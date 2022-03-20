Українські сили продовжують оборонну операцію, проводяться стабілізаційні дії, - оперативна інформація Генштабу на 24:00 19 березня

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 24.00 19.03.2022 щодо російського вторгнення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні відзначається: "Завершується двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу повномасштабній збройній агресії рф.

Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.

На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.

На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.

На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.

У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.

Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.

Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.

Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки"".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оперативна інформація станом на 06:00 19 березня щодо російського вторгнення, - Генштаб