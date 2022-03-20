Китай зберігатиме незалежну позицію щодо України і не прийматиме тиску ззовні, - глава МЗС Ван Ї
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Позиція Китаю щодо України ґрунтується на його власних оцінках, він не приймає обвинувачення, що лунають з-за кордону, на його адресу і відкидає всі спроби чинити тиск на Пекін.
Про це заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Китай продовжуватиме виносити незалежні судження, засновані на суті самого питання, об'єктивним і справедливим чином. Ми ніколи не приймемо жодного зовнішнього примусу і тиску, і ми також виступаємо проти будь-яких необґрунтованих звинувачень та підозр на адресу Китаю", - наводить МЗС КНР слова дипломата китайським журналістам.
У повідомленні наголошується, що під час бесіди з президентом США Джозефом Байденом голова КНР Сі Цзіньпін роз'яснив позицію Китаю, "і найважливіше послання полягає в тому, що Китай завжди був силою підтримки миру в усьому світі" і послідовно виступав "за підтримку миру та протистояння війні".
Як сказав Ван Ї, Сі Цзіньпін заявив Байдену, що "всі сторони повинні спільно сприяти діалогу та переговорам між сторонами, щоб якнайшвидше припинити бойові дії, уникнути жертв серед цивільного населення та запобігти гуманітарній кризі".
Довгострокове рішення, за його словами, полягає в тому, щоб "відмовитися від менталітету холодної війни, не вступати до групової конфронтації і справді сформувати збалансовану, ефективну та стійку структуру регіональної безпеки, щоб можна було досягти довгострокової стабільності на європейському континенті".
Ван Ї наголосив, що позиція Китаю "об'єктивна і справедлива, вона відповідає побажанням більшості країн".
"Час доведе, що Китай, займаючи таку позицію, перебуває на правильному боці історії", - наголосив глава МЗС КНР.
Будь ласка, зачекайте...
китайських провінціях й досі не розуміють офіційний діалект путунхуа.
Та такий же самий зброд, як і в росії
Навіть гірше
Але прителіпається знову з європейськими =партнЬОрами і союзниками= тріщати.
Стільки нюнів порозводили минулого року від тих імпотентних візитиків та зустрічей.
Результат - з 24.02.
Блоки і виникають тільки через те, що держави, поодинці, не можуть протистояти таким монстрам як РФ і Китай.
Уявляю як весело Тайваню...
Хоча Україна і розірвала це коло, майже тваринного страху перед РФ, але заплатила за це, і, на жаль ще буде платити непомірну ціну.
Ось для того, щоб мінімізувати втрати і потрібно об'єднувати зусилля.
І саме для цього був створений блок НАТО.
Інша справа, що пряма відсутність військових конфліктів, лівацькі та популістські уряди, дурна система прийняття рішень тільки одностайно, вихолостили з НАТО все військове.
І не в останню чергу загниванню НАТО сприяли "російські метастази" пущені у всі структури Європи.
Вчора була стаття, що депутати парламенту Франції, з жахом виявили майже повну відсутність запасів *********** потрібних по нормах військового часу??!!
І це найбільша країна Євросоюзу і один зі "стовпів" НАТО. А що говорити про маленькі і небагаті країни-члени НАТО.
І, я тепер розумію, що якби ми не втримали РФ, то їх теза про "дійти до Ла-Маншу" вже не здається такою маячнею.
Але, я впевнений, що Європа вже все зрозуміла і буде діяти відповідно.
а вот то что зеленский самостоятельная фигура не смеши мои тапочки...поэтому я думаю что жиды просто хотят чтоб мы и русня другдруга мочили подольше...для чего им это я хз может это часть уничтожения белой расы а может они раскатали губу и хотят ослабить россию чтоб потом свалить режим и ее поиметь
думаю еслиб был договорняк жидов по украине с россией то никакой войны бы не было все решилось бы за сутки и парадом в киеве кацапов. ну ты помнишь как в крыму все прошло быстро...
кстати азов думаю тоже их праджект...для того чтоб мочилово было нормальным. сам знаешь сми запада все пидаронигерские любой намек на национализм табу и нацизм...но про азов там кузнечики или похвалы никакого акцента на национализм азова
причем заметь как идеально зеба играет роль героя защитника украины не придерешься ни к чему...как будто весь сценарий был заранее написан и хорошо им выучен и отрепетирован(applause)
(applause)
(
еще думаю что россия это какойто неподконтрольный этой глобальной жидовской гегемонии субьект причем напичканый ЯО которому предлагали присоединится на правах вассала а он хочет равные права...ну его и решили сковырнуть ибонехуй там гоям всяким с подворотни питерской делать причем еще и слеганца ******** среди пейсоносцев с многовековыми семейными родословными. отсюда и весь кипиш в белоруси казахстане у вас немцовы навальные....он почуствовал что начинается и включил режим северной кореи...вы типа наживка беззащитная была с парой сотен джавелинов - причем еще и неплохая причина для оправдания режима кореи перед российской быдлотой
я художник я так вижу ситуацию
хитрые, посидели, решили посмотреть че выйдет
и за мир начали говорить
а если бы и плешивца была бы позиция удачная, говорили бы
хватит воевать, соглашайтесь с фюррером
впрочем,неважно что они говорят.важно что вынуждены делать и не делать под влиянием США
правильно их японцы ******* в свое время
Для Украіни: мого друга (США) ворог(китай) - мій ворог.
Для китаю: друг (Украіна) мого ворога (США) - мій ворог, а ворог (рф) мого ворога (США) - мій друг (союзник).
І ще. Природа комуністичноі системи така, що ідеологія завжди буде попереду економіки. Умовно, Мао переможе Ден Сяо.
Раскройте его поросячьи глаза и покажите, что тут кацапы натворили, и переспросите, что та лярва об этом думает.
То есть, ради того, чтобы не поддержать США и поддержать оппонента США (россию), можно закрыть глаза на геноцид рашистами мирного населения.
В полку 3,14дарасов пополнение: китай.