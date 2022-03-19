Кількість загиблих від російської агресії у столиці зросла до 228 осіб, - КМДА
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Від початку повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 228 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.
"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини", - ідеться у повідомленні.
Отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.
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Звідки така кількість? Чи це разом з областю