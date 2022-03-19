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Рашисти заявили про нібито евакуацію українців до окупованого Луганську: В ОВА заявили, що це фейк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,окупант

Російські окупанти заявили про нібито евакуацію українців із Сєверодонецька, Рубіжного та Лисичанська до окупованого Луганську.

Про це у Telegram повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Рашисти розповсюджують інформацію, що сьогодні до окупованого Луганська вони евакуювали українців з Сєверодонецька, Рубіжного та Лисичанська, вказують кількість у 350 чоловік. Та вимагають у мешканців окупованих територій збирати гумдопомогу. Примусово! На установи прийшли розпорядження фейкових адміністраціїй, що працівники обов‘язково мають щось принести для "біженців".

Це не правда! Жодної людини з українських Сєвєродонецька, Рубіжного та Лисичанська не могли виїхати на окуповану територію! Міста контролюються українською владою, вивезти людей рашисти не змогли б, ЗСУ не дозволили б, і люди б не поїхали, бо Луганщина - це Україна!!!

Їхати до вбивць?! Кого Ви тримаєте за дурнів?! Евакуюватися через Вас і їхати до Вас?! Хворі. Тупі. Нелогічні", - наголосив він.

Також читайте: З Луганщини евакуювали близько 700 мирних мешканців, - Гайдай. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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какое же дно это лнр... Я просто иногда настолько **** с эти говнореспублик, хотя казалось бы дно пробито, но они умудряются пробить его еще глубже. И что самое смешное все тамошнее поголовье существует ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО благодаря пенсиям, регрессам, и прочим выплатам с Украины.
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19.03.2022 23:34 Відповісти
> какое же дно это лнр...

Во-во. Даже днр не хочет иметь с ними дело
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19.03.2022 23:41 Відповісти
днр не лучше) просто их грабят разные ведомства из рашки поэтому две говнореспублики. суть одна и та же.

На днях читал как одна девка из Макеевки плакалась мол получила "детские" выплаты с Украины, а через неделю обещают подорожания продуктов на 250%. Поржал с нее (плохо поступил, конечно, по христианским меркам), но в такое время почему бы и нет?

Потом общался с другой девушкой, которая плакалась мне мол в Донецке уже ***** дней нет воды и жители вынуждены ходить *** знает куда, чтобы эту воду достать... Пытался ей объяснить, что Пушилину по*** на ваши страдания и воды у вас еще долго не будет, у него, главное, она есть. Короче, бесполезное это дело пытаться им донести простейшие истины, пуленепробиваемые люди там. Плюнул на это дело и забил. С ними общаться, потом нервы ни к черту.
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19.03.2022 23:47 Відповісти
Какие страсти творятцо в маладых рспублекахъ.
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19.03.2022 23:59 Відповісти
Предлагаю из бункера путлера сделать общественный туалет.
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19.03.2022 23:37 Відповісти
А там что , одни пенсионеры ? Они существуют за счёт финансирования из рашки .
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19.03.2022 23:37 Відповісти
Нехай потихеньку з криму евакуюються, краще буде.
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19.03.2022 23:38 Відповісти
 
 