Ймовірність нападу з Білорусі на Волинському напрямку є високою, - Генштаб ЗСУ
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Загроза наступу військ з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою, проте українські захисники готові дати відсіч.
Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Загроза наступу з республіки білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", - заявили в Генштабі.
Як повідомлялося, раніше у МВС проінформували, що російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоб з певними силами спробувати проникнути на територію України.
Топ коментарі
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И находятся же идиоты, которые всё это лайкают...
З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
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Серёженька, дорогой, если снаряд находился В пушке, то "стрельнуть" он мог только ИЗ пушки. "Стрельнуть" С пушки он мог только в том случае, если кто-то забыл его лежащим НА пушке сверху. Ну, не знаю, на солнце, может, перегрелся или по нему кто-то йо*нул нечаянно - ХЗ.
Посыл, основная мысль, я бы даже сказала - месседж Вашего произведения, конечно, очень хорош, но вот над текстом стоит ещё поработать, бо глаза вытекают....
В-ИЗ НА-С
А офіцерам і солдатам Білорусі слід втовкти в голову, що не варто здихати за ідеї психопата із кремлівського бункера. Навіть населення мордору уникає мобілізації, тоді на х... це білорусам.
Чим їм завинили українці? Тим, що приймали їхніх біженців після аварії на ЧАЕС у 1986 році.
Но если бульбофюрер таки введет войска в Украину, тогда будет не до толеранности.
Надеюсь, что это просто подростковая глупость, а не попытка провокации...
Лучше процитирую саму сводку ГШ:
Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.