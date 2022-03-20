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Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: близько 14,7 тис. осіб, 476 танків, 1487 броньованих машин, 96 літаків, 118 гелікоптерів
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали:
особового складу - близько 14700 осіб,
танків ‒ 476 од,
бойових броньованих машин ‒ 1487 од,
артилерійських систем – 230 од,
РСЗВ - 74 од,
засоби ППО - 44 од,
літаків – 96 од,
гелікоптерів – 118 од,
автомобільної техніки - 947 од,
кораблі /катери - 3 од,
цистерн з ПММ - 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 21.
Спеціальна техніка - 12.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зауважили в Генштабі.
Топ коментарі
+17 Urs
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+15 Мистер Икс 00711c20
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На сайте Министерства обороны Россия сегодня опубликовали видеоролик, на котором снят взлет беспилотника «Орлан» с боекомплектом с аэродрома Гомеля. Кроме этого на видео демонстрируются ракетные удары по украинской территории и посадка на этом же аэродроме после проведенной атаки.
Про що тоді з вами говорити?
У духів не було такої нищівної зброї, як сьогодні в ВСУ.
Тому число загиблих було відносно мале.
А число скалічених - сотні тисяч.
- Ну, 40?
- Чего, часов, дней?
- Вертолетов, Дринкинз, вертолетов...