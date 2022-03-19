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Війська РФ не припиняють артилерійські обстріли Чернігова, вогонь ведеться по всій території міста, - мер Атрошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чернігів

У Чернігові російські окупанти обстріляли міську лікарню, через що прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуванями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста.

Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано. ... Зі Львова або Івано-Франківська, напевно, ситуація бачиться по-іншому, проте для нас у місті час йде не так", - зазначив очільник міста.

Також читайте: Чернігів на межі гуманітарної катастрофи, - мер Атрошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+11
Навіть розбомблений Чернігів виглядає цивілізованіше більшості міст ПаРашки.
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19.03.2022 22:15
+8
твари...убийцы ...варвары...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...
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19.03.2022 22:22
+3
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19.03.2022 22:14
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*** КАЦАПАМ В РОТ А НИ УКРАИНУ , ЗАВАЛИМ ВАТУ ВСЮ НА ХЕР ...
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19.03.2022 22:14 Відповісти
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19.03.2022 22:14 Відповісти
Навіть розбомблений Чернігів виглядає цивілізованіше більшості міст ПаРашки.
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19.03.2022 22:15 Відповісти
Вашингтонский Обком


@_Fashington

·
2 ч



Брифинги Конашенкова становятся всё душнее и душнее...
Нет того задора с тысячами разгромленных штабов ИГИЛа под Киевом, нет миллиона сбитых самолётов Азова... Даже ВСУ не сдаётся бригадами.
Скучно, Конашенков...
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19.03.2022 22:16 Відповісти
твари...убийцы ...варвары...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...
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19.03.2022 22:22 Відповісти
Не пора ли уже ударить точкой У по Белгороду?
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19.03.2022 22:27 Відповісти
не пішіть нісенітницю
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19.03.2022 22:50 Відповісти
Что, руZZких детишек жалко стало? А украинских невинно убитых тебе не жалко? Против подлого и жестокого врага не бывает запрещенных методов ведения войны.
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19.03.2022 23:12 Відповісти
Головне ,щоб державі на користь були ці методи.Ви хочете ,щоб від України відвернувся весь цівілізований світ?!Щоб союзники залишили нас.Я вас зрозуміла.Методи,які пропонуєте ви,це методи кацапів-живодерів.Для України методи гопників не притаманні.
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20.03.2022 09:21 Відповісти
Ты так говоришь только потому, что никого из твоих детей мордорский орк не расстрелял и не переехал танком. Еще раз говорю: против циничного, подлого и жестокого врага хороши любые методы, если хочешь выжить. На кону существование Украины и украинцев, и если для спасения жизни моего ребенка мне понадобиться убить семью бомбящего их летчика или артиллериста - сделаю это. Что до реакции партнеров - то все это необязательно афишировать.
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20.03.2022 09:58 Відповісти
Для порятунку вашої родини достатньо ліквідувать льотчика і артилериста Мені здається краще діять на упередження ,але це нелегка справа.Можете заняться ліквідацією ворогів........А вбивство їх родин і дітей не врятує вашу.На цьому діалог вичерпано.Я вам висловила свою думку.Ви лишайтесь при своїй.
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20.03.2022 13:11 Відповісти
Может и пора. Но.. когда армия и полицаи кончатся, то Белгород (и Москва) сами поднимут флаги Украины (я надеюсь). А если их бомбить, то от крови озвереют окончательно. Так что лучше точкой замочить очередного хенарала РФ.
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19.03.2022 22:52 Відповісти
Для чого витрачати ракети? Теракт у метро чи в ТРЦ крупного міста рашистів, який проведуть бойовики ІДІЛ, які "відкопають" вибухівку для цього перформансу "в закинутих штольнях Донбасу".
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19.03.2022 23:07 Відповісти
про які фашистськи бомбордування у вересні 1943 року йде мова, тобто німці самі себе бомбили, коли советська армія визволяла місто
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19.03.2022 23:27 Відповісти
 
 