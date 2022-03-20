Росія не змогла взяти під контроль повітряний простір України, це значно уповільнило окупантів, - Міноборони Великої Британії

Повітряні сили та війська протиповітряної оборони України продовжують ефективно захищати повітряний простір України.

Про це у Twitter повідомляє Міноборони Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія не змогла отримати контроль над повітрям і тому значною мірою покладається на озброєння, запущене з відносної безпеки - робить удари по цілях в Україні з російського повітряного простору.

Отримання контролю над повітрям було однією з головних цілей Росії в перші дні конфлікту, і саме нездатність зробити це значно притупила оперативний прогрес Росії", - йдеться в повідомленні.

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