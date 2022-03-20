Кремль здивований люттю українського спротиву і змушений перейти до стратегії виснаження, - Міноборони Великої Британії
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Кремлю поки не вдалося досягти своїх первісних цілей в Україні, влада РФ здивована масштабами та люттю українського спротиву.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це 19 березня заявили у Міністерстві оборони Великої Британії.
"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і тепер дотримується стратегії виснаження. Це, ймовірно, буде пов'язано з невибірковим застосуванням вогневої могутності, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та загострення гуманітарної кризи", – прогнозують у британському відомстві.
Міноборони Великобританії наголошує, що президент РФ Володимир Путін посилив свій контроль над російськими ЗМІ.
"Кремль намагається контролювати наратив, відволікати увагу від оперативних проблем та приховувати від російського народу високі цифри російських втрат", – вважають британські силовики.
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давайте, піднімайте хвилю, організовуйте їм ембарго!
У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів.
Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано!
Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги - ******* системи ППО та винищувачі.
Нині Повітряні Сили успішно б'ють окупантів зброєю 80-их років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню збою - гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках.
Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде ******* техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів.
Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст!
Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!
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Это 1812 года и вторая мировая. На этом строится пропаганда «непобедимости» россии. Дело в том что и в одном и во втором случае засРашка побеждала в коалиции с развитыми странами.
а когда она рыпается сама против развитых стран или против самоотверженных и храбрых народов, то регулярно получает п#зды.
Последняя война с Украиной, до этого маленькая Чечня, до этого Афганистан, до этого русско-японская война (Цусима и тому подобное),
до этого в Крымская война с французами и англичанами ( нереальной п#зды получили, и так далее по истории. Самое смешное в том что сто лет воевали в русско-чукотской войне и проиграли. Разрушили все свои крепости (Анадыр и другие) и трусливо сь@бались. Чмошники они были и есть. Одно слово орки. Вот где им нет равных так это в подлости и жестокости. Но ничего, в этот раз мы руки им укоротим. Украинцы мирные и трудолюбивые люди. Но в этот раз они нас достали, суки.
Ну і дарма . У кацапні немає часу на цю стратегію . ПаРаша сама виснажується , мабуть - в рази швидше , бо її армія немає успіху і тому деморалізується , на економіку ********* починають діяти санкції , все йде шкереберть , а з армією України все ОК , вона успішно воює і трощить ворога , поповнення надходить ,, а допомога Україні від світу , ( фінанси , гуманітарка і озброєння ) навпаки - збільшується .