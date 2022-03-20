Російські війська підходять до кордону Білорусі з Україною та спробують його перейти, - МВС
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Російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоб з певними силами спробувати проникнути на територію України.
Про це сказав радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі єдиного телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Справді, підходить російська техніка до білоруського кордону, справді росіяни пробують знову зайти з певними, не такими, звичайно, великими силами, як це було три дні тому, з певними силами вони пробуватимуть заходити на територію України. В цілому ми розуміємо, де вони заходять, куди вони заходять, ми розуміємо, що росіяни не полишають ідеї зробити ще одну спробу штурму міста Київ. Ну що ж, будемо з ними воювати", - розповів Денисенко.
Також він назвав тривожним сигналом, що білоруські дипломати покинули територію України.
"Це реально тривожний сигнал. Я б зараз оцінював, я говорю зараз свою особисту точку зору, я оцінював би ситуацію можливості введення Білорусі до військового конфлікту як 60 на 40. Ще тиждень тому було 40 на 60, але все ж таки я думаю, що Лукашенко буде робити все від себе залежне для того, щоб не входити в прямі бойові дії білоруської армії. Армія в нього відносно невелика, всі армія білорусів налічує приблизно 40 тисяч людей. Це вся армія, щоб ми розуміли, включно з тилами, з госпіталями й так далі. В принципі на заході ми готові до їхнього вторгнення, ми готові до того, що білоруси можуть перейти наш кордон. Але для нас це точно було б непотрібно", - сказав радник міністра МВС.
Водночас він додав, що нині важко сказати, яке рішення ухвалить Лукашенко під тиском Росії.
"Поки в принципі все показує на те, що теоретично ми бачимо тільки переважно російські війська. Але яку роль будуть відігравати білоруси, що вони мають робити, поки що говорити складно", - додав Денисенко.
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вчора писали. що понтонну переправу через припять наводять у петрикові, це навпроти олевська, новоград-волинського...
десь посередині між заходом і києвом
Стосовно "справдилося" - то скільки ми знаємо тих, хто помилився? Нуль. А було їх - тисячі. То ж у кожного прогноза є шанс... Є такий термін: "Упередження виживання" - оце воно.
Не хотят - пусть выходят, гражданская война, майдан.
А сидеть и сочувствовать Украине....., дарить розочки полиции......
Беларусь - агрессор, рашисты.
Интересно, как быть внеблоковыми, когда у тебя несколько тысяч километров границ с фашистскими уродами на северо-востоке?
Доречі, а відрізняти кацапів від білорусів можна легко по акценту, особисто я роблю це миттєво. Достатньо кілька слів і я вже знаю, хто це - кацап чи білорус.
Блокувати траси з заходу до Києва, але це хм точно не вдасться.
Живе Белорусь!
Также он назвал тревожным сигналом, что белорусские дипломаты покинули территорию Украины. "Это реально тревожный сигнал. Я бы сейчас оценивал, я говорю сейчас свою личную точку зрения, я бы оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия "