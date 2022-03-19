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Гуманітарними коридорами сьогодні вдалося евакуювати понад 6,6 тис. людей, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сумщина,війна,евакуація

Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 6 623 людини.

Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"З Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини. Також з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя.

Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00", - йдеться в повідомленні.

Водночас з Київської області евакуйовано 1 820 людей, а з Луганської області евакуйовано 675 людей.

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Автор: Богдан Гуньковський
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В пекле, наверное, перенаселение...
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20.03.2022 10:31 Відповісти
 
 