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війна (56290) ціни (674) Шурма Ростислав (64)

Українців закликають повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на продукти і ліки, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

продукти,пенсіонери,бідність

Громадян закликають негайно повідомляти про випадки підвищення цін на продукти або ліки.

Про це в ефірі повідомив заступник глави ОП Ростислав Шурма, інформує Цензор.НЕТ.

"У більшості випадків моментально, протягом декількох годин була реакція - і ціни приводили в порядок. Тобто громадянам потрібно негайно повідомляти, і ми будемо миттєво на цю ситуацію реагувати і виправляти", - зазначив він.

За словами Шурми, торговельні мережі, які піднімають ціни, порушують закон і понесуть за це відповідальність.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+5
Да куча таких випадків. Але коли немає альтернативи людям, то приходиться брати.
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20.03.2022 00:29
+2
А как понять, обоснованно или необоснованно? Простоишь три часа в очереди на морозе у единственной работающей на весь район аптеки, и уже любая цена кажется подходящей, потому что и выбора то особо нет. В аптеке гормональных препаратов цены выросли втрое-вчетверо, но альтернатив же нет.
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20.03.2022 00:52
+2
Бачите високі ціни йдіть в інший магазин, повірте ніхто не буде під час війни займатися перевіркою магазинів, ці всі заяви по перше піар щоб люди в ручки хлопали і по друге щоб налякати боягузливих підприємців.
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20.03.2022 00:56
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Да куча таких випадків. Але коли немає альтернативи людям, то приходиться брати.
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20.03.2022 00:29 Відповісти
А толку, если городское начальство в доле?
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20.03.2022 00:35 Відповісти
Обережно, гидота: Кацапи б'ються за цукор
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20.03.2022 00:40 Відповісти
В АТБ ціни на лук в двічи зросли. І це тільки лук
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20.03.2022 00:43 Відповісти
а стріли - почому????
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20.03.2022 01:08 Відповісти
Весело там в Польщі сидіти і жартувати?
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20.03.2022 01:40 Відповісти
а нєХ через Google translate тут писати, кацапам всяким!!
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20.03.2022 01:44 Відповісти
Ти хоч само зрозуміло що написало?
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20.03.2022 03:07 Відповісти
А как понять, обоснованно или необоснованно? Простоишь три часа в очереди на морозе у единственной работающей на весь район аптеки, и уже любая цена кажется подходящей, потому что и выбора то особо нет. В аптеке гормональных препаратов цены выросли втрое-вчетверо, но альтернатив же нет.
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20.03.2022 00:52 Відповісти
Эти фармацевты всегда были мафией. Если с продуктами еще можно покататься да найти подешевле, то аптеки - просто швах.
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20.03.2022 00:56 Відповісти
Interesno vot pomoc produktami,ona vet neprodajiotsia.S Litvi ocen mnogo vezut vse krupnyje i mense zavodi vezut pomoc.Nasi pisut sto v juznyje rajony uze otvezli.I ecio vezut kazdi den
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20.03.2022 00:54 Відповісти
Бачите високі ціни йдіть в інший магазин, повірте ніхто не буде під час війни займатися перевіркою магазинів, ці всі заяви по перше піар щоб люди в ручки хлопали і по друге щоб налякати боягузливих підприємців.
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20.03.2022 00:56 Відповісти
ты что , дурак ? Какой нафик инший магазин ?
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20.03.2022 02:46 Відповісти
Це не правильна політика. Це принижує підприємців. Цим мають займатися державні органи. От приклад. Щось на гривню подорожало.Я просто захожу в магазин - і мені дорого. Починаю кричати, обзивати продавців, викликати тероборону. А вониі самі ходять провіряють... і не знаю що бензин подорожав, що доставка - логістика стала складнішою.. Люди далеко не економісти щоб аналізувати і рахувати. Це приорітет державних органів. (я не підприємець)
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20.03.2022 01:04 Відповісти
У нас власти собрали предпринимателей (это было в первые дни войны) и начали стучать кулаком по столу, что те зажрались и т.п. На следующий день один предприниматель звонит и говорит: я сейчас на оптовом складе, сахар в моих магазинах будет по 40 грн. за килограмм, брать или нет? Тогда смели весь сахар, вообще его нигде не было.
Ему пофиг, он себе сахара в чай найдет, а город будет без сахара или как на россии за него драться.
Сказали бери... Лучше пусть будет по 40 чем вообще не будет.
Сегодня уже наладилось, в супермаркеты завезли и он по 25.
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20.03.2022 01:31 Відповісти
У нас тут мудень один пакетик сухих дрожжей пытался за 100 грн толкнуть
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20.03.2022 01:34 Відповісти
Повідомляти куди?
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20.03.2022 02:21 Відповісти
в спортлото . Не верь нашему брехливому правительству .
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20.03.2022 02:48 Відповісти
а толку повідомляти..наприклад-гречка-90-95 грн.за кг.і що-прийде хто ціни зменшити?невже цей оп не знає що твориться на базарах і магазинах ?знає.так чому до сих пір міри не прийняли.чи їм їду на дім приносять?
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20.03.2022 07:31 Відповісти
мабуть оп сяде на велосипеди і поїде ціни регулювати по селам і містам?і куди повідомляти?чи так-дали інфо а ви шукайте люди кому говорити за ціни.
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20.03.2022 07:33 Відповісти
 
 