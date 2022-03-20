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Китай намагається зняти питання війни в Україні з порядку денного G20

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

g20

Китайські ЗМІ пишуть про прагнення керівництва держави заблокувати дискусії про вторгнення РФ до Україні у порядку денному G20, включно з самітом групи, який запланований на осінь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос України".

Зокрема, про це повідомляє англомовне видання South China Morning Post, яке вважають одним з інструментів зовнішньої політики офіційного Пекіна.

"Упродовж минулого тижня китайські лідери та дипломати докладали спільних зусиль, переконуючи що Україна не має обговорюватися на цьому річному саміті "Групи 20" на Балі попри серйозність ситуації", - йдеться у повідомленні.

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Китай переконує усіх інших членів G20 у тому, що "двадцятка" є платформою для вирішення основних економічних проблем, і лише їх. Також до цих зусиль активно залучена Індонезія, яка цього року головує у G20.

Утім видання, що наводить позиції багатьох аналітиків, і за підсумком визнає, що впевненості в успіху цих зусиль немає.

Зусилля Китаю відбуваються як у неформальних розмовах, так і публічно. Зокрема, офіційний представник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь вже заявив, що G20 "не є відповідною платформою для обговорення політичних питань, таких як Україна". Президент Сі Цзіньпін у середу публічно закликав свого індонезійського колегу Джоко Відодо зосередитися в рамках G20 лише на відновленні економіки після коронавірусу.

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"Китай наполягає на своїй неупередженості щодо української кризи, хоча його відмова критикувати агресію Москви та проросійське висвітлення її контрольованих державою ЗМІ широко сприймаються як мовчазна підтримка Путіна", - визнає близьке до уряду китайське видання.

Конфлікт в Україні вже загрожує затьмарити головування Індонезії в G20, зокрема через сумніви щодо участі Росії.

Україна є найбільшим постачальником пшениці в Індонезію, натомість Росія є головним постачальником зброї до цієї країни.
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Топ коментарі
+41
kitai = takoe ze dermo kak i parasha.
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20.03.2022 12:08
+29
*****..е узкоглазые тараканоеды
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20.03.2022 12:08
+26
Що там Шольц заявляв "росіяни не винні, винен путін"...

86% росіян підтримують потенційний напад на ЄС (Польща, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Словаччина).
https://t.me/operativnoZSU/14511
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20.03.2022 12:10
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китайсе себе на уме
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20.03.2022 12:07 Відповісти
підари вони
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20.03.2022 13:04 Відповісти
kitai = takoe ze dermo kak i parasha.
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20.03.2022 12:08 Відповісти
*****..е узкоглазые тараканоеды
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20.03.2022 12:08 Відповісти
Що там Шольц заявляв "росіяни не винні, винен путін"...

86% росіян підтримують потенційний напад на ЄС (Польща, Естонія, Латвія, Литва, Болгарія, Чехія, Словаччина).
https://t.me/operativnoZSU/14511
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20.03.2022 12:10 Відповісти
немчура всё под рачивает на расиянские денюшки, ничего когда до них калибры и кинжалы долетят, может проснутся
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20.03.2022 12:20 Відповісти
сі! ти не сци! під шумок до урала засади касабам..
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Йде черговий переділ світу- легким та швидким він не буде.
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20.03.2022 12:11 Відповісти
Невеселий ви і у індонезійців - бути мирними і ситими, або озброєними, але голодними.
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20.03.2022 12:11 Відповісти
треба робити G19
та спілку параша-кітайози-ГІВНО-2
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20.03.2022 12:13 Відповісти
КАЛ ТУ
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20.03.2022 12:19 Відповісти
Надо снять Китай "з прядку денного" в Г20. Охренели, блин, совсем
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20.03.2022 12:13 Відповісти
****** ускоглазые
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Можливо вже настав час звернутись до китаю офіційно,- як до підписанту Будапешського меморандуму...
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Китай не підписував Будапештський меморандум.
Крім того - на словах Китай заявляє, что виступає за территоріальну цілістність України, однак жодним чином не збирається протидіяти РФ.
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20.03.2022 12:22 Відповісти
Шикарна последня фраза в статье. Так что выберем - хлеб или меч?
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20.03.2022 12:14 Відповісти
Китай таким же чином , хоче Тайвань "повернути в родную гавань " .Напевне ще під час ОІ 2022 договорилися з пуйлом .
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20.03.2022 12:20 Відповісти
А в парашки ще залишилася зброя для постачання в Індонезію чи то Китай захоплює для себе новий ринок?
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20.03.2022 12:21 Відповісти
Китаю нужно сделать выбор, с чьим он будет рынком или с России или со всего мира.
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20.03.2022 12:23 Відповісти
китайцы ссцут американскиъх санкций да и воевать они бояться ссцыкуны кароче но с рашки свое поимеют
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20.03.2022 13:54 Відповісти
Китаєм керують такі самі нелюді як й рф.
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20.03.2022 12:26 Відповісти
видать мало им было Нанкина
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20.03.2022 12:26 Відповісти
Та,посадять на п'яту 'точку'. Даремно дурненькі почали підставлятися. Перехитрували
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20.03.2022 12:30 Відповісти
Китайські апетити на агресію Смішні. Нічого,він неотримає!!! Будуть бити по махнатих лапах усім загалом.
Брись китайські **********
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20.03.2022 12:27 Відповісти
Китайци хорошо понимают что своей политикой затягивают конфликт, тем самым выснаживая рашу.
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20.03.2022 12:28 Відповісти
Вони,лише гидятт собі
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Майбутня держава орків.
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20.03.2022 12:30 Відповісти
Ки невідпрацювали зміну тренду
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20.03.2022 12:32 Відповісти
Убрать Китай с G20, тупо по следам Росии направление у него.
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20.03.2022 12:36 Відповісти
Те, з якою впертістю Китай захищає мордор, наводе на висновок, що це Пекін підштовхував кремлівського педофіла до війни з Україною.
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20.03.2022 12:49 Відповісти
Україна є найбільшим постачальником пшениці в Індонезію, натомість Росія є головним постачальником зброї до цієї країни.
Це символічно. Красномовний приклад того що дають світу українці і що дають світу кацапи. Ось і подивимось що обере Індонезія.
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20.03.2022 12:51 Відповісти
Мак.... ***....
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20.03.2022 13:11 Відповісти
до самита далеко,а Россия ещё поставляет войска в Украину,вот и Китай пытается "сидеть на двух стульях"..но как показывает история,таких мудрецов -заканчивают они очень плохо.Китай и так "на остром карандаше" из-за поставок в воюющую армию россии комплектующих и другими вида помощи.А это уша пол-шага до санкций.А потом и вообще до куда более серьёзного наказания..
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20.03.2022 13:15 Відповісти
Падли красносракі можуть багато шкоди Україні наробити, навіть без прямої підтримки кацапні зброєю
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20.03.2022 13:17 Відповісти
Ну тоді особисто для себе знімаю з порядку денного питання купівлі китайських товарів.
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20.03.2022 13:18 Відповісти
А керівництво Китаю не розуміє що війна вУкраїні призводить до економічних проблем які якраз треба обговорювати на економічній платформі?
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20.03.2022 13:19 Відповісти
все они понимают просто уроды моральные вот когда китайцев начнут жечь напалмом вот тогда они сразу взвоют о правах человека
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20.03.2022 13:57 Відповісти
да, пусть G-20 разберётся из каких лабораторий и по чьей вине вылез коронавирус...!? И надают этой узкоглазой морде пи*дюлей...
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20.03.2022 13:42 Відповісти
 
 