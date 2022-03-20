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20 березня Україна відкриває 7 гуманітарних коридорів для евакуації населення
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В неділю, 20 березня, в Україні було погоджено відкриття 7 гуманітарних коридорів. Вони працюватимуть у 3 областях України.
Про це повідомила сьогодні на брифінгу віце-прем'єрка, міністр реінтеграції Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, на Київщині відкриваються такі коридори:
- з села Бобрик - до міста Бровари (місце збору: Будинок культури на вул. Шевченка, 2);
- з села Тарасівка - до міста Бровари (місце збору: вул. 9 січня, 6);
- з міста Бородянка - до міста Біла Церква (місце збору: вул. Центральна, 331).
У Харківській області з міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі до міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.
У Донецькій області з міста Маріуполь - до міста Запоріжжя.
Автобуси будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом у Бердянську з 9:30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11:00. В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту до Запоріжжя.
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