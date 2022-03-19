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Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі?

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав іноземні компанії припинити співпрацю з Росією.

Про це міністр повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Це руїни драмтеатру в Маріуполі, де переховувались сотні мирних жителів. Нелюдський російський військовий злочин. Я хочу запитати багатонаціональні компанії, які досі працюють з Росією чи в Росії: як можна продовжувати вести з ними бізнес? Як можна годувати, служити і платити тим, хто це зробив?" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти насильно вивезли до РФ кілька тисяч маріупольців, - мер Бойченко

Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі? 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Эти компании должны попасть под санкции так-же как и ******** .
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19.03.2022 22:20
+5
души Дмитре це зажране кодло, души.
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19.03.2022 22:23
+3
пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакистану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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19.03.2022 22:24
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Эти компании должны попасть под санкции так-же как и ******** .
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19.03.2022 22:20 Відповісти
души Дмитре це зажране кодло, души.
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19.03.2022 22:23 Відповісти
ну,театр в Маритуполе,это же не офис тех компаний в предобеденный чакс
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19.03.2022 22:23 Відповісти
ничего личного...только пизнес
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19.03.2022 22:24 Відповісти
пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакистану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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19.03.2022 22:24 Відповісти
Цім смердючім компаніям мертвічинні педорубликі не смердять! Боже як Твоя земля носить усіх ціх покидьків!
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19.03.2022 22:27 Відповісти
Vsio verno nado nazymat,pust uxodit s raski.
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19.03.2022 22:30 Відповісти
Добре що їх не багато...запам'ятати не важко, було б кому пригадати.
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19.03.2022 22:35 Відповісти
А чому б не заборонити на території України ці компанії? Вони фінансують армію рашистів, але продовжують працювати тут...
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Министерство экономики Литвы предупредила бизнес, что убытки от санкций или национализации компенсированы не будут, так как бизнесмены были предупреждены о риске бизнеса с Россией.
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19.03.2022 23:18 Відповісти
 
 