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На підтримку ЗСУ передадуть понад 34 млн грн заарештованих коштів, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Понад 34,5 мільйона гривень, заарештованих раніше як речові докази, спрямують на підтримку Збройних сил України.

Про це Офіс Генпрокурора повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.

Прокурори здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Богдан Гуньковський
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20.03.2022 00:52 Відповісти
Ще потрібна постанова уряду,що всі українські олігархи в кого задекларовано понад 100мілліонів доларів,добровільно передають до бюджету України 35 %.від суми,,на воєнні потреби.Контроль за виконня постанови доручити Генеральній прокуратурі.Термін виконання 10 днів.Або арешт всіх коштів,і конфіскація фабрик,заводів ,пароходів.Не має часу на роздуми.Україна в біді. ВІЙНА. І часу на роздуми не має.
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20.03.2022 00:57 Відповісти
назови хоть одного олигарха, у которого 35 процентов его состояния находится в ликвидном виде
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20.03.2022 01:07 Відповісти
Якщо,добре наступити на яйця,то даю тобі гарантію...Що тільки по їхнім бункерам,можна вилучити за день кілька мілліардів,доларів,євро,золота.брилліантів.і т.д.
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20.03.2022 10:56 Відповісти
Це плата за охорону українськими військовими нерухомості Портнова?
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20.03.2022 11:23 Відповісти
 
 