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Гуманітарними коридорами сьогодні вдалося евакуювати понад 6,6 тис. людей, - ОП
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Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 6 623 людини.
Про це у Telegram повідомив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"З Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини. Також з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя.
Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00", - йдеться в повідомленні.
Водночас з Київської області евакуйовано 1 820 людей, а з Луганської області евакуйовано 675 людей.
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dihlofos
показати весь коментар20.03.2022 10:31 Відповісти Мені подобається 0
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