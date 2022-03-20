Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти показали себе бездарними.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію війн. Це місце, де російські військові, їхні командири, показали себе повністю. Такими, якими вони є. Бездарними, здатними гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів. І вони все одно приходять туди", - зазначив президент.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який згадуватимуть і через століття", - додав Зеленський.

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