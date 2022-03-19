Кількість загиблих від російської агресії у столиці зросла до 228 осіб, - КМДА

Від початку повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 228 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини", - ідеться у повідомленні.

Отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Києві 222 людини загинули, з них 4 дитини, 889 - поранено, з них 18 дітей, - КМДА