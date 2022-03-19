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Київ (13828) втрати (3818)

Кількість загиблих від російської агресії у столиці зросла до 228 осіб, - КМДА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

київ,обстріл

Від початку повномасштабного російського вторгнення у Києві загинули 228 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київська міська державна адміністрація повідомляє у Фейсбуці.

"У Києві від початку повномасштабного вторгнення російських військ загинули 228 людей, у тому числі 4 дитини", - ідеться у повідомленні.

Отримали поранення 912 осіб, у тому числі 16 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку війни в Києві 222 людини загинули, з них 4 дитини, 889 - поранено, з них 18 дітей, - КМДА

Автор: Роман Свиридович
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19.03.2022 22:54 Відповісти
скрывают от киевлян правду постоянно. к примеру ложь, что все ракеты сбиты, а в дома попадают обломки.
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19.03.2022 23:15 Відповісти
откуда такая огромная цифра 228 ???
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19.03.2022 23:38 Відповісти
Бо окрім обстрілів є ще дрг з якими ТО вступає в схватки, думаю це загальна кількість. В нас на районі було видно наслідки цих схваток після коменданської години- спалена вщент машина, з залишками якогось одягу. Ще ж допомагають в пригороді евакуйовувать людей, і авіанальоти в перші дні були, коли попадання в військові частини відбувались, там багато було людей.
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19.03.2022 23:46 Відповісти
откуда в Киеве 228 человек?? как они считают?
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19.03.2022 23:46 Відповісти
228??
Звідки така кількість? Чи це разом з областю
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19.03.2022 23:47 Відповісти
 
 