Російські війська підходять до кордону Білорусі з Україною та спробують його перейти, - МВС

Російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоб з певними силами спробувати проникнути на територію України.

Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як це було три дні тому, з певними силами вони пробуватимуть заходити на територію України. В цілому ми розуміємо, де вони заходять, куди вони заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати", - розповів Денисенко.

Також він назвав тривожним сигналом, що білоруські дипломати покинули територію України.

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"Це реально тривожний сигнал. Я б зараз оцінював, я говорю зараз свою особисту точку зору, я оцінював би ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії. Армія в нього відносно невелика, всі армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч людей. Це вся армія, щоб ми розуміли, включно з тилами, з госпіталями й так далі. В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно було б непотрібно", - сказав радник міністра МВС.

Водночас він додав, що нині важко сказати, яке рішення ухвалить Лукашенко під тиском Росії.

"Поки в принципі все показує на те, що теоретично ми бачимо тільки переважно російські війська. Але яку роль будуть відігравати білоруси, що вони мають робити, поки що говорити складно", - додав Денисенко.

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