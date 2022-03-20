На Південному напрямку відновлено передній край оборони, ворог проводить перегрупування, - Генштаб

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив інформацію щодо ситуації на Південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"На Південному напрямку по окремих рубежах відновлено передній край оборони. Ворог змушений проводити перегрупування, розгортати додаткові резерви, здійснювати заходи відновлення боєздатності підрозділів", - відзначається у повідомленні.

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