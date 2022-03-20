Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону для наступу на Ізюм, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо наступу російських окупантів на місто Ізюм.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"На Сіверському та Слобожанському напрямках також наступальні дії не ведуться. Ворожими силами здійснюються обстріли українських населених пунктів.
У напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, проте успіху не мав, штурмові підрозділи загарбника були фактично знищені".
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Ольга Жмудовська
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Eduard Povolotsky
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