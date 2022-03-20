На підтримку ЗСУ передадуть понад 34 млн грн заарештованих коштів, - Офіс Генпрокурора

Понад 34,5 мільйона гривень, заарештованих раніше як речові докази, спрямують на підтримку Збройних сил України.

Про це Офіс Генпрокурора повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора судом задоволено клопотання про зняття арешту з речових доказів та направлення їх на придбання Військових облігацій. Понад 34,5 млн грн буде перераховано на спеціальний рахунок на підтримку Збройних Сил України.



Прокурори здійснювали процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях щодо незаконного заволодіння посадовими особами товариства грошовими коштами державного бюджету під час закупівлі спеціальної техніки для потреб міста Києва", - йдеться в повідомленні.

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