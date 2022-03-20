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Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до Мангуша та Мелекіне, помирають від голоду.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!

Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, для того, щоб врятувати громадян потрібен зелений коридор від російських окупантів.

"Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!" - підсумував він.

Також читайте: Кулеба - іноземним компаніям, які співпрацюють з РФ: Як можна платити тим, хто розбомбив драмтеатр у Маріуполі?

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
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20.03.2022 00:08
+17
Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
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20.03.2022 00:13
+12
І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
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20.03.2022 01:46
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Ну что, есть еще сомневающиеся в Голодоморе? Кто там вякал, что не всё так однозначно и всякую хрень, типа краски сгущают и цифры проверить невозможно?
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20.03.2022 00:08 Відповісти
Немає в людей зброї,без зброї по любому всі стають беззахисними.Звісно від ракет стрілецька зброя не врятує,але на вулиці допоможе.
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20.03.2022 00:13 Відповісти
Якже людям допомогти, влада..!
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20.03.2022 00:29 Відповісти
жесть... хотя чего ожидать от потомков нквд
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20.03.2022 00:37 Відповісти
Жах..
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20.03.2022 00:45 Відповісти
Люди добрі, чи може хтось пояснити, як формується Рада Безпеки ООН і які її реальні функції. І чого звідти така проблема поперти Срашку і оголосити її державою-терористлм, а її керівництво військовими злочинцями. Ну уже і єжу видно і понятно, що ті роки перейшли уже всі правила і принципи, які декларує ООН. Ну реально, якщо хтось із фундаторів ООН прагне зберегти обличчя організації, то може хоч якось піднімати питання і озвучувати алгоритми, щоб витурити Кацапстан звідти.
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20.03.2022 01:44 Відповісти
а китай яку зараз позицію озвучує або індія? А вони так само постійні члени. Одні підтримують рашку, а інші в них купують нафту...
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20.03.2022 09:53 Відповісти
І ще питання до таких організацій, як міжнародний червоних хрест чи ОБСЄ. Питання просте: на хера ви здалися????!!!!!!
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20.03.2022 01:46 Відповісти
Было же всем известно, что Мариуполь будет одной из первых целей. А с юга эта шушера прокатилась с ветерком. Ни тебе укрепрайонов, ни минирования, ни-че-го-шень-ки... Если это не слив, то что? И прям хочется спросить некоторых, которые от всех что-то требуют и претензии выказывают (хотя я их очень понимаю и сочувствую даже, но в разы больше - людям, которые частично и по их милости сейчас страдают) - а вы каким местом думали?? Ваши спикеры несли пургу непрерывно, когда вам все уши прожужжали - будет война. А вы признаков войны не видели, хотели в глаза дупенфюеру заглянуть и дороги строили, чтобы мокшанские бронетазики быстрее перемещались.
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20.03.2022 02:34 Відповісти
Та же херня... Слишком легко уничтожили Мариуполь - самый защищенный город Украины. От Херсона до Мариуполя всё ушло за вторую-третью неделю войны. По Крымскому перешейку не ударили, по крымскому мосту не ударили. Почему?
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20.03.2022 02:58 Відповісти
Таке враження, шо наш зелений говнокомандуючий вже злив Маріуполь ***** і віддав сухопутний коридор на Крим
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20.03.2022 06:32 Відповісти
Може це Ахмєту і сєпарам маріупольським такий прівьет від Зєлі ?
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20.03.2022 07:12 Відповісти
Без еды человек может прожить ...
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20.03.2022 07:53 Відповісти
Так живи, особенно. если тебе около годика!
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20.03.2022 09:04 Відповісти
Где вы, молящиеся от души и сердца! Помолитесь хотя бы за нормальную погоду в северном Приазоввье для этого времени! Температура до минус 10 с ветрюганом до 10

м
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20.03.2022 09:09 Відповісти
Такого не помню лет 30! А это же дети. женщины, да и мужчи
ны тоже! И не пьют они горячий чай и какао с молоком. *****! Ненавижу!















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20.03.2022 09:13 Відповісти
 
 