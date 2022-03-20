Війська РФ обстріляли школу мистецтв в Маріуполі, де ховалися близько 400 осіб. Будівля зруйнована, люди досі під завалами, - міськрада

Вчора, 19 березня, російські війська знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Маріупольської міської ради.

Як зазначається, вчора російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.



"Фашистські війська росії продовжують геноцид українського народу та мирних жителів Маріуполя. Кожен військовий злочинець відповість за свої злочини проти людства, проти маріупольців!", - додали в пресслужбі.

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