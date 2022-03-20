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Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чорнобаївка

Президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти показали себе бездарними.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Українська Чорнобаївка увійде в історію війн. Це місце, де російські військові, їхні командири, показали себе повністю. Такими, якими вони є. Бездарними, здатними гнати своїх людей на забій. Шість разів наші військові знищували окупантів під Чорнобаївкою. Шість разів. І вони все одно приходять туди", - зазначив президент.

"Блокадний Маріуполь увійде в історію відповідальності за воєнні злочини. Зробити таке з мирним містом, що зробили окупанти, це терор, який згадуватимуть і через століття", - додав Зеленський.

Також дивіться: Військове керівництво РФ жене своїх людей "на забій", - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Зеленський поводиться так, ніби хоче, щоб вони припинили "все одно туди приходити"!

Для чого так гучно звертати увагу на явні помилки ворога? Щоб ворог їх виправив і ускладнив нам задачі оборони??? Якщо хочеться складніших задач, то он: МАРІУПОЛЬ РОЗБЛОКУЙТЕ.

Хіба нас не влаштовує ситуація, коли вороги самі продовжують падати в чорну діру?!
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20.03.2022 02:50
+22
«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх» - Андрей Макаревич
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20.03.2022 02:41
+20
В тій книзі сорому також буле ганебна стаття про деяких тупих генералів, які тримали вояків у казармі на лінії фронту .... там мабуть на будівлі лише ціль не намалювали ... тільки у одному Миколаєві півроти воїнів загинули нізащо ... ці ******* пілять ... бо у тому ж Миколаєві це не перший випадок, як і загалом по країні
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20.03.2022 02:59
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там якесь магнітне поле на рашистські картонні бронежелети
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20.03.2022 02:41 Відповісти
Скрєпа десь закопана...
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20.03.2022 02:48 Відповісти
Гімном десь намазано... ото вони й лізуть і лізуть...
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20.03.2022 05:39 Відповісти
Легенда про Чорнобаївку

Наприкінці 17 ст козаки під командуванням отамана Чорноброва подались до нижньої течії Дніпра, щоб перехоплювати татарські орди на Кримському перешийку.

Чорноброва добре знали і уникали зустрічі з ним і татари, і турки. Вони називали його Чорним баєм (володарем), найближчі ж друзі отамана почали звати його Чорнобаєм.

«За одне літо козаки збудували три кам'яні фортеці і назвали їх Чорнобаївська, Гусаківська та Степанівська. Десь посередині цього великого трикутника була пізніше збудована , мала козацька церковця Пресвятої Покрови і закладене кладовище.»
[ТАМ РЕАЛЬНО ТРИКУТНИК ]

Одного разу біля Дніпра зупинилась велика зграя бусурман (близько 1000), з награбованим майном і полоненими дівчатами.
Загін Чорнобая налічував десь 150 чоловік, але вони розбили бусурманів при цьому поранення отримали всього 20 козаків.
[Я ВАМ КАЖУ ТЕ МІСЦЕ ЗАЧАРОВНЕ ]

Звільненим дівчатам святий отець наказав скинути їх кайдани в річку, яку окропили кров'ю ворогів. При цьому він промовляв замовляння.
Тобто Чорнобаївка дійсно замовлена з 17 ст характерниками.
Ось вам і містика
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20.03.2022 05:53 Відповісти
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20.03.2022 09:17 Відповісти
Яка красива історія! Дякую. Якби таких Чернобаїв на всій Українській землі!
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20.03.2022 16:51 Відповісти
«Даже Гитлеру не пришло в голову объявить, что советская армия сама разбомбила свои города, взяла в блокаду Ленинград, чтобы дискредитировать миролюбивый рейх» - Андрей Макаревич
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20.03.2022 02:41 Відповісти
Орки премию Дарвина выиграли точно. С кацапией вместе. И со своим е**тым ******.
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20.03.2022 02:42 Відповісти
Чомусь згадалася премія Дарвіна за 1995 рік...

Шесть человек утонули на юге Египта, пытаясь спасти цыпленка, упавшего в колодец. Первым в колодец глубиной 20 метров погрузился 18-летний владелец цыпленка. И утонул - по-видимому, его затянуло подводное течение. Сестра и два брата - никто из них, как установила полиция, не умел плавать - полезли его выручать и тоже захлебнулись. На помощь им поспешили двое немолодых крестьян, но их тоже утащило течением. Тела всех шестерых с трудом извлекли из общественного колодца деревни Назлат-Имара, в 400 километрах к югу от Каира.

Вытащили и цыпленка. Цыпленок выжил.
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20.03.2022 05:43 Відповісти
*звучит музыка из Деревни Дураков*
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20.03.2022 02:50 Відповісти
С тем что творится в Мариуполе, не грех и тактическое ЯО на 5-10КТ использовать по вражеской территории.

Жаль/хорошо что у нас его нет.
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20.03.2022 02:50 Відповісти
А сказав, що немає?
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20.03.2022 07:18 Відповісти
Зеленський поводиться так, ніби хоче, щоб вони припинили "все одно туди приходити"!

Для чого так гучно звертати увагу на явні помилки ворога? Щоб ворог їх виправив і ускладнив нам задачі оборони??? Якщо хочеться складніших задач, то он: МАРІУПОЛЬ РОЗБЛОКУЙТЕ.

Хіба нас не влаштовує ситуація, коли вороги самі продовжують падати в чорну діру?!
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20.03.2022 02:50 Відповісти
Ніяк від піару не можуть відійти. Так само піарщики наперед розказали про контраатаку під Київом, через що ворог відходив під прикритям артилерии. А то що ворог 5 раз ракетами атакує казарми -не доходить. Вчора в Миколаеві вдарили по казармам. Заткніть рота і дайте Залужному спокійно робити свою роботу. Вже зелені розказують про зміну конституціі і нетральний статус. Парашка програла 1 ченську но повернулась знову знищила Ічкерію.
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20.03.2022 05:01 Відповісти
Тут треба їм головою думати та прислуховуватись до думки грамотних. Так ніц же, оруть в три горлянки. А якщо подумати, то можна вивести декілька варіантів Чорнобаївского синдрому.
1. Орки тупо ставляють свою техніку, що б її розбили і відчитатись начальнику, що усе, нічим воювати.
2. Орки спеціально ставлять свій мотлох, що б вимотати наших артів, або вирахувати їх положеня.
3. Орки, вважаючи, що туди більше не прилетить, знову там формують тактичні групи, для перекиду по напрямкам.

В принципі, усі варіанти тупі, а якщо врахувати, що туди ще й генерал примчався, то там зашквар головного мізку просто рідкісний.

В любому випадку нашим з того приводу не треба було так піаритись під час військових дій. Бо Орда, хоч і тупа, але дуже підступна і ракет там та бомб ще дуже багато.
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20.03.2022 07:11 Відповісти
Може бути що просто добре працює РЕБ и орки виконують наказ який їм дали при перетині кордону
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20.03.2022 18:42 Відповісти
В тій книзі сорому також буле ганебна стаття про деяких тупих генералів, які тримали вояків у казармі на лінії фронту .... там мабуть на будівлі лише ціль не намалювали ... тільки у одному Миколаєві півроти воїнів загинули нізащо ... ці ******* пілять ... бо у тому ж Миколаєві це не перший випадок, як і загалом по країні
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20.03.2022 02:59 Відповісти
Може генерали і тупі, але справно отримують платню від ФСБ за смерть наших дітей і за здачу Півдня.
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20.03.2022 10:29 Відповісти
они оень хорошо запомнили что: Снаряд дважды в одну воронку не попадает
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20.03.2022 03:08 Відповісти
Ну йо-майо! Спугнул!
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20.03.2022 03:09 Відповісти
Они туда приходят потомучто рядом антоновский мост только через него они могут зайти и ещё Каховку ну то такое ,а имеено то место пропуск дальше.Так что туда они будут и 7 и 8 и до усрачки заходить пока войска у них закончаться.
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20.03.2022 03:10 Відповісти
Место пристрелянное, нужно присматривать. Как только так сразу и накрывать
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20.03.2022 04:09 Відповісти
Мост не поздно и сейчас уничтожить . Чтобы с Крыма войска не шли
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20.03.2022 04:52 Відповісти
Вчера на канале Майкла Наки , Левин говоря об ударе ракетой по казарме в Николаеве сказал "ну не такие же Украинцы дураки, чтобы на этой стадии использовать казармы". А сегодня выясняется что таки в плять КАЗАРМЕ!!! в несколько этажей, спали более 200-х военнослужащих ВСУ! В КАЗАРМЕ!!! да еще в НИКОЛАЕВЕ!!! В казарме от которой остались только руины.. Балабол, если за это преступление никто не понесет наказания, то ты либо намного тупее рашистких генералов что попали под обстрел в Чорнобаївке, либо ...
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20.03.2022 03:32 Відповісти
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20.03.2022 06:51 Відповісти
За таке, військові самі повинні вбивати тих військових, хто це зробив, не чекаючи якогось там трибуналу
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20.03.2022 07:36 Відповісти
Ты не прав касательно характера разрушений казармы.Если бы видел то не писал бы ерунды.Реально, имеет место преступная тупость -расселять личный состав в столь уязвимом месте.Да и прецедентов было уже много,та же 79,где погибли бойцы всу,это совсем рядом и опять на те же грабли.
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20.03.2022 09:29 Відповісти
В історію злочинного недбальства увійдуть обстріли кацапами касарень в Охтирці, Явориві та Миколаєві. внаслідок яких загинуло півтори сотні українських вояків, котрих начальство тримало там усупепеч здоровому глузду і вимогам безпеки.
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20.03.2022 03:39 Відповісти
Навіть ця зелена жужалка прилетіла попіаритись. За собою дивись, тобі тут слушно зауважили, де ти вкотре став причиною трагедії,
Не такі страшні московскі воші, як криворогі гниди які здали південь без бою і віддали Маріуполь на поталу ворогу
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20.03.2022 04:15 Відповісти
ошибка указывать врагу его промахи...кстати,а как насчёт расследований по массовой гибели солдат во время ночного сна?Ведь кто-то же организовывает массовый сбор в пристрелянных врагом казармах? Пора менять тактику расположения на отдых.есть же местная власть с которой можно оговорить помещения для больщей распылённости,но хорошей возмодности для экстренного сбора?
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20.03.2022 04:23 Відповісти
А я вірю в орків... Спорю на 5 гривень що вони знов припруться в Чорнобаєвку
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20.03.2022 04:31 Відповісти
тупо та наполегливо виконують той же наказ, одну й теж лінію "керівництва", зомбаки..
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20.03.2022 05:03 Відповісти
Батурин=Маріуполь!

Така природа кацапських убивць!
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20.03.2022 05:26 Відповісти
а вот если отследить цепочку шепчащих на ухо "величайшего" - "озвучь эту мысль, озвучь ту мысль"... к кому мы придем? да... и это будут секретарша "величайшего", дерьмак и иже с ним... мальчики думают, что как и в детстве можно играть в войнушку...а война, к сожалению, настоящая и язык иногда лучше держать даже в заднице, чем его вообще высовывать...
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20.03.2022 05:29 Відповісти
КОЛИ БОГ КАРАЄ-ТО ПОЗБАВЛЯЄ РОЗУМУ.ДУРНІ ЛАПАТНІКИ Є ЦЬОМУ ПІДТВЕРЖЕННЯМ...
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20.03.2022 06:06 Відповісти
Це тiльки свiдчить про тупiсть руZZофашiстiв!
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20.03.2022 06:22 Відповісти
Их командиры все делают по уму. Они специально туда ее ставят, чтобы потом не идти в атаку. Берегут людей, нет техники - официальная отмазка не воевать.
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20.03.2022 08:21 Відповісти
Говорят что там Бендера,то они туда и лезут
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20.03.2022 06:37 Відповісти
Овці Кадира написали що позавчора ліквідували Бендеру в Маріуполі. Головне нічого їм не кажіть поки...)
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23.03.2022 23:50 Відповісти
Так они туда специально технику ставят, чтобы ее раздолбали. Нет техники, никто не идет в атаку, все живы.
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20.03.2022 08:20 Відповісти
Бабушка, если у меня не получилось сделать три раза и я пробую четвертый- это я настырный или настойчивый?- Рукожопый!
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20.03.2022 08:25 Відповісти
Никогда не думал, что Чернобаевка, через которую я сотни раз проезжал, станет «святым» местом для орков! Их туда тянет вонь из птицефабрики, что-ли? Мы там сделаем место а-кшталт могилы Цадика Нахмана в Умани - и будет село после войны процветать от ежегодного паломничества русских орков.
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20.03.2022 08:37 Відповісти
Міфи: рашистська армія - друга в світі і снаряд двічі не потрапляє в одну воронку - спростовані.
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20.03.2022 09:16 Відповісти
що мені підказує - це не в останнє, буде більше.
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20.03.2022 10:25 Відповісти
Думаю они специально туда технику свозят чтобы ее уничтожали, не хотят воевать.
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20.03.2022 10:29 Відповісти
Зеленський часто ляпає те,що зовсім не треба говорити,відчувається, що він не військовий.
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20.03.2022 13:11 Відповісти
зеленский бы лучше разобрался с ночевками в казармах и начал деблокировать мариуполь!
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20.03.2022 21:45 Відповісти
У орків немає між собою зв'язку
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23.03.2022 06:16 Відповісти
То це вже гарний бізнес проєкт. На шостому разі я поспорив на 5 гривень що орки знову припруця. Люди добрі то з вас вже 15 гривень зароблено. То в мене розгорівся азарт прямо. Хочу заробити на Чорнобаївкі 50 гривень. Орки вперьод. Дайешь полтинник)
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23.03.2022 23:43 Відповісти
 
 