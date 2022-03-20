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Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти показали себе бездарними.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Українська Чорнобаївка увійде в історію війн. Це місце, де російські військові, їхні командири, показали себе повністю. Такими, якими вони є. Бездарними, здатними гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів. І вони все одно приходять туди", - зазначив президент.
"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який згадуватимуть і через століття", - додав Зеленський.
Топ коментарі
+33 2_homo_sapiens
показати весь коментар20.03.2022 02:50
+22 A rt fb16bfd9
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+20 Руслан Жгун
показати весь коментар20.03.2022 02:59
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Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.
Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.
«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]
Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВНЕ ]
Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками.
Ось вам і містика
Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул - по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата - никто из них, как установила полиция, не умел плавать - полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течением. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.
Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
Жаль/хорошо что у нас его нет.
Для чого так гучно звертати увагу на явні помилки ворога? Щоб ворог їх виправив і ускладнив нам задачі оборони??? Якщо хочеться складніших задач, то он: МАРІУПОЛЬ РОЗБЛОКУЙТЕ.
Хіба нас не влаштовує ситуація, коли вороги самі продовжують падати в чорну діру?!
1. Орки тупо ставляють свою техніку, що б її розбили і відчитатись начальнику, що усе, нічим воювати.
2. Орки спеціально ставлять свій мотлох, що б вимотати наших артів, або вирахувати їх положеня.
3. Орки, вважаючи, що туди більше не прилетить, знову там формують тактичні групи, для перекиду по напрямкам.
В принципі, усі варіанти тупі, а якщо врахувати, що туди ще й генерал примчався, то там зашквар головного мізку просто рідкісний.
В любому випадку нашим з того приводу не треба було так піаритись під час військових дій. Бо Орда, хоч і тупа, але дуже підступна і ракет там та бомб ще дуже багато.
Не такі страшні московскі воші, як криворогі гниди які здали південь без бою і віддали Маріуполь на поталу ворогу
Така природа кацапських убивць!