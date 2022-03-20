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Ймовірність нападу з Білорусі на Волинському напрямку є високою, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Загроза наступу військ з республіки Білорусь на Волинському напрямку є високою, проте українські захисники готові дати відсіч.

Про це розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

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"Загроза наступу з республіки білорусь на Волинському напрямку оцінюється як висока. Сили оборони України готові до відсічі", - заявили в Генштабі.

Як повідомлялося, раніше у МВС проінформували, що російська військова техніка підходить до білоруського кордону, щоб з певними силами спробувати проникнути на територію України.

Читайте також: Російські війська підходять до кордону Білорусі з Україною та спробують його перейти, - МВС
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Топ коментарі
+38
Там їх чекають, і вже давно, всі злі, будуть мочити без роздумів.
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20.03.2022 11:42
+29
замінуйте дороги, переправи, мости, залізничні переходи досить вже нам гарячого Півдня
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20.03.2022 11:42
+26
так перерийте там дороги, щоб колона не могла пройти.
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20.03.2022 11:40
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Серёженька, Вы вот именно ради этого провокационного послания о том, что Украина обязательно должна превентивно, на опережения обстрелять Беларусь, СЕГОДНЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ НА ЦЕНЗОРЕ??
И находятся же идиоты, которые всё это лайкают...
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21.03.2022 02:03 Відповісти
Белорусы,куда вы найух лезете,дэбилы. Если вы даже лукана не можете свергнуть. Овцы тряпочные.Офицеры ваще очкошники ипаные.
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20.03.2022 15:33 Відповісти
Чувак, такие предъявы кидаешь, типа казахи смогли тетерева свергнуть. Ах да, кинь ещё бердянцам, которых сегодня уложили лицами в асфальт. Точь-в-точь картина как в Беларуси.
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20.03.2022 15:55 Відповісти
Чувак,мы по крайней мере в чужие страны не лезем и свои территории и аэродромы,топливо для вторжения не предоставляем,чувак
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20.03.2022 16:03 Відповісти
Чувак, знаю воюющих за Украину, а не против неё, так шо не гони пургу. Граничили бы с Украиной, было бы тоже самое, чувак.
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20.03.2022 17:43 Відповісти
как только зайдут нашим развяжут руки и наши смогут херачить по аеродромам на белоруской стороне
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20.03.2022 17:54 Відповісти
Это был бы тысячелетний позор, если орки смогли замарать кровью отношения между белорусами и украинцами, которые были вместе дольше, чем под москово-ордынским игом.
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20.03.2022 15:42 Відповісти
А ракеты не с беларуской губернии летят и убивают Украинцев?
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20.03.2022 23:18 Відповісти
Не быть достаточно сильным, чтобы противостоять оркам, и влится в ряды орков - разные вещи.
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20.03.2022 23:39 Відповісти
На час війни заборонили використовувати відеореєстратори.

З метою уникнення розголошення інформації, яка може допомогти противнику дізнатися про переміщення та хід виконання завдань Сил оборони, ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ використання відеореєстраторів в авто, мото транспорті для фото, відеозйомки доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони. Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони!
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20.03.2022 15:45 Відповісти
Заминировать все и взрывать все, что едет!
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20.03.2022 16:34 Відповісти
... Дав стрельнуть с пушки Авроре...
----------------
Серёженька, дорогой, если снаряд находился В пушке, то "стрельнуть" он мог только ИЗ пушки. "Стрельнуть" С пушки он мог только в том случае, если кто-то забыл его лежащим НА пушке сверху. Ну, не знаю, на солнце, может, перегрелся или по нему кто-то йо*нул нечаянно - ХЗ.

Посыл, основная мысль, я бы даже сказала - месседж Вашего произведения, конечно, очень хорош, но вот над текстом стоит ещё поработать, бо глаза вытекают....

В-ИЗ НА-С
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21.03.2022 01:27 Відповісти
пойти на Украину войной и сдохнуть - могут, а пойти и освободить Беларусь от бульбафюрера нет. в чем фишка.
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20.03.2022 16:47 Відповісти
просто отвлекающий маневр. Не полезут кацы, через Волынь. Север Волыни изрезан озерами (Шацкие со знаменитым Свитязем), реками и речушками плюс болота. Там через сутки утонет вся рашисткая техника, дороги неширокие, одна поломка и многокилометровая пробка, пару ракетно-бомбовых ударов и гуд бай рашисты. У кацапов только один шанс, это брать Ковель десантом, крупнейший узел ж/д и шоссейных дорог на Волыни, этот город еще и по центру Волыни почти находится. Возьмут - считай весь Северо-Запад Украины будет парализован. Но у нас за 8 лет войны научились воевать и думать в Генштабе. Так что, там кацапам, вообще, них.. не светит. Кроме того, если учесть, что волынские леса, это еще и бывшая родина УПА....Короче, welcome to the Volyn, katsapi! Vam tut momentalne *********!!
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20.03.2022 17:25 Відповісти
Ти би ще підказав, як взяти Ковель. Дятел
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20.03.2022 17:59 Відповісти
Населенню Білорусі треба розтолкувати, що у випадку вторгнення їх військ, Україна буде змушена відповідати та обстрілювати міста Білорусі, де базується російська авіація та ракетні війська. Прийдеться білорусам взнати що таке бомбосховища.
А офіцерам і солдатам Білорусі слід втовкти в голову, що не варто здихати за ідеї психопата із кремлівського бункера. Навіть населення мордору уникає мобілізації, тоді на х... це білорусам.
Чим їм завинили українці? Тим, що приймали їхніх біженців після аварії на ЧАЕС у 1986 році.
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20.03.2022 18:07 Відповісти
УкраинцьІ не будут первьІми **...ть по Белоруси. МьІ же не дикуньІ, нам чужого не надо.
Но если бульбофюрер таки введет войска в Украину, тогда будет не до толеранности.
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20.03.2022 21:10 Відповісти
Вы в своём уме???
Надеюсь, что это просто подростковая глупость, а не попытка провокации...
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20.03.2022 22:01 Відповісти
Если булбофюреры попрут,это фуево,могут взять под контроль границу с поляндией и тогда поставки зброи нам будут под вопросом
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20.03.2022 19:18 Відповісти
Не дивлячись на важке нинішнє становище України, відкритий виступ Лукашенка стане катастрофою для нього самого. Тому що білоруська армія може негайно повернути і проти Бульбофюрера, і проти Путлера. Тим самим прискориться падіння Московської імперії. Численні базіки, що нехтують історією, не знають, що білоруський воїн - дуже сильний воїн, і два московити з одним - не справляться.
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20.03.2022 19:56 Відповісти
Сильные воины ,собственный народ забивали.....
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20.03.2022 23:25 Відповісти
Скоро білоруські мамки будуть таке писати вконтактє!


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20.03.2022 20:50 Відповісти
Они все там больные на параше,да и в беларуской губернии тоже наверное,таких надо только уничтожать,не зависимо от пола и возраста.
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20.03.2022 23:27 Відповісти
Путин хочет оставить Беларусь без войск.
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20.03.2022 20:51 Відповісти
Торба бульбашам.
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20.03.2022 22:26 Відповісти
дайте мені зброю, я теж хочу дати відсіч
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20.03.2022 23:10 Відповісти
Много тупого хэйта, в стиле кацапов.
Лучше процитирую саму сводку ГШ:

Безпосереднє залучення білоруських військ до збройної агресії РФ проти України, всупереч волі рядових військових і переважної більшості білоруського народу, стане фатальною помилкою Олександра Лукашенка.
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21.03.2022 00:38 Відповісти
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