Окупанти на захоплених територіях проводять масові арешти мешканців з проукраїнськими позиціями, - правозахисник Лисянський
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На тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, особливо у населених пунктах, окупованих після 24 лютого 2022 року, розпочалися повальні арешти місцевих жителів, які не підтримують військову агресію РФ проти України. У цьому іноді застосовуються бійці СОБРу – російського Спеціального загону швидкого реагування.
Про це повідомляє правозахисник Павло Лисянський, директор "Інституту стратегічних досліджень та безпеки", передає Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, неугодних для окупаційної влади мешканців затримує т.зв. "Народна міліція" та інкримінує їм порушення ст. 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" "Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" з метою захисту інтересів Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки" та їх громадян, підтримання міжнародного миру та безпеки".
Також і "КК" НЗФ "ДНР" доповнено статтею 236-3 "Публічне поширення явно неправдивої інформації про використання Збройних Сил Російської Федерації, "Донецької Народної Республіки", "Луганської Народної Республіки".
Слід зазначити, що у статті 326-1 т.зв. Кримінального Кодексу НЗФ "ДНР" передбачено покарання до 5 років позбавлення волі. Тим самим мешканцям окупованих територій висувають абсолютно надумані звинувачення.
За цей тиждень на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей НЗФ здійснили 57 арештів місцевих жителів.
У містах Луганської області проводять рейди по житлових будинках та квартирах мешканців з метою виявлення учасників бойових дій з 2014 року. Відбувається тотальне чищення на кшталт 1937 року", – каже Лисянський.
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Експерт Християнського-демократичного союзу (ХДС) з питань зовнішньої політики та голова комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами ФРН Родеріх Кізеветтер вважає, що переговори між Україною та Росією не мають сенсу.
Про це пише видання DW.
"З Путіним нема про що домовлятися. Путін хоче, аби Україна розвалилася. Єдиний варіант, якого ми маємо досягти, аби Росія вивела війська з України. Переговори не призведуть до розв'язання проблеми. Нейтралітет (України. - ред) або схожий результат навряд чи означатимуть довгостроковий мир. З Путіним миру більше не буде", - заявив Кізеветтер.
Крім того, нав'язаний нейтралітет не має нічого спільного з демократією, додав німецький політик.
А Порох в это время создает механизмы безопасности вместе с международными партнёрами, и в это же время будапештский гарант Байден гонит рашу в лузу.
Так что не ссать, @бошим.
Они потом все равно будут слушать очередных ********** и бобров-симоньян и снова будут лезть к нам . Доктор сказал- в морг!