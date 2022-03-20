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Активісти продовжують блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 45 кілометрів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фури

Українські та польські активісти, що вимагають повної заборони торгівлі з РФ, домоглися того, щоби за минулу добу та за час від початку неділі кордон не перетнула жодна фура із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.

Про це розповіла представниця ініціативної групи Наталія Панченко, що перебуває на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.

Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо. "У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність, тому ми блокуємо саме його і вітаємо активістів у Бобровніках теж організовувати блокаду. Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Активісти поновили блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 22 кілометри. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора. Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.

Між тим, через триваючу блокаду різко накопичилася черга з вантажівок, які прямували до Білорусі. За даними Гугл-карт, які відслідковують активісти, черга тягнеться до сіл, розташованих за 45 км до кордону.

Наразі водії не поспішають переспрямовувати вантажівки в об’їзд, через Литву, очевидно розраховуючи на зняття блокади. Між тим, активісти звертаються до поляків з проханням про підкріплення.

Як повідомлялося, тиждень тому активісти три доби блокували фури на кордоні Польщі, однак згодом Поліція Польщі відтіснила їх від кордону.

У суботу вони поновили блокаду польсько-білоруського кордону.
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Топ коментарі
+69
если бы не активисты , то мы бы и не знали какие " строгие " санкции ввёл Запад против Рахи .
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20.03.2022 10:35
+38
Ну і де ті торгові санкції?
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20.03.2022 10:36
+34
Шана та дяка.
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20.03.2022 10:36
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если бы не активисты , то мы бы и не знали какие " строгие " санкции ввёл Запад против Рахи .
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20.03.2022 10:35 Відповісти
Ну і де ті торгові санкції?
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20.03.2022 10:36 Відповісти
от власне..так говорили за санкції що товарообіг йде на повну..невідомо шо ще йде по ЖД
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20.03.2022 10:42 Відповісти
торгові санкції проти рашистських компаній.Окремих.

поки що,на жаль,всієї торгівлі не стосується.

АЛЕ ПЕРЕД ТИМ ,ЯК ЗВИНУВАЧУВАТИ,ПАТРІОТИ,ОСОБЛИВО ПРИХИЛЬНИКИ пОРОШЕНКО,пригадаймо,я к після анексії Криму торгівля з рашкостаном ПРОДОВЖУВАЛАСЬ.(
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20.03.2022 10:47 Відповісти
А ти чий прихильник?
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20.03.2022 11:17 Відповісти
Воно провокатор .. Ти ж бачиш , тут обговорюється тема торгівля Європи і паРаші , а воно гнида , сюди пробує приліпити Порошенка .
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20.03.2022 11:22 Відповісти
Тобто - звинувачувати Європу у фактичній - відсутності торгівельних санкцій проти кацапів , порохоботам ніззя . .? Знову починається - старая пєсня о главном - а ліпєцка хвабрика , а бариги на крові і всьо такоє ??
Ту ти й дебіл , пц .!! . Невиліковний ..
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20.03.2022 11:20 Відповісти
Да у всьому винний Поршенко! Це він 3 роки не давав "найвеличнішому" виконувати ДОЗ, змушував пиляти бюджет на шляхах и не фінансувати армію, заморозити ракетні програми. Це Порошенко не давав зе і його монобільшості підвищувати обороноздатність країни. Днюха ермака, лижі в Буковелі, "готуймося на шашлики" перед війною- це все Порошенко.
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20.03.2022 11:44 Відповісти
Шана та дяка.
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20.03.2022 10:36 Відповісти
Викладіть ті фури літерою Z до Лісабону.
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20.03.2022 10:38 Відповісти
Навіщо їх блокувати. Колеса порізали, шланги порізали та хай їдуть з Богом.
Можно висмикнути чеку на причепі та нехай їдуть собі в рашку
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20.03.2022 10:42 Відповісти
Кто то нас ****, ведь санкции, логично фур не должно быть, значит если они есть, мы можем их национализировать, как минимум потому что это контрабанда
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20.03.2022 10:42 Відповісти
не подобаються мені всякі "сергейніколайовічі" вже по імені.. але щоб інші прочитали -- там санкції передбачають виконання попередніх контрактів. Така позиція влади країн, що прийняли санкції. Вірно роблять активісти -- блокування вантажів в демократичних країнах сповна допускається їхніми ж принципами.
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20.03.2022 10:46 Відповісти
спускайте їм колеса! бо поліцаї в кінці кінців їм дають зелену дорогу. Бити не мож, різати колеса теж не мож -- то правопорушення. А спустити колеса -- навіть на ********* не тягне...
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20.03.2022 10:43 Відповісти
В любом грузовом авто, есть компрессор. И какой смысл?
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20.03.2022 10:57 Відповісти
Час, який буде виграний. Та й не усі колеса можна буде лише компресором накачати- деякі можуть повистрелювати.
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20.03.2022 11:05 Відповісти
Ничего не "повыстреливает", кстати, и машины и груз застрахованы, в итоге - влетят европейские страховщики.
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20.03.2022 11:07 Відповісти
Не їб*.
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20.03.2022 11:16 Відповісти
Странно. А я думал что надо создавать проблемы цапам, а не союзникам....
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20.03.2022 11:20 Відповісти
Не плутай бізнес країн-созників з їх урядами. І не маніпулюй- не на того нарвався.
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20.03.2022 11:23 Відповісти
Пока манипулируешь только ты, т.к. за нарушение договоров, взгреют контрактеров именно правительства стран-союзников.
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Мене не цікавить доля бізнесів, які заробляють гроші на рашці.
А ото чого це хвилює тебе- є питання...
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20.03.2022 11:38 Відповісти
Передергивать вас подоляк учит?
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20.03.2022 11:45 Відповісти
Ні- скоріше, він міг у мене вчитися. Так що щезни.
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20.03.2022 11:51 Відповісти
Я так и понял. Ботяры подоляка туповаты, как и их лохторат
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20.03.2022 11:53 Відповісти
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20.03.2022 11:54 Відповісти
Страховики знають, які вантажі вони страхують? Гроші не пахнуть?
Тоді це їхні проблеми.
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20.03.2022 11:29 Відповісти
А вы знаете, что такое CMR?
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20.03.2022 11:32 Відповісти
згоден, залишається один варіант, міст через Буг
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20.03.2022 11:42 Відповісти
страховики просто піднімуть ціни для вантажів в рашку..

ЦЕ ЯКЩО ГНИЛА ЄВРОПА НЕ НАВАЖИТЬСЯ ВІДМОВИТИСЬ ВІД СМЕРДЮЧОГО РУ***
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20.03.2022 11:55 Відповісти
Так о том и речь, идея блокировки правильная, только не с того конца взялись
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20.03.2022 12:00 Відповісти
Шановний Ви собі уявляете скільки піде часу щоби напомпувати повітря до 12 коліс на загруженій фурі?
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20.03.2022 11:43 Відповісти
Да. Приезжает техничка, и примерно за 15 минут - машина в строю.
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20.03.2022 11:47 Відповісти
Очередь в 45 км ...где столько техничек наберется?
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20.03.2022 11:50 Відповісти
а хто її пустить)
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20.03.2022 11:53 Відповісти
Понимаешь, могут и не пустить. Просто за порчу и груза, и авто заплатят страховщики, европейские.
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20.03.2022 11:57 Відповісти
-компанія перевізник - раша , страховка - рашистська . Правильно блокують машини ординцям .
Навіть нема що обговорювати та захищати московію.
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20.03.2022 13:28 Відповісти
"-компанія перевізник - раша" - согласен, "страховка - рашистська " - нет. Обговаривать есть что, например бойкот грузоотправителей, и блокаду параши. но это немного другой уровень. А так, шум есть, да, только ущерб минимальный.
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20.03.2022 13:37 Відповісти
- як-що нічого не робити , московити будуть продовжувати викручувати руки європейцям посиланням на закони . Та нам чекать ніколи - правильно роблять протестуючі блокуючи росо-трафік та страховиків з мордора .
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20.03.2022 13:43 Відповісти
Вы не поверите...
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20.03.2022 11:54 Відповісти
Нема там чим розуміти, Юзер тут на роботі.
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20.03.2022 11:52 Відповісти
О как? Сказал "учитель" подоляка?
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20.03.2022 11:55 Відповісти
А ЯКИМ КІНЦЕМ ТУТ Подоляк?
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20.03.2022 11:57 Відповісти
Uzer Uzer

Передергивать вас подоляк учит?

20.03.2022 11:45 Відповісти Видалити

Планшет Студента

Ні- скоріше, він міг у мене вчитися. Так що щезни.
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20.03.2022 12:01 Відповісти
Слава Україні!Слава Украинцам!!!
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20.03.2022 10:43 Відповісти
Москальня воювати може тільки м'ясом і ракетами, а у нас навіть баби голими руками їм більше втрат наносять.
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20.03.2022 10:44 Відповісти
всі баби на московщині, бабою називали вони колись таку здорову фігню якою забивали сваї у землю ще за часів царя-гороха. В Україні , у нас жіночки.
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Погоджуюсь.
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20.03.2022 10:56 Відповісти
Украинцы режьте смело колеса и тенты русским и белорусам, бейте морды и не слушайте мы не причем, я вне политики и тд. Мы в Украине отобьемся от орды, а за вами второй фронт. Их заработанные деньги не должны идти в фашистскую орду, пусть возвращаются в свой мордор и пожинают прелести жизни при Путине. За детей Мариуполя!
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20.03.2022 10:44 Відповісти
БУЛО ВІДЕО.

ЕФЕКТИВНІШЕ ЗБИВАТИ ДАТЧИКИ І РІЗАТИ ПРОВОДИ ПІД КАПОТОМ-МАШИНА НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ.
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20.03.2022 10:49 Відповісти
" ПІД КАПОТОМ" - очешуенно Капот в бескапотнике, это кабина.
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20.03.2022 10:58 Відповісти
))) отрезать значит кабину от хвоста
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20.03.2022 11:01 Відповісти
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20.03.2022 11:04 Відповісти
)
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20.03.2022 11:52 Відповісти
Правильно, нехай москалі з білорусами сосуть пуй, а не жруть європейські харчі
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20.03.2022 10:45 Відповісти
Под видом транзита всё это идёт в РФ,
чтобы тамошние крепостные поменьше замечали войну в Украине.
Прекратить всякую торговлю с агрессором!
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20.03.2022 10:46 Відповісти
Треба просто зобов'язати їх їхати через Україну з розвантаженням у Львові і завантаженням трупами під Харковом.
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20.03.2022 10:46 Відповісти
ВСІ ЦІ ФАНТІЗІЇ-треба..потрібно..необхідно- гівно варті .
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Форум для обговорення варіантів, навіть самих фантастичних. Маєте свою думку запропонуйте, люди обговорять. А просто обісрати не аргументуючи і нічого не зпропонувати це більше схоже на флуд.
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20.03.2022 10:56 Відповісти
Польща планує блокувати наземний і морський транзить товарів у мордор та білорусь.
https://www.youtube.com/watch?v=iNn4gjuD6XU
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20.03.2022 10:46 Відповісти
Що це за такі срані санкції і куди дивиться уряд Польші? Хлопцям велика подяка
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20.03.2022 10:47 Відповісти
Польша в ЄС і кордон цей як кордон ЄС, то му польський уряд дипломатично зараз намогається це неподобство припинити.
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20.03.2022 10:50 Відповісти
Подивимось, щоб не було так як з винищувачими.
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20.03.2022 10:52 Відповісти
літаки Байден заветував, після того як боррель язиком ляпнув і журналісти це все рознесли.
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20.03.2022 11:01 Відповісти
Якщо б Байден хотів, то літаки були б в Україні і про це ніхто б не знав. На більшість його дій, його ********** конгрес. Конгресмени критикують його за повільність та інш., а наносі вибори.
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20.03.2022 11:26 Відповісти
Васильку..ти зараз договоришся,бл..дь..(

до того,що Україна розв"язала війну,наперед не капітулювавши..
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20.03.2022 10:53 Відповісти
поїбало пану щось?
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20.03.2022 10:59 Відповісти
поправ гугл-перекладач уїб..не пане!
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20.03.2022 12:00 Відповісти
"Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко."
Невистачає людей?ООН повідомляє,що у Польщі перебуває 2 млн біженців з України.
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Ти правий, до 100 активістів з понад 2 млн. біженців, та незнаю скількох млн. українських робітників у Польші.
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20.03.2022 11:14 Відповісти
Треба підпалити першу та останню машину
а потім польські поліції повинні виписувати кару мацкальським водіям
за те що обсцікають окресні ліси
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20.03.2022 11:01 Відповісти
активісти звертаються до поляків з проханням про підкріплення.

****, в Польщі півмільйона заробітчан і мільйон біженців. Невже так важко відірвати свої дупи від тєліка і вийти на допомогу Україні у вихідний день?! А потім на мене ображаються, що я називаю тих хто втік у Польщу мити панські дупи - заробітчанським бидлом.
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20.03.2022 11:05 Відповісти
Есть два варианта, либо конфисковать все в пользу Украины , либо спалить все к ******, санкционка все таки
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20.03.2022 11:16 Відповісти
Завернути їх на пункти пропуску через Україну, вони ж працюють!..
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20.03.2022 11:34 Відповісти
"Недружні держави" чекають, коли Росії першою почне війну конфіскацій.
Це нагадує старий прийом: відкривати вогонь по ворогові, коли той підійде ближче. Тому США і дозволили Росії сплатити 16 березня частину її держборг у 117 млн. доларів з тих 315 млрд., які у них лежать замороженими.

Так само вони дозволять Росії наприкінці березня передати їм ще 640 млн. з американської "морозильної камери". Занадто малі обидва ці платежі навіть до мільярда не дотягують, щоб відхилятися від генерального плану. Чи дозволять вони взяти Росії у квітні з "морозилки" два мільярди, буде заздрість мінімум від двох факторів: результатів українсько-російських переговорів і від того, почнуть рашисти конфіскацію літаків чи НІ

.https://news.obozrevatel.com/russia/ukraina-stavit-rossiyu-na-schetchik.htm
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20.03.2022 11:49 Відповісти
Молодцы, но чем блокировать, лучше просто поснимать колеса. Вернуть после окончания *********** рейха.
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20.03.2022 11:50 Відповісти
Заблокували проїзд ну і що? Якби би ми конфісковували товар вантажівок для потреб України у військовому стані це би було набагато корисніше для нас,а для ворога навпаки.Слава Україні.
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20.03.2022 11:52 Відповісти
конфіскація ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ НЕЗАКОННА.

ПОЛЬЩА,ЄС не у Війні.
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20.03.2022 11:59 Відповісти
Потрібно звертатись до нашої влади за сценарієм конфіскату у рашки , може будуть рухатись більше .
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20.03.2022 13:38 Відповісти
Молодцы! Это очень эффективно!!!

Политики не состоятельны. Они политические импотенты. Только пустые слова 8 лет. Никаких действий разумных. Их дома не бомбят! Их дети не в окопах. Они или продажны, или глупы.

Не известно, что еще страшнее!
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Коктелі Фури горітемуть яскраво і швидка
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20.03.2022 12:12 Відповісти
Есть предложение. Товары в рос фурах заменить из 200. Может так получится вернуть их на родину!

Слава Украине!
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20.03.2022 12:14 Відповісти
може ці фури перенаправляти на наш кордон, якісь товари можуть згодитися, та і для авто знайдеться застосування, можна трупи фашистів вивозити.
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20.03.2022 12:20 Відповісти
тю, 2-х нереформированных таможенников с Украины и не нужно никакой блокады. Что бы каждую коробку вскрывали и проверяли )))
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20.03.2022 12:46 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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20.03.2022 13:51 Відповісти
Перенаправляйте ті фури через Україну. Тут вантаж кофіскувати, загрузити трупами і заодно провести екскурсію водіям. Нехай побачать за що до них таке відношення
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20.03.2022 15:03 Відповісти
 
 