Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко

Мешканці Маріуполя, які втекли від обстрілів російських окупантів до Мангуша та Мелекіне, помирають від голоду.

Про це у Telegram повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.

"Російська окупаційна влада здійснює геноцид українського народу! Саме зараз у захоплених ними Мангуші та Мелекіному помирають від голоду тисячі маріупольців, яким вдалося втекти від російських авіабомб. Це – злочин проти людяності!



Вимагаємо від окупаційної адміністрації дотримуватися правил ведення війни і забезпечити цивільних водою та їжею, а також дати можливість їм покинути зону ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

За словами Кириленка, для того, щоб врятувати громадян потрібен зелений коридор від російських окупантів.

"Звертаюся до всіх світових лідерів – тисніть на Кремль! Не дайте загинути людям з голоду!" - підсумував він.

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