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Новини За кордоном
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Боснія (59) НАТО (5114) посольство РФ (314) дипломати (530)

Хто сказав, що у нас немає планів проти країн НАТО, - російський посол

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ігор,калабухов

Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вчергове відзначився скандальними заявами.

Російський дипломат дав відверте інтерв’ю телеканалу Face TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  "Європейську правду".

В центрі розмови був попередній скандал спричинений послом – напередодні Калабухов заявив, що Боснія і Герцеговина має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість та пригрозив повторенням подій в Україні.

"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив російський дипломат.

В новому інтерв’ю посол спробував виправдати свою попередню заяву.

"Ми не проти вступу в НАТО. Це не загроза, можливо, попередження… Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: Боснія і Герцеговина стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО", – заявив він.

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Тоді журналіст запитав посла, чому Росію "не турбують" сусідні країни, які вже входять до НАТО. У відповідь Калабухов відзначився черговою скандальною заявою.

"Звідки ви знаєте, що ми нічого не плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо", - заявив він.

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Топ коментарі
+76
Посол ты *****, у тебя планы могут быть только на твою обосранную могилу.
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19.03.2022 23:28
+69
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19.03.2022 23:29
+45
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19.03.2022 23:34
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Посол ты *****, у тебя планы могут быть только на твою обосранную могилу.
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19.03.2022 23:28 Відповісти
хай говорить !

а НАТА хай рєпу чухає
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19.03.2022 23:35 Відповісти
Ще пару таких заяв і в НАТО памперси закінчяться.
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19.03.2022 23:58 Відповісти
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19.03.2022 23:29 Відповісти
"Сіла в правдє. У каво правда -- тот і сільнєй".
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19.03.2022 23:34 Відповісти
От неуки. Сила в ньютонах!
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19.03.2022 23:46 Відповісти
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20.03.2022 00:45 Відповісти
Ну Вы сказали... Для рашистов знать что сила измеряется в Ньютонах это запредельные знания на уровне профессора деревенских наук. Сто пудов они считают что Ньютон друг и сподвижник Архимеда.
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20.03.2022 07:00 Відповісти
Какой в жопу Архимед?
Это модный певец рэпа!
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20.03.2022 09:43 Відповісти
А знаете, чому Рашка така смілива у Боснії?
Тому, що "армія" Боснії одна з най слабкіших армій СВІТУ!
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19.03.2022 23:29 Відповісти
Це типу по рейтингу "експертів"?
Вони вже довизначалися....
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19.03.2022 23:36 Відповісти
тут інше питання,а як вони до Боснії добиратися зібралися?)))
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19.03.2022 23:37 Відповісти
За допомогою Сербії,в них конфлікт з ними споконвічний.
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19.03.2022 23:41 Відповісти
щоб в сербію потрапити треба якось пролетіти пів європи)))а самі серби не думаю що полізуть
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19.03.2022 23:43 Відповісти
А що там лізти вони накручують боснійських сербів, йдуть по сценарію старшого брата, як захисники своїх братів і маєте спалах в Балканах. Там багато не потрібно насправді. Почитайте Сербські новини там так дро..ть на рф.
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19.03.2022 23:51 Відповісти
їбать,як там все запущено...
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19.03.2022 23:52 Відповісти
В самій Босні є боснійські серби і боснійські мусульмани, от боснійських сербів підтримує Сербія(Белград), а боснійських мусульман весь мусульманський світ, от націй основі Серби,як васали Росії і втрутяться!
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19.03.2022 23:43 Відповісти
На метро. Тільки його спочатку викопати треба
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20.03.2022 01:51 Відповісти
З грунтовими водами хіба що
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20.03.2022 07:05 Відповісти
Розвелося всяких військових експертів, рейтенги вони складають армій світу. Мелять цілодобово всяку херню і тикають пальцем в небо. К
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20.03.2022 05:47 Відповісти
Ну він і баран. Ця його туфта явно ***** не допоможе
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19.03.2022 23:30 Відповісти
nado bylo etomu bydlu s razu v rylo datj i na pervy poezd - damoi na parashu
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Столтенберг в істериці вже б'ється.
Валер'янки йому накапайте.
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Хай НАТА подивиться на справжнього кацапа. Може щось почне доходити. Час ваганнь минув. Зараз хочуть вони чи ні, але питання стоїть не тільки бути чи не бути Україні. Питання стоїть бути чи не бути світові. За Європу взагалі мовчу. Дозагравалися. Є геополітичні процеси. Їх не униктути. Або рашка - або весь інший світ. І тут аж ніяк немає якогось пафосу. Який вже тут пафос. Проґавило світове товариство нового фюрера. І
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20.03.2022 00:04 Відповісти
Они его сами выкормили, да и как я понимаю, участвовали в вооруженти армии.
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20.03.2022 05:57 Відповісти
Добрий день. Рада Вас бачити. Як Ви ? Рідні в порядку ?
З усим погоджуюся.

Перелякатися - перелякалися. Ото і заявочки одне поперед іншого роблять. До багатьох (ще не до всіх) доходити саме почало.

Заколисували себе, придурки, своїм самообманом і нас слухати не хотіли.
Але на заході саме такий менталітет.
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20.03.2022 07:10 Відповісти
в свете последних событий,это план,как можно быйстрее сь....аться за уральский хребет
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19.03.2022 23:30 Відповісти
Некому пинка дать обноглевшей мрази.
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19.03.2022 23:31 Відповісти
Какие там планы? В ближайшие лет 10 будете пытаться хоть что-то сохранить.
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19.03.2022 23:32 Відповісти
А є що зберігати? Телевізори хіба що, бо нових вже довго не буде.
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19.03.2022 23:36 Відповісти
Если такое заявляет и угрожает 36 часов на зборы- ПЕРСОНА НОНГРАТА!!!
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19.03.2022 23:34 Відповісти
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19.03.2022 23:34 Відповісти
Вы в Украине обгадились. только мирное население можете убивать, а полезете дальше, то действитльно окажетесь......... вот только не в раю как вам пуйло пообещало.
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19.03.2022 23:36 Відповісти
Дивний персонаж... Хоче на фоні решти казатися крутим, но реально риє могилу собі)
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19.03.2022 23:36 Відповісти
Интересно их учат в институте международных отношений... Похоже будто просто берут гопарей с самых ущербных спальных районов самых депрессивных городов и выдают им пиджак с дипломатом. Все, посол готов.
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19.03.2022 23:37 Відповісти
Хотя судя по грусной лошади лаврову и этому товарищу, там еще нужно обязательно завалить тест у психиатра. Иначе дипломат не выдадут. Типа недостаточно ********
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19.03.2022 23:39 Відповісти
МГИМО еще с 70-х годов был пристанищем отпрысков влиятельных родителей, а не кузницей дипломатов.
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19.03.2022 23:43 Відповісти
и что ответит НАТО на это? столтенберг с дрожащим подбородком утрется и проглотит??
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19.03.2022 23:38 Відповісти
Было бы на что отвечать. На треп маразматика никто отвечать не будет, а вот если ударят ЯО по Польше уверен прилетит рашке очень жестко.
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19.03.2022 23:41 Відповісти
а если по польше ударят не ЯО а чем- то другим, то ответят, но не жестко?
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19.03.2022 23:48 Відповісти
Как обычно, обеспокоенностью
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20.03.2022 06:49 Відповісти
Так. Саме нежорстко. Відповідно до рівня удару. Так уже заведено серед людей не убивати на упередження. Вас це дивує?
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20.03.2022 00:45 Відповісти
По Польше уже нанесен удар-украинскими беженцами, хочешь-не хочешь, а надо нести расходы, а куда их списывать и на что ? Они планировались ? А вот генштаб планировал, вот такая себе торпеда , первая пошла.
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20.03.2022 10:09 Відповісти
Нагле кацапське бидло вигнать з країни зразу же!
Пусти свиню в огород!
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19.03.2022 23:39 Відповісти
Це ж дипломат від диявола! Тому нічого дивного.
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19.03.2022 23:39 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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19.03.2022 23:40 Відповісти
Это не дипломат,это терорист и шантажист в консульстве.
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19.03.2022 23:40 Відповісти
Якщо міністр закордонних справ матюкається на роботі то якомусь там послу в маленькій країні можна навіть на стіл хазяям нагидити.
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19.03.2022 23:42 Відповісти
///
Мер Іркутського району РФ випадково видав дві "військові таємниці"

Мер написав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.
Також він повідомив, що лютому 2021 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.

"Таким чином, зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України". І підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення до України були цілеспрямованими, заздалегідь підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України"
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19.03.2022 23:42 Відповісти
А яким він "українським сценарієм" їх налякав?

Що вони прийдуть, здохнуть і будуть валятись вдоль дорог? і воняти?

Що вони своїми трупами завоняють Боснію? Цим він їх налякав?
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19.03.2022 23:43 Відповісти
Це той "сценарій", який вони самі вигадали і самі в нього повірили. Це той "сценарій", де вони всєх пабєділі... три рази поспіль. )
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19.03.2022 23:50 Відповісти
Стратегічна ціль Московії - це контролювати Дарданели
Тому недивно, що вони навіть на Балканах галас наводять.
А я не здивують якщо ватні серби через рік-другий почнуть приєднувати республіку Српску під лозунгами притисків етнічних сербів.
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19.03.2022 23:44 Відповісти
Щоб ви розуміли, рівень реваншизму в Сербії і ненависті до НАТО, США навіть більше, чим в рашці.
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19.03.2022 23:45 Відповісти
У них хотя бы есть формальная причина - когда сербы устроили геноцид боснийским мусульманам и потом косовским албанцам, НАТО в 90-х за две вылазки их так усмирило, что позже от Сербии отвалилась и Черногория, и Косово, и не смотря на то, что геноцид - это плохо для любого нормального человека, сербские полудурки во всём винят не своих диктаторов, а НАТО, помешавшее им гнобить людей. У сербов такие же имперские замашки, как и у паРаши - тоже живут светлым прошлым, когда они держали в составе Югославии Македонию, Словению, Хорватию, Боснию, тот же комплекс "собирательства земель", тьфу уроды.
А паРашу поддерживают, потому что паРаша во время СССР их поддерживала и сейчас типа соперничает с НАТО - заклятым врагом Сербии.
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20.03.2022 00:02 Відповісти
Затули хлібальник, кацапське бидло.
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19.03.2022 23:45 Відповісти
На країну НАТО рашиссти лізти не посміють. Це порожня болтавня дирявого "півня" .
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19.03.2022 23:45 Відповісти
Ага...В них Є план...
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20.03.2022 01:06 Відповісти
Те що у вас є план і забористий, навіть мідовська коняка знає. Ви ж кожного дня таку х...ню несете, що нормальній людині в голову не прийде.
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19.03.2022 23:46 Відповісти
Бо в людини,є голова...,а тут срака нашию нап'ялена
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20.03.2022 01:05 Відповісти
Шо ж ви НАТО лякаяете так? воно і так сидить тихесенько,кожного разу нагадуе що вони не будуть надавати літаки та ппо нам щоб не воювати з росіей та постійно наголошує ми не будем посилати американців в Україну щоб не вязуватися в війну,а тут так кацапи прямо наїхали
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19.03.2022 23:47 Відповісти
Та,вже,геть усюНАТУ зачмирили...Незнає,й де ховатися
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20.03.2022 01:03 Відповісти
Еще одно ***** v.2.0
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19.03.2022 23:47 Відповісти
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19.03.2022 23:50 Відповісти
неспокійно в психлікарні - треба якомога швидше закривати!
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19.03.2022 23:55 Відповісти
Двері забули зачинити
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20.03.2022 01:01 Відповісти
Там вроде и Финляндия в НАТО собиралась? К ней претензий никаких?
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20.03.2022 00:00 Відповісти
У чела портрет ***** на стенке. Его жизнь уже ничтожна.
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20.03.2022 00:02 Відповісти
Піде за курсом І.Надя...
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20.03.2022 01:00 Відповісти
НАТО прийдеться вступити у війну з(рф).цЕ ПИТАННЯ ЧАСУ,І ЗОВСІМ КОРОТКОГО.
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20.03.2022 00:12 Відповісти
На примере Украины, вы показали что можете идти вслед за русским военным кораблем.
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20.03.2022 00:14 Відповісти
Турции расскажите, что вы там планируете, поглядим на ответ
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20.03.2022 00:14 Відповісти
Ещё один террорист угрожает. Один ***** уже **********.
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20.03.2022 00:27 Відповісти
смешные москалики..... )
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20.03.2022 00:50 Відповісти
***@нуваті. Матерйошкі,блаблалайкіни
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20.03.2022 00:59 Відповісти
А,сумніві небуло. Смердюки,ми,вас бачимо.Наскрізь
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20.03.2022 00:57 Відповісти
Российский посол:
- Боснийцы, не вступайте в НАТО, а то будет как в Украине!
- Это как?
- Ну, мы на вас нападем и вы отвешаете нам пи*дюлей без всякого НАТО! Зачем тогда в него вступать?
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20.03.2022 01:22 Відповісти
Российский посол:
- Если кто вступит в НАТО, то будет, как вчера!
Послы испугались. Спрашивают:
- А что вчера было?
- Да вчера послали на.уй и вступили...
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20.03.2022 03:55 Відповісти
Отримати піздюлєй від однієї України кацапам буде ганебно, тому треба ще й НАТО втягнути.
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20.03.2022 05:49 Відповісти
население заранее готовят к выплате контрибуций
поэтому и грузин задирают. шо типа звиздюлина прилетела с двух фронтов
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20.03.2022 09:31 Відповісти
какой хозяин такие собаки.на *** им за счастье,рвать как только можно.их ****** даже в пекло не возьмут.им надо пекло на земле делать.СЛАВА УКРАИНЕ.
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20.03.2022 06:05 Відповісти
Занепокояться зо ще робити... Хоча чим більше таких язиків буде заявляти - то краще.
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20.03.2022 06:44 Відповісти
Собака лает - караван идет....
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20.03.2022 07:08 Відповісти
Насправді цей посол норм чувак Одна ця заява, якщо її нормально розповсюдити, може зробити більше в плані військової допомоги Україні, в тому числі закриттям неба - ніж сотні "просимо" і "вимагаємо" від наших дипломатів. Шкода тільки, що це посол не в Німеччині/Франції, а в настільки маленькій країні - можуть не помітити...
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20.03.2022 07:11 Відповісти
похоже,этому послу уже откажут в политическом убежище при развале России или её покарании международным судом )
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20.03.2022 07:22 Відповісти
Ух, ты какой грозный грозитель. А из страны вылететь? И не долететь...
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20.03.2022 07:27 Відповісти
ОЧКО готовьте, е*бать вас будут козломордые.
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20.03.2022 08:41 Відповісти
Опять за три дня до Ла-Манша?
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20.03.2022 08:45 Відповісти
 
 