздре только небрежно брошенную визитку Яроша, от вида которой сдохнут на месте. Как их сYчий бред уже достал.
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19.03.2022 22:37 Відповісти
Какашенков жил ты какашкой -помрёш полным дерьмом
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19.03.2022 23:06 Відповісти
И судья говорит, что все дело в законе,
А священник - что дело в любви.
Но при свете молний становится ясно -
У каждого руки в крови.
(c)
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19.03.2022 23:18 Відповісти
Пупкин так долго всматривался в глаза Бандере шо аж сам не заметил как стал нациком!
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20.03.2022 09:54 Відповісти
Ох уж етат бєндєравскій Азов, вєздє успєваєт - і в Маріупалє свинособакам насипати і під Києвом, і ще й на "теракти" є час
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20.03.2022 11:06 Відповісти
 
 