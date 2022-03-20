Активісти продовжують блокаду російських та білоруських фур на польському кордоні: черга з вантажівок розтяглася вже на 45 кілометрів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські та польські активісти, що вимагають повної заборони торгівлі з РФ, домоглися того, щоби за минулу добу та за час від початку неділі кордон не перетнула жодна фура із товарами, які прямують до Білорусі та Росії.
Про це розповіла представниця ініціативної групи Наталія Панченко, що перебуває на кордоні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Це вже вдруге за останній тиждень, коли зусиллями активістів вдається перекрити рух вантажівок через кордон.
Активісти заблокували лише один з пунктів пропуску, але в умовах обмежень, що діють на кордоні від минулого року, цього виявилося достатньо. "У Польщі зараз працює всього два пункти перетину польсько-білоруського кордону: Кукурикі і Бобровнікі. Перший пункт пропуску має більшу пропускну здатність, тому ми блокуємо саме його і вітаємо активістів у Бобровніках теж організовувати блокаду. Найкраще було б перекрити обидва ці пункти одночасно, але поки на два переходи не вистачає людей", - пояснила Панченко.
Активісти вимагають від уряду Польщі та від влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора. Ці вимоги вже знайшли відгук у Варшаві: прем’єр Польщі закликав ЄС повністю заборонити торгівлю з Росією.
Між тим, через триваючу блокаду різко накопичилася черга з вантажівок, які прямували до Білорусі. За даними Гугл-карт, які відслідковують активісти, черга тягнеться до сіл, розташованих за 45 км до кордону.
Наразі водії не поспішають переспрямовувати вантажівки в об’їзд, через Литву, очевидно розраховуючи на зняття блокади. Між тим, активісти звертаються до поляків з проханням про підкріплення.
Як повідомлялося, тиждень тому активісти три доби блокували фури на кордоні Польщі, однак згодом Поліція Польщі відтіснила їх від кордону.
У суботу вони поновили блокаду польсько-білоруського кордону.
Будь ласка, зачекайте...
поки що,на жаль,всієї торгівлі не стосується.
АЛЕ ПЕРЕД ТИМ ,ЯК ЗВИНУВАЧУВАТИ,ПАТРІОТИ,ОСОБЛИВО ПРИХИЛЬНИКИ пОРОШЕНКО,пригадаймо,я к після анексії Криму торгівля з рашкостаном ПРОДОВЖУВАЛАСЬ.(
Ту ти й дебіл , пц .!! . Невиліковний ..
Можно висмикнути чеку на причепі та нехай їдуть собі в рашку
А ото чого це хвилює тебе- є питання...
Тоді це їхні проблеми.
ЦЕ ЯКЩО ГНИЛА ЄВРОПА НЕ НАВАЖИТЬСЯ ВІДМОВИТИСЬ ВІД СМЕРДЮЧОГО РУ***
Навіть нема що обговорювати та захищати московію.
Передергивать вас подоляк учит?
20.03.2022 11:45 Відповісти Видалити
Планшет Студента
Ні- скоріше, він міг у мене вчитися. Так що щезни.
ЕФЕКТИВНІШЕ ЗБИВАТИ ДАТЧИКИ І РІЗАТИ ПРОВОДИ ПІД КАПОТОМ-МАШИНА НЕ ЗАВЕДЕТЬСЯ.
чтобы тамошние крепостные поменьше замечали войну в Украине.
Прекратить всякую торговлю с агрессором!
https://www.youtube.com/watch?v=iNn4gjuD6XU
до того,що Україна розв"язала війну,наперед не капітулювавши..
уїб..не пане!
Невистачає людей?ООН повідомляє,що у Польщі перебуває 2 млн біженців з України.
а потім польські поліції повинні виписувати кару мацкальським водіям
за те що обсцікають окресні ліси
****, в Польщі півмільйона заробітчан і мільйон біженців. Невже так важко відірвати свої дупи від тєліка і вийти на допомогу Україні у вихідний день?! А потім на мене ображаються, що я називаю тих хто втік у Польщу мити панські дупи - заробітчанським бидлом.
Це нагадує старий прийом: відкривати вогонь по ворогові, коли той підійде ближче. Тому США і дозволили Росії сплатити 16 березня частину її держборг у 117 млн. доларів з тих 315 млрд., які у них лежать замороженими.
Так само вони дозволять Росії наприкінці березня передати їм ще 640 млн. з американської "морозильної камери". Занадто малі обидва ці платежі навіть до мільярда не дотягують, щоб відхилятися від генерального плану. Чи дозволять вони взяти Росії у квітні з "морозилки" два мільярди, буде заздрість мінімум від двох факторів: результатів українсько-російських переговорів і від того, почнуть рашисти конфіскацію літаків чи НІ
.https://news.obozrevatel.com/russia/ukraina-stavit-rossiyu-na-schetchik.htm
ПОЛЬЩА,ЄС не у Війні.
Политики не состоятельны. Они политические импотенты. Только пустые слова 8 лет. Никаких действий разумных. Их дома не бомбят! Их дети не в окопах. Они или продажны, или глупы.
Не известно, что еще страшнее!
Слава Украине!