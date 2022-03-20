Прикордонники викрили диверсантів, які встановлювали на позиції ЗСУ в Маріуполі маячки, замасковані під ґаджети, – ДПСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Прикордонники у Маріуполі викрили невідомих, котрі коригували вогонь окупантів за позиціями захисників міста маячками, замаскованими у цінні гаджети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Державну прикордонну службу.
"Окрім відбиття атак ворога, прикордонники викрили спробу коригування вогню за допомогою маячків, замаскованих у цінні ґаджети. Бійці прикордонного відомства помітили зупинку цивільного автомобіля неподалік позицій Сил оборони України. Невідомі залишили мобільний телефон та портативну музичну колонку. У кожному з цих пристроїв були заховані сигнальні передавачі, які прикордонники знищили на місці", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що військовослужбовці Держприкордонслужби з прикордонного загону та загону морської охорони боронять місто з перших днів і разом з бійцями ЗСУ та Нацгвардії дають відсіч військовим злочинцям, які з усіх боків оточили та ведуть вогонь по місту.
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