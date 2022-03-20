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Українців закликають повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на продукти і ліки, - ОП
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Громадян закликають негайно повідомляти про випадки підвищення цін на продукти або ліки.
Про це в ефірі повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.
"У більшості випадків моментально, протягом декількох годин була реакція - і ціни приводили в порядок. Тобто громадянам потрібно негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на цю ситуацію реагувати і виправляти", - зазначив він.
За словами Шурми, торговельні мережі, які піднімають ціни, порушують закон і понесуть за це відповідальність.
Топ коментарі
+5 Юрий Новак
показати весь коментар20.03.2022 00:29
+2 Sorokin Stanislaw
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+2 Johnny English
показати весь коментар20.03.2022 00:56
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Будь ласка, зачекайте...
Ему пофиг, он себе сахара в чай найдет, а город будет без сахара или как на россии за него драться.
Сказали бери... Лучше пусть будет по 40 чем вообще не будет.
Сегодня уже наладилось, в супермаркеты завезли и он по 25.