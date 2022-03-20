Київ та Москва зблизилися щодо важливих і критичних питань на перемовинах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу

Існує зближення позицій української та російської сторін на перемовинах щодо важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні лідерів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів в інтерв'ю виданню Hurriyet.

Коментуючи можливість встановлення режиму припинення вогню, він зазначив: "Якщо сторони не відступлять зі своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємося на припинення вогню. Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо".

Крім того, Чавушоглу не виключає можливості зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

"Якщо буде мир, якщо буде домовленість, вони обов’язково зустрінуться", - зауважив турецький міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна не піде на компроміс в обмін на незалежність і цілісність, - Єрмак