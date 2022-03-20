Китай намагається зняти питання війни в Україні з порядку денного G20

Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос України".

Зокрема, про це повідомляє англомовне видання South China Morning Post, яке вважають одним з інструментів зовнішньої політики офіційного Пекіна.

"Упродовж минулого тижня китайські лідери та дипломати докладали спільних зусиль, переконуючи що Україна не має обговорюватися на цьому річному саміті "Групи 20" на Балі попри серйозність ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Китай переконує усіх інших членів G20 у тому, що "двадцятка" є платформою для вирішення основних економічних проблем, і лише їх. Також до цих зусиль активно залучена Індонезія, яка цього року головує у G20.

Утім видання, що наводить позиції багатьох аналітиків, і за підсумком визнає, що впевненості в успіху цих зусиль немає.

Зусилля Китаю відбуваються як у неформальних розмовах, так і публічно. Зокрема, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь вже заявив, що G20 "не є відповідною платформою для обговорення політичних питань, таких як Україна". Президент Сі Цзіньпін у середу публічно закликав свого індонезійського колегу Джоко Відодо зосередитися в рамках G20 лише на відновленні економіки після коронавірусу.

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"Китай наполягає на своїй неупередженості щодо української кризи, хоча його відмова критикувати агресію Москви та проросійське висвітлення її контрольованих державою ЗМІ широко сприймаються як мовчазна підтримка Путіна", - визнає близьке до уряду китайське видання.

Конфлікт в Україні вже загрожує затьмарити головування Індонезії в G20, зокрема через сумніви щодо участі Росії.

Україна є найбільшим постачальником пшениці в Індонезію, натомість Росія є головним постачальником зброї до цієї країни.