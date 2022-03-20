УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14498 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
24 709 153
війна (56290) Зеленський (17415) перемовини (2483) Путін (21432) Чавушоглу (127)

Київ та Москва зблизилися щодо важливих і критичних питань на перемовинах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський,путін

Існує зближення позицій української та російської сторін на перемовинах щодо важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів в інтерв'ю виданню Hurriyet.

Коментуючи можливість встановлення режиму припинення вогню, він зазначив: "Якщо сторони не відступлять зі своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємося на припинення вогню. Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо".

Крім того, Чавушоглу не виключає можливості зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Якщо буде мир, якщо буде домовленість, вони обов’язково зустрінуться", - зауважив турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не піде на компроміс в обмін на незалежність і цілісність, - Єрмак

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+54
Откровенно - не вижу смысла в каких-либо переговорах с россиянами.
Нужна защищаться до последнего человека, патрона и кирпича.
Только неприемлемость потерь в войне может остановить русских и обрушить российский режим.
Любая договорённость будет выдана режимом как победа, подкинет его рейтинг в российском обществе до небес навсегда, обнулит эффект западных санкций и станет прологом к следующей фазе нападения. А тем временем россияне вернутся к любимой тактике расшатывания внутриполитической ситуации в Украине - потому что будет разруха, нищета и голод. Сейчас все понимают, кто в этом виноват, и претензий к властям Украины нет, но как только активная фаза войны закончится и произойдёт заморозка конфликта, опять объективно начнутся внутриполитические разборки и на Зеленского начнут сыпаться шишки.

Нужно идти до конца и освобождать всю территорию, включая Донецкую и Луганску области, а также Крымский полуостром. Чего бы это ни стоило. Все другие пути - это отложенная война (без возможности нормально развивать страну, потому что из-за рисков сюда никто не будет вкладывать деньги) и шанс врагу восстановить свои силы. Это будет ошибка.
показати весь коментар
20.03.2022 10:28
+49
Нехорошее предчувствие у меня лично
показати весь коментар
20.03.2022 10:25
+37
После перемирия русские фашисты соберут силы и начнут вновь. Им нельзя верить. Давить нужно сейчас и до рашистского конца!
показати весь коментар
20.03.2022 10:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Аллё, сметуны, вы где?!
показати весь коментар
20.03.2022 10:48 Відповісти
Колонна ЗРК Patriot замечена в Восточной Европе - небо Украины скоро будет закрыто от ударов ВС РФ В Словакию уже направляется колонна американских ЗРК Patriot. Это очень хорошая новость для Украины.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/248381_1647763686


А зелені гниди готують ганебну капітуляцію Україні.
показати весь коментар
20.03.2022 10:51 Відповісти
че всё, нелох решил нас здать? разоружить и сдать всё кацапам?
показати весь коментар
20.03.2022 10:53 Відповісти
а коли встигли, тільки що розповідали, що перемовини будуть тривати декілька тижнів
показати весь коментар
20.03.2022 10:54 Відповісти
Перемовини можуть бути тільки
в ГААЗІ І!!!!
показати весь коментар
20.03.2022 10:55 Відповісти
Тому саме зараз влада бере під свій повний контроль зомбоящик.

Микола Княжицький

Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовити виефірі мають право лише Інтер, Плюси, Україна і ICTV, які роблять спільний марафон.

Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.

Це незаконно і несправедливо.

Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів.
Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.
показати весь коментар
20.03.2022 10:57 Відповісти
Народ воює за свободу, а не за диктатуру, за український погляд на світ, а не за русскій мір.

Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.

Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.

Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.

PS. Останній раз Еспресо закривав Янукович. На Майдані. Не вийшло.

У Путіна і його союзників, які підсунули цей указ Зеленському теж не вийде.

Сподіваюся, Зеленський вижене ініціаторів цього указу за «русскім кораблем».
показати весь коментар
20.03.2022 10:58 Відповісти
Нагадую нашим перемовникам :Договір підписаний росією -не вартує куска паперу , на якім він підписаний .
показати весь коментар
20.03.2022 10:57 Відповісти
Коди я думаю про те, хто має вирішувати від України, мені стає моторошно..
показати весь коментар
20.03.2022 10:58 Відповісти
Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Джерело: https://censor.net/ua/n3326973

Тобто майже погодилися на демілітаризацію, "денаціфікацію" та російську другою державною....
Пля, какой харошій наш Бубачка, вєдь нє сбєжал і вєддьот сєбя дастойна.... І толька парахаботи на нєго нагаварівают....
показати весь коментар
20.03.2022 10:58 Відповісти
Бубачка, вєдь нє сбєжал і вєддьот сєбя дастойна....а куда и зачем ему бежать от своих хозяев Ведь за капитуляцию Украины его еще фашист )(уйло крепко отблагодарит кровавыми кремлёвскими сребрениками для Юды
показати весь коментар
20.03.2022 12:21 Відповісти
Поки що це чергове бла-бла-бла для преси і хайпу на цьому. Чекаю реальної інформації. Не від березовців.
показати весь коментар
20.03.2022 10:59 Відповісти
А синхронність не помітили ?
Люся, Подоляк, Стефанчук, Чавушоглу...
показати весь коментар
20.03.2022 11:06 Відповісти
.
показати весь коментар
20.03.2022 11:17 Відповісти
Хто ти???А хто Березовець?!!Соизмеримые величины...Не сміши!
показати весь коментар
20.03.2022 11:33 Відповісти
Він нікчемний продажний пропагандист.
показати весь коментар
20.03.2022 11:39 Відповісти
Ага ...ти у нас незамінна истина в последней инстанции!
показати весь коментар
20.03.2022 11:46 Відповісти
Ні. Просто звик думати власною головою, а не розносити пропаганду різних куплених пропагандистів.
показати весь коментар
20.03.2022 11:49 Відповісти
Я бачу як ти думаешь своею головою...методички подоляка стирчать з вух)))
показати весь коментар
20.03.2022 11:53 Відповісти
Ото лишь бы ляпнуть Чавушоглу, мы свою землю не отдадим а РФ верить глупо....
показати весь коментар
20.03.2022 11:04 Відповісти
"Немає різниці, як нас хочуть убити: зброєю чи неприйнятними вимогами. Воюючи, у нас є непоганий шанс перемогти. Пішовши на поступки, нас точно знищать. Повільніше, але з ганьбою-політолог М.Басараб
показати весь коментар
20.03.2022 11:06 Відповісти
І ще цікаво, про які репарації буде мова після злигань з фуйлом ?
показати весь коментар
20.03.2022 11:07 Відповісти
РОСИЙСКИЕ ВОЙСКА ПРИМЕНИЛИ ПО МАРИУПОЛЮ УСТАНОВКИ СОЛНЦЕПЕК ИЛИ БУРАТИНО ВЫЖИГАЯ ЦЕЛЫЕ КВАРТАЛЫ С МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ. В КОМЕНТАРИЯХ КАЦАПЫ РАДУЮТСЯ И АПЛОДИРУЯ ГОВОРЯТ ЧТО ОЧЕНЬ КРАСИВО И ТЕПЛО ТЕПЕРЬ ЖИТЕЛЯМ МАРИУПОЛЯ. КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ СБЛИЖЕНИЯ С МОСКОВСКИМИ ФАШИСТАМИ?
показати весь коментар
20.03.2022 11:06 Відповісти
Люди добрые если Украина откажется от курса в НАТО то нам не жить - это основное требование ********* и это будет поражением Украины. При таком раскладе даже не надо напрягаться восстановлением разрушений - вскоре будет новая война с рашистами, к которой они тщательно подойдут и тогда мы вряд ли устоим - нас спас внеблоковый статус,нас спас будапешт? Почему вы наивные думаете что нас спасет и нам поможет будапешт 2 как бы там это не называлось? В НАТО политика открытых дверей - надо просто реально стремится туда попасть а не создавать/искать предлогов невступления,покажите мне страну НАТО где происходит агрессия иного государства,где тысячами гибнут люди,где стираются целые города...не покажете...вот вам и ответ куда надо Украине! А харантии кого то от чего то и тем более от недоимперии это лишь иллюзия. Вспомните наконец историю чеченских воен - сначала Хасавюрт,а потом кацапье собрало силы и все - тут будет так же.
показати весь коментар
20.03.2022 11:12 Відповісти
это все хотелки ермака и прочих
для этого и окружили мариуполь, чтобы хоть как то шантажировать
убийством целого города

значит нейтральный статус у украины должен быть, а рашка с одк так остается
еще и союзное государство
в чем уступки рашки в сторону украины?
про крым и донбасс специально не говорят, потому что там сразу будет понятно
что в этих пунктах их нет

хотят быстро остановиться и заморозить на этой ситуации

а потом как в приднестровье 30 лет просить вывести войска???

нет уж, только попробуй зеля че то подписать
ты не царь и не бессмертный
показати весь коментар
20.03.2022 11:15 Відповісти
народ !
требуем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все переговоры должны проводиться в открытом режимке!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
20.03.2022 11:18 Відповісти
Если кто еще до сих пор не вдуплил, то сейчас "величайший лидОр современности" в очередной раз попытается сдать Украину *****... предыдущие разы он делал попытки когда пытались протянуть формулу Штайнмаера и "выборы" в ЛуганДоне, тогда не получилось - люди вышли на протесты в Киеве, под ОП... Сейчас, прикрываясь войной, скрывая от украинского общества, что именно хотят подписать с оккупантами, зеленые подоляко-арахамии, во главе с "хенералисимусом" опять попытаются протощить подписание кабальных для Независимой Украины документов, потому что видение будущего Украины и у нынешней шоблы и у ***** примерно совпадают, к сожалению... Один мечтает из Украины сделать УССР, а другие не против эту УССР возглавить... Но и то и другое нах не нужно украинскому народу...
показати весь коментар
20.03.2022 11:19 Відповісти
пусть подоляк объяснит всем
что это за 4 пункта из 15ти
и где в них компромис?

рашка не перестала на своих каналах всех украинцев называть "нациками, националистами"
не перестала врать что "армия днр" че то там захватила
не перестала врать что "всу убивает мирных жителей"

они хотят сейчас быстро закончить, чтобы последствия от санкций пока еще не все прочувствовали
можно было как то быковать
но разве санкции снимут если даже зелю заставят подписать такое?
показати весь коментар
20.03.2022 11:26 Відповісти
Поверь что немцы первые снимут санкции сразу после подписания договора. Оснований для санкций не останется, После мирового соглашения суд закрывает дело
показати весь коментар
20.03.2022 15:13 Відповісти
У Эрдогана детально рассказали, чего требует Путин для встречи с Зеленским

У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.

Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО.

Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели.

В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине.

СЧИТАЕТСЯ, ЧТО

ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!

ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
показати весь коментар
20.03.2022 11:28 Відповісти
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО

ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!

ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
показати весь коментар
20.03.2022 11:31 Відповісти
украинцы очень широко используют русский язык
посылают по нужному адресу окупантов, а они тупые и этого не пойму

сколько можно эту мульку про русский язык тянуть....

тут главное отказ от членства нато, т.к. в любом другом случае
рашисты снова нападут

они тысячями гибнуть, а подоляк и прочие идут на уступки
это что за саботаж???

если они с властью зе не перестают на "денацификацию"
то кто их устроит? бойко и азаров что ли?
показати весь коментар
20.03.2022 11:33 Відповісти
Мова це фундамент українсьва.
Все інше побічне.
показати весь коментар
20.03.2022 11:37 Відповісти
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О государственном языке Российской Федерации

Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации

В соответствии с Конституцией Российской ФедерациИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК.

Так почему эти подонки указывают нам какой язык у нас должен быть государственным на всей нашей территории?
показати весь коментар
20.03.2022 11:58 Відповісти
У нас по всем критериям мононациональное государство, а в Раше куча
национальных автономий, а госязык один для всех.

Как говорил Шевченко про парашу, что там "на всіх язиках все мовчить".

Пусть не указывают нам, как нам говорить и что нам делать в своей стране.

И слово же какое мерзкое придумали "денацификация".
Чем-то явно фашистским смердит
показати весь коментар
20.03.2022 12:03 Відповісти
Донесите это Подолякам и другой зелени ("а какая разница").
показати весь коментар
20.03.2022 13:08 Відповісти
Для большинства жителей городов-Героев Харькова и Мариуполя родной язык - русский. Это ты, Остап, будешь им указывать на каком языке они должны говорить?
Не исключаю, что в 2014 спешное принятие сразу после Майдана языкового закона (потом отмененного, но свою роль сыгравшего) было скоординировано с путинским планом "спецоперации" по захвату Крыма, как мероприятие, направленное на якобы отторжение нашим государством своих граждан.
Ваше суждение, Остап, считаю ошибочным. В этот тяжелый для Украины час надо сплачивать народ, а не указывать: ты не такой, ты не наш.
показати весь коментар
20.03.2022 12:59 Відповісти
Кто и когда запрещал им говорить на любом языке? Просто во всем мире есть понятие "государственный язык" - это который используется в гос. органах и докементообороте. Что тебе не нравится?
показати весь коментар
20.03.2022 13:11 Відповісти
Юрий Сергеев 9781ec1d

"В этот тяжелый для Украины час надо"
хотя бы попытаться понять, что означает термин - "государственный язык",
а не петь песни расейских пропагандонов.
Для особо "одаренных" - говорить можно на любом языке, хоть на идиш, хоть хинди.

Тыкать, мелкое хамло будешь своей жАне, если она у такого убогого есть.
показати весь коментар
20.03.2022 18:58 Відповісти
Шо ты перепечатуешь , что давно написали. самый умный? брысь отсюда
показати весь коментар
20.03.2022 11:38 Відповісти
Да я хоть 100 раз это перепечатаю, чтобы каждый украинец знал, о чем договариваются за нашими спинами.

А насчет "брысь", так я не к тебе домой пришел, чтоб ты мне брыськал.
Здесь твои и мои права одинаковы, так что стули писок, РАШ
показати весь коментар
20.03.2022 11:52 Відповісти
Путин выдвинул еще два требования, которые были "самыми сложными вопросами" -

признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса.

показати весь коментар
20.03.2022 11:30 Відповісти
я посмотрю как зеленский попробует такое подписать...
показати весь коментар
20.03.2022 11:34 Відповісти
ємрак, подоляк і арестович готоються до сдачі інтересів України, дивлячись на те що останні два дибіли мелять всю цю неделю, при тому що Велика Британія а також США кажуть що не бачать ознак ***** про щось домовлятись.
показати весь коментар
20.03.2022 11:40 Відповісти
Чавушоглу , а может вы турки отдадите курдам свою территорию на востоке Турции, где они веками живут и потом давайте еще мирно с ними договаривайтесь. А всему миру как бы пох будет, договаривайтесь мирно себе там за своей же как бы территории
показати весь коментар
20.03.2022 11:42 Відповісти
Запам'ятайте, якщо не знищити загрозу зараз, то вони врахують свої помилки, проаналізують декілька варіантів і вдарять з потроєнною силою. Як це було неодноразово з 2009 року по тепер.
Немає віри, а ні їх словам, а ні тому паперу на якому вони їх напишуть.
показати весь коментар
20.03.2022 11:54 Відповісти
Всяке зближення з Mосквою щодо важливих і критичних питань неминуче наближує громадянина Зеленського до білого рефрижератора з червоним написом «Nach Rostow».
показати весь коментар
20.03.2022 12:03 Відповісти
Мальчик хочет в Ростов
показати весь коментар
20.03.2022 12:08 Відповісти

"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
показати весь коментар
20.03.2022 12:31 Відповісти
Нехай лише спробують, і зближення з кацапами на концерті кобзона буде!
показати весь коментар
20.03.2022 12:52 Відповісти
Зеленский спешит подписать мировую с ****** с неразгромными для рашки условиями, пока ***** не раздавили совсем.
Понятно, что дети Зеленского не связывают свою жизнь с Украиной.
А как же быть с нашими детьми? Какое наследство мы оставим? Безумную тварь по соседству, которой поле мировой снимут санкции, которая залижет раны и нападёт опять?
Постоянно Украина делает одни и те же ошибки, постоянно у нас льется кровь!
Никто не побеждал украинцев, украинцев всегда ПРЕДАВАЛИ внутренние гниды.
Договора с Рашкой, не стоят даже той бумаги, на которой составлены!
У Украины УЖЕ БЫЛ ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС! И это вылилось в большую кровь, разрушения и геноцид СЕЙЧАС!
показати весь коментар
20.03.2022 15:17 Відповісти
https://www.facebook.com/100000443657938/posts/5336386506386085/?app=fbl
показати весь коментар
20.03.2022 15:44 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 