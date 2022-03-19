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НАЗК сформувало реєстр колаборантів для СБУ і просить громадян допомагати доповнювати список

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

напк

Національне агентство із запобігання корупції сформувало для Служби безпеки України реєстр із 245 осіб, які можуть бути зрадниками України, та закликає громадян допомогти розширювати цей список.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці пресслужба НАЗК.

"На час війни Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) переналаштувало свою роботу для того, щоб працювати на єдину мету – знищення рашистів на нашій землі. Зараз НАЗК допомагає СБУ виявляти колаборантів. За час співпраці силами наших працівників сформована база даних із 245 осіб, які можуть допомагати Росії. До списку потрапили: посадові особи всіх рівнів, які явно чи приховано сприяють ворогові, а також поділяють його ідеологію; особи, які співпрацюють із ворогом, поширюють ворожу пропаганду, підривають обороноздатність та державний суверенітет України", – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що база даних постійно поповнюється завдяки допомозі українців.

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"Ви теж можете доєднатися до пошуку зрадників України. Для цього вам потрібно надіслати на захищений канал комунікації НАЗК інформацію про колаборанта. Якщо ви знаєте про посадовців, які підтримують ідеї "руського міра" - "остаточного вирішення українського питання", пропагують капітуляцію українського народу, пропонують вам доєднатися до співпраці з ворогом або будь-яким іншим чином шкодять українській армії та народу, повідомте про це на пошту [email protected]", – повідомляють в агентстві.

Зазначається, що за короткий час, поки працює ця пошта, від небайдужих громадян з усієї країни вже надійшло понад 60 повідомлень про можливих колаборантів. НАЗК щоденно передає до СБУ опрацьовану інформацію, зокрема отриману від громадян.

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Топ коментарі
+35
Єрмак
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19.03.2022 22:31
+19
А "Миротворец" для чего создан?
Берите оттуда данные и вперёд!!
Ааааа там наши судьи и прокуроры...
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19.03.2022 22:35
+16
Доповідаю -- усі опзж, комуняки, партія регіонів, шарія для початку !.. і нє нада мінє ордєн, я сагласєн на мєдаль !
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19.03.2022 22:40
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ГБР внесли?
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19.03.2022 22:29 Відповісти
москалику а може ДБР ? і вносять не органи а посадових осіб
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19.03.2022 22:33 Відповісти
Єрмак
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19.03.2022 22:31 Відповісти
Портнов, Татаров, Демченко
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20.03.2022 00:04 Відповісти
Нарешті я бачу ситуацію, коли чиновники відійшли від інструкції і почали захищати інтереси держави. Слава Україні ! Ми непереможні !
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19.03.2022 22:31 Відповісти
ГбР з Укроборонпромом б'ються за лідерство)
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19.03.2022 22:33 Відповісти
Список починати знизу чи зверху?
А взагалі то є таке правило - хочеш щось нове впровадити в суспільстві - почни із себе.
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19.03.2022 22:34 Відповісти
Снежана Егорова
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19.03.2022 22:35 Відповісти
А "Миротворец" для чего создан?
Берите оттуда данные и вперёд!!
Ааааа там наши судьи и прокуроры...
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19.03.2022 22:35 Відповісти
Доповідаю -- усі опзж, комуняки, партія регіонів, шарія для початку !.. і нє нада мінє ордєн, я сагласєн на мєдаль !
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19.03.2022 22:40 Відповісти
Это конечно хорошо.. только им так наверное нельзя..
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19.03.2022 22:40 Відповісти
пыдора богуслаева с мотор сичи белова буряка и пустовара с горловки
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19.03.2022 22:42 Відповісти
Ермак.
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19.03.2022 22:42 Відповісти
Вже включено.
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19.03.2022 22:57 Відповісти
Ермак , Татаров ,Зеленский ,,,
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19.03.2022 22:44 Відповісти
Всім відомі ці колобюоранти це опзж ,шайка шарія ,деякі олігархи,частина московських попів ,а ще куди ділись такі персони як:бужанський,шевченко ,дубінський ,новінський,портнов ,піховшик ,червоненко вся ця мерзота була за "русский мир".
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19.03.2022 22:44 Відповісти
Єто другоє.
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Миротворець

І не дякуйте.
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19.03.2022 22:46 Відповісти
ОПЗЖ і зажопів внесли і зелених слуг оптом всіх
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19.03.2022 22:49 Відповісти
Єрмак, Демченко, Татаров, Портнов.
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19.03.2022 22:49 Відповісти
А московитський патріархат у сферу НАЗК входить?
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19.03.2022 22:50 Відповісти
Патріархат піде! Тільки треба прізвища конкретні...
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19.03.2022 23:04 Відповісти
Всіх попів та монахів за списком.
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19.03.2022 23:22 Відповісти
Отєц Євгеній з Мінського масиву.
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19.03.2022 23:53 Відповісти
на порталі НАЗК по темі нічого подібного не знайшов.. https://nazk.gov.ua/uk/novyny/proekty-nazk-na-chas-vijny/
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19.03.2022 22:56 Відповісти
НАЗК!!!!
НАЗК!!!! Формує список колаборантів!
Ви там реально довбні всі????
Корупція і колаборанти?
ПЗДЦ
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19.03.2022 22:57 Відповісти
Піховшик, чевоненко, альона бандарєнка, вадім рабіновіч, новінський, співак, шуфрич, бойко, волошин, мураєв .... Там їх до чорта. Але вже майже всі напевно втікли, або затаїлися.
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19.03.2022 23:02 Відповісти
Блін, люди, читайте коменти. Єрмака вже 10 разів включили. Давайте інші кандидатури!
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19.03.2022 23:02 Відповісти
Не забудьте за ДЄРМАКА І ВСЕ ОТОЧЕННЯ ЗЕ
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19.03.2022 23:03 Відповісти
Бондаренко Лєна - "великий рот".
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19.03.2022 23:51 Відповісти
Невігласи, які досі створюють собі вождів, фаворитів, створюють культи особистостей і їм лижуть. «Інтелігенція», що прислуговує прихвосням. Єрмак і єже с німі - породження подвійних стандартів суспільства. Що робити, якщо деякі політики так стараються переодягатися, що вже зайнялися своїми інтер'єрами, де на стіни вішають портрети Зеленського? І ніхто не помічає в цих тенденціях хід по стопах путіна. Треба рабство і раболєпіє каленим залізом вирізати, щоб знов не повернутися в совок!
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20.03.2022 00:21 Відповісти
Забули згадати:
Сухачев з ДБР, Гусєв Ю. В., Забарчук Р. В. та Артюшенко А. А. з Укроборонпрому,
Геращенко з МВС - дрібний диверсант, але дуже активний.
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20.03.2022 01:51 Відповісти
А когда марадеров бить будут,еще одна раковая опухоль на теле Украины,суки когда люди пытаются выжить,эти ублюдки наживаются на горе. Слава Украине,Героям слава.
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20.03.2022 03:51 Відповісти
Олена Бондаренко, Олександр Вілкул та вся бандпартія опзж
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20.03.2022 09:19 Відповісти
А якщо зверненнями українців там опиниться 70% української влади?
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20.03.2022 11:11 Відповісти
 
 