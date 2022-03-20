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Держприкордонслужба (4331) Маріуполь (2820) диверсія (275)

Прикордонники викрили диверсантів, які встановлювали на позиції ЗСУ в Маріуполі маячки, замасковані під ґаджети, – ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Прикордонники у Маріуполі викрили невідомих, котрі коригували вогонь окупантів за позиціями захисників міста маячками, замаскованими у цінні гаджети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.

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"Окрім відбиття атак ворога, прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у цінні ґаджети. Бійці прикордонного відомства помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку. У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту.

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Хай тепер ковтають їх і в степ.
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20.03.2022 11:18 Відповісти
Надеюсь,- расстреляли?
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20.03.2022 11:18 Відповісти
Справедливо було б знищити і тих,хто їх розставляв...По законам воєнного часу...
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20.03.2022 11:19 Відповісти
Ну навіщо так... Ну їхали... Ну з керуванням щось не те... ********* - і СЛАВА БОГУ !!!
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20.03.2022 11:53 Відповісти
Вот также и с казармой проделали суки! Люди, будьте бдительны, враг хитер и коварен. Ловите гадов!
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20.03.2022 11:24 Відповісти
Я бы ети маячки засунул етим диверсантам в карман и похоронил где то в поле всех вместе
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20.03.2022 11:31 Відповісти
Тепер треба поліції проводити опитування хто з людей знаходив цінні гаджети.адже по них знають де бомбосховища.
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20.03.2022 11:42 Відповісти
я сам гуманист . . . но в теперешнем положении у защитников Мариуполя нет выбора кроме как расстрелять предателей
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20.03.2022 12:31 Відповісти
хорошая новость . . . и главное в тему . . . потому что тема сейчас одна - победа в войне со страной Тундра
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гугл . . .
Элиты РФ хотят ликвидировать Путина, уже выбрали преемника - разведка
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20.03.2022 12:33 Відповісти
 
 