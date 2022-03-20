Ймовірність нападу з Білорусі на Волинському напрямку є високою, - Генштаб ЗСУ

Загроза наступу військ з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою, проте українські захисники готові дати відсіч.

Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Загроза наступу з республіки білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", - заявили в Генштабі.

Як повідомлялося, раніше у МВС проінформували, що російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоб з певними силами спробувати проникнути на територію України.

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