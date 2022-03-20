УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11980 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Окуповані території - Крим і Донбас Війна
8 313 19
війна (56290) Луганщина (4415) репресії (1609) Росія (47164) Донбас (21733) Донецька область (5682) Лисянський Павло (99)

Окупанти на захоплених територіях проводять масові арешти мешканців з проукраїнськими позиціями, - правозахисник Лисянський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

террорист,боевик,наемник

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, особливо у населених пунктах, окупованих після 24 лютого 2022 року, розпочалися повальні арешти місцевих жителів, які не підтримують військову агресію РФ проти України. У цьому іноді застосовуються бійці СОБРу – російського Спеціального загону швидкого реагування.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, неугодних для окупаційної влади мешканців затримує т.зв. "Народна міліція" та інкримінує їм порушення ст. 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" з метою захисту інтересів Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" та їх громадян, підтримання міжнародного миру та безпеки".
Також і "КК" НЗФ "ДНР" доповнено статтею 236-3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО майже місяць відсутнє водопостачання, у населення відбирають залишки для потреб НЗФ, - Лисянський

Слід зазначити, що у статті 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Тим самим мешканцям окупованих територій висувають абсолютно надумані звинувачення.

За цей тиждень на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей НЗФ здійснили 57 арештів місцевих жителів.

У містах Луганської області проводять рейди по житлових будинках та квартирах мешканців з метою виявлення учасників бойових дій з 2014 року. Відбувається тотальне чищення на кшталт 1937 року", – каже Лисянський.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
:Передайте нашому голубу миру Подоляку:

Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.

Про це пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.

Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
показати весь коментар
20.03.2022 12:16
+18
ненавижу всех предателей с 2014 года которые призвали дьявола и радовались его приходу, на их совести тоже эта война
показати весь коментар
20.03.2022 12:14
+12
И эти мрази рассказывают про фашизм и ВОВ ??? Наверно так не вели себя даже немцы в 41 году. Да, они могут "повторить"- но повторяют только людоедскую практику красной армии и сталинских ублюдков. Мы не должны брать пленных- только полная утилизация может заставить этих людей хотя бы заткнуться, исправить этих вырожденцев невозможно от слова совсем
показати весь коментар
20.03.2022 12:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЦЕ ВСЕ НАЩО ЗДАТНІ КАПСЬКІ ДУЖЕ СЕРЛИВІ ВИЛУПКИ...
показати весь коментар
20.03.2022 12:13 Відповісти
ненавижу всех предателей с 2014 года которые призвали дьявола и радовались его приходу, на их совести тоже эта война
показати весь коментар
20.03.2022 12:14 Відповісти
Геноцид.
показати весь коментар
20.03.2022 12:15 Відповісти
:Передайте нашому голубу миру Подоляку:

Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.

Про це пише видання DW.

"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.

Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
показати весь коментар
20.03.2022 12:16 Відповісти
пусть переговариваются. Эти переговоры яйа выеденного не стоят, а время при этом неуклонно работает на нас. Если Подоляк что либо обещает, это не значит что он обязан будет женится. Главной целью этих переговоров является решение гуманитарных вопросов, не более. Он об этом говорит с первого дня переговоров. Больше смотрите что говорят официальные лица США. И поменьше слушайте мнения всяких экспердов. В то время пока Подоляк кормит надеждами мединского, мединский кормит надеждами пуйла, гарант создаёт имидж страны, у него такая роль.
А Порох в это время создает механизмы безопасности вместе с международными партнёрами, и в это же время будапештский гарант Байден гонит рашу в лузу.
Так что не ссать, @бошим.
показати весь коментар
20.03.2022 12:27 Відповісти
Якби ВР у свій час легалізувала і дозволила викорстовувати зброю для захисту власного житла і своїх рідних так легко це окупантам би не пройшло.Слава Україні!
показати весь коментар
20.03.2022 12:17 Відповісти
И эти мрази рассказывают про фашизм и ВОВ ??? Наверно так не вели себя даже немцы в 41 году. Да, они могут "повторить"- но повторяют только людоедскую практику красной армии и сталинских ублюдков. Мы не должны брать пленных- только полная утилизация может заставить этих людей хотя бы заткнуться, исправить этих вырожденцев невозможно от слова совсем
показати весь коментар
20.03.2022 12:17 Відповісти
Пленных надо брать. Но просто надо помнить с кем мы воюем. Что это не хорошие парни. Конечно, хорошие там тоже есть, но в большинстве это наемники, которые в первые дни писали что едут убивать хохлов и трахать хохлушек. Я это в первый день читал на русском и английском везде, но потом затихло.
показати весь коментар
20.03.2022 12:19 Відповісти
Братьт- чтобы послать на урановые рудники- да. А так этот тупой и рукожопый, а еще и до крайности подлый шлак никому не нужен . Не надо давать возможность этому биомусору дальше размножаться. Планета без них будет чище.

Они потом все равно будут слушать очередных ********** и бобров-симоньян и снова будут лезть к нам . Доктор сказал- в морг!
показати весь коментар
20.03.2022 12:25 Відповісти
во-во ! Этот СОБР мастер воевать только с безоружными , слабыми и немощными .
показати весь коментар
20.03.2022 12:18 Відповісти
Из этой новости понятно что 57 человек не смогли получить оружие для самозащиты и организации самообороны.
показати весь коментар
20.03.2022 12:18 Відповісти
всіх опезежистів затримати і на обмін в кацапію
показати весь коментар
20.03.2022 12:18 Відповісти
Короче. На этот раз им не удастся списать всё на гражданскую войну. Это обычные этнические чистки. Как бы они это не называли.
показати весь коментар
20.03.2022 12:21 Відповісти
Пора роздавати зброю і інше захисне спорядження цивільним на всіх рубежах.. Бо орки лізуть з усіх сторін
показати весь коментар
20.03.2022 12:23 Відповісти
Це проблема не людей, що лишились, а військово-політичного керівництва, рашисти хочуть міняти цивільних на своїх полонених, одним словом терористи. Швидше формуйте ударні резерви, переходимо з "армії оборони" до "армії визволення".
показати весь коментар
20.03.2022 12:25 Відповісти
Слава Богу в Україні! Героям шана! Чекаємо та спостерігаємо як наш Господь втрутиться у наш захист з понеділка!
показати весь коментар
20.03.2022 12:25 Відповісти
А кто то думал , что они проукраинских настроенных жителей будут конфетками кормить и поощрять? Оружие надо было давать ! И защищать , и армию вместо дорог строить! А то сосед в квартиру ломится , а мы обои новые клеим! Идиотизм ! Или предательство!
показати весь коментар
20.03.2022 12:32 Відповісти
Коли вже почнуться арешти прокацапських виродків в Україні?
показати весь коментар
20.03.2022 13:18 Відповісти
Де Шуфрич, Бойко, Бужанський, Королевська, Рабінович та інші опзжопники ? Невже Верховна рада ще рахує їх депутатами і платить зарплату ?
показати весь коментар
20.03.2022 14:35 Відповісти
 
 