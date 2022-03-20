УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12702 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
7 776 14
Велика Британія (3661) війна (56290) Росія (47164)

Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, це значно уповільнило окупантів, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,літак

Повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки - робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.

Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Ну так в нас же є ппо.А якби ще були отрк грім,то могли би знищити аеродроми,в Криму,Білорусі і тд.
показати весь коментар
20.03.2022 02:01
+4
Отож.
показати весь коментар
20.03.2022 02:04
+1
Імперія зла має зникнути з планети Земля!!!
показати весь коментар
20.03.2022 02:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну так в нас же є ппо.А якби ще були отрк грім,то могли би знищити аеродроми,в Криму,Білорусі і тд.
показати весь коментар
20.03.2022 02:01 Відповісти
Отож.
показати весь коментар
20.03.2022 02:04 Відповісти
Анонсируют, что на днях будет у нас ППО из США и ещё много всего полезного.
показати весь коментар
20.03.2022 02:10 Відповісти
Нічого не заважає зараз знищувати цілі в кримнаші та бєларуссіі Точка-У, окрім політичної волі
показати весь коментар
20.03.2022 11:26 Відповісти
Імперія зла має зникнути з планети Земля!!!
показати весь коментар
20.03.2022 02:10 Відповісти
Они что, сами себя обманывают? Задолбали с этими мантрами про то, что Украина сама справляется. РСЗО одними наземными операциями не заткнешь, авиация нужна, много и разной
показати весь коментар
20.03.2022 02:22 Відповісти
Как так, ведь рашка ещё в первые дни заявила что полностью уничтожила и ввс и ппо, ай яй яй, опять кацапы напизл#@ели?
показати весь коментар
20.03.2022 02:22 Відповісти
Под ПВО они имели ввиду радары и стационарные системы ПВО, а не стингеры, которые носят на плече и которыми наша армия и сбила подавляющее большинство их самолётов.
показати весь коментар
20.03.2022 10:31 Відповісти
Сценарій нагадує битву за Британію у 2й світовій війні: гітлерівці зазнали поразки в повітрі і тому не змогли контролювати небо, після того намагались здалеку обстрілювати Британію, а потім відкотилися і згодом отримали поразку на землі і у війні в цілому.
показати весь коментар
20.03.2022 02:38 Відповісти
«Байден допустил ошибку. В Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва» БЫВШИЙ ПОМОЩНИК ПРЕЗИДЕНТА США
01:27

Президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя перед обострением конфликта в Украине, что Запад ни в коем случае не станет вмешиваться в ситуацию. Такое мнение в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland высказал бывший помощник главы американского государства по национальной безопасности Джон Болтон.



Молчание Байдена по данному вопросу было бы лучше для безопасности Украины, убеждён экс-чиновник.

«США и НАТО на протяжении месяцев, а президент Джо Байден с самого начала снова и снова подчеркивали, что в Украине ни в коем случае не будет какого бы то ни было вмешательства западных войск», - сказал Болтон. По его мнению, это было «большой ошибкой», передает ТАСС.

Болтон считает, что «если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете. Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва».

Экс-помощник Дональда Трампа считает, что руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника.

Болтон также заявил о необходимости выработки нового подхода к России - «стратегии Рональда Рейгана», которая бы заключалась в сочетании жесткой позиции и поддержки оппозиции: «Здесь недостаточно делать ставку только на технологии 1960-х с такими радиостанциями, как Радио Свобода. Мы должны сделать все, чтобы предоставить особенно молодежи в России доступ нового типа к информации».
показати весь коментар
20.03.2022 03:00 Відповісти
На жаль епоха Рейгана, Тетчер, Черчилля пройшла. Західний політик здрібнів.
показати весь коментар
20.03.2022 03:51 Відповісти
І для чого це допомогати ***** розжовуючи і показуючи його помилкі срані експерти кому ви допомогаєте
показати весь коментар
20.03.2022 03:44 Відповісти
Украине не стало от этого безопасней,что обстрелы начались ракетами да с дельнего расстояния,куда украинские силы не стреляют...Как-то нехорошо за такое заявление от британца
показати весь коментар
20.03.2022 04:28 Відповісти
Они так оправдываются за незакрытое ими небо? Может, им показать фотографии разрушенных зданий в Харькове?

Знаю, "они нам ничем не обязаны". В 1995 и 1999 они и боснийским мусульманам и косовским албанцам ничего не были обязаны, тем не менее, геноцид был прекращён бомбардировками - получается, были бы у сербских упырей ядерные ракеты, и геноцид бы продолжался.
показати весь коментар
20.03.2022 10:26 Відповісти
 
 