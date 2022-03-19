Росія перекинула десяток-другий БТГр до України, це останнє, що вони можуть сюди закинути, - Арестович
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Росія обрала найбезглуздіший план дій в Україні, який призведе лише до збільшення кількості загиблих російських військових.
Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вони змогли накопичити певні резерви. Стан і обсяги цих резервів складно зараз точно висловити в ефірі телемарафону. Проте я можу сказати, що це десяток-другий батальйонно-тактичних груп, і якість їхня досить сумнівна", - сказав він.
За словами Арестовича, у складі накопичених Росією резервів є ядро з професійних військових, інша частина цих резервів складається з мобілізованих правоохоронців і найманців приватних військових компаній.
"Там є ядро з бойових бригад, які прибули з Росії, і це останнє взагалі, що вони можуть сюди закинути, а частина – це міліціонери з якої-небудь Башкирії, яких зловили, дали автомати і сказали: "Йди воювати в Україну", ще частина – це ПВК", - пояснив він.
Арестович зазначив, що зазначені БТГр не відіграють значної ролі ні на східному, ні на північному напрямку, додавши, що Сили оборони України робитимуть усе можливе для захисту країни і, можливо, "щось таке станеться, що росіяни взагалі не зможуть уміло діяти на тому чи іншому напрямку".
"Тиждень тому ми з вами розмовляли, і я сказав, що буде вилка: або вони погодяться на переговори, або вони погодяться на переговори після наступної спроби щось там захопити... Вони обрали найбезглуздіший спосіб дій, тобто вони кинуть у бій ці нашкрябані резерви. В результаті все одно повернемося до переговорів. Просто буде на 10 тисяч більше убитих росіян. Навіщо це потрібно - це запитання російського народу до своєї влади", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.
Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
Напомним, несколько дней назад пресса в США писала, что Москва просила Пекин о помощи - финансовой и военной. 14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встречался в Риме с китайским дипломатом, членом политбюро Компартии Ян Цзечи, чтобы предупредить его о серьёзных последствиях в случае оказания военной помощи России.
В американской газете The Washington Post на днях вышла статья посла КНР в США Циня Гана. Китайский дипломат заявил, что война России с Украиной не идет на пользу КНР, и что Пекин не знал о намерениях России.
"Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", - заявил посол.
А накануне представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации заявил, что Китай никогда не нападет на Украину, но поддержит ее.
"В той ситуации, которая у вас сейчас сложилась, мы будем действовать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила", - сказал дипломат.
Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немецкое издание распространяет фейки. По ее словам, Лавров "вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегам в Москве".
https://euroradio.fm/ru/lavrov-letel-v-pekin-no-vnezapno-razvernul-bort-v-moskvu-bild
при Пороху був пресс-офіцер Генштабу, який доповідав обстановку для суспільства,
а зараз патякають всі !
Рабіновіч
Люська ж крутой развєдчик з виходами!
якого хєра не на передку, а "мєшкі" ворочає ?
десяток-другий БТРг та й усьо !
10 - 20 тис. свіжих сил, та й усьо
кацапи вже біля Гуляй-Поля (60 км від Запоріжжя), та й усьо
слушая аристовича думали успокоительное...а оказалось тошнотворное...
Через цю політику заспокоювання безліч людей не евакуювалися з тих територій, де зараз вмирають.
Я ще перед війною дивився на карту і казав 'бідні маріупольці...', в той час як презедент про шашлики віщав.
БТГтисяч з артилерією, пво та іншими ніштяками, зараз будуть пробувати розтягнути північний фронт для відволікання від півдня, по офіційних данних проти Маріуполя вже 13 бтг, а зараз можуть ще підвезти. Люся досить патякати, не можеш серйозно доносити інформацію проси заміну, ти вигорів.
Арестович занадто заспокоює.
Тому, Люся, нє нада ля-ля! (с)
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.