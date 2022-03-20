Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,7 тис. осіб, 476 танків, 1487 броньованих машин, 96 літаків, 118 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 14700 осіб,

танків ‒ 476 од,

бойових броньованих машин ‒ 1487 од,

артилерійських систем – 230 од,

РСЗВ - 74 од,

засоби ППО - 44 од,

літаків – 96 од,

гелікоптерів – 118 од,

автомобільної техніки - 947 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.

Спеціальна техніка - 12.

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"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.