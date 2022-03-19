Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, - російський військовополонений
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Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, заявив військовослужбовець 34-ї окремої мотострілецької бригади, що дислокується в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії, Олексій Железняк, що здався в полон.
"Путін, не оголосивши війни, бомбить цивільних, лікарні, міста України. Люди Росії, не дивіться зомбоящик. Український народ – хоробрий народ. Вони навіть без зброї зупинятимуть цю (російську. – ІФ) техніку. Вони згуртовані. Хоч би скільки Путін відправляв сюди свої війська, він не захопить цю територію... Наш головнокомандувач брехун та ошуканець всього нашого народу. Він обдурив не лише нас, а й усю Росію. Зробив просто з нас фашистів", - заявив Железняк на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Інший полонений військовослужбовець Мустафаєв Мугсад (34-та окрема мотострілецька бригада РФ) просить співгромадян шукати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.
"Як люди сидять у підвалах цілодобово, як гинуть. Я б не говорив, якби не бачив сам... Нашу агресію люди запам'ятають нам на віки... Люди, військові Росії, зніміть, нарешті, рожеві окуляри і побачте, що коїться в Україні", - сказав він, вибачаючись за те, що "війська РФ принесли горе і руйнування, в один день перекресливши мирне життя українського народу".
Будь ласка, зачекайте...
-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана
-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни
-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...
-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)
І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!
Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...
Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...
Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!
Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!
Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...
Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
А те, що змусили віддати ядерну зброю саме ординцям - хіба засвідчує. про якість аналізу спецслужбами та політиками Західних країн відмінностей в менталітеті українців ординців?: (запитання - риторичне, бо й досі, на жаль, не уяснили). Так і досі якості аналізу не маєте... і в нинішній ситуації, в своїх танцях на підігнутих задніх перед Пуйлом! Досить- більш не продовжуватиму
Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Це точно....
https://t.me/voynareal/15924
Труповозки глубокой ночью в Гомеле: местные врачи говорят, что только от них в Россию уже уехало более 2500 трупов
сволочбюджетників і пустить по колу марширувати... Було вже якогось року, не пам'ятаю в якому.
Недофюрер однако, поэтому на большее фантазии не хватило...