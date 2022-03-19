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Вірменія (658) війна (56290) Давтян (15)

Соромно за людей, які сьогодні у Єревані вийшли на підтримку Росії. Більшість вірмен проти війни, - бізнес-тренер Давтян

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

вірменія

Більшість вірменів виступають проти вторгнення РФ до України.

Про це у Facebook повідомив підприємець і бізнес-тренер Ваче Давтян, інформує Цензор.НЕТ.

"Мені дуже соромно за тих вірмен у Єревані, які сьогодні вийшли на мітинг на підтримку росії. І хочу запевнити, що це лише мала частина вірменського народу. Я спілкуюся з багатьма родичами, друзями та знайомими у Вірменії. Серед них немає жодної людини, яка б підтримувала війну.

Більшість вірмен проти війни. Більшість вірмен вважають, що росія є продажною країною. Що там, де "рускій мір", там війни, бідність та страждання.

А вірмени України з першого дня активно підключилися до захисту батьківщини. Багато волонтерів, багато у теробороні та ЗСУ. Серед загиблих воїнів троє вірмени. І всі вірмени, кого я тут знаю – патріоти України. Усі 100%.

Так, мені дуже соромно за купку нелюдів, що зібралися сьогодні в Єревані. І мені важко їх назвати вірменами. Я знаю інших вірмен, одні з яких за 2000 км дуже переживають за Україну, інші тут роблять все, щоб ми перемогли у цій війні", - наголосив він.

Читайте: Вірменія, Казахстан та Киргизстан вимагають від Росії платити мито в доларах

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
Конченная страна. Не удивительно что ********* их Азербайджан.
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19.03.2022 23:19
+31
хорошо знаю армян-очень честный народ ,когда спят.
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19.03.2022 23:20
+29
Ватніки і у нас навіть зараз ще є.
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19.03.2022 23:19
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Ватніки і у нас навіть зараз ще є.
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19.03.2022 23:19 Відповісти
Zю на палочке.
прикольно

русский дембель с Украины - Zьмур в селофановом пакете
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19.03.2022 23:47 Відповісти
Конченная страна. Не удивительно что ********* их Азербайджан.
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19.03.2022 23:19 Відповісти
Хм хм... десь чув, що війська мордору з Вірменії перекинули до нас.
Армяни - ви нічого не попутали?.... Айзербаджан замислився....
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19.03.2022 23:23 Відповісти
Только не с Армении а с Абхазии и Осетии (аналоги днр лнр и прочего говна). Там теперь базы пустые, грузинам можно смело территории свои возвращать.
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19.03.2022 23:25 Відповісти
Ті хто можуть в грузинів, з нами. Решту купили, посадили... Там нікому
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19.03.2022 23:27 Відповісти
Не залишилося в Грузії сміливих грузинів - усі продалися!
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19.03.2022 23:28 Відповісти
З Нагорного Карабаху, Арменії и со всех военных баз по всему миру
орки формируют отряды !
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19.03.2022 23:29 Відповісти
У Вірменії, місто Гюмрі \бувший Ленінакан\, знаходиться мокшанська військова база ! От звідти і перекидають нещасних на війну проти України !
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19.03.2022 23:37 Відповісти
хорошо знаю армян-очень честный народ ,когда спят.
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19.03.2022 23:20 Відповісти
армяне - это диагноз. уже здесь шастают среди прибывших женщин-беженцев, предлагая посредничество в работе "по чёрному", пользуясь незнанием прибывшими языка.. уборка по дому. понятно "платят они", причём "по доброте своей дущевной" забирая себе около 75% оплаты.
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Готовьтесь остальные оккупированные земли возвращать, кацапы вам больше вряд ли чем-то серьезным помогут
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19.03.2022 23:21 Відповісти
З українськими вірменами все зрозуміло - вони з нами. А чому ж ті єреванські вірмени, які "за Україну", не вийшли на вулиці? Чи вони на кухнях за Україну? Чалагач там, хаш, цавет танем?
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19.03.2022 23:21 Відповісти
А раптом пуцін нападе.
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19.03.2022 23:27 Відповісти
vata na progulke a dedy na palkah e ?
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19.03.2022 23:21 Відповісти
На фото перша в шапці - одна рожа видає сваю любовь к паРаше.
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19.03.2022 23:22 Відповісти
а Тиграян та Боброян, Кургінян... вони вірмени чи не вірмени?.. вірменів так багато різніх, вірмени діаспори, вірмени Вірменії, продажні вірмени... чи мало
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19.03.2022 23:25 Відповісти
Унылую лошадь забыли.
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19.03.2022 23:28 Відповісти
авжеж... то вірмен чи вже ні)
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19.03.2022 23:42 Відповісти
Манкурты есть во всех нациях, и Лавров этому яркое подтверждение.
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20.03.2022 06:18 Відповісти
В Днепре сосед-армянин хозяин кафе готовит бесплатные обеды для военных и теробороны, приезжают машины и везут хлопцам вкусную еду.
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19.03.2022 23:25 Відповісти
Він не вірмен, а українець вірменського походження.
До речі Вірменія вперше не голосувала проти резолюції за засудження війни проти України, що говорить, що навіть у цинізму продажного парашиняна є межі.
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19.03.2022 23:35 Відповісти
Може вжєе пора Японії, Айзербарджану, Молдові і Грузії другий фронт відкрити та свої землі віджати назад чи скільки ще часу терпіти будите 50 ,100,200 років!??
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19.03.2022 23:25 Відповісти
Ох зря они вышли на улицы в поддержку рассеян , т.е. орков , так как
в Украине очень много армян , которые занимаются здесь мелким бизнесом и теперь не ясно , как к ним будут относится украинцы !
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19.03.2022 23:25 Відповісти
Ти б мову вивчив юна зелупка!
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Вам Порох в штаны нагадил даже в статье про Армению?
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Ну так флаг в руки...... триколорный и вперед на раша.сру. Вроде никто сюда силком не тянет.
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19.03.2022 23:38 Відповісти
Вон отсюда , колаборант чертов 😡
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19.03.2022 23:41 Відповісти
Это будет славная охота..
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19.03.2022 23:32 Відповісти
Я ще ненавиджу і арменів!
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Я був у Вірменії у 1996 коли рвонув Чорнобиль. Вони зловтішалися (рос. - злорадствовались).
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19.03.2022 23:35 Відповісти
Може у 1986?
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19.03.2022 23:40 Відповісти
У 1986!
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20.03.2022 00:00 Відповісти
Чорнобиль вибухнув у 1986 році !
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19.03.2022 23:41 Відповісти
У 1986. Перепрошую, друкарська помилка.
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19.03.2022 23:52 Відповісти
Чому ?
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19.03.2022 23:41 Відповісти
Не знаю. Кавказці (грузини, вірмени) у совку жили дуже добре і зверхньо ставились до інших народів. До азербайджанців вірмени взагалі з презирством ставились, - а це ж азербайджанці, мусульмани.
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19.03.2022 23:58 Відповісти
Дивно. Ніколи б не подумала.
Придурки якісь.
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20.03.2022 06:39 Відповісти
Що прям всі? Ніколи не чув про таке. Більше того, з Вірменії тоді відправлялись добровольці, ліквідатори.
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20.03.2022 00:01 Відповісти
Не було тоді ніяких добровольців. Приїжджали вночі з військомату, забирали і везли на Чорнобиль.
Про всіх не знаю, але кажу те що я бачив і чув на вулицях Єревану і що чув від інших киян, які тоді були у складі туристичної групи.
Ідеш наприклад вулицею, стоїть група вірмен говорять вірменською, проходиш повз і чуєш російською: "Сотрудник приехал с коммандировки из Киева, там все ходят обожженые, все с радиацией". Я одного разу зупинився і сказав: "В Києві зараз тимчасово рівень радіації 0,5, а в Єревані постійно 0,5 а під Єреваном атомна електростанція і у вас землетруси. То невідомо кому гірше". Замовкли.
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20.03.2022 00:17 Відповісти
Не забули. Не судіть по купці проплачених дебілів про весь народ. У нас такі ж кінчені є...
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19.03.2022 23:55 Відповісти
Якщо "більшість вірмен проти війни", то чого ця більшість сьогодні не вийшла на свій мітинг проти війни?
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19.03.2022 23:33 Відповісти
Вірмени підтримують війну? Так азейбарджанці їм її влаштують.
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19.03.2022 23:34 Відповісти
Не варто обманюватись, Азербайджан теж під руснею ходить.
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19.03.2022 23:49 Відповісти
проплачені ватоцефали,кацапське шоу.Невде вірменам так подобався зольдат Пермяков, що зарубав вірменську родину? Ця картинка для західних ЗМІ ,щоб виправдати агрессію проти України, как завжди пропагандонська машина кацапіі зробила картинку з паралельної реальності.Мені смішно дивитися на цей цирк.
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19.03.2022 23:35 Відповісти
Зібрали купку ідіотів та зробили картинку. Вірмени проти війни! У мене багато знайомих та друзів, з самого першого дня війни допомагають, переживають і проклинають ху*ла. Вірмени знають, хто такі рашисти. Просто знайшли купку кінчених дебілів, соромно...
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19.03.2022 23:53 Відповісти
Проплачено.
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20.03.2022 02:43 Відповісти
На самом деле население что проживает на территории современной Армении не имеет никакого отношения к древнему армянскому народу, это выходцы из индии присвоившие себе чужое название так же как и кацапы.
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20.03.2022 01:12 Відповісти
Вірмени сьогодні в своєї більшості підтримують Україну і дійсно проти війни! Але не можуть відкрито підтримати нас із-за союзу України з Туретчиною і Азербайджаном! - але то вже їхні проблеми! Не треба було з ****** мати справ.
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20.03.2022 06:04 Відповісти
Нельзя по кучке манкуртов судить о всём народе.

Ведь украинцев не судят по, например Матвиенко или Захарченко.

Например я, с апреля 14 по декабрь 16 года воевал за Украину, стал инвалидом второй группы, но когда в 5 утра 24 февраля узнал о начале войны, в 6. 30 я уже был в военкомате.

В тот же день несмотря на инвалидность я добился призыва в ВСУ и сейчас служу головным сержантом роты.

Уверен мы победим Россию и история расставит всё на свои места, отринув все фейки росспропаганды.
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20.03.2022 06:28 Відповісти
 
 