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Кремль здивований люттю українського спротиву і змушений перейти до стратегії виснаження, - Міноборони Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,оос,армія,воїн

Кремлю поки не вдалося досягти своїх первісних цілей в Україні, влада РФ здивована масштабами та люттю українського спротиву.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 березня заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.

"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження. Це, ймовірно, буде пов'язано з невибірковим застосуванням вогневої могутності, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та загострення гуманітарної кризи", – прогнозують у британському відомстві.

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Міноборони Великобританії наголошує, що президент РФ Володимир Путін посилив свій контроль над російськими ЗМІ.

"Кремль намагається контролювати наратив, відволікати увагу від оперативних проблем та приховувати від російського народу високі цифри російських втрат", – вважають британські силовики.
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Топ коментарі
+23
Вперше за 23 дні війни Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces доповіли про невиконання щоденного плану щодо утилізації російських повітряних цілей 🙁

У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.
Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!
Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги - ******* системи ППО та винищувачі.
Нині Повітряні Сили успішно б'ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.
Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде ******* техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів.
Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст!
Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!
🇺🇦Слава Україні! - Прайс https://t.me/PriceTimeBest/2835
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20.03.2022 11:25
+16
не ожидали они лять в кремле своём сраном. вы удоды вытащили многовековую ненависть и ярость, генетическую память,, наконецто мы отомстим на 500 лет страданий и унижений, русня дырявая
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20.03.2022 11:37
+9
ага. і що?
давайте, піднімайте хвилю, організовуйте їм ембарго!
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20.03.2022 11:25
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ага. і що?
давайте, піднімайте хвилю, організовуйте їм ембарго!
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20.03.2022 11:25 Відповісти
Вперше за 23 дні війни Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces доповіли про невиконання щоденного плану щодо утилізації російських повітряних цілей 🙁

У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.
Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!
Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги - ******* системи ППО та винищувачі.
Нині Повітряні Сили успішно б'ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.
Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде ******* техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів.
Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст!
Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!
🇺🇦Слава Україні! - Прайс https://t.me/PriceTimeBest/2835
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20.03.2022 11:25 Відповісти
тобто відношення збитих до кількості вильотів ЗБІЛЬШЕНО
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20.03.2022 11:34 Відповісти
Математично навпаки, кількість вертольотів до літаків збільшено ))
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20.03.2022 11:47 Відповісти
interesno....za schot kovo eti vot "asvaboditeli" "pobedili" v 2 mirovoi....na samom dele
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20.03.2022 11:27 Відповісти
там много факторов было. Огромные территории, отсутствие дорожной инфраструктуры (застревали в болотах), пушечное мясо, очень холодные зимы второй мировой, самоуверенность гитлера, проблемы с надежностью танков "тигр" и прочее. Да и компетентность совкового военного и политического руководства того времени была все же выше чем компетентность военного руководства нынешних рашистов.
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20.03.2022 12:13 Відповісти
ja pro "kavo" a ne "chevo"
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20.03.2022 12:17 Відповісти
Всiх націй,крім,кацапів.Про це,говорить кількість українських та білоруських фронтів у 2-й світовій.Москалі,це знають з архівів НКВД та інших,перевезених,чи спалених до московії після війни.Що за рахунок українського,людського ресурсу,вони зможуть взяти як Прибалтику,так і Польшу,Румунію і т.д.
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20.03.2022 12:17 Відповісти
Русня в основном отгребала почти во всех войнах кроме двух.
Это 1812 года и вторая мировая. На этом строится пропаганда «непобедимости» россии. Дело в том что и в одном и во втором случае засРашка побеждала в коалиции с развитыми странами.
а когда она рыпается сама против развитых стран или против самоотверженных и храбрых народов, то регулярно получает п#зды.
Последняя война с Украиной, до этого маленькая Чечня, до этого Афганистан, до этого русско-японская война (Цусима и тому подобное),
до этого в Крымская война с французами и англичанами ( нереальной п#зды получили, и так далее по истории. Самое смешное в том что сто лет воевали в русско-чукотской войне и проиграли. Разрушили все свои крепости (Анадыр и другие) и трусливо сь@бались. Чмошники они были и есть. Одно слово орки. Вот где им нет равных так это в подлости и жестокости. Но ничего, в этот раз мы руки им укоротим. Украинцы мирные и трудолюбивые люди. Но в этот раз они нас достали, суки.
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20.03.2022 13:46 Відповісти
slava Ukraine !
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Нам потрібні ПВО дальньої дві і пару сотень Байрактарів.
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20.03.2022 11:28 Відповісти
І БІЛЬШЕ АМУНІЦІЇ.)
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20.03.2022 11:35 Відповісти
Чем дальше - тем больше кажется, что во всех этих "похвалах" красной нитью проходит "они и так справляются, им не нужно серьёзное ПВО и самолёты".
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20.03.2022 11:30 Відповісти
Справились с обороною, но для освобождения нам нужно немного другое.
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20.03.2022 12:05 Відповісти
не ожидали они лять в кремле своём сраном. вы удоды вытащили многовековую ненависть и ярость, генетическую память,, наконецто мы отомстим на 500 лет страданий и унижений, русня дырявая
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20.03.2022 11:37 Відповісти
"кремль здивований люттю українського супротиву..." Да что вы говорите? Пердаки горят?. Цветов хотели? Получат на могилки, если останки опознают
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20.03.2022 11:40 Відповісти
Ніяких квітів, тільки бетон на гробках.
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20.03.2022 11:52 Відповісти
Ніякого бетону! Требанп їхніх могилах ставити туалети. Тільки такого пам'ятника вони варті.
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22.03.2022 16:13 Відповісти
Не згоден. Їхнього місця прикопування землею не повинен дізнатися ніхто і ніколи. Прикопали, і заборонили це місце, і забули за це місце.
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22.03.2022 18:21 Відповісти
Просити в лізінг байрактари, які має Азербайджан, зрозуміло якщо він на це піде.
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20.03.2022 11:40 Відповісти
Азербайджану ще своє робити ))
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20.03.2022 11:48 Відповісти
"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження. .Джерело: https://censor.net/ua/n3326985
Ну і дарма . У кацапні немає часу на цю стратегію . ПаРаша сама виснажується , мабуть - в рази швидше , бо її армія немає успіху і тому деморалізується , на економіку ********* починають діяти санкції , все йде шкереберть , а з армією України все ОК , вона успішно воює і трощить ворога , поповнення надходить ,, а допомога Україні від світу , ( фінанси , гуманітарка і озброєння ) навпаки - збільшується .
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20.03.2022 11:42 Відповісти
А хто ета сделал?
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20.03.2022 11:46 Відповісти
кремляди это все в масть она включила режим северной кареи и надо его оправдать перед быдлом както
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20.03.2022 12:00 Відповісти
Санкций по самые помидоры, и играть на истощение? Ну удачи, чё
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20.03.2022 12:52 Відповісти
 
 