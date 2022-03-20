7 776 14
Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, це значно уповільнило окупантів, - Міноборони Великої Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.
Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
"Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки - робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.
Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 PREDATOR PREDATOR
показати весь коментар20.03.2022 02:01
+4 Uzer Uzer
показати весь коментар20.03.2022 02:04
+1 время
показати весь коментар20.03.2022 02:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
01:27
Президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя перед обострением конфликта в Украине, что Запад ни в коем случае не станет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland высказал бывший помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон.
Молчание Байдена по данному вопросу было бы лучше для безопасности Украины, убеждён экс-чиновник.
«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», - сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой», передает ТАСС.
Болтон считает, что «если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва».
Экс-помощник Дональда Трампа считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.
Болтон также заявил о необходимости выработки нового подхода к России - «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции: «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как Радио Свобода. Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации».
Знаю, "они нам ничем не обязаны". В 1995 и 1999 они и боснийским мусульманам и косовским албанцам ничего не были обязаны, тем не менее, геноцид был прекращён бомбардировками - получается, были бы у сербских упырей ядерные ракеты, и геноцид бы продолжался.