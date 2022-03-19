Росія перекинула десяток-другий БТГр до України, це останнє, що вони можуть сюди закинути, - Арестович

Росія обрала найбезглуздіший план дій в Україні, який призведе лише до збільшення кількості загиблих російських військових.

Про це заявив радник глави ОП Олексій Арестович, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вони змогли накопичити певні резерви. Стан і обсяги цих резервів складно зараз точно висловити в ефірі телемарафону. Проте я можу сказати, що це десяток-другий батальйонно-тактичних груп, і якість їхня досить сумнівна", - сказав він.

За словами Арестовича, у складі накопичених Росією резервів є ядро з професійних військових, інша частина цих резервів складається з мобілізованих правоохоронців і найманців приватних військових компаній.

"Там є ядро з бойових бригад, які прибули з Росії, і це останнє взагалі, що вони можуть сюди закинути, а частина – це міліціонери з якої-небудь Башкирії, яких зловили, дали автомати і сказали: "Йди воювати в Україну", ще частина – це ПВК", - пояснив він.

Арестович зазначив, що зазначені БТГр не відіграють значної ролі ні на східному, ні на північному напрямку, додавши, що Сили оборони України робитимуть усе можливе для захисту країни і, можливо, "щось таке станеться, що росіяни взагалі не зможуть уміло діяти на тому чи іншому напрямку".

"Тиждень тому ми з вами розмовляли, і я сказав, що буде вилка: або вони погодяться на переговори, або вони погодяться на переговори після наступної спроби щось там захопити... Вони обрали найбезглуздіший спосіб дій, тобто вони кинуть у бій ці нашкрябані резерви. В результаті все одно повернемося до переговорів. Просто буде на 10 тисяч більше убитих росіян. Навіщо це потрібно - це запитання російського народу до своєї влади", - підсумував він.

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