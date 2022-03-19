Соромно за людей, які сьогодні у Єревані вийшли на підтримку Росії. Більшість вірмен проти війни, - бізнес-тренер Давтян
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Більшість вірменів виступають проти вторгнення РФ до України.
Про це у Facebook повідомив підприємець і бізнес-тренер Ваче Давтян, інформує Цензор.НЕТ.
"Мені дуже соромно за тих вірмен у Єревані, які сьогодні вийшли на мітинг на підтримку росії. І хочу запевнити, що це лише мала частина вірменського народу. Я спілкуюся з багатьма родичами, друзями та знайомими у Вірменії. Серед них немає жодної людини, яка б підтримувала війну.
Більшість вірмен проти війни. Більшість вірмен вважають, що росія є продажною країною. Що там, де "рускій мір", там війни, бідність та страждання.
А вірмени України з першого дня активно підключилися до захисту батьківщини. Багато волонтерів, багато у теробороні та ЗСУ. Серед загиблих воїнів троє вірмени. І всі вірмени, кого я тут знаю – патріоти України. Усі 100%.
Так, мені дуже соромно за купку нелюдів, що зібралися сьогодні в Єревані. І мені важко їх назвати вірменами. Я знаю інших вірмен, одні з яких за 2000 км дуже переживають за Україну, інші тут роблять все, щоб ми перемогли у цій війні", - наголосив він.
Будь ласка, зачекайте...
прикольно
русский дембель с Украины - Zьмур в селофановом пакете
Армяни - ви нічого не попутали?.... Айзербаджан замислився....
орки формируют отряды !
До речі Вірменія вперше не голосувала проти резолюції за засудження війни проти України, що говорить, що навіть у цинізму продажного парашиняна є межі.
в Украине очень много армян , которые занимаются здесь мелким бизнесом и теперь не ясно , как к ним будут относится украинцы !
Придурки якісь.
Про всіх не знаю, але кажу те що я бачив і чув на вулицях Єревану і що чув від інших киян, які тоді були у складі туристичної групи.
Ідеш наприклад вулицею, стоїть група вірмен говорять вірменською, проходиш повз і чуєш російською: "Сотрудник приехал с коммандировки из Киева, там все ходят обожженые, все с радиацией". Я одного разу зупинився і сказав: "В Києві зараз тимчасово рівень радіації 0,5, а в Єревані постійно 0,5 а під Єреваном атомна електростанція і у вас землетруси. То невідомо кому гірше". Замовкли.
Ведь украинцев не судят по, например Матвиенко или Захарченко.
Например я, с апреля 14 по декабрь 16 года воевал за Украину, стал инвалидом второй группы, но когда в 5 утра 24 февраля узнал о начале войны, в 6. 30 я уже был в военкомате.
В тот же день несмотря на инвалидность я добился призыва в ВСУ и сейчас служу головным сержантом роты.
Уверен мы победим Россию и история расставит всё на свои места, отринув все фейки росспропаганды.