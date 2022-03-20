УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15310 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
13 440 41
армія РФ (13455) війна (56290) Генштаб ЗС (4486) втрати (3818)

Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,7 тис. осіб, 476 танків, 1487 броньованих машин, 96 літаків, 118 гелікоптерів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14700 осіб,

танків ‒ 476 од,

бойових броньованих машин  ‒ 1487 од,

артилерійських систем  – 230 од,

РСЗВ - 74 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків  – 96 од,

гелікоптерів – 118 од,

автомобільної техніки  - 947 од,

кораблі /катери  - 3 од,

цистерн з ПММ  - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 21.

Спеціальна техніка  - 12.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ви розумієте весь масштаб пизд#ця? Поховали 4 підполковників. Скільки ж молодших офіцерів загинуло?, - російський журналіст Косигін про втрати владимирського СОБРу. ФОТО

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+17
Через два дня юбилейный день будет - кацапов 15 тыщ, танчиков -500, броневичков - 1500, литачков - 100, и грузовичков тыща.
показати весь коментар
20.03.2022 11:59
+15
Чем больше кацапской мрази завалим тем лучше ! Слава Украине шановни пани та панове !
показати весь коментар
20.03.2022 11:56
+11
Усі дохлі кацапи - гарні кацапи.
показати весь коментар
20.03.2022 11:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Министерство обороны РФ предоставило доказательства использования Гомельского гражданского аэропорта для нанесения ударов по Украине, сообщает NEXTA.

На сайте Министерства обороны Россия сегодня опубликовали видеоролик, на котором снят взлет беспилотника «Орлан» с боекомплектом с аэродрома Гомеля. Кроме этого на видео демонстрируются ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме после проведенной атаки.
показати весь коментар
20.03.2022 11:55 Відповісти
Лукашенко гірший навіть за *****.
показати весь коментар
20.03.2022 11:57 Відповісти
не нужно косить под дурочка - ничего не решает в беларуси уже несколько лет у егнго сын в заложниках в рашке хотя это не отменяет того что он кондом
показати весь коментар
20.03.2022 13:47 Відповісти
То не розшарюй маячню про нещасного Лукашенку.
показати весь коментар
20.03.2022 13:55 Відповісти
а зачем ты переводишь стрелки с х..йла на лукашенко типа он еще хуже? ты на кого работаешь ?
показати весь коментар
20.03.2022 13:59 Відповісти
Бо зрадники завжди гірші за тих, хто їм платить за зраду- так зрозуміло?
показати весь коментар
20.03.2022 14:02 Відповісти
зрадники? а что лукашенко украинец? если ты такой наивный что верил в преданность диктатора который уничтожает свой народ то с чего бы ему жалеть украинцев - тебе скольо лет?
показати весь коментар
20.03.2022 14:12 Відповісти
Що з його сином ви знаєте. А те, що воно клялося в ефірі, що зі сторони Білорусі рашистські війська не підуть- ні.
Про що тоді з вами говорити?
показати весь коментар
20.03.2022 14:19 Відповісти
ты реально такой глупый что веришь лукашенко путину или сидзинпину ? больше вопрос нет
показати весь коментар
20.03.2022 14:27 Відповісти
Я і "віра" несумісні речі. Мова про зраду.
показати весь коментар
20.03.2022 14:33 Відповісти
не может быть зрады у преступника - если ты вверил бандюку и значит ты такой же вор или диктатор
показати весь коментар
20.03.2022 14:37 Відповісти
Гарного дня.
показати весь коментар
20.03.2022 14:44 Відповісти
VO-VO...
показати весь коментар
20.03.2022 12:11 Відповісти
Читати замість *Орлан*-*Форпост*
показати весь коментар
20.03.2022 12:17 Відповісти
Я нарив тут.https://lenta.ru/news/2022/03/20/forpost/
показати весь коментар
20.03.2022 12:23 Відповісти
Чем больше кацапской мрази завалим тем лучше ! Слава Украине шановни пани та панове !
показати весь коментар
20.03.2022 11:56 Відповісти
Даааа... До десятилетних потерь в Афгане осталась .. максимум неделя.
показати весь коментар
20.03.2022 12:26 Відповісти
За даними американської розвідки станом на позавчора загальні втрати вбитими російської живої сили (збройні сили і приватні військові компанії) склали 17 200 чоловік. Так що Афганістан вже перевершили.
показати весь коментар
20.03.2022 12:43 Відповісти
Тут не можна порівнювати просто число загиблих.
У духів не було такої нищівної зброї, як сьогодні в ВСУ.
Тому число загиблих було відносно мале.
А число скалічених - сотні тисяч.
показати весь коментар
20.03.2022 13:05 Відповісти
а при чем тут это? тут вопрос только в общих потерях козлиной кацапской армии + ихних чвк-шников и это уже на ровне потерь в афганистане
показати весь коментар
20.03.2022 13:50 Відповісти
так тримати
показати весь коментар
20.03.2022 11:56 Відповісти
Усі дохлі кацапи - гарні кацапи.
показати весь коментар
20.03.2022 11:57 Відповісти
Через два дня юбилейный день будет - кацапов 15 тыщ, танчиков -500, броневичков - 1500, литачков - 100, и грузовичков тыща.
показати весь коментар
20.03.2022 11:59 Відповісти
Треба ще вертольоти на Чорнобаївці разок лупанути, щоб до рівних 150 було ))
показати весь коментар
20.03.2022 12:02 Відповісти
- Сер, сколько вам понадобилось, чтобы захватить Чернобаевку?
- Ну, 40?
- Чего, часов, дней?
- Вертолетов, Дринкинз, вертолетов...
показати весь коментар
20.03.2022 12:07 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 12:59 Відповісти
а чвк-шников ты не считаешь? а американцы уже посчитали..
показати весь коментар
20.03.2022 13:51 Відповісти
а ЧВКашников никто не считает. Они не конвенциональные, и их как бы вообще типа нет и не было.
показати весь коментар
20.03.2022 14:05 Відповісти
які прекрасні, шикарні цифри
показати весь коментар
20.03.2022 12:05 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 12:22 Відповісти
малувато буде...
показати весь коментар
20.03.2022 12:25 Відповісти
А что не так с цистернами ГСМ? 60 штук и никак не прибавляется! Они что - соляру теперь по бутылкам разливают?
показати весь коментар
20.03.2022 12:31 Відповісти
то была по ЖД поставка огромная, её всю накрыли, сейчас топливозапращиками сразу гонят со своей территории, и они попадают в список "автомобильной техники"
показати весь коментар
20.03.2022 12:39 Відповісти
по статистике, каждый 200-й россиянин против войны с Украиной.
показати весь коментар
20.03.2022 12:38 Відповісти
показати весь коментар
20.03.2022 15:24 Відповісти
А ЯКБИ 22-23 лютого УКРАЇНСЬКИМ ПАТРІОТАМ В ХЕРСОНІ І МАРІКУ, БЕРДЯНСЬКУ І МЕЛІТОПОЛІ РОЗДАЛИ 10 ТИСЯЧ КАЛАШІВ? ЩО Б ЗАРАЗ БУЛО? ЩО ГЕНШТАБ З ЦЬОГО ПРИВОДУ КАЖЕ?
показати весь коментар
21.03.2022 08:39 Відповісти
 
 