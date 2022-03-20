Хто сказав, що у нас немає планів проти країн НАТО, - російський посол

Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вчергове відзначився скандальними заявами.

Російський дипломат дав відверте інтерв’ю телеканалу Face TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

В центрі розмови був попередній скандал спричинений послом – напередодні Калабухов заявив, що Боснія і Герцеговина має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість та пригрозив повторенням подій в Україні.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив російський дипломат.

В новому інтерв’ю посол спробував виправдати свою попередню заяву.

"Ми не проти вступу в НАТО. Це не загроза, можливо, попередження… Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: Боснія і Герцеговина стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО", – заявив він.

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Тоді журналіст запитав посла, чому Росію "не турбують" сусідні країни, які вже входять до НАТО. У відповідь Калабухов відзначився черговою скандальною заявою.

"Звідки ви знаєте, що ми нічого не плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо", - заявив він.

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