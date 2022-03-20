Китай запропонував США два шляхи вирішення "української кризи", - глава МЗС КНР Ван Ї
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Під час переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
Глава китайського зовнішньополітичного відомства зазначив, що під час переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.
На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.
Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.
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У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.
Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВА В НАТО.
.Во-вторых, разоружение и ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ в контексте австрийской модели.
В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!???????
Ніхто з головою на умови московії рашисскої не піде.... бо може втратити голову!
А оце вже - БУЙ! Взято курс на ліквідацію параші, і він буде послідовним.
Думаю китайці чекають поки Україна розфігачить військову міць Росії та почне створювати Новокитйські народні республіки на Сході кацапії.
Невже китайці цього не розуміють? Чи прикидаються?
1. ***** відрубати голову..
2. ***** відрубати ноги. По саму шию.