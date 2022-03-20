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армія РФ (13455) війна (56290) Зеленський (17415) російські війська (227)

Окремі підрозділи окупантів знищені на 80-90%, передова просто завалена трупами військових РФ, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян Росії із закликом помітити втрати їхніх військ.

Про це глава держави заявив у відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші Збройні Сили продовжують стримувати ворога на всіх основниз напрямках. Завдають російським військам небачених втрат, окремі підрозділи окупантів знищено на 80-90%.

В місцях особливо жорстоких боїв передова нашої оборони просто завалено трупами російських солдат. Ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По ним гонять у наступ нові частини. Якісь резерви, які командування військ РФ збирає де тільки може. Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб. 

Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько? Вже більше 14 тисяч вбитих ваших солдатів. Це 14 тисяч матерів, батьків, дружини, діти, друзі. Ви цього не помічаєте? А жертв буде більше, доки триває ця війна. Війна ваша проти нас, Росії проти України, на нашій землі", - сказав президент.

Також читайте: Чорнобаївка увійде в історію війн, шість разів ЗСУ знищували там окупантів, а вони все одно туди приходять, - Зеленський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+44
- Моя работа связана с Россией.
- А кто вы по профессии?
- Я оператор Javelin.
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20.03.2022 03:11
+44
1) "Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб."

Зеленский ну ресурс человеческий как видим на россии не бездонный, так что не паникуй и так.

2) "Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?"

За 24 дня складывается впечатление что Зеленский президент россии а не Украины. Чего же ты так за них переживаешь? Ты еще не понял что они пришли закончить то что начали в 1933???!

Ты ведешь переговоры с кем и о чем?! Сокращение Армии или русский язык или уничтожение всего украинского так называемая денацификация а по правде Геноцид? Ты о чем за спинами с ними говоришь?!
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20.03.2022 03:14
+24
ОПЫТ У КГБИСТОВ ОГРОМНЫЙ .

Свідчення письменника Анатолія Дімарова 2МВ)

- Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами… Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
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20.03.2022 04:25
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А всё почему? КОВИД патамушта!
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20.03.2022 02:57 Відповісти
Так себе шутка, ковид никуда не делся. И давайте надеятся, что сейчас относительно безобидный омикрон не мутирует в что-то такое же контагеозное, но гораздо более смертельное. Бо тогда при нынешней ситуации будет просто ***** всем.
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20.03.2022 04:33 Відповісти
Bogdan Resvii Та ніхто вже не вимре від ковіду,в моєму містечку немає в лікарнях ковідних хворих.Всюди вжен без масок ходять.Ера ковіду пройшла.Навіть в світових змі,він вже не на перших шпальтах.
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20.03.2022 05:05 Відповісти
Його нема на перших шпальтах тому що наявний штам не настільки проблемний, хоча буде з нами завжди, та тому що почалась війна. Якщо зараз з'явиться та почне розповсюджуватись новий штам, то він буде й на перших шпальтах.
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20.03.2022 05:09 Відповісти
Не буде вже гіршого штаму.
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20.03.2022 11:13 Відповісти
Уг Вы какой быстрый...без единого выстрела прямо. За тушенку соснете? И мамке прокладок дам.
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20.03.2022 03:04 Відповісти
За Зелю не голосил...и Вам не советовал Благодаря любителям сериалов про скотов и простые решения вынужден поддерживать Главнокомандующего. Другого у меня нет. Но на ботов кацапских реагирую автоматически- стаж.
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20.03.2022 03:13 Відповісти
Аха-ха...малюк, я на цьому сайті з 2007-го року константа, константен. Зараз забанен як раз за критику Бутуза та Зе. Сотні користувачив мене знають. А чьих Вы будете?
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20.03.2022 03:36 Відповісти
Что то я тебя здесь раньше не видел а я здесь достаточно давно.
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20.03.2022 03:42 Відповісти
Я Вас чудово пам'ятаю Нік Константа,константен.
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20.03.2022 03:46 Відповісти
рузкий военній бот- иди нафуй... Я вас в детстве отлюбил.
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20.03.2022 03:45 Відповісти
И ник у тебя стремный. Ты что то имеешь против Героя Украины Степана Бандеры?!
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20.03.2022 03:46 Відповісти
Это маркер Любая кацапская урла сразу же начинает про свою попаболь голосить. Как товарищ выше...животная реакция путинского раба. Приобретенный рефлекс. Тем более, что ник не отсюда.
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20.03.2022 03:49 Відповісти
Если видишь на экране про говно, очко и рот,
Значит, сзади притаился боевой бурятский бот
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20.03.2022 04:04 Відповісти
Краще допоможить мені на админський гілці
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20.03.2022 03:54 Відповісти
постеснялся бы на Люсю ссылаться! он каждый день киздит противополоные вещи

особенно гнило киздит про НАТО
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20.03.2022 11:11 Відповісти
Ну что долетался на учениях??? Получи диплом от нас!
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20.03.2022 03:02 Відповісти
задохнулись воздухом свободы
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20.03.2022 03:09 Відповісти
- Моя работа связана с Россией.
- А кто вы по профессии?
- Я оператор Javelin.
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20.03.2022 03:11 Відповісти
Без уточнення місць цих боїв формулювання прийнятні
і цей підхід не порушує прохання Генштабу про те, щоб не допомагали ворогу розвідданими, тобто, точною інформацією про різні події, яка допомагає ворогу корегувати воєнні дії проти України.
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20.03.2022 03:11 Відповісти
Порушує «експертними» оцінками про оперативну обстановку. Блазень розпалює в орди ненависть та помсту за полегле м'ясо. Нам цього не потрібно.
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20.03.2022 11:02 Відповісти
Ні, не порушує. Генштаб і Міноборони просили не повідомляти про місця, точний час, інші деталі операцій, але про значні втрати ворога повідомляють і Генштаб, і Міноборони. Вороги і так ненавидять Україну, але знаючи про багатьох загиблих своїх колег вони мають стимул робити це на території Росії, щоб не загинути і самим.
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21.03.2022 21:45 Відповісти
Це не значні, а занижені втрати. Справжніх або не говорять, або не знають. І не без причини. Нам не потрібна мобілізація в параші
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22.03.2022 02:29 Відповісти
Там вже відбувається мобілізація прихована - якраз 21.03.2022 про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Не треба боятися злочинців з РФ - вони вже роблять все, що можуть, проти нас, намагаючись нас знищити, але не можуть. Нам треба не боятися їх, а думати, як їх знешкодити.
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22.03.2022 02:34 Відповісти
Це не страх, а обачність. Навіщо розпалювати ще й міжнаціональне протистояння через пробудження у ординського народу бажання помсти за своїх полеглих через вихваляння/глумління над полеглими ординцями чи їхніми тілами? Зараз воюють чи довойовують в Україні лише відбірні русофашисти або випадково чи за примусом зайшовші. Нащастя бажаючих воювати у параші не надто багато. Все ж таки чим довше йде війна, тим більші руйнування, більше смертей, зазвичай невинних цивільних.
Тільки не згадуйте про ці фейкові «опроси», 76% і т. п.
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22.03.2022 21:34 Відповісти
Ооо! таки трохи прогресс коли підходить до "поніманія" і потіхоньку починае випілюватись синдром новороса
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20.03.2022 03:14 Відповісти
1) "Ми чудово розуміємо, що в РФ є просто бездонний людський ресурс і достатньо багато техніки, ракет, авіабомб."

Зеленский ну ресурс человеческий как видим на россии не бездонный, так что не паникуй и так.

2) "Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? Невже для вас більше нічого не означають слова син, мати, батько?"

За 24 дня складывается впечатление что Зеленский президент россии а не Украины. Чего же ты так за них переживаешь? Ты еще не понял что они пришли закончить то что начали в 1933???!

Ты ведешь переговоры с кем и о чем?! Сокращение Армии или русский язык или уничтожение всего украинского так называемая денацификация а по правде Геноцид? Ты о чем за спинами с ними говоришь?!
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20.03.2022 03:14 Відповісти
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20.03.2022 04:44 Відповісти
Якби Володимир Зеленський став президентом Росії-це був би ідеальний варіант як для України,так і для росіян.Зеленський,з його баченням миру і всіх очах,позупиняв би всі війни,які веде Росія,побудував би їм дороги,засадив би їм мільярдами дерев Сибір,знімав би їм серіали,проводив би паради з "песнями и плясками",шашлики на "майские "-ну,що ше треба москалю до повного щастя?Ну,а з такою чудовою рисою характеру,як "договоримся по середине",Україна би повернула половину своєї Кубані.
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20.03.2022 04:59 Відповісти
Безусловно путлер это зло, но боюсь что дело не в президенте там.

Многие, даже эксперты, обвиняют что путлер сделал общество зомбированным. Отчасти это так, но лишь отчасти. На самом деле все с точностью до наоборот, народ если он болен делает диктаторов.

Общество требовало величия, его всегда кормили этими сказками. И тут пришел как им казалось мессия, после как им казалось унижения, когда то что они считали будет по праву силы принадлежат россии вечно - распалось. Они желали реванша. Кстати как и немцы когда распалась немецкая Империя в результате поражения в 1 мировой. Результат - еще один распад.

Как и любой диктатор он дает им то что они (люмпен) хотят слышать и видеть. Сначала он мочил в сортире якобы террористов, потом грузин, потом украинцев и всегда люмпен ему аплодировал. И пока диктатор будет делать то что люмпен хочет, диктатор будет оставаться во власти (если близкие товарищи не уберут).
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20.03.2022 06:45 Відповісти
Так и есть. Они лет 30 уже мечтали чтобы фюрер вёл их «от победы к победе».
Не Путлер войну ведёт, а все россияне. Ну, почти все.
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20.03.2022 16:13 Відповісти
росія пишеться з маленької букви.
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Треба думати,що робити з Оркостаном після того,як ***** повіситься,а вам орфографія в голові!
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20.03.2022 12:42 Відповісти
А шо там думать? Світова ізоляція.
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20.03.2022 13:03 Відповісти
Їбануте диванне чмурло. Як що не рузумієшся на психології, нєхєр свої тупі коменти писати. Сходи в публічний дом і трахни росіянку. І не заплати їй. О це буде твій подвиг! І на пи*ди більше тут!
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20.03.2022 05:55 Відповісти
С окопа под Гостомелем или с Мелитополя пишешь?
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20.03.2022 10:19 Відповісти
Сорь, Мариуполя
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20.03.2022 10:20 Відповісти
Розпалює ненависть до українців та бажання помсти. Мабуть мобілізація не дає результатів
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20.03.2022 11:07 Відповісти
этого и следовало бы ожидать .Но по всей видимости это только цветочки .Скоро кремлёвские людоеды начнут гнать кацапов на пулемёты как скот на убой. Подобное уже было в истории Второй мировой .
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20.03.2022 03:22 Відповісти
ОПЫТ У КГБИСТОВ ОГРОМНЫЙ .

Свідчення письменника Анатолія Дімарова 2МВ)

- Коли село звільнили, всіх чоловіків від 16 до 60 років - всіх, аби була нога-рука, а чи сліпий-глухий - не важливо - стали брати до війська. Нас «озброїли» - дали по півцеглини і - «йдіть, іскупайтє вину кров'ю», бо ми на окупованій території були. Мовляв, ви жбурляйте цеглу, а німці нехай думають, що то гранати! Нас 500 душ вигнали на кригу водосховища, навпроти - якийсь комбінат, німці вибили в мурі бійниці. Сам мур - висотою метрів три. Попробуй через нього перелізти та по кризі до нього добігти. Німці нас підпустили і вдарили кинджальним вогнем. Повернутися назад не можна було - там сиділи смершівці з націленими нам у спину кулеметами… Вибухнула міна, мене знову контузило, я впав. Коли мене, непритомного, підібрали, в госпіталі не могли ту цеглину витягнути, так я в неї вчепився і вона в мене вмерзла. Я, як справжній солдат, зброю на полі бою не залишив (сміється). Хлопці казали, що з 500 душ лише 15 уціліли! А під Ізюмом десять тисяч таких беззбройних поклали! І так винищували чоловіків по всій Україні. Ніхто про це не пише. Я єдиний написав. Решту - мов заціпило.
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20.03.2022 04:25 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/Чорнопіджачники
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20.03.2022 04:26 Відповісти
Мій тесть був чорносвитником. Коли червоні відступали, вірніше драпали, влітку 1941 року, йому ще й повних 16 років не було. А коли НКВД в Ясси-Кишинівській операції гнали їх на німецькі кулемети з однією мосінкою та 5 патронами в ній на 10 підлітків, то їх били та ще й верещали на хлопців, що вони зрадники і просиділи війну у бабів під спідницями, поки гускіє воювали.
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20.03.2022 07:50 Відповісти
У нашому селі (Черкащина), невеликому, на двох вулицях меморіальні дошки - там три рідні брати полеглі, проживали, цю названо у честь ще трьох рідних братів, теж полеглих... Гребли усіх
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20.03.2022 09:29 Відповісти
Так, я давно по цій темі піднімаю питання . Мало форумчан про це знають . Треба пропосвІщати
Ось зараз кгбистская сволота тими же методами робить - гонить мешканців ОРДЛО на пулі - вирушуе цім два питання : штурм і денаціоналізацію України
ТОМУ - МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ
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20.03.2022 09:30 Відповісти
+++
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20.03.2022 11:27 Відповісти
тоді вони гнали українців. З половиною цеглини у руці.
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20.03.2022 10:29 Відповісти
Мені цікаво до кого Зеленьский звертається в Росії?
Він думає, що його по федеральним каналам показують?
Так ядерний електорат Путла - це якраз люди, які дивляться фед-канали, а не в неті мемчики дивляться.
Зеленський досі не розуміє, що революції в рашці можуть зробити злі голодні Петровичі з заводів, а не молодь на самокатах і фарбованим волоссям.
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20.03.2022 03:26 Відповісти
для піару.
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20.03.2022 10:30 Відповісти
Якщо кацапи познищені, то не ясно чому досі не звільнені Херсон, Донецьк і Луганськ.
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20.03.2022 03:32 Відповісти
Скоро місяць як "друга армія світу" не взяла Київ, Харків, Маріуполь, Миколаїв, Одесу, Чернігів. А яке стратегічне значення має Херсон?
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20.03.2022 03:56 Відповісти
Херсон є стратегічним плацдармом на правому березі Дніпра, звідки кацапи розвивають наступ на Одесу та Кривий Ріг, тож утрата контролю над Антонівським мостом ставить під загрозу весь південь правобережної України.
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20.03.2022 04:18 Відповісти
Для наступу на Одесу важливий Миколаїв.
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20.03.2022 19:22 Відповісти
Маріуполь майже знищений, а перед тим як вещать про моральний дух кацапських військ, краще б спитали у захисників Маріуполя, що вони відчувають, знаходячись 3 тижні в оточенні і просячи про допомогу. Ці переможні речі наполеона вже дістали, в нас теж гинуть військові і гинуть цивільні, про це ми повинні волати, а не шукати у кацапів совість і росповідати, як палками цивільні повинні воювать в окупації і розбирать колії руками. Що заважало провести мобілізацію повноцінну 2-3 місяці тому, що б вже були готові злагоджені ввйськові підрозділи- шашлики і лижі? За халатність недоуправлінців держави або саботаж люди платять своїми життями, а нам веселий пудель росповідає, як все чудово.
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20.03.2022 05:54 Відповісти
Шукати у кацапів совість? Ви на виборах мабуть за голобородька голосували.
Він розпалює ненависть до українців та бажання помсти у кацапів
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20.03.2022 11:16 Відповісти
Тому що тебе немає на передовій. Встало і пішло працювати, а не пи*діти і заважати людям захищати твою дупу!
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20.03.2022 05:58 Відповісти
Давай я тобі скажу куди ти пішло. Не забагато на себе взяло
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20.03.2022 06:04 Відповісти
Просьби, мольби і кацапські методички розгляду не підлягають.
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20.03.2022 06:45 Відповісти
Критичне сприйняття оточуючого- методічка. Тоді мені вас шкода- ви від москалів нічим не відрізняєтесь. Що з написаного мною вище не правда.
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20.03.2022 06:55 Відповісти
Спершу тре' дати раду з д'єрмаками-люськами-тошками та іншими говорунами. Потім - з непотрібними структурами з трьох букв (наприклад, ДБР). І лише після того, як достатньо перемелеться лаптєнога орда з їхнім залізяччям, можна буде говорити з орками. І розмова має бути короткою: здавайтеся.
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20.03.2022 03:38 Відповісти
Поки подібний до Вас диванний воєн буде раду давати з тими кого Ви перелічили - вже можна буде за орків і не згадувати. Точніше вони вже у Вас в оселі панувати будуть. Згадайте з чого все почалося вісім років тому. Проаналізуйте хід справ в той час. Може висновки зробите чому так все сталося. Звісно якщо здатні аналіз робити. Дивлюся танці на граблях в декого стали національною забавкою.
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20.03.2022 05:01 Відповісти
14 млн трупов или 14000 трупов кацапов - хутину на жто начхать .
Ему нужны границы 40 года под любым соусом : толи украинська мова не подобається , толи Бандера лично на переговори не іде , а клоунов посылает
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20.03.2022 04:17 Відповісти
Москаляку на Гиляку !!
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20.03.2022 04:18 Відповісти
Веселий Пудель Зюзя плутає. Коли Генштаб каже про 14000 тис. ВТРАТ кацапоорди, то він має на увазі, що в цю цифру входять вбиті, поранені та полонені кацапи.
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20.03.2022 07:56 Відповісти
нет, это именно 200. 300 там в 5 раз больше.
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20.03.2022 11:59 Відповісти
Таке враження що ЗЕ прямо вибачається та підлещується до кацапів за те що українці повбивали тварюк. Яке йому діло до кацапських трупів? Це їх проблема. Не забирають то й що. Утилізуються якимсь чином як сміття та й по всьому. Нам навіть вигідно щоб трупи не забирали! Ми їх ескаватором закопуємо, катком землю рівняємо щоб і сліду не лишилось. А оті дурепи які виховали дебілів не отримають жодного ****** за "пропавшого без вісті". І жаба їх таки задавить! Почнуть вимагати обіцяних виплат, тобто бунтувати. А за халявний ржубль кацап удавиться...
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20.03.2022 04:19 Відповісти
‼️‼️‼️Історія повторюется
«Поскольку Вооруженные силы СССР воевали «затратным способом», то уже с 1942 года они начали испытывать затруднения в плане людских ресурсов (повторимся, в армию стали призывать 17-летних, женщин и снижение медтребований для тех, кто ранее считался непригодными к службе). Но главное - потери восполнялись за счет мужчин в тех населенных пунктах, которые Красная армия занимала, и речь мжет идти о нескольких миллионах. Такие огромные жертвы невооруженный людей были на совести советских военных командиров, которые пренебрежительно относились к мобилизованным солдатам, не считая их жизнь ценной. Показательным в этом плане является высказывание заместителя Верховного главнокомандующего Жукова на заседании перед началом форсирования Днепра, свидетелем которого был офицер по особым поручениям командующего 1-м Украинским фронтом Ватутина - Юрий Коваленко. На вопрос командиров, во что одеть 300 тысяч мобилизованных, Жуков ответил: «Как во что? В чем пришли, в том воевать будут!» Когда же зашла речь о вооружении призывников, цинизм маршала перешел все границы: «Автоматическим оружием этих людей не вооружать! У них же за спиной заградотряды! Дай им 300 тысяч автоматов - и от заградотрядов ничего не останется. Они всех перекосят и чкурнут к немцам. Трехлинейку им образца 1891 года!» Но заместитель командующего 1-м Украинским фронтом по тылу генерал Кулешов доложил, что на складах есть только 100 тысяч трехлинеек. Тогда командующий белорусским фронтом генерал Константин Рокосовский предложил послать в Москву в Ставку курьера, который бы доложил обстоятельства и попросил помощи с вооружением и обмундированием. И здесь прозвучала коронная фраза Жукова: «Зачем мы, друзья, здесь головы морочим. Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь после войны ссылать».

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20.03.2022 04:32 Відповісти
Для Жукова вообще жизнь солдата ничего не значила, главное - достичь результата, какой ценой - это уже второстепенное. Свою позицию по этому поводу он четко выразил во время встречи с командующим войсками союзников Эйзенхауэром в 1945 году, поделившись со своим коллегой опытом разминирования полей: «Когда мы наталкивались на минное поле, то наша пехота атаковала его так же, если бы его там не было. Потери, которые мы несли от противопехотных мин, мы считаем равными только тем, которые бы понесли от пулеметного огня и артиллерии, если бы немцы вместо минных полей решили защищать этот участок сильным военным соединением. Однако атакующая пехота не взрывает мины противотанковые. И после того, как она проникает в глубь минного поля и создает плацдарм, подходят саперы и делают проходы, через которые может пройти наша боевая техника». Эйзенхауер был шокирован таким методом, ведь он прекрасно понимал, что ожидало американского командира, прояви он такую изобретательность, - позор, осуждение и суд.

Подробнее на сайте: https://litsa.com.ua/12893/
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20.03.2022 04:34 Відповісти
Генерал Паттон еще на Итальянском фронте от души врезал по морде какому-то солдату, который из-за трусости подвел своих товарищей и часть из них погибла. Так Паттона за это чуть с итальянской грязью не смешали и если бы не заступничество Ейзенхауера, то еще и судили бы.
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20.03.2022 08:03 Відповісти
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20.03.2022 04:56 Відповісти
Трохи воєнної бухгалтерії.
Зверніть увагу на відсотки по основних зразках озброєнь угруповання вторгнення (танки, літаки, вертольоти, бронемашини) 30-50%.
За таких втрат варто сісти і обміркувати дві речи: 1) чи варто наступати далі? 2) моя тактика і стратегія - хєрові, треба щось змінти, а що саме?
Але ніхто не сів і не шукає відповідей в ГШ РФ.
Іііііі - вшосте на Чорнобаївку!
Громадо, ви усвідомлюєте з ким ми маємо справу?
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20.03.2022 05:10 Відповісти
русофобия
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20.03.2022 05:33 Відповісти
Передова завалена кацапськими трупами - значить треба виконати всі вимоги кацапів на переговорах і дати їм перегрупуватися! Так Вова?
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20.03.2022 05:35 Відповісти
Шановне діванне *********! Заткніть свої пельки-унітази, і не заважайте людям захищати ваші сцикливі дупи!
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20.03.2022 06:00 Відповісти
Ти моде б хамло себе якось трохи угомонило. Ми звісно розумієм, що в тебе зеленскій мозга, але ж можна йому зад лизать трохи обачніше
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20.03.2022 06:15 Відповісти
ДУМАТИ ЩО ТИ АРМІЯ ТА БУТИ СПРАВЖНЬОЮ АРМІЄЮ НЕ ТЕ СЕМЕ-ДОВЕДЕНО ЗСУ...
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20.03.2022 06:12 Відповісти
Завалена трупами. Зеля - гениальный полководец, сразу раскрыл главную стратегию врага
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20.03.2022 06:38 Відповісти
а может зеленскому уже пора обратиться к украинцам убивать врага, а не просить кацапов обратить внимание на их потери? какое-то странное поведение... то оно хочет встретиться с признанным Байденом военным преступником и убийцей путиным, то обращается к кацапским проституткам...
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20.03.2022 06:47 Відповісти
Мобілізація загальмовує в параші
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20.03.2022 11:32 Відповісти
И что мешает гнать оставшиеся 10% до Уральских гор?
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20.03.2022 07:37 Відповісти
Чудово. Але давайте не піднімати хайп.
Мокшів зайшло двісті тисяч. Ми обробили 40 тищ.
Зараз вони ховаються і нищити їх складніше.
Працювати треба до сотки.
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20.03.2022 07:38 Відповісти
Зеленсбкий,не переймайся ти так,вони дуже переживають за своїх синів.З перехопленої розмови двох матусь,як одна жаліється другій,що родила одного сина і після смерті получила 7 мілліонів руб.,а як би родила двох *********,то виплатили б 14 мілліонів руб.Ось і всі їх переживання. Кацапів требба їбашити всюди де тільки побачиш,гризти їм горлянки,рвати на куски.Це не люди,це Zомбаки.
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20.03.2022 09:45 Відповісти
Вова, узбагойся, то тебе Люся Арестович нашептала? Посмотри на реальное положение дел и ответь пожалуйста, почему сдали юг и кто это сделал?
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20.03.2022 10:20 Відповісти
Рашу можна задушити тільки розбомбивши на 100% їх гнилу болотяну столицю .Знищити "під корінь" щоб там знову жили і квакали жаби
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20.03.2022 10:40 Відповісти
Вони нічого не зробили, просто все як завжди
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20.03.2022 10:56 Відповісти
"Хочу запитати у громадян Росії. Що з вами зробили за ці роки, що ви припинили помічати ваші втрати? "Я тобі відповім:"В тім і справа,що з ними нічого не стало,якими були-такими і залишились"
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20.03.2022 12:28 Відповісти
Наивный папуас! Да в РФ когда Путин пенсионный возраст поднимал, самую большую поддержку он получил от тех россиян, которые уже успели выйти на пенсию. А сейчас эти матери убитых будут теми, кто станет требовать продолжения войны. А то у них детей убили, а у соседей нет. У русских такая ситуация считается несправедливой. А таких борцов за справедливость как русские еще поискать. Так что не та аудитория для пафосных воззваний...
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20.03.2022 13:07 Відповісти
Самі не заї.алися цими "обращение к россиянам"? Невже не дішло, що в них культ смерті- чим більше загине, тим героїчніше війна?
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20.03.2022 16:04 Відповісти
 
 