Війська РФ не припиняють артилерійські обстріли Чернігова, вогонь ведеться по всій території міста, - мер Атрошенко

У Чернігові російські окупанти обстріляли міську лікарню, через що прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Владислав Атрошенко, передає Цензор.НЕТ.

У Чернігові не припиняються неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, гинуть діти та жінки. Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуванями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста.

Опорна лікарня №2 зазнала бомбардування, прооперовані хворі лежать у коридорах при температурі 10 градусів. Жодного гуманітарного коридору не було надано. ... Зі Львова або Івано-Франківська, напевно, ситуація бачиться по-іншому, проте для нас у місті час йде не так", - зазначив очільник міста.

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