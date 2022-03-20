Українців закликають повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на продукти і ліки, - ОП

Громадян закликають негайно повідомляти про випадки підвищення цін на продукти або ліки.

Про це в ефірі повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.

"У більшості випадків моментально, протягом декількох годин була реакція - і ціни приводили в порядок. Тобто громадянам потрібно негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на цю ситуацію реагувати і виправляти", - зазначив він.

За словами Шурми, торговельні мережі, які піднімають ціни, порушують закон і понесуть за це відповідальність.

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