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РФ перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, - ГУР МО України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним.

Про це повідомляє Головне управління розвдіки МО України, інформує Цензор.НЕТ

 Так, згідно даних українських розвідників, основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

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"Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+58
за Ермака повеселило его Залужный посылает на куй а "Война" лупит по печени
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20.03.2022 12:19
+50
Интересно, а что изменит в Украине убиийства в руководстве страны? У этих вырожденцев даже ума не хватает понять, что мы не та страна, где это решит вопрос так же кардинально как убийство ***** в рашке. Дебилы бл....
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20.03.2022 12:21
+30
На сегодняшний день это уже смешно. Бандеру уже поймали?
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20.03.2022 12:22
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за Ермака повеселило его Залужный посылает на куй а "Война" лупит по печени
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20.03.2022 12:19 Відповісти
То такий жарт. Сподіваюся, про інших - не жартують. І на місці держохорони, СБУ, контррозвідки я б придивився до ДБР.
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20.03.2022 12:33 Відповісти
То не жарт - елементарне тупе прикриття агента. Метода сторічної давності.
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20.03.2022 12:40 Відповісти
При ликвидации этих малоросов многие вздохнут с облегчением
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20.03.2022 12:59 Відповісти
Если бы слился - да, однозначно, вы правы! Но если его пристукнут "свои-враги" - сплошной профит: и посмертный Герой (с явными почестями-памятниками вслух и облегченным вздохом тихонько), и ещё бОльшая поддержка Западом (осиротевшей-то стране-жертве!!!), и кто-нибудь более притомный у руля, а не эта стая зелёных мартышек.
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20.03.2022 15:52 Відповісти
malo tovo shto eto nepomozhet im ni kak... tak oni esho i Zdohnut
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20.03.2022 12:20 Відповісти
Интересно, а что изменит в Украине убиийства в руководстве страны? У этих вырожденцев даже ума не хватает понять, что мы не та страна, где это решит вопрос так же кардинально как убийство ***** в рашке. Дебилы бл....
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20.03.2022 12:21 Відповісти
Ліквідація ***** також нічого глобально не вирішить на балалайні. Там 150 мільйонів таких ******. Трохи поскиглять і візьмуться за старе. Тільки дезінтеграція роZії дасть нам НАДІЮ на спокій у майбутньому.
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20.03.2022 12:24 Відповісти
балалайщики нового найдуть царя..вони ж неможуть без царя
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20.03.2022 12:28 Відповісти
Проблема у тому, що знайдуть ТАКОГО САМОГО.
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Думаю, такого вже не знайдуть. Ху#ло прийшов до владу на страху в результаті здійснених за його ж вказівкою терактів та на війні в Чечні, але там жертви були в кілька разів менші і були якісь успіхи. А зараз - тотальні поразки
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20.03.2022 12:56 Відповісти
Царя-то они, конечно найдут, но он же не на неделю придет. Он тоже придет чтоб сладко спать и вкусно есть. А получит он страну с разваленной экономикой, без инвестиций, всеми ненавидимую. Ему во всяком случае придется как-то мириться с западом, а без, по меньшей мере, вывода войск это невозможно
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20.03.2022 13:12 Відповісти
Ліквідація ***** - не маю жодного сумніву- даст припинення війни з рахою, тому що більшість мождновладців параши дуже хочуть жити так, як і раніше та будут домовлятися не з нами про це , а с заходом в той же день. Як замочать *****, - найперше що вони всім запропонують- вивод рашвійськ з України, а потім вже решта, бо нікто з ними без цього даже розмовляти не буде. А вже наша задача буде такою, щоб ми весь цей зомбіленд - 140 міліонів довбойобів спромоглись законами та санкціями обмежити так і в військовому і в економічному плані, щоб іх мета життя була тільки вижити на 200 років вперед. На превеликий жаль- ми військовими діями не зможемо знищити підорашку в ії власному болоті- вот це був би найліпший варіант для нас, але в нас не має ні війська стільки, ні зброї
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20.03.2022 12:37 Відповісти
Стратегічно не вирішить. Дасть перепочинок на деякий час.
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20.03.2022 12:45 Відповісти
Вирішить, якщо регіональним олігархам дозволити позбутися санкцій тільки при умові виходу їх територій зі складу федерації, та отримання державної незалежності від московії.
Повірте, через півроку, з таких черга вишикується
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20.03.2022 13:01 Відповісти
Дезінтеграція дійсно вирішить. Але, бажано, щоб вона була не олігархічною, а національно-визвольною. Це зменшить загрозу міжусобних війн і подальшого відновлення *********.
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20.03.2022 13:07 Відповісти
и стратегично и тактично вирiшить сразу все -все побегут с корабля как крысы ватные
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20.03.2022 14:04 Відповісти
не гони - ликвидация путлера вырiшить сразу все -так ка олигархи ихние порвут любого кто будет продолжать его политику -а народа там нет один сброд тцпой и он никогда ничего не реша
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20.03.2022 14:03 Відповісти
Это скорее всего вброс самих кротов из офиса президента.
Типа - смотрите какие мы смелые, и какие мы необходимые, без Украина пропадет, берегите нас....
Только от того, какие будут имена в ОПе, совершенно ничего не изменится, потому что сражается Украинский Народ, а актеров для записи "видосиков", мы всегда найдем. Згідно чинного Законодавства, та Конституції.
А кацапы, после смерти своего вождя, всем стадом кинутся валить все грехи на него (как немцы в свое время на Гитлера). И будут клястись, что они не виноваты, и всего лишь выполняли приказы.
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20.03.2022 12:51 Відповісти
да трепаться на камеру они умеют - уже тошнит не много от вида
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20.03.2022 14:06 Відповісти
Чи й не "ключові мішені"... Нехай спочатку із Степаном Андрійовичем зустрінуться. Бо саме він їхня мета.
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20.03.2022 12:21 Відповісти
На сегодняшний день это уже смешно. Бандеру уже поймали?
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20.03.2022 12:22 Відповісти
Бандера - неуловимый мститель, кацапам, да и своим ватникам его никогда не поймать.
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20.03.2022 12:27 Відповісти
кадиров впіймав Степана Бандеру, картина:

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20.03.2022 12:58 Відповісти
😂😂😂
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20.03.2022 13:00 Відповісти
У них сейчас новые данные, думают как его достать.
Прошла ифа по московии, что Бандера прячется в одесском метро.
Сам слышал на ютубе.
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20.03.2022 12:43 Відповісти
Скажу по секрету: Степан Бандера сейчас в Ростове, сливает топливо с самолётов сверхдержавы. Только не говорите никому, а то могучим аналоговнетым оружием туда ударят.
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20.03.2022 12:53 Відповісти
В Чорнобаївці
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20.03.2022 12:58 Відповісти
Беда у кацапов с головой, что не понимают украинские реалии, что в Украине президент - это не царь, как у них
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20.03.2022 12:23 Відповісти
Они не понимают, что кроме керівництва у Украины есть народ и армия.
Мы справимся. У нас ведь "все мы президенты"

Это у них керівник - практически царь, а они его подданые, в смысле рабы
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20.03.2022 12:24 Відповісти
Ну Єрмака можна їм і віддати, від цього фрукту гірше нам не буде
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20.03.2022 12:25 Відповісти
Чудова пропозиція!!!! Надо зельцу запропонувати , нашептати йому- що це виключно в інтересах захисту його власного життя)))))
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20.03.2022 12:40 Відповісти
пропоную..Бойка .Рабіновича.Шухрича..а шоб по два рази не ходили
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20.03.2022 12:26 Відповісти
А дЕрьмака-то за что? Не справился с поставленными задачами?
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20.03.2022 12:26 Відповісти
дєрьмака збираються прибрати рашисти?Ахахаха)) розсмішили так розсмішили
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20.03.2022 12:26 Відповісти
Як казала похмура коняка "Дебіли,бл.."
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20.03.2022 12:26 Відповісти
Головне керівництво для України , на сьогоднішній день, це керівництво ЗСУ!
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20.03.2022 12:27 Відповісти
гы...а шо это изменит,если они бубочку в землю прикопают?выберем того,кто нужен Украине.
типа повод для раиськи?повод для чего?вторжения?или атомной бомбардировки?
нет у раиськи никакой надобности и пользы от убирания зелебубочки
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20.03.2022 12:29 Відповісти
В нас ще й парламентсько- президентська республіка, а не трон, є чітка процедура в разі неможливості президенту виконувати його повноваження. Коли яник втік, горя ж не сталося. То ж це все бред. Залишається ще спікер парламента і міністри, які перебирають на себе повноваження до виборів. На якийсь хайп схоже. Може рейтинги падають після мансів з переговорами.
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20.03.2022 17:21 Відповісти
Та жватит уже пургу пороть! ГУР это которым Буданов командует? Я больше поверю что марсиане задумали нашего найвеличнішого уничтожить! Ведь судя по переговорам и словам Арестовича , Стефанчука и остальных Подоляков он готовит легкую такую капитуляцию Украины под видом победы.НО самое паршивое , что в этом случае мы не получим никаких компенсаций за разруху , станем депрессивным регионом с разрушенной инфраструктурой , и получим новую войну с Россией в течении 5-10 лет , и не факт что мы будем в лучшем положении чем сейчас! Пусть Буданов расскажет про свои связи с Россией!
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20.03.2022 12:29 Відповісти
Задовбали. Буданову що, зайнятись нема чим, окрім хероїзації Ермака і Зеленського?
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20.03.2022 12:31 Відповісти
Новая украинская песня про кровь любого ненавистного пана.
Video link https://youtu.be/jx6Wo47P9n8
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20.03.2022 12:31 Відповісти
в Чорнобаївку їх садіть на гелікоптерах, там місце прикормлене
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20.03.2022 12:33 Відповісти
Анпіратар всєя масковії по собі міряє... Ну й по своїм посіпакам...
На відміну від московитів, де один - то алкаш, двоє - то п'янка, троє - то бійка, в українців один - то хазяїн, двоє - то куми, а троє - то партизанський загін. І це не зміниться від того живий Президент України, чи ні.

"Умом росію нє панять,
Аршином общім нє ізмєріть"...
Лавров сказал: "Дєбільі, *****!"
І тут Лаврову можна вєріть (с)
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20.03.2022 12:33 Відповісти
Поржал Подоляк всё так и раскручивает фишку, про "патриотов" СН?
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20.03.2022 12:35 Відповісти
Чергове тіпа елітноє м'ясо прибуває здохнути в Україні за *****
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20.03.2022 12:39 Відповісти
Керівництво України і само себе може ліквідувати підписавши мирний договір із паРашею!
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20.03.2022 12:40 Відповісти
Але доблесний розвідник Буданов зруйнує підступні плани ворога !
Жодна волосина не впаде з лідерів нації !
(Вчора тільки згадували про різке припинення десятків "замахів" на найвеличнішого).
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20.03.2022 12:42 Відповісти
Тут вопрос не в том, что у нас нет сцаря, как на паРаше. Надежда рашистов - на другое.

В условиях войны и оккупации провести полноценные выборы нового президента невозможно, а для Запада Зеленский - лицо Украины, которое воспринимают. Зеленский стал известен на весь мир, в терминологии шоу-бизнеса он "распиарен", "раскручен".

А путлер надеется использовать период, пока оставшиеся органы власти разберутся, кто будет и.о. Президента, и пока Запад будет "привыкать" к новому представителю Украины, и надеется, что получится дискредитировать нашего "и.о. президента", ведь его на Западе толком никто не будет знать, а путлер запустит кучу фейков, как та гнида обычно делает.

Так что это реальный риск. Ермака, естественно, никто не тронет, а вот премьер-министр и особенно президент - желанные цели для *****.
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20.03.2022 12:47 Відповісти
Нема там чого розбиратись все в Конституції прописано
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20.03.2022 17:23 Відповісти
Чергові групи бойовиків, пов'язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним.

Отпустил Ермак вагнеровцев, теперь они пришли за ним - то ли ликвидировать, то ли в благодарность за то, что он их отпустил, представить к награде
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20.03.2022 12:50 Відповісти
))) Еще о ликвидации зе могу поверить, но ермак и шмыгаль. Бред сивой кобылы. Ничего умного не могли придумать?
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20.03.2022 12:50 Відповісти
Хто не будь може запитати в цих розвідників чому ***** забув про грізних воїнів подоляка,хламідію і люсю.
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20.03.2022 12:53 Відповісти
ДА УБЕРИТЕ УЖЕ ЕРМАКА ЭТОГО!!!!
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20.03.2022 13:00 Відповісти
Які далекі від реальності казкарі Буданова....
Втуливши в свою байку Єрмака, спалили свою легенду.

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20.03.2022 13:07 Відповісти
Тоесть в Кремле вложили столько сил и ресурсов в Зеленского чтобы сейчас слить😀, и главное столько дебилов которые етому верят
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20.03.2022 13:13 Відповісти
Предлагаю России договор. Мы выдаем им Ермака как главного бандеровца и националиста, а они отводят войска.
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20.03.2022 13:18 Відповісти
Мы будем глубоко озабочены потерями этих личностей.
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20.03.2022 13:19 Відповісти
Так, так... завгосп ОПУ це найвище керівництво України.
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20.03.2022 13:20 Відповісти
Навіщо ***** знищувати єдину свою надію на успішну для кацапів мирну угоду?
Знищення вказаних осіб взагалі ніяк не погіршить становище України, хиба що "квитки" на концерт у парламентах світу пропадуть
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20.03.2022 13:21 Відповісти
Приїдуть до нас ,, вагнерівці " , для ліквідація украінського керівництва ,
але що цікавого випливає із цього , що це ті самі нелюди , яких в минулому було відправлено до кацапіі , завдяки заЛапушенку !
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20.03.2022 13:30 Відповісти
Єрмака та агрохімію так можемо віддати.
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20.03.2022 13:48 Відповісти
А де подівся той чувак що так сильно критикував Ермака?
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20.03.2022 14:47 Відповісти
Хаха! Дебилы! Без проблем. Можете грохнуть этих троих, ещё не забудьте Арахамию, Татарова, Демченка, Портнова, всех ,,Слуг урода" и самого главного врага ***** - Коломойшу! Все эти люди - супербандеровцы супернационалисты и ненавидят ***** аж до крыку. Бог в помощь
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20.03.2022 13:49 Відповісти
Ну это уже квартал, всем кварталам квартал... Дебильнее сложно было родить. Кремлевские засылают кремлевских, чтобы убить кремлевских... По-моему, кто-то нехило так нюхнул. Свежий подвоз вместе с инструкциями?
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20.03.2022 13:51 Відповісти
як і передбачалось, вже "підтягнули" Рейтинг і єлдак намалював опитування про НАТО, а для "пущей важності" зробив себе важливою посадовою особою, на якого збирається вчинити замах сам пітерський повар, збирає смертників і буде вбивати ополоником. А заодно і Зелю трохи полякати. Стане своїми ніжними бедрами перед Зелею і візьме удар ополоником на себе.
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20.03.2022 14:38 Відповісти
Ну по "козиру"зрозуміло а що "казбек"вже покинув терени України
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20.03.2022 14:56 Відповісти
Боевики ЧВК "Лига" (Вагнер) не военные. Они подлежат ликвидации только по факту проникновения на территории Украины и наличию оружия. Брать их в плен не имеет смысла.
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20.03.2022 22:31 Відповісти
 
 