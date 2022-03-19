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Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, - російський військовополонений

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полонені

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив, заявив військовослужбовець 34-ї окремої мотострілецької бригади, що дислокується в Карачаєво-Черкеській Республіці Росії, Олексій Железняк, що здався в полон.

"Путін, не оголосивши війни, бомбить цивільних, лікарні, міста України. Люди Росії, не дивіться зомбоящик. Український народ – хоробрий народ. Вони навіть без зброї зупинятимуть цю (російську. – ІФ) техніку. Вони згуртовані. Хоч би скільки Путін відправляв сюди свої війська, він не захопить цю територію... Наш головнокомандувач брехун та ошуканець всього нашого народу. Він обдурив не лише нас, а й усю Росію. Зробив просто з нас фашистів", - заявив Железняк на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Інший полонений військовослужбовець Мустафаєв Мугсад (34-та окрема мотострілецька бригада РФ) просить співгромадян шукати правдиву інформацію про те, що відбувається в Україні.

"Як люди сидять у підвалах цілодобово, як гинуть. Я б не говорив, якби не бачив сам... Нашу агресію люди запам'ятають нам на віки... Люди, військові Росії, зніміть, нарешті, рожеві окуляри і побачте, що коїться в Україні", - сказав він, вибачаючись за те, що "війська РФ принесли горе і руйнування, в один день перекресливши мирне життя українського народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військовополонені закликали своїх товаришів "розгорнути зброю в інший бік"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 22:28
+17
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19.03.2022 22:40
+16
Моя украинская семья не сдастся опущенным кацапам как бы они не старались. Пусть весь мир смотрит и запоминает как выглядит настоящая демократия, а не та демократия которая заканчивается там где начинается бабло и собственная шкура.
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19.03.2022 22:27
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Прозрєло воно!
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19.03.2022 22:23 Відповісти
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20.03.2022 06:28 Відповісти
*** ПУТИНУ В РОТ А НИ УКРАИНУ , ЗДОРОВЕННЫЙ ТАКОЙ УКРАИНСКИЙ *** В ЕГО ВАФЕЛЬНИК , ЧТОБЫ ГОЛОВА НЕ КАЧАЛАСЬ ....
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19.03.2022 22:24 Відповісти
пуля дура - она не преклоняет колено перед мусором, ********** служакой судьей адвокатом она просто убивает...
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19.03.2022 22:25 Відповісти
« Суєта суєт і всіляка суєта » (Vanitas vanitatum et omnia vanitas)

-Кадиров вже благає, умоляє ЗСУ скласти зброю... -бо ж руйнується авторитет "генерал-академіка-президента" Кадир-хана

-Ординці відмовляються сідати в танки та БТРи, бо вже усвідомили, що сідають одночасно в труну.,. без процедури перекладання, яку безоплатно взяли на себе Джавеліни, НЛАВи, Стугни

-Вертольотники та пілоти літаків Орди різко "розлінувалися" літати небом над Україною, бо Стінгери виконують ту ж роль - трунаря...

-Зате... ко-***** Пуйла різко збільшила кількість авіарейсів, але перенаправила урядовий авіазагін лише в сферу туризму: -в сторону Сходу - то в Китай, то до системи підземних бункерів в горах, лісах, озерах, болотах... (раптово полюбили віддалене підземелля? Чи вирішили звикати?)

І все це - виключно завдяки патріотизму, мужності, майстерності більшості нашого народу, наших воїнів які не здригнулися перед 2-ю армією світу ...
Слава Героям!

Ми, звичайно, вдячні закордонним прихильникам України... але як завжди обов'язково "підколю" (бо все ж не закрили небо над Україною і досі трясучись перед Пуйлом - не надали нам ні літаків, ні вертольотів, навіть російських С-300)...
Країни НАТО на чолі з першою армією світу, маючи всі вищеназвані "гаджети", добре навчені і високооплачувані... все-таки.... змушені були піти з Афганістану...

Якщо країни НАТО нині піддадуться, то Пуйло, вкотре погрожуючи ядерною зброєю заставить їх і зняти санкції... і ні про яке притягнення його до суду чи заморожувуння активів вже й не йтиметься...

Судячи з його систематичного хизування собою перед всіма... з тиграми, конями, стерхами, батискафами - він рафінований життєлюб. Але й рафінований егоїст -одночасно!

Про його боягузство засвідчує довжина стола за яким він веде наради, переговори, прийоми, бункерне життя при наявності дюжини королівських палаців. Він просто понтуватий гопник, який вирішив затіяти "переможну війну" з Україною "бліцкрігом"- для демонстрації своєї рішучості, сили і геніальності, блискавичності ... Демонстрації як перед своїми ординцями, так і перед лякливим Заходом - щоб ще більше його боялися! Але... прорахувався. Тобто, при своїх понтах "рішучості", хитрості не вистачає якогось там мізеру -не вистачає розуму!

Ще раз вдячний країнам НАТО, а особливо США за надану нам допомогу, бо вона в нинішніх умовах - безцінна...

Але й агресія Пуйла і наші жертви стали можливими "завдяки" і лише "завдяки" тому, що саме країни НАТО змусили нас ядерно роззброїтися (демілітаризуватися)... І головне - завдяки тому, що вони ж змусили нас віддати зброю саме Орді, сильно посиливши її ядерний потенціал, яким нині Пуйло нахабно погрожує і ініціаторам ядерного роззброєння України своїми ультиматумами !
А те, що змусили віддати ядерну зброю саме ординцям - хіба засвідчує. про якість аналізу спецслужбами та політиками Західних країн відмінностей в менталітеті українців ординців?: (запитання - риторичне, бо й досі, на жаль, не уяснили). Так і досі якості аналізу не маєте... і в нинішній ситуації, в своїх танцях на підігнутих задніх перед Пуйлом! Досить- більш не продовжуватиму

Славою встигнемо поділитися... з партнерами.
Перемога буде за нами! Смерть ворогам!
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19.03.2022 22:48 Відповісти
і накуя цей трактат ?
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19.03.2022 23:20 Відповісти
А шо вам жалко 3 см виртуального листа? Почему б челу не высказаться среди своих!
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20.03.2022 01:06 Відповісти
Вывсеврете (зомбоящик московії) - і вся пресконференція коту під хвіст. Хіба що в Європі більш прозріють бургери.
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19.03.2022 22:25 Відповісти
И то вряд ли.
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19.03.2022 22:45 Відповісти
Надія вмирає останньою....
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19.03.2022 22:51 Відповісти
Моя украинская семья не сдастся опущенным кацапам как бы они не старались. Пусть весь мир смотрит и запоминает как выглядит настоящая демократия, а не та демократия которая заканчивается там где начинается бабло и собственная шкура.
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19.03.2022 22:27 Відповісти
От древних времен и доныне
Знают и сын и отец:
Увяз коготок в Украине -
Птичке двуглавой ******!

"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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19.03.2022 22:28 Відповісти
Where does the enemy sleep? Civilians in the occupied territories may know. Send explosive drones there.
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19.03.2022 22:28 Відповісти
"Путіну не вдасться захопити Україну, хоч би скільки військовослужбовців він направив"

Це точно....
https://t.me/voynareal/15924

Труповозки глубокой ночью в Гомеле: местные врачи говорят, что только от них в Россию уже уехало более 2500 трупов
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19.03.2022 22:31 Відповісти
НА моськовію.
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19.03.2022 22:38 Відповісти
Касапутин, не хочешь срать - не мучай ж0пу..
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19.03.2022 22:32 Відповісти
Є інформація від Цимбалюка, що, мовляв, у русскіх нема вже кому маршувати на «воєнному параді» 9 травня 2022 р. Гвардійські частини відправлені в Україну, тому вони вже не повернуться.
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19.03.2022 22:33 Відповісти
Тю, ментів нажене, або інших сволоч бюджетників і пустить по колу марширувати... Було вже якогось року, не пам'ятаю в якому.
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19.03.2022 22:58 Відповісти
Зараз рашистське зомбі і кацапські самки будуть волати що "злий Бандєра" полонених катував, щоб вони це казали.Ці теж пішли вбивати не зважаючи на те,що у багатьох родичі в Україні,вірили плешивому фюреру, поки їх не спімали за сраку.Скільки було перехоплено телефоних розмов орків зі своїми родинами ,не розуміють,бо у телефоних розмовах радіють мародерству,потурають вбивство дітей, гвалтуванню жінок,все вони знають, і чекають на вкрадене, радять вбивати без жалю навіть дітей,це їм подобається.
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19.03.2022 22:35 Відповісти
Зато сколько россиян умрет ни за что!
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19.03.2022 22:36 Відповісти
моськовітів, ординців
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19.03.2022 22:39 Відповісти
суворий учитель
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20.03.2022 05:11 Відповісти
не думаю что эта информация имеет какую-то ценность.
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19.03.2022 22:38 Відповісти
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19.03.2022 22:40 Відповісти
*****, попроси лендлиз у Америки, а то сам ты с Украиной не справишься, хотя о чём это я, не будет ленлиза, ведь фашисты теперь правят рабсеей.
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Україну ніколи не поставити на коліна!
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19.03.2022 22:51 Відповісти
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19.03.2022 23:05 Відповісти
врачи установили что мозг путина выложен буквой Z
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19.03.2022 23:07 Відповісти
***** никогда фантазией не отличался. И даже Z у Азова перенял.
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20.03.2022 01:08 Відповісти
Не, он просто половину свастики у Гитлера скомуниздил.
Недофюрер однако, поэтому на большее фантазии не хватило...
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20.03.2022 06:28 Відповісти
відрубати руки - і к мамє в рашку
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20.03.2022 00:27 Відповісти
Не верьте кацапам!
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20.03.2022 06:27 Відповісти
 
 