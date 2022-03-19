Війська РФ не припиняють артилерійські обстріли Чернігова, вогонь ведеться по всій території міста, - мер Атрошенко
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У Чернігові російські окупанти обстріляли міську лікарню, через що прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів.
Про це під час телемарафону повідомив міський голова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.
У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуванями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста.
Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано. ... Зі Львова або Івано-Франківська, напевно, ситуація бачиться по-іншому, проте для нас у місті час йде не так", - зазначив очільник міста.
Будь ласка, зачекайте...
@_Fashington
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2 ч
Брифинги Конашенкова становятся всё душнее и душнее...
Нет того задора с тысячами разгромленных штабов ИГИЛа под Киевом, нет миллиона сбитых самолётов Азова... Даже ВСУ не сдаётся бригадами.
Скучно, Конашенков...
а денисова - эти пленные мальчики хотят домой !!!
***** ! а у наших мальчиков и девочек уже нет дома...