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На Дніпропетровщині відновило роботу 21 велике підприємство з 22 наявних, - голова ОВА Резніченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

дніпро

На Дніпропетровщині відновив роботу середній та великий бізнес. Так, зокрема, з 22 великих підприємств запрацювало 21.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

Він назвав відновлення діяльності підприємців "поверненням до нормального життя".

Голова ОВА закликав усіх, хто має можливість, ставати до роботи.

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"Нам потрібно, щоб працювала економіка. Щоб люди отримували зарплатню. Щоб Україна стала ще сильнішою. Щоб ми збереглися – країна, область, місто, село", – зазначив Резніченко.
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Топ коментарі
+10
Дуже чудова новина- економічний фронт зараз не менш важливий для перемоги над ворогом.
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20.03.2022 09:59
+6
Що і металургія відновила роботу?
А що з сировиною і вивозом готової продукціі? Рашисти вже перестали підбивати ракетами великотонажні балкери а порту Південний?
P.s. Тут деякі працівники гірничо- збагачувального комбінату Дніпропетровщини пареховуються у нас в селі в Померанії
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20.03.2022 10:12
+4
Ожидаем прилетов.Долбоебы
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20.03.2022 10:06
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Дуже чудова новина- економічний фронт зараз не менш важливий для перемоги над ворогом.
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20.03.2022 09:59 Відповісти
Ожидаем прилетов.Долбоебы
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20.03.2022 10:06 Відповісти
Інфовійна є інфовійна, хто його знає як насправді, а ракети то закінчуються.
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20.03.2022 10:09 Відповісти
При тому повні довбойоби.
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20.03.2022 11:13 Відповісти
не зрозуміло для чого про це писати в ЗМІ
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20.03.2022 10:08 Відповісти
Мені так здається, що поставили мєткі. У нас наших діверсантів не меньше.
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20.03.2022 11:12 Відповісти
Що і металургія відновила роботу?
А що з сировиною і вивозом готової продукціі? Рашисти вже перестали підбивати ракетами великотонажні балкери а порту Південний?
P.s. Тут деякі працівники гірничо- збагачувального комбінату Дніпропетровщини пареховуються у нас в селі в Померанії
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20.03.2022 10:12 Відповісти
сировини на полях Украины теперь полно, только успевай тракторами подтягивать на переплавку. Главное остатки биомусора оттуда выковырять.
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20.03.2022 10:53 Відповісти
Ключове слово "переплавка". Потрібно для цього вугілля.
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20.03.2022 12:45 Відповісти
Запасов пока хватает и Канада обещала еще подвести.
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20.03.2022 14:14 Відповісти
Кто не работает, Южмаш или Днепровский металлургический?
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20.03.2022 10:27 Відповісти
ВостГОК, уран добывать из шахт опасно. И рынок сбыта НАЕК пока ищет - до того рашке продавали
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20.03.2022 10:30 Відповісти
Ось нахіба уточнювати?!
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20.03.2022 12:55 Відповісти
Якого чорта ви це анонсуєте? Працюєте, то і працюйте мовчки. А так тепер чекайте обстрілів. Якісь довбойоби.
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20.03.2022 11:10 Відповісти
 
 