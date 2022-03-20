РФ перекидає в Україну чергові терористичні групи з метою ліквідації керівництва України, - ГУР МО України
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в Україну почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником ПВК "Ліга" (Вагнер), Євгеном Пригожиним.
Про це повідомляє Головне управління розвдіки МО України, інформує Цензор.НЕТ
Так, згідно даних українських розвідників, основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.
"Путін особисто віддав наказ на проведення чергових атак одній з небагатьох довірених осіб. Усі попередні спроби закінчились провалом та ліквідацією терористів. Ключові "мішені" найманців, зокрема: Володимир Зеленський, Андрій Єрмак, Денис Шмигаль. Російські окупанти, не досягши поставлених задач в ході повномасштабної агресії проти України, продовжують спроби дестабілізації роботи української влади, деморалізації суспільства, розкоординації руху опору та гальмування міжнародної взаємодії України. Організація замахів на перших осіб нашої держави є частиною стратегії окупантів. Зазначаємо: українській армії, спецслужбам та правоохоронним органам добре відомі плани кремля. Ми готові до відпору агресору як на фронті, так і в тилу. Жодні терористичні атаки не матимуть успіху", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Повірте, через півроку, з таких черга вишикується
Типа - смотрите какие мы смелые, и какие мы необходимые, без Украина пропадет, берегите нас....
Только от того, какие будут имена в ОПе, совершенно ничего не изменится, потому что сражается Украинский Народ, а актеров для записи "видосиков", мы всегда найдем. Згідно чинного Законодавства, та Конституції.
А кацапы, после смерти своего вождя, всем стадом кинутся валить все грехи на него (как немцы в свое время на Гитлера). И будут клястись, что они не виноваты, и всего лишь выполняли приказы.
Прошла ифа по московии, что Бандера прячется в одесском метро.
Сам слышал на ютубе.
Мы справимся. У нас ведь "все мы президенты"
Это у них керівник - практически царь, а они его подданые, в смысле рабы
типа повод для раиськи?повод для чего?вторжения?или атомной бомбардировки?
нет у раиськи никакой надобности и пользы от убирания зелебубочки
Video link https://youtu.be/jx6Wo47P9n8
На відміну від московитів, де один - то алкаш, двоє - то п'янка, троє - то бійка, в українців один - то хазяїн, двоє - то куми, а троє - то партизанський загін. І це не зміниться від того живий Президент України, чи ні.
"Умом росію нє панять,
Аршином общім нє ізмєріть"...
Лавров сказал: "Дєбільі, *****!"
І тут Лаврову можна вєріть (с)
Жодна волосина не впаде з лідерів нації !
(Вчора тільки згадували про різке припинення десятків "замахів" на найвеличнішого).
В условиях войны и оккупации провести полноценные выборы нового президента невозможно, а для Запада Зеленский - лицо Украины, которое воспринимают. Зеленский стал известен на весь мир, в терминологии шоу-бизнеса он "распиарен", "раскручен".
А путлер надеется использовать период, пока оставшиеся органы власти разберутся, кто будет и.о. Президента, и пока Запад будет "привыкать" к новому представителю Украины, и надеется, что получится дискредитировать нашего "и.о. президента", ведь его на Западе толком никто не будет знать, а путлер запустит кучу фейков, как та гнида обычно делает.
Так что это реальный риск. Ермака, естественно, никто не тронет, а вот премьер-министр и особенно президент - желанные цели для *****.
Отпустил Ермак вагнеровцев, теперь они пришли за ним - то ли ликвидировать, то ли в благодарность за то, что он их отпустил, представить к награде
Втуливши в свою байку Єрмака, спалили свою легенду.
Знищення вказаних осіб взагалі ніяк не погіршить становище України, хиба що "квитки" на концерт у парламентах світу пропадуть
але що цікавого випливає із цього , що це ті самі нелюди , яких в минулому було відправлено до кацапіі , завдяки заЛапушенку !