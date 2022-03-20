Українські сили продовжують оборонну операцію, проводяться стабілізаційні дії, - оперативна інформація Генштабу на 24:00 19 березня
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Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив оперативну інформацію станом на 24.00 19.03.2022 щодо російського вторгнення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні відзначається: "Завершується двадцять четверта доба героїчного протистояння Українського народу повномасштабній збройній агресії рф.
Угруповання українських сил оборони продовжує оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. Проводяться заходи правового режиму воєнного стану, стабілізаційні дії, виконуються завдання територіальної оборони.
Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття густонаселених міст, важливих індустріальних об’єктів України та оперативних угруповань військ.
На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів.
На Донецькому напрямку російські окупаційні війська ведуть штурмові дії та вогневе ураження.
На Волинському та Поліському напрямках ворог активних дій не проводив, здійснював нарощування систем вогневого ураження, інженерного забезпечення та логістики з метою підготовки до наступу на місто Київ.
На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.
У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені.
Окупанти зазнають значних втрат. Морально-психологічний стан особового складу низький та погіршується з кожним наступним днем бойових дій. Каральні підрозділи росгвардії, що залучаються до бойових дій, втратили значну кількість озброєння та військової техніки. Відновлення втрат відбувається за рахунок застарілої та частково несправної техніки.
Комендатурою російського міста Бєлгород проводиться розслідування щодо 10 військовослужбовців 138-ї мотострілецької бригади, які брали участь у наступі на Харків, та, через великі втрати частини, відмовились від подальшої участі у бойових діях і підбурювали решту повертатися додому.
Показово, що начальник 652-ї групи Інформаційно-психологічних операцій російських терористичних військ отримав сувору догану за слабку роботу зі створення так званої "Херсонської народної республіки". Кремлівське керівництво не задоволене тим, що через народний спротив немає навіть умовно-показової "картинки"".
Будь ласка, зачекайте...
#вечірнє
від Roman Ponomarenko
24-й день війни. Завдяки уточненням від Генерального штабу маємо сьогодні змогу визначити конфігурацію фронтів по всіх областях.
Київ. На правому березі ворог продовжує утримувати позиції на близьких підступах до столиці та блокувати Житомирську трасу. На лівому березі - росіяни залишаються під Броварами. Зранку тут спробували провести розвідку боєм чотирма танками, але отримали швидку відсіч та відступили втративши один танк. Київ та інші міста області під обстрілами, зокрема внаслідок мінометного удару росіян по Макарову вбито семеро людей, ще п'ятеро поранені.
Харків під обстрілами - сьогодні російські окупанти з РСЗВ накрили район ХТЗ; також обстрілювали Північну Салтівку. Загарбники залишаються на близьких підступах до міста зі східного напрямку.
Південь Харківської області - окупанти намагаються розвивати наступальні дії на лінії Балаклея -Савинці - Ізюм. Південна частина Ізюму під нашим контролем, і, судячи зі зведення Генштабу, ЗСУ відкинули ворога від Кам'янки, тим самим розблокувавши дорогу Ізюм - Слов'янськ. Під Ізюмом відмічена БТГР 47-ї гвардійської танкової дивізії, яка була сформована тільки в лютому цього року і є резервним підрозділом 1-ї танкової армії РФ. Бачимо, що ворог підкидає резерви на важливі ділянки фронту.
Луганська область. Тривають запеклі бої на лінії Рубіжне - Северодонецьк - Лисичанськ, де частини ЗСУ чинять впертий спротив російській 3-й мотострілецькій дивізії, та навколо Попасної.
Донецька область. Бої на попередніх рубіжах, бо ворог не залишає надій прорвати оборону ЗСУ на лінії Донецьк - Горлівка. Протягом дня ЗСУ на Донецькому напрямку було знищено 5 танків, 6 БМП, 4 одиниці автомобільної техніки, а також 1 БПЛА типу «Орлан». На додачу, наша артилерія знищила російську колону забезпечення (2 паливозаправники та 4 автомобілі) та відпрацювала по скупченню ворога, знищивши 5 БМП та 2 БТР. Вугледар ще під нашим контролем, але загони ворога біля Великої Новосілки.
Маріуполь - бої тривають. За день азовці завдали ворогу наступних втрат: до 50 чоловік піхоти, 2 танки, 2 БТР, 1 МТЛБ, 1 БТР та декілька вантажних автомобілів. Згідно слів заступника командира полку «А30В» друга Калини після завданих втрат ворог вже не прагне ходити в атаки, віддаючи перевагу обстрілам та бомбардуванням. Про становище в місті радник міністра ВС Вадим Денисенко зазначив: «Ситуація у Маріуполі катастрофічна, зараз точаться бої за «Азовсталь». За наявними даними, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується».
Запорізький напрямок - без змін.
Південь. Локальні бойові дії в Херсонській та Миколаївській областях. Не дивлячись на певне просування ЗСУ в Херсонській області, зберігається вклинення противника на північ від Миколаєва, умовно десь посередині між Миколаєвом та Баштанкою, де росіяни займають низку населених пунктів. Звідси вони продовжують загрожувати Миколаєву, то ж добре було б це вклинення обрізати та влаштувати росіянам маленьке оточення. Згідно даних Генштабу протягом останніх днів на Миколаївському напрямку росіяни задіяли підрозділи, укомплектовані за рахунок примусової «мобілізації» на окупованих території Донецької області. Ці частини використовувались для «розвідки боєм» та зазнали суттєвих втрат. За дві доби боїв безповоротні втрати окупантів склали понад 200 осіб. В другій половині дня по Миколаєву був нанесений черговий ракетний удар.
Загалом, становище на фронтах майже не змінилось - ворог загруз по всіх напрямках і намагається прогризти нашу оборону, що в нього не дуже виходить. Боєздатність російських сил поступово падає: за оцінками західних експертів у них залишилось вже менше 80 боєздатних БТГР з наявних на 24 лютого 90. Підкріплення для них везуть з усієї Росії та з-за кордону. Ходять чутки про прибуття в Росію вже біля 1000 сирійців-асадистів та біля 500 ліванських шиїтів із Корпусу вартових Ісламської революції, останніми ніби командують іранські офіцери. Ризикну спрогнозувати, що кинуть цих іноземців саме на штурм Маріуполя.
Сьогодні Україна нарешті оприлюднила кількість захоплених російських військовополонених - 562 особи. Їх було більше, але декількох з них встигли обміняти.
США підтвердили, що минулого тижня Росія запустила по нам гіперзвукові балістичні ракети «Кинджал», ті самі, роликом з якими Путін пару років тому лякав світ. Це було перше застосування цих ракет у бойових діях. Американці кажуть, що відслідковували запуски у режимі реального часу, а запускали їх найшвидше з літака МіГ-31. Сьогодні ж використання «Кинджалів» підтвердила і Росія - 18 березня саме ними був атакований «великий підземний склад ракет та авіаційних *********** українських військ у населеному пункті Делятин Івано-Франківської області».
Є ще одна новина, яка нас стосується опосередковано, але, найшвидше, буде мати глобальні наслідки, які зачеплять і Україну. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутьєррес прогнозує масовий голод та крах продовольчої системи світу через війну в Україні. За його словами ця війна вже призвела до космічного зростання цін на їжу, пальне та транспорт. І наголосив, що «ми повинні зробити все можливе, щоб уникнути масового голоду та краху глобальної продовольчої системи».
Можливі наслідки для нас спрогнозувати неважко:
1.Втома «західних партнерів» від нашої війни на фоні зростання кризових явищ в їхніх країнах. Наслідком може бути скорочення всіх видів допомоги Україні та тиск на українську владу з вимогою швидше «домовитись з Путіним», нехай і на невигідних нам умовах, щоб зупинити глобальну кризу.
2.Після закінчення війни омріяні міжнародні кредити та інвестиції на відбудову та відновлення зруйнованої української економіки можуть мати зовсім не такі масштаби, на які ми розраховуємо. Бо гроші «західні партнери» будуть вкладати у порятунок власних економік, які будуть потерпати від кризи.
Звісно, це лише один з варіантів розвитку подій, є маса інших сценаріїв. Один з них, що «західні партнери» будуть стояти поряд з нами до самого кінця війни, а після її завершення завалять Україну дешевими кредитами. Проте краще відразу прорахувати і найгірший варіант, чи не так?
1) Військовий аспект.
Вангую, що Німеччина буде всіляко блокувати наш вступ до НАТО і перешкоджати економічному відродженню України. Якщо так, Україна матиме повне моральне право відновити свій ядерний статус через всенародний референдум.
2) Економічні реалії.
Дійсно, світ потихеньку сповзає у глобальну економічну кризу. Але треба пам'ятати, що після криз завжди настає період розвитку і процвітання. У цей період Україна, маючи на своїй території всі необхідні ресурси і всеможливі корисні копалини, включаючи нафту і газ (континентальний шельф, Карпати, Олесько, Шебелинка), і не маючи п'ятої колони в особі штазі-кгб, має всі шанси стати однією з провідних економік світу.
Британці та США вже закусили вудила і готуються до "Плану Маршалла-2", байдуже як він буде називатися.