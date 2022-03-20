Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%, передова просто завалена трупами військових РФ, - Зеленський
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом помітити втрати їхніх військ.
Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші Збройні Сили продовжують стримувати ворога на всіх основниз напрямках. Завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.
В місцях особливо жорстоких боїв передова нашої оборони просто завалено трупами російських солдат. Ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По ним гонять у наступ нові частини. Якісь резерви, які командування військ РФ збирає де тільки може. Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб.
Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько? Вже більше 14 тисяч вбитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів, батьків, дружини, діти, друзі. Ви цього не помічаєте? А жертв буде більше, доки триває ця війна. Війна ваша проти нас, Росії проти України, на нашій землі", - сказав президент.
Будь ласка, зачекайте...
Значит, сзади притаился боевой бурятский бот
особенно гнило киздит про НАТО
- А кто вы по профессии?
- Я оператор Javelin.
і цей підхід не порушує прохання Генштабу про те, щоб не допомагали ворогу розвідданими, тобто, точною інформацією про різні події, яка допомагає ворогу корегувати воєнні дії проти України.
Не треба боятися злочинців з РФ - вони вже роблять все, що можуть, проти нас, намагаючись нас знищити, але не можуть. Нам треба не боятися їх, а думати, як їх знешкодити.
Тільки не згадуйте про ці фейкові «опроси», 76% і т. п.
Зеленский ну ресурс человеческий как видим на россии не бездонный, так что не паникуй и так.
2) "Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?"
За 24 дня складывается впечатление что Зеленский президент россии а не Украины. Чего же ты так за них переживаешь? Ты еще не понял что они пришли закончить то что начали в 1933???!
Ты ведешь переговоры с кем и о чем?! Сокращение Армии или русский язык или уничтожение всего украинского так называемая денацификация а по правде Геноцид? Ты о чем за спинами с ними говоришь?!
Многие, даже эксперты, обвиняют что путлер сделал общество зомбированным. Отчасти это так, но лишь отчасти. На самом деле все с точностью до наоборот, народ если он болен делает диктаторов.
Общество требовало величия, его всегда кормили этими сказками. И тут пришел как им казалось мессия, после как им казалось унижения, когда то что они считали будет по праву силы принадлежат россии вечно - распалось. Они желали реванша. Кстати как и немцы когда распалась немецкая Империя в результате поражения в 1 мировой. Результат - еще один распад.
Как и любой диктатор он дает им то что они (люмпен) хотят слышать и видеть. Сначала он мочил в сортире якобы террористов, потом грузин, потом украинцев и всегда люмпен ему аплодировал. И пока диктатор будет делать то что люмпен хочет, диктатор будет оставаться во власти (если близкие товарищи не уберут).
Не Путлер войну ведёт, а все россияне. Ну, почти все.
Свідчення письменника Анатолія Дімарова 2МВ)
- Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами… Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
Ось зараз кгбистская сволота тими же методами робить - гонить мешканців ОРДЛО на пулі - вирушуе цім два питання : штурм і денаціоналізацію України
ТОМУ - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
Він думає, що його по федеральним каналам показують?
Так ядерний електорат Путла - це якраз люди, які дивляться фед-канали, а не в неті мемчики дивляться.
Зеленський досі не розуміє, що революції в рашці можуть зробити злі голодні Петровичі з заводів, а не молодь на самокатах і фарбованим волоссям.
Він розпалює ненависть до українців та бажання помсти у кацапів
Ему нужны границы 40 года под любым соусом : толи украинська мова не подобається , толи Бандера лично на переговори не іде , а клоунов посылает
«Поскольку Вооруженные силы СССР воевали «затратным способом», то уже с 1942 года они начали испытывать затруднения в плане людских ресурсов (повторимся, в армию стали призывать 17-летних, женщин и снижение медтребований для тех, кто ранее считался непригодными к службе). Но главное - потери восполнялись за счет мужчин в тех населенных пунктах, которые Красная армия занимала, и речь мжет идти о нескольких миллионах. Такие огромные жертвы невооруженный людей были на совести советских военных командиров, которые пренебрежительно относились к мобилизованным солдатам, не считая их жизнь ценной. Показательным в этом плане является высказывание заместителя Верховного главнокомандующего Жукова на заседании перед началом форсирования Днепра, свидетелем которого был офицер по особым поручениям командующего 1-м Украинским фронтом Ватутина - Юрий Коваленко. На вопрос командиров, во что одеть 300 тысяч мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!» Когда же зашла речь о вооружении призывников, цинизм маршала перешел все границы: «Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!» Но заместитель командующего 1-м Украинским фронтом по тылу генерал Кулешов доложил, что на складах есть только 100 тысяч трехлинеек. Тогда командующий белорусским фронтом генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы доложил обстоятельства и попросил помощи с вооружением и обмундированием. И здесь прозвучала коронная фраза Жукова: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать».
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Зверніть увагу на відсотки по основних зразках озброєнь угруповання вторгнення (танки, літаки, вертольоти, бронемашини) 30-50%.
За таких втрат варто сісти і обміркувати дві речи: 1) чи варто наступати далі? 2) моя тактика і стратегія - хєрові, треба щось змінти, а що саме?
Але ніхто не сів і не шукає відповідей в ГШ РФ.
Іііііі - вшосте на Чорнобаївку!
Громадо, ви усвідомлюєте з ким ми маємо справу?
Мокшів зайшло двісті тисяч. Ми обробили 40 тищ.
Зараз вони ховаються і нищити їх складніше.
Працювати треба до сотки.