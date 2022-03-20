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ВПС (169) вертоліт (708)

Противник суттєво зменшив присутність у нашому небі, тому "план утилізації повітряних рашистів не виконано" - збито всього 3 гелікоптери, - Повітряні Сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гелікоптер,знищення

У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.

Як інформує Цензор.НЕТ про це йдеться у офіційному фейсбуці Командування Повітряних Сил.

У повідомленні зазначається: "Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!

Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі.

Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.

Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бойова робота ППО України, - Генштаб опублікував знищений гелікоптер окупантів. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+25
Ничего, не расстраивайтесь. Завтра досбиваете сколько надо.
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20.03.2022 00:26
+25
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20.03.2022 00:39
+23
После жесткого ракетного удара по казарме десантников из 79-ки, я бы так смищняво не шутил. Фюрер ещё попьёт нашей кровушки и надо быть готовым, а не на приколе и в розовых очках уже "побеждать"
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20.03.2022 00:29
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Ничего, не расстраивайтесь. Завтра досбиваете сколько надо.
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20.03.2022 00:26 Відповісти
І бо н х літати бо вб'є !
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20.03.2022 00:26 Відповісти
Затишшя перед бурею, техніки й м'яса у них вистачає, поки є можливість треба насичувати місцевість пзрк
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20.03.2022 00:27 Відповісти
М'ясо на літаках літати не вміє.
Для цього п'ять років вчитися треба.
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20.03.2022 00:56 Відповісти
Чому ви впевнені, що м'яса, яке вміє літати більше не залишилось?
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20.03.2022 02:10 Відповісти
Мясо, которое умеет летать, ссытся садиться за штурвал. Именно потому, что знает про шансы вернуться назад. Ну и про то, что что парашюты почему-то каждый раз оказываются неправильно сложенными. Это не добавляет оптимизма и желания летать.
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20.03.2022 02:15 Відповісти
Тому, що це м'ясо, працюючи у цивільній авіації, завжди дуже легко знаходить роботу за кордоном та емігрувало.
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20.03.2022 09:35 Відповісти
Військове м'ясо, на навчання якого витрачено млни дол, може легко імігрувати? Не думаю.
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20.03.2022 09:48 Відповісти
Чорнобаївку всім оркам "********" пальоти)
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20.03.2022 00:27 Відповісти
После жесткого ракетного удара по казарме десантников из 79-ки, я бы так смищняво не шутил. Фюрер ещё попьёт нашей кровушки и надо быть готовым, а не на приколе и в розовых очках уже "побеждать"
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20.03.2022 00:29 Відповісти
То вже друге питання. Куча хат, квартир пустих, а нашу еліту зсу в казармах тримають
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20.03.2022 00:31 Відповісти
Так, це очевидна помилка керівництва: знаючи про ракетні та авіаудари не роззосередили наші війська.
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20.03.2022 01:55 Відповісти
Так ще й (учора), у Делятині під Івано-Франківськом, великий збройний склад профукали!
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20.03.2022 02:51 Відповісти
Нічого, там гусак-камікадзе сьогодні допоміг - новенький кацапський винищувач у плавнях залишився...
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20.03.2022 00:32 Відповісти
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20.03.2022 00:39 Відповісти
***** шастать.
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20.03.2022 00:44 Відповісти
Ледь не весь генштаб уже загинув у цій спецоперації. Мабуть у ставці фюрера невдах не жалують
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20.03.2022 02:17 Відповісти
Відповідального за загибель військових під уламками віддати під трибунал.
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20.03.2022 00:39 Відповісти
План по знищенню ворожої авіації,ні в якому разі не знижувати.А про їхню гіперзвукову ракету,це не вся правда.Зафіксована Пентагоном скорість 3200км .год.Це ще до гіпер звука дужа далеко,але вона в 2 рази перевищує скорість калібру і іскандера.В *****-фюрера їх всього з три десятки.Виготовлення такої ракети при нормальній поставці комплектуючих 1-3шт. в рік.А комплектуючі всі знають після санкцій,жопа.А з конробандних,вона може полетіти і в зворотньому напрямку.
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20.03.2022 00:42 Відповісти
Жопа там якісна. Поки що кацапам є що їсти, але це не надовго. Та їх це турбувати не має, бо ***** сказав, що ті санкції їм дуже корисні.

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20.03.2022 01:01 Відповісти
Швидкість а не скорість
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20.03.2022 06:32 Відповісти
Самому вухо порізало, хотів відписати )) , випередили ))
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20.03.2022 09:51 Відповісти
Чекають на допомогу гастелло і маресьєва)
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20.03.2022 00:42 Відповісти
Ще Чкалов був, нє?
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20.03.2022 00:57 Відповісти
-3 вертольоти - це добре, але швидкість демілітаризації російських літаків варто тримати.
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20.03.2022 02:08 Відповісти
5 самолетов осталось до юбилея...
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20.03.2022 08:04 Відповісти
Тут красівоє )) https://www.facebook.com/100074182336008/posts/151058280710249/?d=n
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20.03.2022 09:47 Відповісти
Чому у офіційному фейсбуці КПС сидить тупорилий зелобот?
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20.03.2022 11:22 Відповісти
 
 