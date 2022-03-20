Маємо обстріли Ніжина і хаотичні постійні обстріли Чернігова. Ворог, агонізуючи, завдає удару по цивільній інфраструктурі, - Чаус

Війська РФ обстріляли Ніжин. Крім того, вони постійно хаотично обстрілюють Чернігів.

Про це повідомив у зверненні голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо обстріли міста Ніжин і хаотичні постійні обстріли Чернігова. Це агоністичні обстріли. Москальська мразота продовжує втрачати багато ресурсів, як у техніці, так і в людях. Збройні Сили України завдають їм нищівних ударів й ворог, агонізуючи, розстрілює цивільну інфраструктуру", - сказав він.

За словами очільника регіону, аварійні комунальні служби працюють для відновлення газо- та світлопостачання. В деякі громади Чернігівської області сьогодні збираються доставити гуманітарну допомогу.

"На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема", - додав очільник ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти б’ють по цивільних об’єктах на Чернігівщині, - Чаус. ВIДЕО

"Ми скоро переможемо і будемо відновлювати наші міста в області", - резюмує він.