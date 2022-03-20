Хто сказав, що у нас немає планів проти країн НАТО, - російський посол
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол Росії в Боснії і Герцеговині Ігор Калабухов вчергове відзначився скандальними заявами.
Російський дипломат дав відверте інтерв’ю телеканалу Face TV, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
В центрі розмови був попередній скандал спричинений послом – напередодні Калабухов заявив, що Боснія і Герцеговина має право вирішувати, чи бути членом НАТО, але Москва залишає за собою право реагувати на таку можливість та пригрозив повторенням подій в Україні.
"Якщо вона (Боснія і Герцеговина) вирішить бути учасником чогось, це внутрішня справа. Але інша справа - наша реакція. На прикладі України ми показали, чого ми очікуємо. Якщо буде загроза, ми будемо реагувати", - заявив російський дипломат.
В новому інтерв’ю посол спробував виправдати свою попередню заяву.
"Ми не проти вступу в НАТО. Це не загроза, можливо, попередження… Вирішуйте самі. Це як замкнене коло, я вже сказав… Дозвольте припустити, наприклад: Боснія і Герцеговина стала членом НАТО, і Брюссель вирішує поставити туди ядерні ракети, спрямовані на Москву. Ми будемо оцінювати стратегічну ситуацію, і тому я вважаю, що виходом має бути європейська система, а не НАТО", – заявив він.
Тоді журналіст запитав посла, чому Росію "не турбують" сусідні країни, які вже входять до НАТО. У відповідь Калабухов відзначився черговою скандальною заявою.
"Звідки ви знаєте, що ми нічого не плануємо проти Хорватії, Угорщини чи Польщі? У нас є плани проти НАТО. Ми оцінюємо геостратегічну ситуацію, дивимося, звідки йдуть загрози і реагуємо", - заявив він.
Будь ласка, зачекайте...
а НАТА хай рєпу чухає
Это модный певец рэпа!
Тому, що "армія" Боснії одна з най слабкіших армій СВІТУ!
Вони вже довизначалися....
Валер'янки йому накапайте.
З усим погоджуюся.
Перелякатися - перелякалися. Ото і заявочки одне поперед іншого роблять. До багатьох (ще не до всіх) доходити саме почало.
Заколисували себе, придурки, своїм самообманом і нас слухати не хотіли.
Але на заході саме такий менталітет.
Пусти свиню в огород!
Мер Іркутського району РФ випадково видав дві "військові таємниці"
Мер написав, що загиблий уже воював в Україні за контрактом 2014 року, коли російських військ "офіційно" на Донбасі не було.
Також він повідомив, що лютому 2021 року загиблий вирушив на кордон з Україною не на навчання, а у відрядження, що вказує на заздалегідь сплановану військову операцію.
"Таким чином, зазначена історія остаточно спростовує багаторічний путінський міф про "іхтамнєт" та "громадянську війну на Сході України". І підтверджує той факт, що як сепаратизм на Донбасі, так і військове вторгнення до України були цілеспрямованими, заздалегідь підготовленими спецопераціями Кремля, призначеними для подальшого знищення незалежної України"
Що вони прийдуть, здохнуть і будуть валятись вдоль дорог? і воняти?
Що вони своїми трупами завоняють Боснію? Цим він їх налякав?
Тому недивно, що вони навіть на Балканах галас наводять.
А я не здивують якщо ватні серби через рік-другий почнуть приєднувати республіку Српску під лозунгами притисків етнічних сербів.
А паРашу поддерживают, потому что паРаша во время СССР их поддерживала и сейчас типа соперничает с НАТО - заклятым врагом Сербии.
- Боснийцы, не вступайте в НАТО, а то будет как в Украине!
- Это как?
- Ну, мы на вас нападем и вы отвешаете нам пи*дюлей без всякого НАТО! Зачем тогда в него вступать?
- Если кто вступит в НАТО, то будет, как вчера!
Послы испугались. Спрашивают:
- А что вчера было?
- Да вчера послали на.уй и вступили...
поэтому и грузин задирают. шо типа звиздюлина прилетела с двух фронтов