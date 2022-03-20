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У Латвії відкрили сім кримінальних справ за виправдання військової агресії Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

латвія

З моменту вторгнення російських військ в Україну Служба державної безпеки Латвії порушила сім кримінальних справ у зв'язку із прославленням або виправданням злочинів, скоєних збройними силами РФ, а також розпалюванням ненависті до українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Раніше Служба держбезпеки Латвія вже повідомляла про три кримінальні процеси, розпочаті з 24 лютого за статтями Кримінального закону 74.1 (за виправдання геноциду, злочинів проти людства та миру, виправдання військових злочинів) та 78 (за розпалювання національної ненависті).

У середу, 16 березня, було розпочато ще три кримінальні процеси. Вони порушені у зв'язку з опублікованими в інтернеті заявами, в яких прославляються або виправдовуються дії російських військ в Україні. Також ці публікації були спрямовані на розпалювання національної ненависті до українського народу.

Крім того, 15 березня в службі було розпочато кримінальний процес про воєнні злочини та злочини проти людства та миру, вчинені російськими військами в Україні.

В рамках цієї кримінальної справи опитуються військові біженці з України, які задокументували дії російських збройних сил у фото, відео чи аудіо форматі. Також слідству допомагають ті, хто може дати усні свідчення про злочини.

На сьогодні Служба держбезпеки Латвії винесла попередження приблизно сотні людей. У поле зору служби також потрапила громадська діяльність партії "Російський союз Латвії" (РСЛ). СДБ попередила політичну силу про невідповідність деяких її дій інтересам нацбезпеки Латвії та міжнародним правовим нормам.

Також читайте: Парламент Латвії закликав закрити небо над Україною, - Стефанчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+12
Рюсскій союз Латвії.... ви серйозно? Давно треба усіх заарештувати, бо притягнути можуть вам рюсскій "мірь"...
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20.03.2022 02:27
+10
Лиза Пескова о санкциях: "На мой взгляд, вводит санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинят родственников - безумие", - заявила она.
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20.03.2022 02:46
+9
Unas ochen mnogo ruZZko govarjashtiji vati, kotoraja dumaet chto *********** roSSija prigjot i ix izbavit ot latishkix fashistof kotorie zastavljaet govorit po latishki, da i savok vernjoca...
Lichno ja neznakom neodnim latishom kto poderzivaet fshistkuju roZZiju putina *****, za to ochen mnogo okazalos znakomix ruZZko govorjastix kotorie razgavorax pitaetca dokazat chto ruZZkij narod ne vinovat, vinovat putin *****...
Слава Україні! - Героям Слава!
Смерть ворогам!
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20.03.2022 02:38
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Рюсскій союз Латвії.... ви серйозно? Давно треба усіх заарештувати, бо притягнути можуть вам рюсскій "мірь"...
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20.03.2022 02:27 Відповісти
Oni pod postajanim nabljudeniem specsluzb i kak chtota ne tak, tak srazu reakcija...
Mi ochen xorosho pomnim o okupacij *********** roZZiji.
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20.03.2022 02:44 Відповісти
люблю Латвію - і з кожнем днем все більше і більше!!!
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20.03.2022 05:06 Відповісти
Unas ochen mnogo ruZZko govarjashtiji vati, kotoraja dumaet chto *********** roSSija prigjot i ix izbavit ot latishkix fashistof kotorie zastavljaet govorit po latishki, da i savok vernjoca...
Lichno ja neznakom neodnim latishom kto poderzivaet fshistkuju roZZiju putina *****, za to ochen mnogo okazalos znakomix ruZZko govorjastix kotorie razgavorax pitaetca dokazat chto ruZZkij narod ne vinovat, vinovat putin *****...
Слава Україні! - Героям Слава!
Смерть ворогам!
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20.03.2022 02:38 Відповісти
ОООО! Есть один такой латыш. В Риге живёт - https://youtu.be/qJO5rvApj_E
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20.03.2022 02:56 Відповісти
Eto ruZZko govarjashtaja vata... Unas ksozileniju ix ochen mnoga i oni bolshinstve sebja nestitajut latishami, a chast neimejut grazdanstvo... Dumaju im uze zanimaetca policija! Est mesto kuda sapshtjat o takix propogandistov fashistkoi roZZiji putina *****. Chasto bivaet chto oni nenahoditca v Latvija.
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20.03.2022 03:05 Відповісти
С этим я уже разобрался. Мне от VDD даже письмо приходило))
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20.03.2022 03:07 Відповісти
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20.03.2022 03:13 Відповісти
Если увидишь эту машину, можешь смело гвоздиком что-то нацарапать https://www.instagram.com/p/CQWXxanlwP9/
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20.03.2022 03:14 Відповісти
Vozrast uze ne tot , da i mozno luche gvozdika zdelat, no net garantiji chto eta mashina etova pridurka vatnika...
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20.03.2022 03:22 Відповісти
Rebjata rote bi odobrili takoi gvozdik...
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20.03.2022 03:24 Відповісти
Unas teper vezde dva flaga, nash i Ukrainskij , i mnogie nosit na odezde oba ili vash, ja toze.
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20.03.2022 03:09 Відповісти
Вы про Алкопьяницу?))) да действительно ещё тот фашист. Интересно руководство Латвий знает про этого чела и что нибудь делает????
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20.03.2022 09:35 Відповісти
Так походу ****** его. канал молчит
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20.03.2022 13:05 Відповісти
Лиза Пескова о санкциях: "На мой взгляд, вводит санкции в отношении взрослых детей, которые уже давно ведут свою личную (особенно девушка!) и профессиональную жизнь - это безумие. Обвинят родственников - безумие", - заявила она.
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20.03.2022 02:46 Відповісти
Хник, хник.
В стойло, тварь. Скрєпи зовуть. І букву Z на лоба, щоби нормальні люди за кілометр бачили, що ти з етіх.
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20.03.2022 09:55 Відповісти
А в Україні СКІЛЬКИ ?????
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20.03.2022 09:30 Відповісти
 
 