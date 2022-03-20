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Новини За кордоном Агресія Росії проти України Війна
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переворот (199) Путін (21432) Ходжес (138)

Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, - генерал США Ходжес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ходжес

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що чинний авторитарно-корупційний режим Володимира Путіна може бути повалений. Причиною "перевороту" можуть стати приголомшливі санкції проти Росії.

Про це генерал Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.

Він переконаний, що втрати так званої російської еліти надто великі.

"Я вважаю, що це можливо. Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або продовжити мовчки спостерігати за збитками, які на них чекають попереду і втратити ще більше, ніж вони вже втратили. Швидше за все, колективне рішення буде іншим. Ми повинні ретельно і комплексно працювати, щоб відрадити російські сім'ї від відправки своїх синів у військкомати 1 квітня", - зазначив він.

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При цьому відставний офіцер США додав, що Захід повинен працювати над тим, щоб переконати і навіяти російським матерям необхідність перешкоджати своїм синам при поході на війну в Україну. Вони повинні розуміти, що навіть у тому випадку, якщо вони виживуть, їх чекає серйозна кримінальна відповідальність міжнародного формату.
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Топ коментарі
+14
Ходжес, ти не знаєш кацапів... Ой далеко не знаєш, чим ви взагалі в тому НАТО займаєтесь...
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20.03.2022 00:45
+10
Он просто не знает кацапский менталитет;
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20.03.2022 00:48
+8
Та з перехвачених розмов з їхними матерями,щось дуже не віриться що вони будуть віговорювати своїх синів від війни:Одна мамка по телефону,дуже жалілася другій,що родила тільки одного,бо за двох получила би 14 мілліонів рублів,а так тільки сім.
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20.03.2022 00:49
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Ходжес, ти не знаєш кацапів... Ой далеко не знаєш, чим ви взагалі в тому НАТО займаєтесь...
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20.03.2022 00:45 Відповісти
Вчаться навіювати кацапським самкам
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20.03.2022 00:47 Відповісти
Безтолку. Самкам гроші нада, а вони будуть що за живого, що в рази більше за мертвого, ну покрайній мірі вірять в це)
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20.03.2022 00:50 Відповісти
lutshe by on gotovylsa k otvetnomu udaru...
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20.03.2022 00:46 Відповісти
Може і хочуть але від страху перед куйло-бохом обхезались по самі вуха
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20.03.2022 00:47 Відповісти
Он просто не знает кацапский менталитет;
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20.03.2022 00:48 Відповісти
Та з перехвачених розмов з їхними матерями,щось дуже не віриться що вони будуть віговорювати своїх синів від війни:Одна мамка по телефону,дуже жалілася другій,що родила тільки одного,бо за двох получила би 14 мілліонів рублів,а так тільки сім.
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20.03.2022 00:49 Відповісти
Бла бла бла... Було б добре щоб OBOZREVATEL поставив Ходжесу таке запитання: - Ви можете посприяти в тому щоб Україні надали необхідну зброю ?
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20.03.2022 00:49 Відповісти
Навіть більше, він серед генералів які публічно вимагають безполітної зони
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20.03.2022 01:03 Відповісти
Добре. Але це слова - лозунги а реально ?
Мене здивував факт що колишній британський прем'єр Девід Кемерон взяв і сам привіз гуманітарну допомогу українцям. Це реальна допомога.
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20.03.2022 01:10 Відповісти
Це реальний піар. Десятки а то й сотні Британців возят допомогу але про їх у новинах не пишуть.
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20.03.2022 01:13 Відповісти
піар не піар, хай так кожен зробить. А що заважає всім іншим тисячам бувших політиків - попіаритись ?
Жадність !!! Все що можна від них почути це - ми виражаємо - стурбованість і ми підтримуєм Україну. Не ділом а - словом.
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20.03.2022 01:20 Відповісти
Ок. Включно британці. І питання починалося з того що OBOZREVATEL краще б запитав в бувшого генерала про те що я написав вище. І було класно якщо б Ходжес не ляля тополя - а відправив за свій рахунок допомогу українцям в формі тисячі автоматичних чи напівавтоматичних карабінів, і т д .Чи касок , чи жилетів захисту. Так що не всі такі американці як Камерон. Якось так.
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20.03.2022 01:34 Відповісти
Ви не зрозуміли про що я, від слова ЗОВСІМ.
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20.03.2022 02:29 Відповісти
Ладно. Ви маєте свою думку. Я свою. В принципі я думаю що ми за одно, за Україну. Я хочу жити в Україні і в майбутньому, хотя маю навіть в такий час звідси поїхати. Але я прожив тут багато років. Бажання щоб всім хто живе в Україні - всім було добро. Говоримо, пишемо, сперечаємося - в сперечаннях народжується істина.
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20.03.2022 02:46 Відповісти
Окружение бункерного может и не хочет самовыпилиться и обнищать до нитки, но ничего не может сделать, так как за последние годы были созданны железобетонные барьеры в охране царька, к тому же они никто без него, да и запуганы до всирачки уютненькими НКВД и ГУЛАГом. А по поводу расейских мамаш, так они же сами отправляют своих баранов служить ЗА ДЕНЬГИ, а сейчас ещё и мародёрить, что мы слышали на прослушках. А если будут бузить, остануться вообще без денег в жесточайший кризис, да ещё и познакомяться с пресловутыми швабрами. Поэтому давайте без наивности, войну остановят только наши победы на Поле битвы и торговая блокада, чтобы дорогие и ну очень вумни москвичи постояли в километровых очередях за самым необходимым, иначе никак
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20.03.2022 00:52 Відповісти
Окружение ***** просто как крысы разбегутся кто куда, они давно копили деньги именно для такого случая.
Я очень сомневаюсь, что кто то прибьет его табакеркой, точнее вообще не верю.
Но я верю в бунт малообеспеченной периферии и их элит.
Они давненько ненавидят Москву.
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20.03.2022 00:59 Відповісти
Им пообещали по 7 млн. за мертвых и 3 млн. за живых, кто вернется, они сами рады их отправить
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20.03.2022 01:00 Відповісти
при совке со всех утюгов неслось - "только б не было войны". сегодня на параше отовсюду слышны стоны - "только бы не отключили телевизор".
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20.03.2022 01:00 Відповісти
не, сахар закончится, увы
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20.03.2022 01:02 Відповісти
будут сосать дым атечества. он сладок и приятен )))
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20.03.2022 01:03 Відповісти
Щось генерал сьогодні забагато думає. Генеральська справа воювати, а не думати. Так що давай, готуй армію. Не завадить
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20.03.2022 01:03 Відповісти
Потому ***** придётся спешить с захватом интересующейего территории, чтобы успеть склонить руководство Украины к подписанию его ультиматума раньше, чем его олигархам надоест беднеть из-за прихотей какого-то *****.
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20.03.2022 01:06 Відповісти
Як помре Путін: аніматори запропонували кілька варіантів. ВІДЕО

https://life.pravda.com.ua/society/2022/03/19/247879/
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20.03.2022 01:09 Відповісти
 
 