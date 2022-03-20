Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або втратити ще більше, - генерал США Ходжес

Колишній командувач армією США в Європі Бен Ходжес заявив, що чинний авторитарно-корупційний режим Володимира Путіна може бути повалений. Причиною "перевороту" можуть стати приголомшливі санкції проти Росії.

Про це генерал Ходжес розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на OBOZREVATEL.

Він переконаний, що втрати так званої російської еліти надто великі.

"Я вважаю, що це можливо. Не думаю, що люди, які оточують Путіна, хочуть вчинити самогубство або продовжити мовчки спостерігати за збитками, які на них чекають попереду і втратити ще більше, ніж вони вже втратили. Швидше за все, колективне рішення буде іншим. Ми повинні ретельно і комплексно працювати, щоб відрадити російські сім'ї від відправки своїх синів у військкомати 1 квітня", - зазначив він.

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При цьому відставний офіцер США додав, що Захід повинен працювати над тим, щоб переконати і навіяти російським матерям необхідність перешкоджати своїм синам при поході на війну в Україну. Вони повинні розуміти, що навіть у тому випадку, якщо вони виживуть, їх чекає серйозна кримінальна відповідальність міжнародного формату.