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Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі?
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії припинити співпрацю з Росією.
Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Це руїни драмтеатру в Маріуполі, де переховувались сотні мирних жителів. Нелюдський російський військовий злочин. Я хочу запитати багатонаціональні компанії, які досі працюють з Росією чи в Росії: як можна продовжувати вести з ними бізнес? Як можна годувати, служити і платити тим, хто це зробив?" - йдеться в повідомленні.
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