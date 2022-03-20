Київ та Москва зблизилися щодо важливих і критичних питань на перемовинах, - глава МЗС Туреччини Чавушоглу
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Існує зближення позицій української та російської сторін на перемовинах щодо важливих і критичних питань. Зокрема, ми бачимо, що вони майже погоджуються щодо перших чотирьох пунктів. Деякі питання потрібно вирішувати на рівні лідерів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу розповів в інтерв'ю виданню Hurriyet.
Коментуючи можливість встановлення режиму припинення вогню, він зазначив: "Якщо сторони не відступлять зі своїх нинішніх позицій, можна сказати, що ми сподіваємося на припинення вогню. Між лідерами є відкриті канали. Це тепер відомо".
Крім того, Чавушоглу не виключає можливості зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна.
"Якщо буде мир, якщо буде домовленість, вони обов’язково зустрінуться", - зауважив турецький міністр.
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А зелені гниди готують ганебну капітуляцію Україні.
в ГААЗІ І!!!!
Микола Княжицький
Хтось підсунув Зеленському на підпис указ про затвердження рішення РНБО, відповідно до якого мовити виефірі мають право лише Інтер, Плюси, Україна і ICTV, які роблять спільний марафон.
Вороги у владі штовхають президента не на боротьбу з Росією 24, яку включили у Мелітополі, а на боротьбу з українськими патріотичними каналами, які на відміну від Інтера не підтримували ОПЗЖ і не прославляли агресора.
Це незаконно і несправедливо.
Еспресо, наприклад серед партнерів має BBC , Радіо Свобода , France 24 інших міжнародних партнерів.
Еспресо транслюють кабельні мережі Європи і багатьох інших континентів.
Я особисто звернуся з цього приводу до усіх депутатів Європарламенту, Конгресу і Сенату США, парламентів країн ЄС.
Я готовий підтримати Зеленського і підтримую у спільній боротьбі з агресором.
Але ця боротьба за демократичний світ, а не за диктатуру.
PS. Останній раз Еспресо закривав Янукович. На Майдані. Не вийшло.
У Путіна і його союзників, які підсунули цей указ Зеленському теж не вийде.
Сподіваюся, Зеленський вижене ініціаторів цього указу за «русскім кораблем».
Тобто майже погодилися на демілітаризацію, "денаціфікацію" та російську другою державною....
Пля, какой харошій наш Бубачка, вєдь нє сбєжал і вєддьот сєбя дастойна.... І толька парахаботи на нєго нагаварівают....
Люся, Подоляк, Стефанчук, Чавушоглу...
для этого и окружили мариуполь, чтобы хоть как то шантажировать
убийством целого города
значит нейтральный статус у украины должен быть, а рашка с одк так остается
еще и союзное государство
в чем уступки рашки в сторону украины?
про крым и донбасс специально не говорят, потому что там сразу будет понятно
что в этих пунктах их нет
хотят быстро остановиться и заморозить на этой ситуации
а потом как в приднестровье 30 лет просить вывести войска???
нет уж, только попробуй зеля че то подписать
ты не царь и не бессмертный
требуем !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
все переговоры должны проводиться в открытом режимке!!!!!!!!!!!!!!
что это за 4 пункта из 15ти
и где в них компромис?
рашка не перестала на своих каналах всех украинцев называть "нациками, националистами"
не перестала врать что "армия днр" че то там захватила
не перестала врать что "всу убивает мирных жителей"
они хотят сейчас быстро закончить, чтобы последствия от санкций пока еще не все прочувствовали
можно было как то быковать
но разве санкции снимут если даже зелю заставят подписать такое?
У Путина нашлись факторы, которые, по его словам, необходимо решить до того, как могут состояться какие-либо переговоры на уровне глав государств.
Во-первых, это нейтралитет Украины, то есть ее отказ от членства в НАТО.
Во-вторых, разоружение и взаимные гарантии безопасности в контексте австрийской модели.
В-третьих, процесс, который российская сторона называет "денацификацией", устранение препятствий для широкого использования русского языка в Украине.
СЧИТАЕТСЯ, ЧТО
ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
ДОСТИГНУТ НЕКОТОРЫЙ ПРОГРЕСС ПО ПЕРВЫМ ЧЕТЫРЕМ СТАТЬЯМ !!!!!!
ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ПЕРЕГОВОРОВ.
посылают по нужному адресу окупантов, а они тупые и этого не пойму
сколько можно эту мульку про русский язык тянуть....
тут главное отказ от членства нато, т.к. в любом другом случае
рашисты снова нападут
они тысячями гибнуть, а подоляк и прочие идут на уступки
это что за саботаж???
если они с властью зе не перестают на "денацификацию"
то кто их устроит? бойко и азаров что ли?
Все інше побічне.
О государственном языке Российской Федерации
Статья 1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации
В соответствии с Конституцией Российской ФедерациИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЯЗЫКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВСЕЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ЯВЛЯЕТСЯ РУССКИЙ ЯЗЫК.
Так почему эти подонки указывают нам какой язык у нас должен быть государственным на всей нашей территории?
национальных автономий, а госязык один для всех.
Как говорил Шевченко про парашу, что там "на всіх язиках все мовчить".
Пусть не указывают нам, как нам говорить и что нам делать в своей стране.
И слово же какое мерзкое придумали "денацификация".
Чем-то явно фашистским смердит
Не исключаю, что в 2014 спешное принятие сразу после Майдана языкового закона (потом отмененного, но свою роль сыгравшего) было скоординировано с путинским планом "спецоперации" по захвату Крыма, как мероприятие, направленное на якобы отторжение нашим государством своих граждан.
Ваше суждение, Остап, считаю ошибочным. В этот тяжелый для Украины час надо сплачивать народ, а не указывать: ты не такой, ты не наш.
"В этот тяжелый для Украины час надо"
хотя бы попытаться понять, что означает термин - "государственный язык",
а не петь песни расейских пропагандонов.
Для особо "одаренных" - говорить можно на любом языке, хоть на идиш, хоть хинди.
Тыкать, мелкое хамло будешь своей жАне, если она у такого убогого есть.
А насчет "брысь", так я не к тебе домой пришел, чтоб ты мне брыськал.
Здесь твои и мои права одинаковы, так что стули писок, РАШ
признание Киевом аннексии Крыма и двух т.н. "республик" Донбасса.
Немає віри, а ні їх словам, а ні тому паперу на якому вони їх напишуть.
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Понятно, что дети Зеленского не связывают свою жизнь с Украиной.
А как же быть с нашими детьми? Какое наследство мы оставим? Безумную тварь по соседству, которой поле мировой снимут санкции, которая залижет раны и нападёт опять?
Постоянно Украина делает одни и те же ошибки, постоянно у нас льется кровь!
Никто не побеждал украинцев, украинцев всегда ПРЕДАВАЛИ внутренние гниды.
Договора с Рашкой, не стоят даже той бумаги, на которой составлены!
У Украины УЖЕ БЫЛ ВНЕБЛОКОВЫЙ СТАТУС! И это вылилось в большую кровь, разрушения и геноцид СЕЙЧАС!