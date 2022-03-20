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Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні, - глава МЗС Ван Ї

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

ван

Позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", - наводить МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.

У повідомленні наголошується, що під час бесіди з президентом США Джозефом Байденом голова КНР Сі Цзіньпін роз'яснив позицію Китаю, "і найважливіше послання полягає в тому, що Китай завжди був силою підтримки миру в усьому світі" і послідовно виступав "за підтримку миру та протистояння війні".

Читайте: Китай запропонував США два шляхи вирішення "української кризи", - глава МЗС КНР Ван Ї

Як сказав Ван Ї, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами, щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі".

Довгострокове рішення, за його словами, полягає в тому, щоб "відмовитися від менталітету холодної війни, не вступати до групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру регіональної безпеки, щоб можна було досягти довгострокової стабільності на європейському континенті".

Ван Ї наголосив, що позиція Китаю "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".

"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", - наголосив глава МЗС КНР.

Також читайте: У Китаї назвали санкції проти РФ "дедалі надмірнішими"

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+36
Не верю я коммунистам.
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20.03.2022 09:38
+31
пора и ван и вместе с до ре си послать найух и закріть на десятки лет любіе отношения с комуняцкой недостраной... хватит финансировать мудаков, покупая китайское дерьмо... а дерьмо все - от карандашей до автомобилей...
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20.03.2022 09:40
+26
нацизм, социализм и коммунизм - три источника и три составные части фашизма и рашизма.
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20.03.2022 09:40
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Не згіден з Вами...в де яких
китайських провінціях й досі не розуміють офіційний діалект путунхуа.
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20.03.2022 11:01 Відповісти
Там чистих ханців нема

Та такий же самий зброд, як і в росії
Навіть гірше
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20.03.2022 12:49 Відповісти
А не пора ли Китаю побороться за мир на Дальнем Востоке? Лучше момента может и не представиться.
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20.03.2022 09:51 Відповісти
Красножопые твари.Комунисты они суки они такие.
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20.03.2022 09:51 Відповісти
"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, - Цілому світові варто зрозуміти,що нинішня війна в Україні ЦЕ Є РЕАЛЬНИЙ ПРОЯВ НЕВИДИМОЇ СУТІ ПЕРЕМОВИН ,МІЖ КИТАЙСЬКИМИ КУЙВІНБІНАМИ І РАШИСТСЬКИМ КУЙЛОМ ПЕРЕД ОЛІМПІАДОЮ .НЕ МАЮЧИ ДОБРА НА ВІЙНУ В УКРАЇНІ, РАШИСТ БИ ЇЇ НІКОЛИ НЕ РОЗПОЧИНАВ
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20.03.2022 09:51 Відповісти
Боюсь, що ці покидьки можуть підтримати мордор!
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20.03.2022 09:52 Відповісти
І підуть в кільватері РФ з санкціями...
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20.03.2022 09:56 Відповісти
Як буде ядерна війна, то вже буде не до санкцій!
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20.03.2022 09:59 Відповісти
"великий" диплЬОмат вкотре довів, що переговори він вести не здатен. Як американці й писали. Та й взагалі - добиватися чогось.

Але прителіпається знову з європейськими =партнЬОрами і союзниками= тріщати.
Стільки нюнів порозводили минулого року від тих імпотентних візитиків та зустрічей.

Результат - з 24.02.
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20.03.2022 09:52 Відповісти
Китаю не слід розповідати про існування військово-політичних блоків чи їх відсутність, ой, не слід.
Блоки і виникають тільки через те, що держави, поодинці, не можуть протистояти таким монстрам як РФ і Китай.
Уявляю як весело Тайваню...
Хоча Україна і розірвала це коло, майже тваринного страху перед РФ, але заплатила за це, і, на жаль ще буде платити непомірну ціну.
Ось для того, щоб мінімізувати втрати і потрібно об'єднувати зусилля.
І саме для цього був створений блок НАТО.
Інша справа, що пряма відсутність військових конфліктів, лівацькі та популістські уряди, дурна система прийняття рішень тільки одностайно, вихолостили з НАТО все військове.
І не в останню чергу загниванню НАТО сприяли "російські метастази" пущені у всі структури Європи.
Вчора була стаття, що депутати парламенту Франції, з жахом виявили майже повну відсутність запасів *********** потрібних по нормах військового часу??!!
І це найбільша країна Євросоюзу і один зі "стовпів" НАТО. А що говорити про маленькі і небагаті країни-члени НАТО.
І, я тепер розумію, що якби ми не втримали РФ, то їх теза про "дійти до Ла-Маншу" вже не здається такою маячнею.
Але, я впевнений, що Європа вже все зрозуміла і буде діяти відповідно.
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20.03.2022 09:52 Відповісти
то что войну хотели западные банкиры жиды я тебе сразу написал...
а вот то что зеленский самостоятельная фигура не смеши мои тапочки...поэтому я думаю что жиды просто хотят чтоб мы и русня другдруга мочили подольше...для чего им это я хз может это часть уничтожения белой расы а может они раскатали губу и хотят ослабить россию чтоб потом свалить режим и ее поиметь
думаю еслиб был договорняк жидов по украине с россией то никакой войны бы не было все решилось бы за сутки и парадом в киеве кацапов. ну ты помнишь как в крыму все прошло быстро...

кстати азов думаю тоже их праджект...для того чтоб мочилово было нормальным. сам знаешь сми запада все пидаронигерские любой намек на национализм табу и нацизм...но про азов там кузнечики или похвалы никакого акцента на национализм азова

причем заметь как идеально зеба играет роль героя защитника украины не придерешься ни к чему...как будто весь сценарий был заранее написан и хорошо им выучен и отрепетирован(applause)
(applause)
(
еще думаю что россия это какойто неподконтрольный этой глобальной жидовской гегемонии субьект причем напичканый ЯО которому предлагали присоединится на правах вассала а он хочет равные права...ну его и решили сковырнуть ибонехуй там гоям всяким с подворотни питерской делать причем еще и слеганца ******** среди пейсоносцев с многовековыми семейными родословными. отсюда и весь кипиш в белоруси казахстане у вас немцовы навальные....он почуствовал что начинается и включил режим северной кореи...вы типа наживка беззащитная была с парой сотен джавелинов - причем еще и неплохая причина для оправдания режима кореи перед российской быдлотой

я художник я так вижу ситуацию
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20.03.2022 12:31 Відповісти
че китайся, увидел что было бы если бы тайвань попробовали взять
хитрые, посидели, решили посмотреть че выйдет
и за мир начали говорить
а если бы и плешивца была бы позиция удачная, говорили бы
хватит воевать, соглашайтесь с фюррером
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20.03.2022 09:54 Відповісти
Отак подивишся на світлину та й одразу розумієш що це така зажравшася, лакірована, хальона, комуняцька бонза, партійний ******** такий собі.
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20.03.2022 09:55 Відповісти
Китай - это осиное гнездо. Ну или если обратиться к Стар-треку" - то борги. У них только интересы собственного улья. Все остальное - это еда и место для размножения и строительства новых гнезд. Кто знает, как отчаянно осы грызут всё, вплоть до бетона, при строительстве гнезда, тот поймет.
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20.03.2022 09:55 Відповісти
якщо в Світі залишаться тільки оси, гайки осам.
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20.03.2022 10:23 Відповісти
сохраняют литсо китайской национальности.
впрочем,неважно что они говорят.важно что вынуждены делать и не делать под влиянием США
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20.03.2022 09:56 Відповісти
Гыга! Живой?! Что-то давно на ЦН тебя не видел. Надеюсь все в порядке?
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20.03.2022 10:42 Відповісти
та все нормально .
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20.03.2022 10:46 Відповісти
Дивлюся я на весь цей дурдом і думаю, що потрібно починаючи з Кравчука, починати рубати голови за розкрадання армії, флоту, народу та держави.
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20.03.2022 09:56 Відповісти
Поменяют позицию под давлением, а потом скажут "Ну это мы сами так решили". Китайцы любят так делать
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20.03.2022 09:57 Відповісти
в такому випадку необхідно створити тиск ізсередини. Проблема що китайські соц. мережі ізольовані. Пробиватися отже треба через інсту, інстаграм та твіттер
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20.03.2022 09:58 Відповісти
Желтые, китайские нелюди, узкоглазые, утырки ,тут модератор есть?
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20.03.2022 09:58 Відповісти
Тебя-то и нужно забанить за разжигание межрассовой ненависти
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20.03.2022 10:35 Відповісти
Нінь хао...
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20.03.2022 11:06 Відповісти
Кітайози також як і кацапи рідкі гавнюки.
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20.03.2022 09:59 Відповісти
Коммунисты и фашисты - одна и та же камарилья. Доказано историей. Нужно выводить производства из Китая.
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20.03.2022 10:00 Відповісти
Красножепые китайскиекомуняки решили поделить мир с Путиным пополам, и довольно убого брешут об этом.
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20.03.2022 10:03 Відповісти
Значит нужно сохранять независимую позицию от Китая.
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20.03.2022 10:04 Відповісти
козломордым китаёз боятся надо больше американцев потому что именно они имеет виды на их территории и ресурсы, и нынешняя политика нацелена сделать рашку максимально зависимой от них а санкции этому очень способствуют
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20.03.2022 10:04 Відповісти
больше всего на свете они боятся японцев, но не американцев
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20.03.2022 10:09 Відповісти
так надо им нахер перекрыть все рынки в Украине и послать дипломатов куда подальше
правильно их японцы ******* в свое время
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20.03.2022 10:08 Відповісти
він і в сексі буде зберігати "незалежну позицію"?
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20.03.2022 10:08 Відповісти
Типа того. Он будет спокойно наблюдать как трахают его жену. Нейтральная "позиция" так сказать.
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20.03.2022 10:23 Відповісти
краснопуза китайська сволота хоче в мутній воді війни спіймати для себе "жирну рибку"...
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20.03.2022 10:09 Відповісти
Формула проста.
Для Украіни: мого друга (США) ворог(китай) - мій ворог.
Для китаю: друг (Украіна) мого ворога (США) - мій ворог, а ворог (рф) мого ворога (США) - мій друг (союзник).
І ще. Природа комуністичноі системи така, що ідеологія завжди буде попереду економіки. Умовно, Мао переможе Ден Сяо.
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20.03.2022 10:11 Відповісти
стосовно перемоги останнього, то це ще не факт. комуністична система не тестувалась на кризу після "китайського чуда". тобто це ще питання чи забажають повернутися китайці то "миски рису" після жирних років які їх наблизили до западних стандартів життя на хвилі западних інвестицій, технологій та культури. це питання
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20.03.2022 10:22 Відповісти
Підтримую вашу думку.
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20.03.2022 13:21 Відповісти
Відмовити у постачанні зерна до Китаю та обмежити їх присутність на ринку України
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20.03.2022 10:11 Відповісти
Флуд какой-то
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20.03.2022 10:11 Відповісти
Хитрые и опасные ребята
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20.03.2022 10:14 Відповісти
Неофициальное продовольственное эмбарго Китаю после войны.
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20.03.2022 10:14 Відповісти
сейчас китайцы могут говорить всё что угодно..Важно.приняли ли они серьёзность предупреждения.что если будут поддерживать армию или экономику агрессора-россии.то Китай будет конкретно наказан..и не только экономически.Скорее всего,НАТО и США "жались" на военно-техническую помощь Украине в том объёме.в котором Украина нуждалась именно потому,что на очереди был Китай.с которым ещё возможно предстоит иметь дело в воен. отношении и вооружение понадобится самим.Китай же точно рассчитывал,что ПОДТОЛКНУВ Россию к нападению на Украину.сможет заставить США и НАТО либо потратить вооружение ,средства и часть армии,если они ввяжутся в войну или запугать их так.чтобы они уже принимали все ультиматумы Китая.если НАТО и США сдуются и вообще в стороне окажутся.бросив Украину россии.А ультиматумы Китая были озвучены главой КНР в ноябре при встрече лидеров США и КНР.Сейчас.видя,что НАТО и США сохранили силу и что Россия уже не станет воен. партнёром Китая.тот начал "крутить хвостом".пытаясь не нарваться и в то же время "сохранить лицо".Хотя Китай уже точно полностью проиграл без войны...
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20.03.2022 10:18 Відповісти
Еврейское окружение байдена в сговоре с Путиным, и специально хамит Китаю, чтобы тот назло США, помогал России. Израиль вообще открыто поддерживает Путина, а премьер нафталин беннет уговаривал Зеленского пойти на капитуляцию перед РФ. Настоящие союзники Украины - это Польша, Турция и Англия
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20.03.2022 10:19 Відповісти
А каким боком Турция ?? Только потому что байрактары продает? Так ей всё равно кому продавать. Пролив закрыли на 4ый день после давления ЕС и США, и не потому что мирные жители гибнут в войне!!! Воздушное пространство не закрывали так как впереди курортный сезон, а русские туристы занимают львиную долю! Турция сидит на 2ух стульях одной жопой и стелит себе соломку на будущее. Ты ещё скажи что немцы настоящий союзник😂😂😂
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Посилаю за кораблем вузькооке лайно.
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20.03.2022 10:19 Відповісти
На територию отсталой фуфлыжной индии переселить хитрожопых китайцев и отсталых бразильцев, северную корею, москалей, и будет мего держава Z и рождаться там будут реальные свинособаки мутанты лет через 100. Как бы мир стал чище.
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20.03.2022 10:28 Відповісти
На Украину пошла войной фашистская Россия, а ты с*** занят разжиганием межрассовой ненависти??
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20.03.2022 10:40 Відповісти
Та пашел ты на *** толераст...
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20.03.2022 11:11 Відповісти
С каких пор правдивые слова об изгоях корейцах и о ближайших партнерах москальщины, благодаря которым бомбят мой народ, это межнациональный розжиг? Открой глаза, время нейтралитета в мировом сообществе закончилось. Теперь есть союзники и есть враги.
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20.03.2022 11:25 Відповісти
иметь свою независимую позицию это привилегия, которая должна основываться на правде, если китайцы с их "сраной независимостью" находятся в плену у оглолтелой рашистской брехни, то о каком отсутствии давления и беспристрастности может идти речь - китай очередная жертва брехливой пропаганды
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20.03.2022 10:30 Відповісти
До чого тут рашкіни брехні? Китай у своїй комуністичній пропаганді ще з рашкой за першість позмагається. Там ідеологія на рівні совка часів холодної війни.
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20.03.2022 13:28 Відповісти
Европа и США подняли Китай, когда не захотели платить своим рабочим и попереносили производства в Китай. Когда началась пандемия короновируса, Китай скупил за безценок акции этих предприятий( CUI PRODEST; CUI BONO). Если Европа и США захотят, то могут посадить Китай на жопу, объявив ему торговую блокаду(запретить ввоз китайских товаров) или ввести эмбарго на китайские товары. Но увы, Европа не может(и не хочет) соблюдать даже санкции против рашки!
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Короче, 3,14дарасы.
Раскройте его поросячьи глаза и покажите, что тут кацапы натворили, и переспросите, что та лярва об этом думает.

То есть, ради того, чтобы не поддержать США и поддержать оппонента США (россию), можно закрыть глаза на геноцид рашистами мирного населения.

В полку 3,14дарасов пополнение: китай.
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20.03.2022 11:08 Відповісти
они там всегда были...
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20.03.2022 20:44 Відповісти
https://www.airfunding.net/project/661346?hl=ru&utm_source=copied_url&utm_medium=social&utm_campaign=my_project_share_collaborators&utm_content=project_id_661346
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20.03.2022 11:25 Відповісти
как обычно у китая с союзниками - не всегда за, но никогда против
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20.03.2022 12:48 Відповісти
Вузькооке лайно.
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20.03.2022 13:06 Відповісти
Ще ті, комунячі щури.
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20.03.2022 13:14 Відповісти
Егей ! Цуй Міні ! Вікно можливостей довести на ділі свою миролюбивисть і отримати політичні девіденти закривається. Ще можете заскочити в останній вагон, поки німці його не зайняли, бо шольци вже полощуть обісрані штани перед стартом
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20.03.2022 15:35 Відповісти
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