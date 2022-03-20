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Прем'єр Японії Кісіда закликав главу уряду Індії зайняти жорсткішу позицію щодо Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кісіда

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда закликав прем’єра Індії Нарендру Моді зайняти жорсткішу позицію проти вторгнення Росії в Україну, заявивши, що це похитнуло "фундамент міжнародного порядку" і вимагає чіткої відповіді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Однак спільна заява, опублікована після їхньої зустрічі 19 березня в Нью-Делі, не засуджувала конкретно неспровокований напад Кремля.

Кісіда заявив на спільній пресконференції, що він і його індійський колега провели "глибоке обговорення" і що "вторгнення Росії... розхитує самі основи міжнародного порядку і з ним потрібно рішуче боротися".

Моді не згадав прямо про Україну, а потім у спільній письмовій заяві закликав лише "до негайного припинення насильства" і зазначив, що для "вирішення конфлікту немає іншого вибору, крім шляху діалогу та дипломатії".

У заяві йдеться про те, що лідери "підкреслили необхідність для всіх країн прагнути мирного вирішення суперечок, відповідно до міжнародного права, не вдаючись до погроз силою, застосування сили чи будь-яких спроб в односторонньому порядку змінити статус-кво".

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Автор: Богдан Гуньковський
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преемственность. фашисты искали в индии наследие предков. рашисты обьявят, шо их диды там тоже шото потеряли.
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20.03.2022 01:07 Відповісти
Ось вам й « намасте». Ці індуси до речі бажають на х/й сісти та рибку з'їстиВони залякани Китаєм чи що?
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20.03.2022 01:08 Відповісти
У Индии ЯО, кто их там может запугать? Даже на Северную Корею никто не рыпается, потому что у неё ЯО.
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20.03.2022 01:13 Відповісти
Та ні, просто гроші. Раша їм багато чого постачає, то індуси думають, що зможуть вчергове "намахати" всіх (їм це часто добре вдається) і "пропетляти" у позиції з Україною. Думають, напевно, що після війни їм нічого не зміниться.
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20.03.2022 01:14 Відповісти
До речі, за пару тижнів Украіна практично звільнить північні території від окупаційних військ. Можна забирати навіть без референдума. Потім розрахуємось
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20.03.2022 01:13 Відповісти
НЕГАЙНО ВСІХ ІНДІЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ВИГНАТИ З УКРАЇНИ додому, без права повернення! Або простіше, хай ідуть за русскім кораблем! 😠😡
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20.03.2022 01:48 Відповісти
за смуглыми ручонками надо следить внимательно - учитывая потери кацолётов, индусы могут торговать назад кацапский авиацветмет.
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20.03.2022 04:10 Відповісти
Стремительный экономический подъём Индии обязан во многом высоким технологиям и оборудованию Япониии и Тайваня.Это было предупреждение Индии.Но.похоже.та решила рискнуть..посмотрим цену такой позиции индии уже в короткой перспективе
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20.03.2022 04:42 Відповісти
Українська дипломатія має працувати на цьому напрямку і пояснювати індусам, що вони не можуть відсидітися. В них також є невирішений конфлікт і як вони промовчать, то він поновиться, бо Пакістан подивиться на приклад Росії і почне вимагати поверненя своїх в лапках територій...
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20.03.2022 07:11 Відповісти
 
 