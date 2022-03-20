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Війська РФ обстріляли школу мистецтв в Маріуполі, де ховалися близько 400 осіб. Будівля зруйнована, люди досі під завалами, - міськрада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

театр,маріуполь,драматичний

Вчора, 19 березня, російські війська знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

"Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!", - додали в пресслужбі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Маріупольці, які втекли з міста на околиці, помирають від голоду, - глава ОВА Кириленко

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+27
** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
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20.03.2022 09:26
+24
86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
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20.03.2022 09:31
+8
ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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20.03.2022 09:33
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** вашу мать,как я вас ненавижу,мрази,подлые гиены,выродки рода человеческого!
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20.03.2022 09:26 Відповісти
В ДРамтеатре была база АЗОВА. А что было в школе искусств? База ПС или штаб - квартира С.А. Бандеры , погибшего в 1959 году? Что ещё жидовня из Масквы соврёт русским и украинцам?
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20.03.2022 10:15 Відповісти
даже если бы и была база Азова да что угодно и где угодно на территории Украины? Это никому не дает права залазить на чужую территорию и уничтожать все что захочется.
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20.03.2022 11:20 Відповісти
У козломордых каждый жилой дом, школа, больница или роддом в Мариуполе - "база Азова".
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20.03.2022 11:40 Відповісти
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20.03.2022 09:30 Відповісти
Китаю буду навсегда благодарен за открытие второго фронта!
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20.03.2022 13:09 Відповісти
86,6% росіян підтримують збройне вторгнення РФ до інших країн Європи... о каких переговорах ведет речь "наимудрейший"? все хочет в глазенки педика посмотреть? обращается к кацапским проституткам поменьше трахаться, чтобы меньше выродков было... а подоляка с трахамонией на переговорах - это что за цирк? без образования и кругозора, без опыта ведения переговоров (разве что в коридоре говорили ни о чем)... и вообще, Байден называет педофила окурка путенина военным преступников и убийцей, а "величайший" хочет переговоров... страшнейшим будет опохмел у "наимудровеличайшего"...
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20.03.2022 09:31 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

12 ч. ·

Українці в шоці від телефонних розмов русішезольдатен із їхніми самицями - мовляв, не уявляли, що таке буває! Перепрошую, але я попереджала - цілий минулий рік провадила дистанційне спостереження на підручному матеріалі і в грудні оприлюднила результати: життя в Росії - "постійна дарвіністська війна за ресурс", а населення - "популяція вампірів: охлялих, недокровних і дуже дражливих, що знай нюшать по життю, до якої б яремної вени припасти" (с).

Міру ж АГРЕСИВНОСТИ рос. масової культури, що її можна сміливо назвати "культурою воєнної підготовки", оцінити по-справжньому здатен уже тільки фаховий русист (той, хто сидить у тому матеріалі з головою і з того живе). І те, що русисти цим НЕ займалися - ні наші, ні західні, - а займалися натомість співтворенням "вітринного" образу суч. рос. культури як, буцімто, "нормальної європейської", в принципі було співучастю (хай би й несвідомою) в підготовці війни.

І так, це тому нас сьогодні в ЄС знай кличуть на спільні з "хорошимі рускімі" передачі-фестивалі-форуми і готують спільні програми "для українських і російських біженців" (sic!), - бо європейці все ще не можуть повірити, що про Росію їм експерти весь час БРЕХАЛИ. А як же ж - "антипутінці" Акунін і Уліцкая, як фільми Звягінцева і Соловйова, і художники від Марата Ґєльмана на Венеційському бієнале?..

Що це була димова завіса, група прикриття, а вивчати треба було зовсім іншу Росію, ту "справжню", для якої - не Сорокіна 3-тисячним накладом, а "Донбасс в огне" 100-тисячним видавали, - про це європейцям ніякі експерти не розповідали. На західну русистику чекає в найближчому майбутньому доглибне, від часу Другої світової не бачене перезавантаження.

Ну а я в нього свій скромний внесок уже зробила: https://www.dw.com/uk/oksana-zabuzhko-mii-teplyi-lampovyi-rashyzm/a-60100701
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20.03.2022 10:04 Відповісти
Спокійно. Зараз потрібна витримка як ніколи, тверезий погляд і розум. Тут теж не легко, люди приїздять дуже здепресовані, не знають мови, *********, допомогаємо як можем! Дай Бог сил нашим Воїнам не тільки вистояти, але і вичистити цю навалу з нашої Землі! Все Буде Україна!
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20.03.2022 10:23 Відповісти
Все усилия надо сосредоточить на деблокировании Мариуполя
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20.03.2022 09:31 Відповісти
У китайських ЗМІ почали масово з'являтися фото з розбитою російською технікою та кадри, на яких видно, що страждає мирне населення України І водночас на ТБ з'явилися відео та сюжети, в яких явно простежується симпатія до України.
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20.03.2022 09:33 Відповісти
где это?
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20.03.2022 10:13 Відповісти
ВОНИ ТАКИМИ були завжди..."О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения." Л. Н. Толстой. Хаджи-Мурат
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20.03.2022 09:33 Відповісти
Цензор, чому не має новмнм від люсі-арестовича ... ще добової давними ... де це опудало казало шо операції з деблокади Маріуполя наразі немає і навіть не планується ?
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20.03.2022 09:34 Відповісти
єрмаків не допускають у ГШ, тому люсі можуть тільки здогадуватись
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20.03.2022 09:35 Відповісти
Сподіваюсь, що так. Бо інакше буде ще один "вагнергейт", але з більш руйнівними наслідками для країни.

Ще б хто пельки позатикав цим дЄрьмакам-Люсям-Подлякам-Хламідіям коли вони намагаються щось патякать про нейтральний статус та досягнення у "мирних" перемовинах з окупантами. Може кляп по самі гланди хоч їхніх глистів розбудить і вони зрозуміють, що вести перемовини з міжнародним злочинцем та вбивцею народу України - це злочин проти держави.
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20.03.2022 09:47 Відповісти
І добре роблять що не допускають в ГШ ЗСУ Єрмака. Ця курва відразу злиє РФ всі розробки
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20.03.2022 10:19 Відповісти
Маріуполь здали бо там військові кораблі могли розбити нашу техніку... А ось чому не було масованої евакуації і на чиїй совісті ці жертви, уже потрібно розбиратись після війни.
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20.03.2022 09:50 Відповісти
Спасти Мариуполь нужно сейчас!!О каких 2000 погибших речь ??Их там --более, чем на порядок!!
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20.03.2022 09:34 Відповісти
Якась же тварина наводить оркiв на найбiльше скупчення людей, а нашi спецслужби, мабуть, давно вже накивали п"ятами. Наша лояльнiсть до зрадникiв нам же боком виходить. Виявив - знищив, стане в рази меньше цих уродiв.
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20.03.2022 09:35 Відповісти
така тварина живе серед маріупольців і їх там багато, адже до цього вони були прихильники опзжо
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20.03.2022 11:26 Відповісти
Да чтоб они твари кацапские сдохли все там в мучениях, от мала до велика, блд! Вся грязь, беды, убийства на протяжении веков - всё от них идет. И насрать, кто там "не такой русский!" Сдохите, твари, наконец то! освободите мир от себя!
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20.03.2022 09:36 Відповісти
Одними протестами по Европе войну не остановить!!Где техника??Почему ни один истребитель не херачит колонны ожидающего и стоящего врага..Капец
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20.03.2022 09:36 Відповісти
твари, рашанацистские. бьют по гражданским объектам.
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20.03.2022 09:37 Відповісти
Як можна бути такими виродками. Це ж не ***** одноосібно таке робить. Вони всі однакові- вбивці.
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20.03.2022 09:38 Відповісти
тактика террора чтобы зеля сдался
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20.03.2022 09:42 Відповісти
от ссуки, сволочі((
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20.03.2022 09:44 Відповісти
Це ж якась тварина маякує , мабуть, тим недоімперцям
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20.03.2022 09:48 Відповісти
истинно руцкий хищный зверк в натуре глубинно сртирный вяликоскрепный унтерменш. подлежит незамедлительной утилизации. а чЁ ? аки супротивник народовластию .
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20.03.2022 10:17 Відповісти
на расее русский не человек, а пуйлоскотина. подлежит утилизации. мгновенной !
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20.03.2022 10:47 Відповісти
Курва де " Вільха " ? Невже не можна накрити угрупування орків під містом ? Для чого їх розробляли, для експорту чи показухи ?
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20.03.2022 15:42 Відповісти
 
 