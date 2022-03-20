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Китай запропонував США два шляхи вирішення "української кризи", - глава МЗС КНР Ван Ї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

китай,сша

Під час переговорів Пекіна і Вашингтона глава Китаю запропонував вирішення української кризи за двома напрямками. На чолі обох векторів лежить принцип миру і дипломатичного врегулювання конфлікту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

Глава китайського зовнішньополітичного відомства зазначив, що під час переговорів президента США Джо Байдена і глави КНР Сі Цзіньпіна китайська сторона запропонувала два напрямки вирішення української кризи.

На думку КНР, ключовим пріоритетом для всіх країн є спільна робота зі сприяння діалогу і переговорів між Росією та Україною, якнайшвидшому припиненню бойових дій і запобіганню жертв серед цивільного населення, зокрема запобігання посиленню гуманітарної кризи.

Також читайте: У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+96
КИТАЙЦІ-ЛИЦЕМІРНІ ПОКИДЬКИ. БО ВОНИ Є СПІВУЧАСНИКАМИ ЦІЄЇ ВІЙНИ...
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20.03.2022 08:03
+63
Ну да, а чого ми хотіли від комуністів...)
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20.03.2022 08:02
+54
ТІЛЬКИ КАПІТУЛЯЦІЯ ПУТІНА вирішить .
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20.03.2022 08:05
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Великий Жовтий Пердь пiд поверхнею Янзци.
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20.03.2022 09:57 Відповісти
китай завжди дбав про себе і тільки про себе
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20.03.2022 09:59 Відповісти
Ще у 2014 році я звернув увагу на таку цікаву закономірність - усі держави з тоталітарними режимами, які добилися можливості провести Олімпіаду, а потім розпочали війну, проіснували лише близько 10 років після Олімпіади й розвалилися. Тому, я прогнозував, що немита розвалиться близько 2024 року. Німеччина - 1936 рік - Олімпіади у Берліні й Гарміші й Партенкірхені - ІІ СВ - 1945 рік - поразка й розпад. СРСР - 1980 рік - московська Олімпіада - війну в Афганістані розпочав роком раніше - 1991 рік - розпад. Югославія - 1984 рік - Олімпіада в Сараєво - спроба збройним шляхом запобігти виходу Словенії, Хорватії й БіГ - 1991-2006 роки - розпад. Немита зараз перебуває у процесі, який стартував на сочинській Олімпіаді. Китаю, який щойно провів Ігри у Пекіні, варто триматися подалі від будь-якої війни й забути про Тайвань - нехай живуть собі, як їм до вподоби.
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20.03.2022 10:12 Відповісти
Для безпеки світу потрібне виведення мокшан з України та демонтаж всього ядерного арсеналу мокшандії. Все інше- лукавство, маніпупуляція, брехня.
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20.03.2022 10:14 Відповісти
тільки - - - - - ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ КРИМУ і ДОНБАСУ від російських військових. Не втручання у зовнішню політику України і внутрішні політичні і економічні справи України. Санкції з РФ не знімати доки Україна відновить міста-села і підприємства інфраструктури життядіяльності країни. Прийняти закон і запропанувати країнам сусідам РФ Не впускати громадян РФ - хай ними і надалі керує дебіл-путін.
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20.03.2022 10:19 Відповісти
За чий рахунок думаєте стабілізувати , товарищу Сі ? Про яку таку конфронтацію блоків йде мова, якщо НАТО уникає конфлікту, а х**ло це не блок, а х\зн що ? Це хитруваті " й вашім, й нашім" висловлювання , а не позиція великої держави.
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20.03.2022 11:05 Відповісти
А разве Китай и РФ не составляют блок - именно в политическом смысле? Лицемерие китайского дипломата налицо!
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20.03.2022 11:17 Відповісти
Не продавати китайцям продовольствія!
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20.03.2022 11:20 Відповісти
поки будуть переговори тривати всі з голоду помруть. швидше закінчемо з русньою- швидше почнемо будувати та сіяти
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20.03.2022 11:23 Відповісти
Що за слово "криза". Прийшли орки в незалежну країну вже вдруге. Вбивають, знущаються. І у нас тут бачите українська криза як кітайозам здається. А китайці знущаються над уйгурами в себе вдома в багатьох концтаборах і світ мовчить. О це є криза і то ще мягко сказано
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20.03.2022 11:25 Відповісти
Нет Украинского кризиса - есть война России против Украины , и единственным решением есть победа Украины и восстановление ее в международно признанных границах, выплата Россией репараций и контрибуций и независимый курс Украины! Все остальное , это разновидность капитуляции Украины перед Россией и фундамент для уничтожения Украины!Кто этого не понимает , тот идиот , а если понимает ,но говорит другое - предатель или политик который хочет уничтожить Украину!
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20.03.2022 11:42 Відповісти
А чого китаець, якщо він такий миротворець, ще до війни не казав пуйлу що не треба робити війни!?!? Брехло воно перевзуте!!!!
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20.03.2022 12:10 Відповісти
Они ему ничего и не обещали. Типа делай как хочешь, а дальше посмотрим, как пойдёт. Не пошло...
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20.03.2022 17:11 Відповісти
У Эрдогана детально рассказали, чего требует Путин для встречи с Зеленским

У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее ОТКАЗ ОТ ЧЛЕНСТВА В НАТО.

.Во-вторых, разоружение и ВЗАИМНЫЕ ГАРАНТИИ БЕЗОПАСНОСТИ в контексте австрийской модели.

В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", УСТРАНЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ ШИРОКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УКРАИНЕ.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!???????
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20.03.2022 12:14 Відповісти
бункерное ***** ни за что не вылезет из своей барокамеры, ибо ссыкло ******.
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20.03.2022 12:41 Відповісти
Немає ніякого "прогресу".
Ніхто з головою на умови московії рашисскої не піде.... бо може втратити голову!
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26.03.2022 19:32 Відповісти
Пусть Китай расскажет рашистал, что неприлично лезть грязными копытами в чужую страну.
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20.03.2022 12:15 Відповісти
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Другий важливий аспект - це відмова світових лідерів від політики холодної війни, утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.Джерело: https://censor.net/ua/n3326958

А оце вже - БУЙ! Взято курс на ліквідацію параші, і він буде послідовним.
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20.03.2022 12:53 Відповісти
Цікаво що буде булькати Китай якщо Індія запропонує Китаю демілітеризацію і деКитаєзацію саме їм
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20.03.2022 12:59 Відповісти
Ні про що...
Думаю китайці чекають поки Україна розфігачить військову міць Росії та почне створювати Новокитйські народні республіки на Сході кацапії.
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20.03.2022 13:02 Відповісти
коротше китайцям два напрямки: НА *** і НА ***
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20.03.2022 13:07 Відповісти
Які ще переговори. Путлер не переговороздатний.

Невже китайці цього не розуміють? Чи прикидаються?
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20.03.2022 13:16 Відповісти
китай ведет политику стервятника: хочет получить побольше трупов, которыми потом будет питаться
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20.03.2022 14:38 Відповісти
Просто перестать стрелять. Где-то это уже было, и оно не помогло
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20.03.2022 14:38 Відповісти
Китай хочеть чтоб война была долгой, чтоб нато и россия ослабли в ходе войны, поэтому такая мутная позиция
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20.03.2022 15:50 Відповісти
Пока у Украины не будет ядерного оружия, то не будет покоя Украине.
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20.03.2022 16:36 Відповісти
Хітрая кітайоза, одною дупою на двух стільцях сідєть хочєт
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20.03.2022 16:42 Відповісти
Чайников вьетнам ипашил,аж шуба заворачивалась.Парадные войска,без опыта боевых действий.Их можно резиновой бимбой минусовать.
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20.03.2022 16:48 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/12/7330579/
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20.03.2022 16:57 Відповісти
если китайцы считают,что их "хотелки" по переписке сфер влияния и контроля суверенности и границ не вписываются в "..утримання від конфронтації блоків і побудова збалансованої, ефективної й стійкої архітектури безпеки в регіоні.".то это их проблоемы.Переписывать границы,суверенность и устоявшиеся исторически союзы ради амбиций Китая.который захотел "свой лакомый кусок" мирового пространства и ресурсов,пусть лучше откажется и займётся построением демократии и экологической безопасности в собственной стране.иначе,может потом оказаться.что Китай.как и россия.слишком переоценивал свои возможности и силы.
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20.03.2022 17:12 Відповісти
виходи.. з яких нема виходу
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20.03.2022 17:14 Відповісти
Украины есть свой вариант - это победить!!!
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20.03.2022 17:17 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/12/7330579/
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20.03.2022 17:22 Відповісти
шакали чекають на закінчення битви щоб поласувати трупами...
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20.03.2022 17:41 Відповісти
Українців, котрі в соціальних мережах публікують свої думки, переживання та слова підтримки, просять звернути увагу, що деякі публікації призводять до дестабілізації та недоречних чвар, що розколюють країну.
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20.03.2022 18:05 Відповісти
Внезапно оказывается что Вторая Мировая война тоже была каким-то маленьким локальным "украинским кризисом".
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20.03.2022 18:13 Відповісти
А я теж пропоную два шляхи вирішення "української кризи:
1. ***** відрубати голову..
2. ***** відрубати ноги. По саму шию.
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20.03.2022 19:16 Відповісти
Своїми словами, щоб світ відмінив санкції, хочуть китайці
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21.03.2022 08:04 Відповісти
Китаю вигідна окупація України! росіяни подвигаються в Україну, тим часом Китай в росію.
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21.03.2022 08:10 Відповісти
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