Окупанти на захоплених територіях проводять масові арешти мешканців з проукраїнськими позиціями, - правозахисник Лисянський

На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, особливо у населених пунктах, окупованих після 24 лютого 2022 року, розпочалися повальні арешти місцевих жителів, які не підтримують військову агресію РФ проти України. У цьому іноді застосовуються бійці СОБРу – російського Спеціального загону швидкого реагування.

Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, неугодних для окупаційної влади мешканців затримує т.зв. "Народна міліція" та інкримінує їм порушення ст. 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" з метою захисту інтересів Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" та їх громадян, підтримання міжнародного миру та безпеки".

Також і "КК" НЗФ "ДНР" доповнено статтею 236-3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОРДЛО майже місяць відсутнє водопостачання, у населення відбирають залишки для потреб НЗФ, - Лисянський

Слід зазначити, що у статті 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Тим самим мешканцям окупованих територій висувають абсолютно надумані звинувачення.

За цей тиждень на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей НЗФ здійснили 57 арештів місцевих жителів.

У містах Луганської області проводять рейди по житлових будинках та квартирах мешканців з метою виявлення учасників бойових дій з 2014 року. Відбувається тотальне чищення на кшталт 1937 року", – каже Лисянський.