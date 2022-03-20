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Маємо обстріли Ніжина і хаотичні постійні обстріли Чернігова. Ворог, агонізуючи, завдає удару по цивільній інфраструктурі, - Чаус

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ обстріляли Ніжин. Крім того, вони постійно хаотично обстрілюють Чернігів.

Про це повідомив у зверненні голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо обстріли міста Ніжин і хаотичні постійні обстріли Чернігова. Це агоністичні обстріли. Москальська мразота продовжує втрачати багато ресурсів, як у техніці, так і в людях. Збройні Сили України завдають їм нищівних ударів й ворог, агонізуючи, розстрілює цивільну інфраструктуру", - сказав він.

За словами очільника регіону, аварійні комунальні служби працюють для відновлення газо- та світлопостачання. В деякі громади Чернігівської області сьогодні збираються доставити гуманітарну допомогу.

"На жаль, повторюсь, є громади, куди ми на сьогодні доїхати не можемо, і ми не знаємо, що там відбувається. Таке теж є і це прикро. Там ворог і доступу туди нема", - додав очільник ОВА.

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"Ми скоро переможемо і будемо відновлювати наші міста в області", - резюмує він.

Автор: Ірина Дашківська
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до початку перемовин знову будуть бомбардувати
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20.03.2022 10:48 Відповісти
Може я чогось не розумію, та чи можливо вичислити звідки йде вогонь і накрити цих падлюк?
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20.03.2022 11:09 Відповісти
Американці передавали Україні котр-батарейні радари, тому відповідь на питання цілком ствердна. Інше питання, чи мають такі радари оборонці Чернігова. Судячи зі звуків канонади, вони накривають кацапів десь на далеких підступах.
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20.03.2022 12:58 Відповісти
 
 