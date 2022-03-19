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Росія перекинула десяток-другий БТГр до України, це останнє, що вони можуть сюди закинути, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупанти,арміярф,окупант

Росія обрала найбезглуздіший план дій в Україні, який призведе лише до збільшення кількості загиблих російських військових.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони змогли накопичити певні резерви. Стан і обсяги цих резервів складно зараз точно висловити в ефірі телемарафону. Проте я можу сказати, що це десяток-другий батальйонно-тактичних груп, і якість їхня досить сумнівна", - сказав він.

За словами Арестовича, у складі накопичених Росією резервів є ядро з професійних військових, інша частина цих резервів складається з мобілізованих правоохоронців і найманців приватних військових компаній.

"Там є ядро з бойових бригад, які прибули з Росії, і це останнє взагалі, що вони можуть сюди закинути, а частина – це міліціонери з якої-небудь Башкирії, яких зловили, дали автомати і сказали: "Йди воювати в Україну", ще частина – це ПВК", - пояснив він.

Арестович зазначив, що зазначені БТГр не відіграють значної ролі ні на східному, ні на північному напрямку, додавши, що Сили оборони України робитимуть усе можливе для захисту країни і, можливо, "щось таке станеться, що росіяни взагалі не зможуть уміло діяти на тому чи іншому напрямку".

"Тиждень тому ми з вами розмовляли, і я сказав, що буде вилка: або вони погодяться на переговори, або вони погодяться на переговори після наступної спроби щось там захопити... Вони обрали найбезглуздіший спосіб дій, тобто вони кинуть у бій ці нашкрябані резерви. В результаті все одно повернемося до переговорів. Просто буде на 10 тисяч більше убитих росіян. Навіщо це потрібно - це запитання російського народу до своєї влади", - підсумував він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог зосереджує сили в напрямку Ізюму, Волновахи, Маріуполя, Херсона та Миколаєва, - Арестович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+32
заберіть цього кідараса !!!!!!!!

десяток-другий БТРг та й усьо !

10 - 20 тис. свіжих сил, та й усьо
кацапи вже біля Гуляй-Поля (60 км від Запоріжжя), та й усьо
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19.03.2022 22:48
+29
Та да, вже б трохи помовчав, ветеран інстаграмної стратегії. Вже трохи дістали ці позитивні блогери. Треба інформацію адекватну подавать, що б люди не втрачали пильність. Вже шашлики нам пророкували і як наслідок- люди не готові до окупації без запасів їжі і води, без ліків сидять по підвалам.
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19.03.2022 22:47
+28
Просто словесный понос какой-то.....заткните кто нибудь этого "сратега"
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19.03.2022 22:46
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Смешные русские думают, что китайцы им помогут, да они закроют их всех в лагерях, как уйгуров
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Лавров летел в Пекин, но внезапно развернул борт в Москву - Bild

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направлялся в ночь на четверг в Пекин, но до Китая так и не долетел, сообщает немецкое издание Bild.
Самолет российского министра успел преодолеть 2 800 километров из почти 6 тысяч километров пути, когда было принято решение вернуться в Москву. Это произошло в районе Новосибирска.
Мир сейчас гадает, пишет Das Bild, "неужели Пекин не принял министра иностранных дел Путина, или Путин отозвал его, потому что в Москве горит дом".
Напомним, несколько дней назад пресса в США писала, что Москва просила Пекин о помощи - финансовой и военной. 14 марта советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан встречался в Риме с китайским дипломатом, членом политбюро Компартии Ян Цзечи, чтобы предупредить его о серьёзных последствиях в случае оказания военной помощи России.
В американской газете The Washington Post на днях вышла статья посла КНР в США Циня Гана. Китайский дипломат заявил, что война России с Украиной не идет на пользу КНР, и что Пекин не знал о намерениях России.
"Если бы Китай знал о неизбежном кризисе, мы бы сделали все возможное, чтобы предотвратить его", - заявил посол.
А накануне представитель КНР в Украине Фан Сяньжун на совещании во Львовской областной военной администрации заявил, что Китай никогда не нападет на Украину, но поддержит ее.
"В той ситуации, которая у вас сейчас сложилась, мы будем действовать ответственно. Мы увидели, насколько велико единство украинского народа, а значит, и его сила", - сказал дипломат.
Позднее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что немецкое издание распространяет фейки. По ее словам, Лавров "вчера допоздна работал на Смоленке, а рано утром приступил к подготовке к переговорам с ближневосточными коллегам в Москве".

https://euroradio.fm/ru/lavrov-letel-v-pekin-no-vnezapno-razvernul-bort-v-moskvu-bild
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19.03.2022 22:50 Відповісти
Бухав з Машкою - облігацією "на Смоленке"?
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19.03.2022 22:54 Відповісти
Может, вспомнил, что утюг забыл выключить? Ну или газ забыл проверить - бывает)).
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19.03.2022 22:57 Відповісти
Опять гений тактики и стратегии вещает
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19.03.2022 22:43 Відповісти
Та да, вже б трохи помовчав, ветеран інстаграмної стратегії. Вже трохи дістали ці позитивні блогери. Треба інформацію адекватну подавать, що б люди не втрачали пильність. Вже шашлики нам пророкували і як наслідок- люди не готові до окупації без запасів їжі і води, без ліків сидять по підвалам.
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19.03.2022 22:47 Відповісти
Своєю бравадою та детальними розборами *********** росармії Арестович працює на зрив мобілізації в рашці та білорашці. Там він МАЄ чималу (мабуть, здебільшого жіночу) аудиторію. Мовляв, навіщо ви віддаєте чоловіків та синів на вірну смерть в заздалегідь провальній авантюрі? Тому, хай лепече далі. А ми, українці, перевірятимем його оцінки, порівнюючи їх із іншими джерелами та власним досвідом. Зрештою, ми ж боремось за вільну країну.
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19.03.2022 23:39 Відповісти
У Люські є думка і він її думаєт.
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19.03.2022 22:49 Відповісти
Я сказав би, що Люська думкою багатіє.
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20.03.2022 04:35 Відповісти
якого дідька ця падла коментує все і вся ?

при Пороху був пресс-офіцер Генштабу, який доповідав обстановку для суспільства,

а зараз патякають всі !
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19.03.2022 22:51 Відповісти
Просто словесный понос какой-то.....заткните кто нибудь этого "сратега"
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19.03.2022 22:46 Відповісти
закрийте хтось цьому придурку пельку.
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19.03.2022 22:46 Відповісти
Як же це тіло мене, та думаю ще багатьог, дратує.
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19.03.2022 22:47 Відповісти
нє дождьотєсь !
Рабіновіч

Люська ж крутой развєдчик з виходами!
якого хєра не на передку, а "мєшкі" ворочає ?
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19.03.2022 22:53 Відповісти
Коли всі тарілки повилизують...
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19.03.2022 22:58 Відповісти
Хіба що замість мішеней.
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19.03.2022 23:18 Відповісти
заберіть цього кідараса !!!!!!!!

десяток-другий БТРг та й усьо !

10 - 20 тис. свіжих сил, та й усьо
кацапи вже біля Гуляй-Поля (60 км від Запоріжжя), та й усьо
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19.03.2022 22:48 Відповісти
отсебятину не гони... ванга доморощенная...
слушая аристовича думали успокоительное...а оказалось тошнотворное...
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19.03.2022 22:49 Відповісти
Може комусь він і заспокійливе, але мені конкретно бісяче.
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19.03.2022 23:04 Відповісти
навіть вибісюваюче (чесно!)
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19.03.2022 23:15 Відповісти
В Арестовича вже місяць 'ще от-от 2 дні і все'.
Через цю політику заспокоювання безліч людей не евакуювалися з тих територій, де зараз вмирають.
Я ще перед війною дивився на карту і казав 'бідні маріупольці...', в той час як презедент про шашлики віщав.
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19.03.2022 22:49 Відповісти
і бєтон не в доти, а в Крадівництво клав !
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19.03.2022 22:54 Відповісти
біля Перекопа та на Чонгарі жодного !!! капітального укріплення !
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19.03.2022 22:55 Відповісти
Восьми років не вистачило...
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19.03.2022 23:19 Відповісти
Пнуть аристовича это правило хорошего тона.
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19.03.2022 22:51 Відповісти
Замініть цього заслуженого ветерана руцкіх серіалів про мєнтов і умних собак , на нормального адекватного прес - офіцера.
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19.03.2022 22:53 Відповісти
В цього дурачка все так просто, бо він засів в Києві, який охороняє половина зсу мабуть. А те що 90% кацапської армії знищують міста - це нормально, шлях до переговорів. Подоляк в умі вже всі договори підписав.
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19.03.2022 22:53 Відповісти
Шоб тому Арестовичу зубы микрофоном повыбивало. Презерватив штопаный!
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19.03.2022 22:53 Відповісти
кремлядям насрати на м'ясо своїх рабів, це вони Україну, Арестович так змушують на уступки на "переговорах", вас "переговорщиків", а ще тупо стирають з лиця Землі українські міста, інфраструктуру, Харків, Маріуполь, Азовсталь..кластер за кластером, як гопнік доводить свою жертву до Стокгольмского синдрому і змушує на прийняття поутсупків, Арестович, тупим нащівним шантажем... а вибити з України їх можна буде тільки силою, якщо не бажаєш підкорятися і погодитися на їх умови
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19.03.2022 22:53 Відповісти
Цензор,ау... Уже тошнит от этой люськи,сколько можна?
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19.03.2022 22:56 Відповісти
Ага, пара десятків БТГ тисяч з артилерією, пво та іншими ніштяками, зараз будуть пробувати розтягнути північний фронт для відволікання від півдня, по офіційних данних проти Маріуполя вже 13 бтг, а зараз можуть ще підвезти. Люся досить патякати, не можеш серйозно доносити інформацію проси заміну, ти вигорів.
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19.03.2022 22:57 Відповісти
13 бтг - кошмар, навіть не знаю, як можна врятувати Маріуполь
Арестович занадто заспокоює.
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19.03.2022 23:32 Відповісти
Ще падлюка когось звинувачує ,що спровокували війну,а сам лише те і робить що піариться на війні.Ось Порох на котрого ти гнав привозить ліки,зброю, їжу у тероборону, його дружина ,перша леді , готує їжу для тероборони,миє посуд, прибирає, а цей говорун - баласт. Ермак взагалі - ворог.
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19.03.2022 22:58 Відповісти
М'ясо там ще є.Найголовніше, це їхню техніку перебити. Цим якраз добре займаються ЗСУ.
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Ой балабол.. Я одного не пойму, Арестович в интервью на канале Навального заявил что расия туапая, напала на Украину силами 200-от тысячной армии, когда вооруженные силы Украины 250 тыс. Как блин тогда при таком перевесе Украинских сил, рашисты столько всего уже захватили, и держат инициативу на всех направлениях ?? Укладывать сотни солдат в казармы на поклание рашистским ракетам, это как ?? Каким бы героическим не было сопротивление, обороной войну не выиграешь! Какие нах переговоры ??
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19.03.2022 22:59 Відповісти
не слушайте этого балабола. а лучше закройте ему пасть, не расслабляйтесь и не давайте ввести себя в заблуждение
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19.03.2022 22:59 Відповісти
Люська сейчас сознательно негатив на себя стягивает - прикрывает "телом" людишек рангом повыше...херащенко занимался тем же при авакове - выполнял роль громоотвода. Два вселенских пи(з)дуна и балабола которые обожают быть в центре внимания и по сущности являются циничными моральными уродами с завышенной самооценкой и искаженным мировосприятием.
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19.03.2022 23:02 Відповісти
арестович балабол
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19.03.2022 23:04 Відповісти
Работа у него такая, зачем так грубо
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19.03.2022 23:14 Відповісти
Люська - передаст? Ну, извините!
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19.03.2022 23:06 Відповісти
"Десяток-другий" БТГр можуть добити Марік. Але здається, що в ОПУ на Марік вже забили...
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19.03.2022 23:13 Відповісти
Маріуполь ми втратили, нажаль. Але про це не може говорити командування. Але перемога буде за нами.
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Це далеко не все що вони можуть
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19.03.2022 23:13 Відповісти
Сьогодні бенефіс полудурків (а може ворогів) - Жовква, Подоляк ну і нарешті Арестович. Шоб вас ...
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19.03.2022 23:18 Відповісти
Галактичний архіексперд хоча б записував що він говорив напередодні, ніякої послідовності.
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19.03.2022 23:24 Відповісти
Люся,так засРашка создала ударную группировку для нападения на Украину или нет? Что-то ты с Резниковым и Даниловым забыл тему месячной давности
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19.03.2022 23:47 Відповісти
каких-то "10-20 БТГ. Всего-то 10-20 тис - с танками, БТР, Артилерией, ракетами проч.-Мелочь для Арестовича? сидя на диване он запросто их раскидает? Сколько наших ребят и мирных поляжет?Это совсем не просто. Люсю заело на "позитивчике". "Дайте ему селедки"
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19.03.2022 23:50 Відповісти
Така в нього псяча роль: з одного боку, наче, заспокоює, а з іншого нагнітає побільше паніку - "всього лиш 10-20 БТГр". І так у всьому: то розслаблює переможними реляціями - вводить в оману, то готує та промацує ґрунт для капітуляції, озвучуючи кремлівські тези. Влаштовуює такі собі "емоційні качелі", емоційно раздьоргує громадян. Бо, дезорієнтованого, деморалізованого противника легше примушувати здатися. Психологічні операції. Він же на це й вчився, а тепер застосовує проти українців. Одним словом - класична робота покидбка та ворожого агента.
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19.03.2022 23:59 Відповісти
Брехануло Люська . Це ще далеко не останні резерви *****. Є ще курсанти військових училищ, є ще армійські учебки... врешті, путлєр-юґенд ще не розпустили. А ще є конзерви, грамотно розставлені по всій Україні (наприклад, ОП, ДБР - ще ті конзерваторії).
Тому, Люся, нє нада ля-ля! (с)
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20.03.2022 00:22 Відповісти
Люся, а що на кордоні Білорусі російська техніка робить. Люся ри₴дюк-звичайний. Запихніть його в клітку і затикніть рота.
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20.03.2022 05:51 Відповісти
Командир другого батальйону полку "Азов" Київ Дмитро Кухарчук, як і його товариші, категорично не згоден з такими висновками радника Єрмака.
Кухарчук щиро переконаний у тому, що питання деблокади міст, як і будь-яких інших військових операцій - суто прерогатива військових, а Олексій Арестович для цього не має відповідних компетенцій.
"Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій - це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Арестович може аналізувати роботу телевізійних каналів і соціальних мереж, але його так звана військова освіта застаріла, а відсутність бойового досвіду та морального права говорити про те, що робити, будь-які заяви, пов'язані зі стратегією і тактикою ведення бойових дій у цій війні з його боку, як мінімум, - не коректно", - стверджує командир другого батальйону.
Він також запропонував раднику голови ОП взяти участь у реальній війні.
"Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта можу запросити його на бойові позиції - і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе", - заявив військовий.
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20.03.2022 08:30 Відповісти
У кацапні знатно підгоряє від слів Арестовича - отже він добре виконує свою роботу, хоч для людей "в темі" його слова досить наївні
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20.03.2022 11:14 Відповісти
Смерть рашистським окупантам! Нашим захисникам Слава! Раша буде знищена!!!
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20.03.2022 11:52 Відповісти
Арестовіча на фіг з екранів!!!
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20.03.2022 11:53 Відповісти
 
 