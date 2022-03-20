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За добу війська РФ 38 разів обстрілювали Харків, зупинена спроба проникнення ДРГ окупантів у місто. Під Ізюмом ліквідували ворожого полковника, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти за добу нанесли 38 артилерійських, мінометних ударів та обстрілів із РСЗВ по Харкову. Під удар потрапили райони Салтівка, Циркуни, ХТЗ, Дергачі.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Про загиблих та поранених очільник області не повідомляє. 

За його словами, завдяки Збройним Силам України росіяни суттєво зменшили свою присутність в небі над Харковом. На сьогодні фіксуємо розвідувальні літальні апарати.

"Зранку українські військові знищили спробу проникнути в місто російським підрозділам диверсійно-розвідувальним груп. Окупанти відкривали вогонь з кулеметів та стрілецької зброї. Але наші бійці розгромили окупантів", - додає Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу війська РФ 29 разів обстрілювали Харків. ЗСУ мужньо тримають позиції на Ізюмському напрямку, - Синєгубов

Він також зазначив, що у напрямку на Ізюм противник намагався прорвати оборону наших військ, однак безуспішно. Крім того, Українська армія під Ізюмом ліквідувала полковника, заступника керівника інженерних військ Західного воєнного округу Російської Федерації. Його прізвище наразі не повідомляється.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+20
полковнику - земля бетоном і хай він горить у пеклі.
захисники Харкова і харків'яни - герої.
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20.03.2022 09:42
+14
это какой полковник - семнадцатый или девятнадцатый? А то у меня уже учет полковников с подполковниками уже начал путаться. А майоров уже никто и не считает.
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20.03.2022 09:45
+13
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20.03.2022 09:52
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полковнику - земля бетоном і хай він горить у пеклі.
захисники Харкова і харків'яни - герої.
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20.03.2022 09:42 Відповісти
это какой полковник - семнадцатый или девятнадцатый? А то у меня уже учет полковников с подполковниками уже начал путаться. А майоров уже никто и не считает.
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20.03.2022 09:45 Відповісти
знищення керівного складу окупантів дає свої плоди, їх військо все більше перетворюється на отару овець.
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20.03.2022 10:29 Відповісти
зграю шакалів
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20.03.2022 12:53 Відповісти
Полкану із московських боліт ''слава" що подох!
Військовим хвала!
Захисники, бережіть себе на благо України!
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20.03.2022 09:45 Відповісти
Инжинерные войска?Это же стройбат, им даже оружие не выдают,звери 😁😁
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20.03.2022 09:48 Відповісти
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20.03.2022 09:52 Відповісти
Собачка покушала москалятины или побрезгувала?
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20.03.2022 11:04 Відповісти
Полковник, скажи Изюм-м-мы !!!
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20.03.2022 10:12 Відповісти
Еще одного?Скоро некому будет руководить этими орками
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20.03.2022 11:00 Відповісти
Тактіка рейдів по тилах орків себе дуже виправдовує.
Не давати спати, знищувати конвої ....... без ГСМ та снарядів вони не зможуть вбивати.
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20.03.2022 20:09 Відповісти
 
 